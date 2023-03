Quoi répondre aux terroristes qui ont exécutés la sale besogne?

Le pipeline Nord Stream est à 200 pieds sous l’océan. Les tuyaux sont énormes et solides. Ils sont également recouverts de trois pouces de ciment. Et le sabotage a eu lieu dans la zone contrôlée par le Danemark. Il faut des plongeurs extrêmement talentueux, des relations géopolitiques et des armes de haute technologie pour mener à bien les explosions. « Merci, USA » est la seule bonne réponse.

Tout d’abord ,laissons parler le professeur Jeffrey D. Sachs que nous évaluons a la fin:

» La destruction des pipelines Nord Stream le 26 septembre 2022 constitue un acte de terrorisme international «

Mon nom est Jeffrey D. Sachs. Je suis professeur d’université à l’Université de Columbia. Je suis un spécialiste de l’économie mondiale, notamment du commerce mondial, de la finance, des infrastructures et de la politique économique. Je me présente devant le Conseil de sécurité des Nations Unies en mon nom propre. Je ne représente aucun gouvernement ou organisation dans le témoignage que je vais livrer. « La destruction des pipelines Nord Stream le 26 septembre 2022 constitue un acte de terrorisme international et représente une menace pour la paix ».

Il est de la responsabilité du Conseil de sécurité de l’ONU de se saisir de la question de savoir qui a pu commettre cet acte, afin de traduire l’auteur devant la justice internationale, de poursuivre l’indemnisation des parties lésées, et de prévenir de telles actions à l’avenir.

Les conséquences de la destruction du Nord Stream 2 sont énormes. Elles comprennent non seulement les vastes pertes économiques liées aux pipelines eux-mêmes et à leur utilisation potentielle future, mais aussi la menace accrue qui pèse sur les infrastructures transfrontalières de toutes sortes : câbles internet sous-marins, pipelines internationaux pour le gaz et l’hydrogène, transport transfrontalier d’électricité, parcs éoliens en mer, etc. La transformation mondiale en énergie verte nécessitera une infrastructure transfrontalière considérable, y compris dans les eaux internationales. Les pays doivent avoir la certitude que leurs infrastructures ne seront pas détruites par des tiers. Certains pays européens ont récemment exprimé leur inquiétude quant à la sécurité de leurs infrastructures offshore.

Pour toutes ces raisons, l’enquête du Conseil de sécurité de l’ONU sur les explosions du Nord Stream est une priorité mondiale.

La destruction des pipelines du Nord Stream a nécessité un très haut degré de planification, d’expertise et de capacité technologique. Les pipelines du Nord Stream 2 sont une merveille d’ingénierie. Chaque section de conduite est constituée d’acier laminé d’une épaisseur de 4,5 cm et d’un diamètre interne de 1,15 mètre. La conduite est enrobée de béton de 10,9 cm d’épaisseur. Le poids de chaque section de conduite enrobée de béton est de 24 tonnes métriques. Les pipelines de Nord Stream 2, d’une longueur de 1 200 kilomètres, contiennent environ 200 000 tuyaux. Les pipelines reposent sur le fond de la mer.

La destruction d’un pipeline en acier laminé lourd, enrobé de béton, à une profondeur de 70-90 mètres, nécessite des technologies très avancées pour le transport des explosifs, la plongée pour installer les explosifs et la détonation. Le fait de le faire sans être détecté, dans les zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède, ajoute beaucoup à la complexité de l’opération. Comme l’ont confirmé un certain nombre de hauts fonctionnaires, une action de ce type doit avoir été menée par un acteur étatique.

Seule une poignée d’acteurs étatiques disposent à la fois de la capacité technique et de l’accès à la mer Baltique pour mener à bien cette action. Il s’agit de la Russie, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Pologne, de la Norvège, de l’Allemagne, du Danemark et de la Suède, soit individuellement, soit en combinaison. L’Ukraine ne dispose pas des technologies nécessaires, ni de l’accès à la mer Baltique.

Un rapport récent du Washington Post a révélé que les agences de renseignement des pays de l’OTAN ont conclu en privé qu’il n’y a aucune preuve que la Russie ait mené cette action. Cela concorde également avec le fait que la Russie n’avait aucune raison évidente de commettre cet acte de terrorisme sur sa propre infrastructure critique. En effet, la Russie devra probablement supporter des dépenses considérables pour réparer les pipelines.

Trois pays auraient mené des enquêtes sur le terrorisme du Nord Stream : le Danemark, l’Allemagne et la Suède. Ces pays en savent vraisemblablement beaucoup sur les circonstances de l’attaque terroriste. La Suède, en particulier, est peut-être le pays qui a le plus à dire au monde sur la scène du crime, sur laquelle ses plongeurs ont enquêté. Pourtant, au lieu de partager ces informations au niveau mondial, la Suède a gardé les résultats de son enquête secrets pour le reste du monde. La Suède a refusé de partager ses conclusions avec la Russie et a rejeté une enquête conjointe avec le Danemark et l’Allemagne. Dans l’intérêt de la paix mondiale, le Conseil de sécurité des Nations unies devrait exiger que ces pays lui remettent immédiatement les résultats de leurs enquêtes.

Il n’existe à ce jour qu’un seul récit détaillé de la destruction du Nord Stream, celui récemment présenté par le journaliste d’investigation Seymour Hersh, ostensiblement basé sur des informations divulguées à Hersh par une source anonyme. Hersh attribue la destruction du Nord Stream à une décision ordonnée par le président américain Joe Biden et exécutée par des agents américains dans le cadre d’une opération secrète que Hersh décrit en détail.

La Maison Blanche a qualifié le récit de Hersh de « complètement et totalement faux », mais n’a fourni aucune information contredisant le récit de Hersh et n’a pas proposé d’explication alternative.

De hauts responsables américains ont fait des déclarations avant et après la destruction de Nord Stream qui ont montré l’animosité des États-Unis envers les pipelines.

– Le 27 janvier 2022, la sous-secrétaire d’État Victoria Nuland a tweeté : « Si la Russie envahit l’Ukraine, d’une manière ou d’une autre, Nord Stream 2 n’avancera pas. »

– Le 7 février 2022, le président Biden a déclaré : « Si la Russie envahit… à nouveau, alors il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. » Lorsque le journaliste lui a demandé comment il s’y prendrait, il a répondu : « Je vous promets que nous serons en mesure de le faire. »

– Le 30 septembre 2022, immédiatement après l’attaque terroriste contre le gazoduc, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que la destruction du gazoduc est « également une formidable opportunité. C’est une formidable opportunité de supprimer une fois pour toutes la dépendance à l’énergie russe et donc de retirer à Vladimir Poutine l’armement de l’énergie comme moyen de faire avancer ses desseins impériaux. »

– Le 28 janvier 2023, la sous-secrétaire Nuland déclarait au sénateur Ted Cruz : « Je suis, et je pense que l’administration est, très satisfaite de savoir que Nord Stream 2 est maintenant, comme vous aimez le dire, un morceau de métal au fond de la mer. »

J’espère que les États-Unis, ainsi que tous les autres membres du Conseil de sécurité, condamneront cet acte odieux de terrorisme international et s’associeront à une enquête urgente menée par le Conseil de Sécurité de l’ONU sur ce crime international afin de déterminer la vérité. La vérité n’est pas encore connue du monde entier, mais elle peut l’être.

Plus que jamais, le monde dépend du Conseil de sécurité de l’ONU pour faire son travail afin d’arrêter l’escalade vers une nouvelle guerre mondiale. (sic)

Le monde ne sera en sécurité que lorsque les membres permanents travailleront ensemble diplomatiquement pour résoudre les crises mondiales, y compris la guerre en Ukraine et les tensions croissantes en Asie de l’Est. Le Conseil de sécurité des Nations unies est le lieu unique au monde où s’effectue ce travail d’affirmation de la paix. Plus que jamais, nous avons besoin d’un Conseil de sécurité de l’ONU sain et fonctionnel, qui s’acquitte de la mission que lui assigne la Charte des Nations unies. (sic)

Une enquête objective du Conseil de sécurité des Nations unies sur le terrorisme du Nord Stream, dans laquelle tous les pays apportent ce qu’ils savent, est importante pour la confiance mondiale dans cet organe et, surtout, pour la paix mondiale et le développement durable.

par Jeffrey D. SACHS

* Le professeur Jeffrey Sachs est considéré comme une des intellectuels le plus influent du monde. Il est consultant spécial du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterrez.

SOURCE

EN COMPLÉMENTAIRE

L’intervention de Jeffrey D. Sach prouve que l’ONU est une organisation maçonnique

Tout compte fait, ce professeur sent le franc-maçon anglo-saxon, avec le discours typique, épris de justice et de liberté pour tous les hommes, et ceci dans l’enceinte de l’onu, organisation franc-maçonne incontestablement. L’humanité veut être libérée des anglo-saxons et de leur franc-maçonnerie. Il y a quelque chose de parodique dans son intervention, il espère vraiment que les États-Unis, le criminel, se condamnera de lui-même ?

Les catholiques ostracisés savent depuis longtemps ce qu’est l’onu:

Extrait de « 2000 ans de complot contre l’Eglise »



L’analyste précédemment cité, Maurice Fara, affirme :

« Nous avons vu la Société des Nations fondée et soutenue par les mêmes forces occultes que nous rencontrons toujours lorsqu’il s’agit de détruire ; aujourd’hui la Maçonnerie, ses auxiliaires, les partis de gauche, et derrière eux la juiverie; ils essaient de détruire le sentiment national et le principe de souveraineté des Etats par la création d’un super-gouvernement international, et en même temps de démoraliser les peuples par une propagande anti-militariste et pacifiste. Le sentiment national une fois perdu, ces peuples seront complètement désarmés devant cette force occulte et sagace que nous pourrions appeler l’impérialisme judéo-maçonnique ».

Je rappelle qu’aujourd’hui les mâles européens, avec la suisse et le Canada, ont été désarmés, ils n’ont plus le droit d’avoir leur fusil chez eux. Vous comprenez, c’est dangereux des hommes qui pourraient se constituer en armée contre un gouvernement corrompu…

A qui profite le sabotage des gazoducs Nord Stream qui relient l’Allemagne au gaz naturel russe ?

A qui profite le sabotage des gazoducs Nord Stream qui relient l’Allemagne au gaz naturel russe ? Les États-Unis ont les moyens, le motif et l’opportunité et se sont publiquement opposés au projet pendant de nombreuses années. Pourtant, les victimes du crime sont étrangement silencieuses quant à l’identification de l’auteur probable.

« Et en fin de compte, c’est aussi une formidable opportunité. C’est une formidable opportunité de supprimer une fois pour toutes la dépendance à l’égard de l’énergie russe et ainsi d’enlever à Vladimir Poutine la militarisation de l’énergie comme moyen de faire avancer ses desseins impériaux. C’est très important et qui offre une formidable opportunité stratégique pour les années à venir… » – Secrétaire d’Etat Antony Blinken

Le 26 septembre 2022, les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont été endommagés lors d’une explosion qui a rejeté du gaz naturel dans la mer Baltique entre la Suède et la Pologne. Il n’a jamais été considéré sérieusement que la cause était accidentelle. Le sabotage a immédiatement été suspecté.

Bien sûr, les États-Unis ont blâmé la Russie, mais la Russie n’a aucune raison de saboter le pipeline Nord Stream 2 qu’ils ont dépensé des millions de dollars pour construire, seulement pour le laisser inutilisé après ce qu’elle appelle son opération militaire spéciale en Ukraine. Les États-Unis se sont opposés avec véhémence au projet et les administrations Trump et Biden l’ont dit publiquement à plusieurs reprises.

Lorsque le chancelier allemand, Olof Scholz , s’est rendu à Washington en février de cette année, Joe Biden a déclaré publiquement que les États-Unis « mettraient fin » à Nord Stream 2 si la Russie traversait la frontière avec l’Ukraine. À sa manière étrange, Biden a de nouveau donné le match. L’instigation de la crise ukrainienne visait à fermer le projet et à sanctionner la Russie.

Bien sûr, l’Allemagne et d’autres pays européens dépendent du gaz naturel russe, mais les États-Unis ont une solution. Le gaz naturel liquéfié (GNL), gaz de fracturation, produit aux États-Unis est présenté comme le substitut. L’idée de mettre fin à Nord Stream 2 a fait d’une pierre deux coups, blessant la Russie et aidant l’industrie américaine de la fracturation hydraulique en même temps.

La perturbation des marchés européens de l’énergie a provoqué une flambée des prix et les Européens se sont amèrement plaints. Avant l’explosion du pipeline, les Allemands sont descendus dans la rue pour exiger que la politique de sanctions de leur gouvernement soit abandonnée et que leurs approvisionnements en carburant reviennent à la normale. Peu de temps après que les demandes de protestation soient devenues assez bruyantes, le pipeline a explosé.

On pourrait penser que les Européens seraient indignés de voir leur approvisionnement énergétique déjà limité encore réduit mais ils sont étrangement silencieux. La Suède a annoncé qu’elle ne participerait pas à une équipe d’enquête conjointe par crainte que la sécurité nationale ne soit compromise. C’est une position étrange à adopter étant donné qu’une attaque terroriste a eu lieu près de ce pays.

Les pays impliqués sont plus que probablement silencieux car ils savent que leur super puissance alliée, les États-Unis, a été impliquée dans le sabotage. Ils murmurent que la Russie est le coupable, mais ils savent aussi que cela n’a aucun sens logique.

L’Europe est sous la coupe des États-Unis, qui sont déterminés à transformer leurs alliés en États vassaux appauvris. La France souffre de pénuries de carburant créées par les sanctions contre la Russie et une grève générale a été déclenchée. Les Italiens protestent également contre les prix élevés du carburant et demandent la fin de l’adhésion de ce pays à l’UE et à l’OTAN. Mais ces gouvernements n’osent pas se plaindre.

Les États-Unis mènent un racket de protection semblable à celui de leurs infâmes gangs criminels organisés. L’État rappelle les personnages du film Les Affranchis , qui promettaient des partenariats avec des entreprises locales uniquement pour les piller puis les incendier. L’administration Biden s’apparente à un patron mafieux. Les gouvernements européens ne font rien d’autre que ramper par peur, ce qui est exactement ce que veut le gang criminel.

La vérité des « partenariats » américains avec des alliés a été révélée comme une gigantesque fraude. En réalité, ces pays vivent sous occupation et maintenant il n’y a aucune prétention qu’ils seront traités différemment des autres pays vivant sous contrôle américain. L’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Pologne et le Royaume-Uni ont tous des troupes américaines stationnées sur leur sol. L’Allemagne possède des réserves d’or détenues par la Réserve fédérale. Ils ne sont pas vraiment indépendants et le sabotage du Nord Stream le montre.

La Russie n’est pas le seul pays que les États-Unis tentent d’affaiblir. L’hégémon est sorti du placard. Il n’a pas d’amis, seulement des ennemis et des marionnettes et tous finissent par être maltraités. L’Europe a accepté l’escroquerie pour voir le rouble monter en valeur et l’euro baisser. Il s’est avéré que la Russie avait une économie forte alors que les Européens étaient très faibles.

La guerre en Ukraine ne va pas non plus dans leur sens. La Russie a mobilisé des milliers de nouveaux soldats et bombarde à volonté les infrastructures ukrainiennes. Les tables ont tourné à tous égards.

L’Europe est comme une femme maltraitée, vivant dans la peur mais ne sachant pas comment quitter son bourreau. L’équipe d’incompétents en matière de politique étrangère de l’administration Biden fait sauter des pipelines en désespoir de cause et ne pense pas aux conséquences. Les entreprises américaines de GNL feront une tuerie, mais la Russie pourrait dépecer l’Ukraine. L’Europe sera bien moins bien lotie.

Bien sûr, Biden et compagnie ne se comportent pas de manière prévisible ou rationnelle. Personne ne sait ce qu’ils feront. S’ils sabotaient les pipelines, ils pourraient également tenir compte des explosions de Biden sur la guerre nucléaire. Leur désespoir et leur criminalité ont amené le monde entier au bord du gouffre.