La Gigantesque Arnaque du COVID-19:il n’y a AUCUNE preuve scientifique que les vaccins covid-19 aient sauvé UNE SEULE vie

De la même manière qu’aucune preuve scientifique n’existe démontrant l’existence du virus Covid-19, il n’y a , à ce jour, AUCUNE preuve que les pseudo vaccins ARNm sauvent des vies.

Le vieil adage selon lequel «les vaccins sauvent des vies» ne peut en aucun cas être appliqué aux vaxx expérimentaux de covid-19. Peu importe combien de fois on dit au public de croire aux MENSONGES, il n’y a toujours pas de données scientifiques pour le prouver. Une analyse de Peter Doshi, publiée dans le British Medical Journal, souligne l’évidence : les fabricants de vaccins ont conçu des essais cliniques qui ne fournissent aucune donnée sur les avantages en matière de mortalité toutes causes confondues.

Les essais cliniques n’étudient pas la transmission virale, la charge virale ou la prévention des maladies graves, ni les hospitalisations ou les décès. De toute évidence, les fabricants de vaccins n’avaient pas suffisamment confiance en leur capacité à montrer que les vaccins expérimentaux à ARNm pouvaient sauver une seule vie. Il n’y a pas un seul essai clinique de vaccin qui a détecté une réduction des résultats graves des vaccins. C’était de la fraude depuis le début.

Pas un seul essai clinique pour les vaccins contre le covid-19 n’a étudié la transmission, les maladies graves, l’hospitalisation ou le décès

Aujourd’hui, les gouvernements du monde entier « imposent » une série interminable de piqûres sans aucune preuve scientifique pour prouver que cette méthodologie d’interférence génétique peut empêcher une seule infection ou sauver une seule vie. Pire encore, les fabricants de vaccins ont déjà éliminé la cohorte de contrôles dans leurs essais cliniques en les inoculant. En violant les études cliniques de cette manière, les fabricants de vaccins effacent toutes les données potentielles montrant que les vaccins AUGMENTENT les taux d’infection, AUGMENTENT les maladies graves et CAUSENT une mortalité excessive.

Néanmoins, les données d’innocuité qui sont signalées au Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) réfutent la propagande actuelle selon laquelle «les vaccins sauvent des vies». L’afflux de rapports sur les blessures (effets secondaires indésirables à graves) causées par les vaccins brosse un horrible tableau de fautes professionnelles médicales généralisées et de décès injustifiés. Des centaines de milliers de problèmes médicaux ont été signalés post vaccination, dont des milliers de décès. Au lieu de retirer le vaccin expérimental du marché, les organismes de réglementation et les dictateurs gouvernementaux veulent imposer les piquouses aux enfants et sabotent les moyens de subsistance des gens. Tout aussi préoccupant, les personnes qui refusent les vaccinations sont vilipendées en tant que « fournisseurs de désinformation » qui mettent la « santé publique en danger ». Peu importe à quel point ces MENSONGES sont propagés, il n’y a aucune preuve scientifique que les vaccins covid sauvent une seule vie. En fait, il existe de nombreuses données de pharmacovigilance suggérant que les injections tuent des personnes en bien plus grand nombre.

Les fabricants de vaccins ont piégé le monde, conduisant les gens vers des fosses communes

Peter Doshi confirme : «Dans un essai sur 30.000 personnes, les hospitalisations et les décès dus au covid-19 sont tout simplement trop rares dans la population étudiée pour qu’un vaccin efficace démontre des différences statistiquement significatives», et il ajoute. « Il en va de même pour savoir si cela peut sauver des vies ou empêcher la transmission : les essais ne sont pas conçus pour le découvrir. »

Les essais de phase 3 n’ont pas été conçus pour détecter une réduction des hospitalisations et ils ne peuvent pas déterminer si le vaccin interrompt la transmission du virus. Les fabricants de vaccins n’ont pas abordé les cas de maladie grave du covid-19, mais ont plutôt comparé les taux de maladie bénigne. Des individus présentant des symptômes légers ressemblant à ceux du rhume et un test PCR positif ont été utilisés comme points de données pour montrer le taux de covid-19 dans le bras témoin non vacciné. Aucun de ces cas présumés de covid-19 n’a été confirmé à l’aide de critères de diagnostic spécifiques aux symptômes ou du séquençage de Sanger. Pire encore, ces cas de maladie bénigne ont été utilisés comme données pour prouver que le vaccin a sauvé des vies qu’il n’a même pas sauvées ! Même le médecin-chef de Moderna, Tal Zaks, a déclaré au British Medical Journal que leurs essais cliniques ne permettent pas de déterminer si les vaccins préviennent les maladies graves, les hospitalisations ou les décès. Au lieu de cela, les essais comparent simplement des taux aléatoires de maladie bénigne et de symptômes non spécifiques au cours d’une période de temps spécifique.[1]

La plupart des personnes testées positives pour le covid-19 ne présentent que des symptômes bénins. Leur vie n’est pas en jeu. Il y avait très peu de cas de maladie grave dans les essais, mais le vaccin a été présenté comme « sûr et efficace » parce que davantage de personnes dans le groupe témoin ont inévitablement été testées positives à l’aide de tests PCR hautement frauduleux. Ces cas positifs indiqués par le PCR n’ont jamais été confirmés comme étant des personnes souffrant d’une maladie grave et de décès potentiel.

En fait, un grand pourcentage de la cohorte vaccinée a présenté des symptômes légers et graves ! Ces problèmes médicaux (qui sont maintenant observés à grande échelle dans la population) ne se seraient pas produits si les gens n’avaient pas été empoisonnés par les vaccins en premier lieu. Certains de ces symptômes étaient graves, mais cela n’avait pas d’importance pour les essais cliniques et ses critères d’évaluation ; les essais cliniques ont été construits autour des taux de positivité et des symptômes légers, aucun d’entre eux n’a étudié une maladie grave ou une hospitalisation. C’est pourquoi des millions de personnes aujourd’hui se rétablissent avec une immunité naturelle, tandis que d’autres qui se font vacciner sont grièvement blessés, souffrent toujours d’une maladie grave ou meurent suite aux piquouses.

Les fabricants des vaccins mortels et invalidants gagnent 1000$ par seconde sur le dos de leurs victimes

De nouveaux chiffres de la People’s Vaccine Alliance révèlent que les sociétés derrière les trois vaccins les plus utilisés contre la COVID – Pfizer, BioNTech et Moderna – réalisent des bénéfices combinés de 65 000 $ par minute. Les chiffres basés sur les derniers rapports des entreprises sont publiés alors que les PDG de l’industrie pharmaceutique se réunissent pour le sommet annuel STAT – l’équivalent d’un « Big Pharma Davos » – du 16 au 18 novembre.

Ces entreprises ont vendu la majorité des doses aux pays riches, laissant de côté les pays à faible revenu. Pfizer et BioNTech ont livré moins de 1 % de leurs fournitures totales de vaccins aux pays les plus pauvres, tandis que Moderna n’en a livré que 0,2 %. Pendant ce temps, 98 % des habitants de ces pays n’ont pas été complètement vaccinés.

1-les documents Ministère de la Santé admettent que le CDC n’a jamais isolé de « virus covid-19 » … le test PCR ne détecte que le BRUIT des instruments …

• Aucun matériel de référence certifié isolé pour le virus « covid-19 ».

• Les tests PCR qui trouvent des résultats « positifs » pour covid enregistrent simplement le résultat d’un fond amplifié d’instrument.

• La FDA admet que les tests PCR ont été développés sans aucun échantillon de virus covid-19 isolé. Donc, ils ont simulé le virus.

• La virologue Dr Judy Mikovitz confirme que les coronavirus courants et les virus de singe sont frauduleusement étiquetés « covid ».

• Le Dr Jane Ruby explique l’absence de tout isolat viral et pourquoi la pandémie est basée sur une fraude scientifique coordonnée.

• Les documents du CDC FOIA révèlent la preuve que le CDC n’a jamais isolé covid-19.

• L’arme biologique à protéines de pointe – spike – est réelle, et les « vaccins » contre le virus sont des piqûres mortelles pour parvenir à la dépopulation.

• La directrice du CDC, Walensky, admet que le vaccin contre le covid n’arrête pas les infections covidiennes.

• Le sénateur Rand Paul appelle les Américains à résister à la tyrannie covidienne.

L’année dernière, lorsque les sceptiques de l’arnaque covid disaient « qu’il n’y a pas de virus covid », je n’étais pas du tout d’accord. En tant que scientifique de l’alimentation publié, propriétaire de laboratoire et inventeur de deux brevets publiés basés sur l’analyse par spectrométrie de masse, je savais que le SARS-CoV-2 avait été séquencé génomiquement. J’ai sûrement pensé à tort qu’il avait été isolé, purifié et déterminé comme étant la cause de la maladie de covid-19.

Un an plus tard, il s’avère que les sceptiques avaient raison. Et les avertissements de personnes comme le Dr Thomas Cowan, Sally Fallon, le Dr Andrew Kaufman, Jon Rappoport, David Icke et d’autres étaient justes. (Je me suis depuis excusé auprès d’eux dans un podcast public.)

Comment ai-je réalisé que l’establishment médical et scientifique avait fabriqué tout cela ? Et quelle est l’explication de la maladie très réelle que les gens connaissent ?

Je vais partager cette histoire ici, mais en bref, les virus du rhume et les fragments de virus de singe trouvés dans les vaccins contre la grippe sont mal étiquetés « covid », et il existe une arme biologique à protéine de pointe armée qui est distribuée via des injections de vaccin. Tout cela est réel. Mais il n’existe pas de virus covid-19 réel, physique et isolé qui a été récolté sur des personnes malades et dont il a été démontré qu’il infecte d’autres personnes et les rend malades. Ce à quoi nous assistons vraiment ici, semble-t-il maintenant, ce sont trois choses distinctes :

1) Un cocktail de virus du rhume étiquetés « covid » qui circulent et provoquent des maladies chez certaines personnes, très probablement en raison du manque d’exposition du système immunitaire aux virus de type sauvage pendant tous les blocages mondiaux.

2) Une nanoparticule toxique de protéine de pointe armée qui est injectée à des personnes sous forme de « injection de caillots »… et elle est probablement en train de se détacher/disperser, provoquant des effets secondaires nocifs chez d’autres personnes non vaccinées.

3) Un schéma PCR « casdémique » [1] entièrement frauduleux conçu pour signaler presque tout le monde comme « positif » basé presque entièrement sur le nombre de cycles que les instruments de préparation d’échantillons PCR doivent effectuer, amplifiant ainsi le bruit de l’instrument jusqu’à devenir « positif ». Presque tout peut être signalé comme « positif », y compris les fragments de matériel génétique provenant des vaccins antigrippaux des années précédentes [2].

Ces trois choses – combinées à la programmation d’hystérie de masse par les médias – ont atteint un niveau de peur mondiale et de terrorisme psychologique que le monde n’a jamais vu auparavant. Mais tout est basé sur des mensonges. Et voici comment nous le savons.

Aucun matériel de référence certifié pour le virus SARS-CoV-2 « covid-19 » isolé

En tant moi-même propriétaire de laboratoire, publiant des analyses scientifiques et analyste des spécifications de masse, je suis extrêmement familier avec le processus d’utilisation de matériaux de référence certifiés (certified reference materials CRM) pour valider les méthodes d’analyse et les séquences d’étalonnage des instruments. (J’ai passé beaucoup trop de soirées à créer des dilutions en série d’étalons à l’aide d’une pipette Gilson, croyez-moi…)

Voici comment le processus fonctionne normalement dans un laboratoire scientifique légitime :

Étape 1) Acquérir le CRM de la chose que vous souhaitez tester (« analyte »). Cela signifie acquérir un étalon purifié et isolé avec une concentration connue, généralement dans un support tel que l’eau, ou sous forme de poudre sèche. Par exemple, lorsque je teste le mercure dans les aliments, j’ai une norme de mercure certifiée avec une concentration connue de mercure, dissous dans l’eau, l’acide nitrique et l’acide chlorhydrique.

Étape 2) Exécutez le CRM en tant qu’échantillon, à différentes concentrations, pour créer une « courbe » qui enseigne efficacement à l’instrument à quoi ressemble l’analyte et comment le détecteur de l’instrument réagit aux différentes concentrations de l’analyte [3]. Le résultat final est une « courbe quantique » qui sera utilisée à l’étape 3.

REMARQUE : Les instruments « correspondront » à la chose que vous recherchez par une variété de méthodes, en filtrant toutes les autres choses qui ne correspondent pas. Dans le travail de spécification de masse, les molécules sont identifiées par leur masse moléculaire, les schémas de fragmentation des ions et le temps d’élution sur les colonnes de chromatographie. Pour qu’une substance corresponde, elle doit atteindre tous ces paramètres. Dans les tests PCR, une « correspondance » est une séquence génomique constituée de paires de bases, définie dans une bibliothèque numérique qui peut ou non avoir été exécutée par rapport à une norme physique réelle dans le monde réel.

Étape 3) Faites passer des échantillons inconnus dans l’instrument (sérum sanguin, urine, salive, eau, extraits d’échantillons alimentaires, etc.) et voyez si l’échantillon inconnu contient l’un des éléments que vous recherchez (l’analyte). Comme vous avez construit une courbe quantique, vous pouvez également déterminer la concentration de l’analyte dans l’échantillon d’origine. Ceci est généralement décrit comme la masse sur le volume, telle que ng / ml (nanogrammes par millilitre). Un nanogramme est un milliardième de gramme. Lorsque nous testons les aliments pour le glyphosate, nous pouvons détecter aussi peu que 1 nanogramme par millilitre, ce qui vous en dit long sur l’extrême sensibilité des instruments haut de gamme.

C’est le processus pour tester quelque chose et identifier la quantité de quelque chose qui se trouve dans quelque chose d’autre. Par exemple, si vous deviez déterminer si quelqu’un est malade du « covid », vous devrez déterminer la concentration de virus covid-19 dans son sang (c’est-à-dire la « charge virale »). C’est la science/biologie 101.

Alors, quel est le problème ?

Vous seriez stupéfait de réaliser à quel point la fraude scientifique est profonde. Considérez ces points critiques :

Point n° 1 : Il ne semble pas y avoir de matériaux de référence certifiés isolés et purifiés disponibles pour le SARS-CoV-2 « covid ». J’ai vu des entreprises qui prétendent vendre des « isolats » contenant des virus covid, mais dans leur propre description, elles expliquent que leurs flacons contiennent du matériel génétique provenant de « cellules hôtes » (cellules humaines) ainsi que de cellules de sérum bovin, ce qui signifie que c’est un ragoût de cocktail de je-ne-sais-quoi. Pourtant, cela s’appelle un « isolat ».

Exemple concret: BEI Resources, qui propose ce qu’ils appellent un « isolat » de covid-19, que vous pouvez trouver sur ce lien. Comme la description l’indique pour ce covid-19 « isolat : »

…Ce produit ne convient pas comme préparation d’antigène de cellule entière car la teneur en protéines est largement apportée par la cellule hôte et le sérum bovin fœtal utilisé lors de la propagation du virus.

En d’autres termes, la plupart du matériel génétique de l’« isolat » provient en fait de cellules humaines. Ce n’est donc pas du tout un isolat. Le virus covid n’est pas isolé. En fait, cet « isolat » contient du matériel génétique viral, du matériel génétique humain et du matériel génétique bovin, ainsi que tous les autres virus présents dans le sang des humains et des vaches. Cela pourrait être des millions de nanoparticules différentes présentes, chacune contenant ses propres séquences de matériel génétique.

Point #2 : Si vous n’avez pas de matériaux de référence isolés et certifiés, vous ne pouvez pas développer un test d’analyse légitime. Et c’est exactement ce qu’admet la FDA dans ses propres documents, qui indiquent que puisque les virus covid-19 n’étaient pas disponibles pour le développement du test PCR, ils l’ont « simulé » en utilisant des cellules humaines et des fragments de coronavirus de banque de gènes. D’après le propre document de la FDA :

Étant donné qu’aucun isolat de virus quantifié du 2019-nCoV n’était disponible pour une utilisation par les CDC au moment où le test a été développé et où cette étude menée, des tests conçus pour la détection de l’ARN 2019-nCoV ont été testés avec des stocks caractérisés d’ARN complet transcrit in vitro… dopés dans un diluant composé d’une suspension de cellules humaines A549 et d’un milieu de transport viral (VTM) pour imiter l’échantillon clinique.

En d’autres termes, ils ont truqué le virus covid en utilisant des cellules de banque de gènes qui ont été délibérément et faussement étiquetées «covid». C’est ainsi que le test PCR a été développé. La FDA admet tout. Le test PCR est une fraude.

Point n°3 : Si vous n’avez pas d’isolat CRM, vous ne pouvez pas étalonner les instruments par rapport à un échantillon connu. Et cela signifie que les tests PCR ne sont pas calibrés par rapport à quoi que ce soit de réel et de physique. Au lieu de cela, ils s’appuient sur des bibliothèques numériques téléchargées fournies par nul autre que le CDC, le même groupe paravent de Big Pharma qui est le fer de lance de cette arnaque covid.

Point n°4 : les instruments de PCR sont incapables d’analyse quantitative. Les coups « positifs » ne sont que des bruits de fond amplifiés. Aucun instrument PCR ne peut vous dire quelle quantité de matériel génétique a été trouvée dans un échantillon original. Il peut simplement détecter la présence de matériel sur une base oui/non. En science de laboratoire, cela s’appelle une analyse « qualitative », pas une analyse quantitative.

Dans l’analyse qualitative, le facteur clé est la « limite de détection » (“Limit of Detection” LOD) de l’instrument. Dans quelle mesure l’échantillon créera-t-il encore un “hit” ( succès/coup ) pour l’instrument ? Dans tous les instruments, pour que la LOD soit scientifiquement valide, elle doit être quelque chose qui dépasse le bruit de fond, sinon elle n’a aucun sens scientifique. Tous les instruments produisent un bruit de fond, qui sont des « pics » ou des « hits » qui représentent la statique du détecteur, pourrait-on dire. Ceux-ci existent à un niveau d’arrière-plan même lorsque vous n’exécutez rien dans l’instrument.

Pour vous montrer à quoi cela ressemble, considérez le graphique suivant.

Il montre des résultats de spécification de masse sur un spectre de masses. L’axe horizontal ici est m/z (masse sur charge), qui est simplifié en « masse » pour une discussion générale. C’est la masse des molécules ou des particules détectées . Remarquez les lignes rouges et oranges au bas de chaque graphique. C’est en grande partie un bruit de « fond » dans toutes les masses. Remarquez ensuite le très haut pic orange qui s’élève au-dessus de l’arrière-plan. C’est la masse de la molécule qu’ils recherchent. Il peut s’agir d’un pesticide, d’un contaminant, d’un nutriment, etc. Il est important de noter que si je devais augmenter l’amplification du détecteur, le « bruit de fond » au bas de l’écran s’étendrait verticalement pour remplir l’écran. L’écran entier serait un « hit » sur chaque masse, car l’amplification est augmentée. C’est l’équivalent de ce que font les instruments PCR lorsqu’ils exécutent plus de 30 cycles. Ils amplifient le bruit, puis prétendent avoir eu un « hit » sur le covid. Mais parce qu’ils l’ont amplifié tant de fois, ils ont effacé toute capacité de dire avec certitude ce qu’ils ont, ou même combien ils ont. Parce que le LOD (Limit of Detection) est scientifiquement invalide s’il ne peut pas extraire un pic du bruit de fond. En règle générale, dans la validation de méthode, votre LOD doit être au moins trois fois plus élevé que le bruit de fond, ce qui signifie qu’un « pic » doit être trois fois plus élevé que le bruit de fond. Tout ce qui est inférieur à cela est considéré comme un faux bruit de fond. Et lorsque vous effectuez un travail quantitatif, vous avez généralement besoin d’un signal au moins 10 fois supérieur au bruit de fond. Pourtant, les instruments PCR prennent le bruit de fond et l’amplifient jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat « positif ». Ce « positif » est alors absurdement appelé un « cas de covid », même s’il ne signifiait littéralement rien d’un point de vue scientifique légitime. L’ensemble du processus utilisé aujourd’hui via la PCR est une science complètement bidonnée qui ne passerait même pas l’audit d’un laboratoire scientifique le plus élémentaire. C’est d’ailleurs pourquoi la plupart de ces habillages du PCR ne sont pas accréditées ISO. Ils ne pouvaient pas passer un seul audit. (Mon laboratoire est accrédité ISO avec un audit annuel, y compris les tests de précision de quantification à l’aveugle des instruments de spécification de masse pour s’assurer que nous atteignons la précision de nos objectifs.) Brighteon.com/a6149c85-923e-4ecb-8f77-b6c1d9e05f1c Dr. Judy Mikovitz confirme tout dans une récente interview Dr. Judy Mikovitz, auteur de Ending Plague (PlagueTheBook.com), a confirmé tout cela dans une récente interview avec moi. Non seulement a-t-elle confirmé qu’il n’y a pas de virus covid-19 isolé qui a été récolté et purifié sur une personne malade et dont il a été prouvé qu’il provoque une maladie chez une autre personne; Elle a également confirmé que le Dr. Fauci a spécifiquement choisi un échantillon militarisé/armé de laboratoire qui a été infecté par un cocktail de coronavirus à utiliser comme base pour la recherche sur le gain de fonction. En d’autres termes, le Dr. Fauci savait qu’il était en train de construire un ragoût viral frankensteinien, que le frauduleux CDC et ses complices de la communauté scientifique ont labellisé « covid ». Soutenus par l’hystérie des médias de masse, ils pourraient amener la plupart de la population à se soumettre à un vaccin pour inoculer à la population des bio-armes que sont les protéines de pointe, conçues et é développées dans le cadre du financement et des directives de Fauci. Ainsi, la vraie histoire ici est que Fauci et le CDC ont utilisé les coronavirus communs pour simuler la pandémie de covid afin d’injecter aux gens une véritable arme biologique : la protéine de pointe augmentée. Surtout, le Dr. Mikovitz confirme que tout cela provient de l’armée américaine qui est impliquée dans le développement et le déploiement de cette arme biologique de dépopulation mondiale (la protéine de pointe) ; Brighteon.com/dc43ea4a-e64b-42a4-8737-1efb436751b5 Dr. Jane RUBY offre une explication exceptionnelle du canular de covid lors d’une récente émission Stew PETERS Dans une autre vidéo accablante, Dr. Jane Diamond, une contributrice à l’émission de Stew Peters (StewPeters.TV) confirme toute cette histoire, révélant que le virus covid-19 n’a jamais été isolé, ni purifié et ou montré comme provoquant une maladie de covid. La plandémie est une colossale arnaque : Brighteon.com/2726f974-3b5f-4c8a-9edf-6f6a20217714 Ce qui suit est une traduction machine non révisée : CDC documents FOIA [4] ne révèlent aucun « covid-19 » isolé du virus existant Enfin, de nouveaux documents FOIA ont fait surface, révélant que le CDC n’a jamais isolé de virus covid-19. Une Canadienne du nom de Christine Massey aurait déposé plusieurs demandes de FOIA auprès des CDC, demandant de la manière suivante : la Freedom of Information Act ; Toutes les études et/ou rapports en la possession, la garde ou le contrôle du CDC et/ou de l’Agence du Registre des Substances Toxiques et des Maladies (ATSDR) décrivant la purification de tout virus « COVID-19 » (y compris B.1.1.7 » « B.1.351 », « P.1 » et toute autre « variante ») (par macération, filtration et utilisation d’une Ultracentrifugeuse, également appelée parfois par certaines personnes « isolement »), directement à partir d’un échantillon prélevé sur un humain malade, où l’échantillon du patient n’a d’abord été combiné à aucune autre source de matériel génétique (c. Dans une lettre de réponse datée du 7 juin 2021, les CDC ont répondu : Une recherche dans nos dossiers n’a révélé aucun document relatif à votre demande. Plus précisément, le National Center for Immunization and Respiratory Diseases CDC indique qu’il ne purifie ni n’isole aucun virus COVID-19 de la manière décrite dans les demandes. La demande FOIA est identifiée comme # 21-01075-FOIA. En d’autres termes, le CDC n’a jamais isolé et purifié aucun virus covid-19, point final. Le site Internet du Dr. Robert O. Young révèle des documents supplémentaires montrant que le CDC n’a jamais isolé et purifié pour le virus HPV, le virus de la rougeole, le virus MERS, le virus Zika ou le virus de la polio, entre autres. (Nous travaillons pour contacter Christine Massey, pour confirmer l’étendue de ses demandes de FOIA et l’inviter à un entretien.) Le 21 juillet de cette année, le CDC a annoncé qu’il retirait son autorisation du test PCR pour covid-19, affirmant que le test PCR ne serait plus considéré comme une science valide après le 31 décembre de cette année. Il indique ensuite qu’un nouveau test PCR « facilitera la détection et la différenciation du SRAS-CoV-2 et des virus de la grippe », ce qui signifie que le nouveau test serait capable de faire la différence entre le covid et le rhume. Cela implique que le test actuel – celui utilisé pour pousser l’hystérie pandémique mondiale covid – n’atteint pas une telle différenciation. En effet, il semble que le CDC ait fabriqué la science derrière les « pandémies » mondiales depuis des décennies, utilisant les médias pour répandre l’hystérie de masse là où aucune pandémie n’existait. L’un des cas les meilleurs et les plus récents est le récent virus Zika, où les médias grand public criaient que les bébés nés de nouvelles mères en Floride naîtraient avec la tête réduite (microcéphalie) à cause du virus Zika. Tout comme pour le programme covid, des milliards de dollars ont été acheminés vers des sociétés pharmaceutiques pour rechercher un vaccin contre le Zika, qui s’est avéré n’être rien de plus qu’un battage médiatique fictif. La directrice du CDC Walensky admet que le vaccin contre le covid n’empêche pas l’infection ou la transmission du variant Delta du covid Ajoutant au démêlage de ce canular du vaccin covid-19, le directeur du CDC, Dr. Rochelle Walensky, vient d’admettre quelque chose d’étonnant à CNN, les vaccins Covid-19 n’empêchent pas les infections à covid-19. Ils n’empêchent pas non plus les gens de transmettre la « variante delta » de ce que le CDC appelle covid le virus. En effet, Walensky vient d’admettre que les passeports vaccinaux sont inutiles et ne prouvent rien. Si une personne « complètement vaccinée » peut toujours attraper et transmettre le covid, alors un passeport vaccinal n’est rien de plus qu’une preuve d’obéissance, pas une preuve de vaccination. Voici le Dr. Walensky disant tout cela sur CNN ou non, ce n’est pas une vidéo « deep fake ». C’est une admission ouverte; Le virus du Covid-19 est un canular, mais la protéine de pointe est très réelle et assez meurtrière comme arme Alors que le 19-covid le virus semble n’être rien de plus que des virus du rhume ou des virus de singe renommés, la protéine de pointe toxique pour les nanoparticules – actuellement injectée dans le vaccin – est une arme biologique mortelle initiée aux États-Unis, puis augmentée à Wuhan, en utilisant nous l’argent des contribuables. Il semble maintenant évident que tout le but de l’hystérie covid était d’inciter les gens à accepter des injections de protéines de pointe, qui sont intentionnellement mal étiquetées « vaccin ». Ces protéines de pointe, à partir desquelles le covid vax s’appelle désormais le « caillot shot », provoquent des caillots sanguins, une lésion neurologique, un accident vasculaire cérébral, des crises cardiaques, des avortements spontanés et des dommages vasculaires universels, même selon le courant dominant du Salk Institute. De leur article sur la protéine de pointe et ses effets néfastes sur le système cardiovasculaire humain ; Maintenant, une nouvelle étude majeure montre que les protéines de pointe du virus (qui se comportent très différemment de celles codées par la sécurité des vaccins) jouent également un rôle clé dans la maladie elle-même. … [L] e document fournit une confirmation claire et une explication détaillée du mécanisme par lequel la protéine endommage les cellules vasculaires pour la première fois. Il y a eu un consensus croissant sur le fait que le SARS-CoV-2 affecte le système vasculaire, mais exactement comment il l’a fait n’a pas été compris. De même, les scientifiques étudiant d’autres coronavirus soupçonnent depuis longtemps que la protéine de pointe a contribué à endommager les cellules endothéliales vasculaires, mais c’est la première fois que le processus est documenté. Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont créé un « pseudovirus » entouré de la protéine de pointe de la couronne de fraise SARS-CoV-2, mais ne contenant aucun virus réel. L’exposition à ce pseudovirus a entraîné des dommages aux poumons et aux artères d’un modèle animal, prouvant que la protéine en forme de pointe suffisait à elle seule à provoquer la maladie. Des échantillons de tissus ont montré une inflammation des cellules endothéliales tapissant les parois des artères pulmonaires. La protéine de pointe a été développée en tant qu’arme biologique afin de provoquer des symptômes généralisés qui peuvent ensuite être faussement étiquetés « covid » puis cités pour pousser encore plus d’injections du vaccin contenant plus d’arme biologique à protéine de pointe. Le « virus » covid-19 n’est qu’un cocktail de virus de singe et de virus du rhume, tandis que la protéine de pointe – qui est ce que les vaccins contiennent comme antigène cible – provoque les dommages vasculaires, les dommages liés à l’infertilité, les dommages au système immunitaire, etc. Quel est l’intérêt dans tout ça ? Dépeuplement, bien sûr. C’est une arme de dépopulation pour réaliser l’extermination massive de la race humaine La protéine de pointe est une arme de dépopulation. Le « vaccin » est un tir d’extermination / suicide à la Soylent Green qui a été reconditionné en tant que « médicament ». L’hystérie médiatique « pandémique » a été attisée pour créer la panique et une demande généralisée pour le vaccin afin que les gens ne résistent pas aux tirs d’extermination.

Et cela signifie que beaucoup de ceux qui ont tiré seront bientôt morts parce que le but de cette fausse plandémie était de débarrasser le monde de milliards d’êtres humains. Cela signifie également que toute personne qui s’engage dans cette voie est complice de meurtres génocidaires et de crimes contre l’humanité. Cela inclut les journalistes, les scientifiques, les médecins, les gouverneurs, les responsables de la FDA / CDC / OMS, et même les pharmaciens et infirmières locaux qui administrent ces tirs mortels aux hommes, aux femmes, aux enfants et même aux personnes âgées. Leurs crimes contre l’humanité font de l’Holocauste de la Seconde Guerre mondiale un jeu d’enfant en comparaison. Covid, le vaccin peut contrecarrer le meurtre de masse de milliards d’êtres humains avant que les criminels ne soient arrêtés. Essentiellement, vous assistez à une campagne mondiale d’extermination de masse déguisée en réponse de santé publique à une pandémie. Il s’agit de l’escroquerie « scientifique » la plus sinistre et diabolique jamais perpétrée dans l’histoire de la civilisation connue. C’est, par n’importe quelle mesure honnête, la tentative mondialiste de parvenir à l’extinction de l’homo sapiens, une sorte de « nettoyage ethnique à l’échelle planétaire » pour débarrasser le monde des humains et faire place à tout scénario insensé qu’ils espèrent suivre. Il est temps que tous les êtres humains qui souhaitent préserver la race humaine se soulèvent pacifiquement et résistent à cette tentative d’extermination génocidaire contre l’humanité. C’est pourquoi le sénateur américain. Rand Paul appelle maintenant les Américains à résister au verrouillage des masques et aux mandats, déclarant: « » Nous n’avons pas à accepter le mandat, le verrouillage et les politiques néfastes des petits tyrans et des bureaucrates ineptes. On peut simplement dire non, pas encore. » Il continue: Ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Ils ne peuvent pas garder tous vos enfants à la maison de l’école. Ils ne peuvent pas garder tous les bâtiments gouvernementaux fermés – bien que j’aie une longue liste de ceux qu’ils devraient. Nous n’avons pas à accepter le mandat, le verrouillage et les politiques néfastes des petits tyrans et des bureaucrates imprudents. Nous pouvons simplement dire non, pas encore. Président Biden – nous n’accepterons pas le mandat de vos agences ou vos mouvements signalés vers un verrouillage « , a déclaré Paul. « Personne ne devrait suivre les mandats des CDC masques anti-science. … [N] nous ne vous permettrons plus de faire plus de mal à nos enfants cette année encore. Nous avons tous été trompés, les amis. Tout cela n’a rien à voir avec la santé publique, sauver des vies ou arrêter une pandémie. Il s’agit d’un théâtre élaboré et coordonné pour inciter les gens à se suicider par injection d’armes biologiques afin que les mondialistes puissent retirer quelques milliards de personnes de la planète tout en faisant progresser leur tyrannie et leur contrôle autoritaire sur les survivants. Cela peut également servir de couverture pour leur réinitialisation financière prévue, qui entraînera l’effondrement des devises mondiales, la destruction de tous les avoirs en devises des moutons et la consolidation de la propriété de tout entre les mains de l’élite mondialiste. C’est pourquoi les gouvernements du monde tiennent maintenant leurs propres citoyens en otage, exigeant que les quotas de vaccins soient respectés afin de libérer une « liberté » limitée qui sera bien sûr complètement révoquée une fois la prochaine « variante » identifiée. Les gouvernements précédents tiennent les citoyens en otage, exigent un quota de vaccins avant de restaurer la « liberté »

https://www.brighteon.com/37810944-72c7-422c-9712-82ce1fa5a51a

AJOUTS DE DERNIÈRES MINUTES

UNE NOUVELLE PASSÉE SOUS SILENCE:CNews révèle que les vaccins tuent

Au nom de l’éthique journalistique, Ivan Rioufol reçoit sur CNews un grand scientifique injustement boyocotté par la plupart des médias, Christian Perronne (on ne peut plus rien dire). L’invité a brillamment démontré, absence de preuves à l’appui, que les vaccins étaient les principaux responsables des ravages causés par le Covid-19.

« Les débats montrent la grande qualité intellectuelle des cinq candidats, se réjouit Ivan Rioufol. Ils sont tous bons, ils disent tous des choses sensées. » À l’approche du troisième débat des candidats LR à la présidentielle, organisé par CNews, l’éditorialiste du Figaro évalue leurs chances dans l’émission dont il est la vedette, Les points sur les i. « Laurent Wauquiez a renoncé à se présenter alors qu’il représente précisément cette ligne identitaire, cette ligne de la renaissance française. » Et de l’amitié entre les peuples. « Ciotti, avec beaucoup de talent, est en train de fédérer tout ce nouveau courant conservateur. » Et humaniste. « On a un paysage qui se droitise, estime Véronique Jacquier, on en a largement parlé sur CNews, avec des thèmes comme l’immigration, comme l’insécurité. » En effet, on ne parle sur CNews que de thèmes comme l’immigration, l’insécurité. « Le paysage est ultra-favorable et les LR sont dans une bonne dynamique. » Dans le paysage de CNews.

Comme Ivan Rioufol critique la politique menée par la droite au pouvoir ces dernières décennies, l’animateur du « débat », Thomas Lequertier, demande : « La droite doit s’excuser ? — Pourquoi pas ?, réagit l’éditorialiste. Ils auraient à s’excuser de leur angélisme, de leur suivisme, de leur conformisme, de leur politiquement correct. » De leur wokisme. Un seul candidat de la primaire trouve grâce à ses yeux. « Ciotti est le seul à ne pas avoir voté Macron lors de la dernière présidentielle. Ciotti est le seul à avoir défendu Eric Zemmour. » Le seul ne pas avoir succombé à la bien-pensance. Las, « il y en a encore chez les LR à aller vers le centrisme plutôt que vers la radicalité ». Vers l’’antiracisme plutôt que vers le politiquement incorrect. « Applaudissons au fait que les LR durcissent leur discours mais j’ai un doute sur leur sincérité. » Méfions-nous de l’islamo-gauchiste qui sommeille chez le raciste.

« Les LR ne sont pas sortis de l’auberge, avertit Véronique Jacquier. Il faudrait que le champion de la droite, le 4 décembre [jour de la primaire], soit en capacité de commencer à écrire une histoire d’amour avec les Français. — C’est beau, ce que vous dites », s’émeut Thomas Lequertier. Beau comme une histoire d’amour avec Éric Ciotti. « Mon sentiment personnel est que Ciotti semble avoir pris l’air du temps, insiste Ivan Rioufol. Si les LR restent sur leur quant-à-soi, ne veulent pas paraître trop populistes, trop réactionnaires, trop nostalgiques, cette droite perdra. » Conseil d’expert : soyez aussi populistes, réactionnaires et nostalgiques qu’Ivan Rioufol.

Thomas Lequertier accueille l’invité vedette de l’émission. « Christian Perrone, vous êtes le spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de Garches. » Dont il était chef de service avant d’être démis par l’AP-HP pour « propos considérés comme indignes de la fonction qu’il exerce ». « Ivan, pourquoi avoir invité le professeur Perrone sur CNews ? — Pour avoir un autre son de cloche, d’un grand spécialiste des vaccins que l’on n’entend plus. » Victime de la censure. « D’ailleurs, je me demande bien pourquoi on ne vous entend plus ou du moins je crois le comprendre. C’est parce que vous avez été de ceux qui depuis le départ avez émis des réserves sur la dramatisation excessive de cette panique sanitaire. » Notamment dans un documentaire, Hold-up, dont la rigueur scientifique n’est plus à démontrer. « On n’a pas voulu vous entendre sur les traitements, sur vos réserves sur la politique vaccinale. Et on vous a même sanctionné, vous étiez chef de service, vous avez été sanctionné et visiblement les médias rechignent à vous inviter. » Mais chacun sait que les médias sont noyautés par l’ultragauche sanitairement correcte.

Ivan Rioufol se justifie : « Je vous ai invité pour que l’on parle des faits, qu’on cesse avec ces idéologies. » Marre des idéologies. Seul Ivan Rioufol est exempt de tout parti-pris idéologique. « Je rends hommage à votre professionnalisme, le félicite Christian Perronne, parce que les journalistes doivent vérifier les sources de tout ce qu’ils avancent. — C’est élémentaire », revendique l’éditorialiste, dont les sources vérifiées ont révélé que « l’université est en écriture inclusive » et que la France est gangrenée par « des petits Kosovo ». « Première question, est-ce que vous êtes d’accord avec ce qu’a dit le porte-parole du gouvernement sur cette grande cinquième vague qui s’apprête à être apocalyptique comme l’avait été annoncée la quatrième qui finalement ne l’avait pas été ? » On nous avait menti, une fois de plus. « Sur cette cinquième vague, si ce n’était si dramatique, je rigolerais, répond l’invité. Y a pas de cinquième vague, l’épidémie est quasiment terminée en France. » Enfin une bonne nouvelle. Fini le port du masque, la distanciation, les classes fermées, on peut reprendre une vie normale.

Ivan Rioufol produit une preuve indubitable, « le graphique pour illustrer le nombre de morts dans l’évolution de cette année. — Voilà, on est sorti de la crise ». En effet, le nombre de décès est ridiculement faible. « Tous les pays du monde qui n’ont pas vacciné n’ont plus d’épidémie. Comme par hasard. Mais tous les pays qui ont vacciné de façon massive voient des rebonds de l’infection, des morts, etc. » Voilà la preuve que le vaccin tue. « On pourrait vous dire que s’il n’y a pas de mort c’est parce que la France a vacciné massivement, objecte Ivan Rioufol. — Nan parce que la France était en retard par rapport à d’autres pays qui ont vacciné massivement donc on verra peut-être les conséquences du vaccin un petit peu plus tard. » Ça va être une hécatombe (bien que l’épidémie soit quasiment terminée). « Aujourd’hui, on le sait de la Grande-Bretagne, les gens qui sont vaccinés meurent quatre fois plus du Covid que les non-vaccinés. » Le vaccin tue.

« Mais alors pourquoi est-ce que ce n’est pas répercuté ? », s’indigne Ivan Rioufol. Parce qu’on ne peut plus rien dire, même pas que le vaccin tue. « C’est pour ça que je parle plus dans les médias, explique Christian Perronne, parce que le CSA avait dit à la fin de l’année dernière : il faut plus inviter Perronne sur les plateaux parce qu’il est complotiste. » Perronne, complotiste ? À ce compte-là, Rioufol est raciste. « Mais par exemple dans mon dernier livre, y a soixante pages de références. » À des études de l’IHU, c’est vous dire si elles sont sérieuses. « Je suis fier de moi parce que comme j’ai géré pendant quinze ans les épidémies, la vaccination avec le gouvernement français, avec l’OMS… — Vous étiez un Monsieur Vaccin. » Sa compétence ne saurait être mise en doute. D’ailleurs, il est édité par une maison très sérieuse, Albin Michel.

« On peut vous faire une objection, relève toutefois Ivan Rioufol. Il est normal qu’il y ait des morts doublement vaccinés parce que la Grande-Bretagne a beaucoup vacciné donc, dans la proportion, comme on sait que les vaccins ne protègent pas… » Qu’ils sont inutiles… « … On pourrait comprendre qu’il y ait des morts multi-vaccinés. — J’ai toujours été pour les vaccins. Là, on nous a fait croire que ces produits étaient des vaccins et c’est pas des vaccins. — Ce ne sont pas des vaccins ?— Beh non ! Imaginons que ce soit des vaccins. Un vaccin, ça protège de la maladie or on voit que les vaccinés font autant de maladie que les autres. » Pire, ils en font plus, et ils en meurent plus. « Un vaccin, ça évite de porter le virus ou de le transmettre, on voit que les vaccinés transmettent autant voire plus que les autres. » Le vaccin est facteur de propagation. « Un vaccin, ça protège contre les formes graves. On voit que dans beaucoup de pays, la grande majorité des gens en réanimation sont des gens vaccinés. » Infectés par le vaccin.

« Le gouvernement dit quand même, et il semble y avoir un consensus là-dessus, que ces vaccins protègent des formes les plus graves, remarque Ivan Rioufol. — Absolument pas. C’est l’inverse qui se produit. L’Angleterre montre l’inverse, Israël montre l’inverse. Si vous regardez le monde entier, tous les pays pauvres qu’on pas pu s’acheter le vaccin, l’épidémie est terminée. » Heureux pays pauvres. « Tous les pays où l’épidémie continue de flamber, de faire des morts, c’est les pays qui vaccinent à fond. » Les pays sacrifient sciemment leur population en lui injectant des vaccins de la mort. « Regardez l’exemple de l’Inde. Il y a des états, la grande majorité, qui voulaient pas du vaccin ou qu’avaient pas les moyens de l’acheter, ils ont recommandé et ils ont même donné de l’Ivermectine, de l’Azythromicine, du zinc, de la vitamine D… » Du jus de brocoli, de l’extrait de céleri… « L’épidémie est terminée dans ces états, y a plus de morts. » Pour échapper à la troisième dose, je vais m’exiler en Inde.

« Pardonnez-moi, s’impose Thomas Lequertier, je vous coupe parce que c’est important ce que vous dites ce soir et je voudrais que ce soit très bien interprété. » Pas de souci, c’est très clair : le vaccin tue. « Sur la courbe que vous nous avez montrée tout à l’heure, on voit très bien que le nombre de morts diminue au fil des mois. On voit aussi très bien qu’il y a un lien avec la vaccination en France. Plus on vaccine et plus la courbe descend. — Pas du tout, parce que le gouvernement nous annonce une cinquième vague, ce qui est exagéré. » La cinquième vague qui n’existe pas prouve que le vaccin fait des ravages. « Tout virus, quand il s’attaque à l’homme, au fil des mois, il perd de sa virulence, c’est comme ça depuis la nuit des temps dans l’histoire de la médecine. » Par exemple, le virus du Sida est devenu bénin. « Les nouveaux variants, le variant delta, le variant indien, le variant je-sais-pas-quoi, ils en ont inventé des tonnes… » Pour faire peur aux gens. « … Ils sont de moins en moins virulents. » Un jus de carotte suffit à les terrasser.

« Aujourd’hui, résume Christian Perronne, le Covid est une maladie bénigne, il y a encore quelques morts chez des personnes avec des facteurs de risque majeurs, très âgées, mais ça n’a rien à voir avec la première vague. — Donc vous convenez que la première vague, ce n’était pas bénin, rebondit Ivan Rioufol. — Non, c’était pas bénin pour des gens très à risque, les plus de 85 ans, les grands obèses, les grands diabétiques. Mais si on les avait traitées, y aurait presque pas eu de morts. Toute l’expérience des médecins dans le monde et des pays qui ont traité ont montré que si on traitait par l’hydroxychloroquine, l’Azythromicine, l’Ivermectine… » La décoction de datura, la bave de crapaud, la poudre d’écaille de pangolin… « … Y avait pas de mort. » Il suffit de regarder le Brésil.

« Toutes les lois qui ont soutenu ce vaccin sont totalement illégales, s’insurge Christian Perronne. On peut pas commercialiser en autorisation de mise sur le marché conditionnelle un produit si y a un traitement qui marche. Or y a des centaines de publications qui montrent qu’y a des traitements qui marchent. » La tisane d’ortie, la poudre de corne de rhinocéros, l’urine de chauve-souris… « Et ça a été dénié. » A cause du lobby des labos. « On peut pas obliger des gens à être vaccinés avec un produit qui est toujours en phase expérimentale. C’est totalement interdit par le code de Nuremberg. » Sauf à appliquer les méthodes des nazis. « Le rendre obligatoire, c’est totalement illégal. » C’est fasciste. « D’accord, approuve Ivan Rioufol, mais il y a quand même une rationalité chez nos dirigeants, quand vous avez un tel consensus sanitaire de tous les pays avancés sur cette politique vaccinale, c’est sans doute qu’ils voient des effets que vous ne voyez pas. Qui a tort et qui a raison ? — Je vais demander à Emmanuel Macron de regarder la carte du monde, il verra que tous les pays qui vaccinent pas, tout va bien, y a plus d’épidémie. » Il suffit de regarder l’Afrique du Sud.

« En plus je refuse d’appeler ça un vaccin, peste encore Christian Perronne. — Vous appelez ça comment ?, s’enquiert Ivan Rioufol. — Des substances thérapeutiques expérimentales qui vont modifier vos cellules. » Pour y introduire une puce de Bill Gates. « Un grand dirigeant d’un grand laboratoire qui fabrique des vaccins à ARN messager a dit : “Quand on vous inocule ce produit, c’est comme si vous téléchargiez un logiciel pour modifier vos cellules.” » Et les rendre compatibles avec la 5G. « Et le nombre d’effets secondaires en ce moment explose. C’est énorme, j’en vois plein autour de moi, et des morts aussi. » Irradiés par les ondes 5G.

« Moi, ce qui me dérange ce soir dans votre discours, intervient à nouveau Thomas Lequertier, vous nous dites que les pays qui ne vaccinent n’ont plus de morts aujourd’hui et les pays qui ont vacciné ont des morts. Ça voudrait dire pratiquement que le vaccin tue. » Mais bien sûr ! Ce journaliste est vraiment long à la comprenette. Toutefois, rappelle Christian Perronne, « heureusement, ça tue pas tout le monde. — Ça me dérange parce que vous affirmez quelque chose… — Mais c’est prouvé, regardez les soixante-dix sportifs, des jeunes en bonne santé, qui sont morts. » Assassinés par le vaccin. « Mais est-ce que vous pouvez dire qu’il y a moins de morts dans les pays qui ne vaccinent pas que dans les pays qui vaccinent, ce qui sous-entend que le vaccin tue ? Ça me dérange de vous entendre dire ça. — Il suffit de regarder les cartes du monde. — Vous savez que sur les cartes du monde on va peut-être pas avoir une remontée de toutes les données au Vietnam ou en Chine, insinue Véronique Jacquier. — Le Vietnam, c’est un très bon exemple, réagit Christian Perronne. Y avait presque pas de morts, presque pas de cas depuis le début de la pandémie. Le jour où la vaccination a démarré, on a vu l’épidémie repartir, il y a eu des morts. C’est la même chose dans beaucoup de pays. » Dans les pays d’Europe de l’Est, par exemple.

« Alors pourquoi il y aurait plus de morts parce qu’on vaccine ?, s’entête Thomas Lequertier. — Parce que ce n’est pas un vaccin. » C’est un venin mortel. « Mais ces personnes qui meurent en étant vaccinés, elles meurent de la Covid-19 ou du vaccin ? — Elles meurent du Covid. Mais y a des morts du vaccin. j’en ai déjà sept autour de moi, des morts du vaccin. Y a soixante-dix sportifs qui sont morts… — Là, vous parlez des effets secondaires, précise Ivan Rioufol. Vous êtes en train de nous dire que ces vaccins-là ont des effets secondaires. — Oui, Il peut y avoir des coïncidences mais quand c’est aussi fréquent, quand tous les gens autour de moi… — Pardon, se rebelle Ivan Rioufol, on voulait parler de faits et là ce ne sont pas des faits, ce sont des témoignages. — Nan, les soixante-dix sportifs morts, c’est des faits. » Rigoureusement non sourcés.

« Y a la base de données européenne qui montre qu’y a quand même plus de 20 000 morts du vaccin, ajoute Christian Perronne. C’est pareil aux Etats-Unis, y a beaucoup de morts. » Tout ça est très bien documenté par le site France Soir. « Moi je le sais par des personnes autour de moi qu’ont eu des problèmes après le vaccin que les médecins ne déclarent pas parce qu’ils ont peur, y a une sous-déclaration. — Ce que vous nous décrivez, c’est une sorte de processus suicidaire d’une logique sanitaire qui irait jusqu’au bout de ses certitudes sachant les dégâts qu’elle causerait, résume Ivan Rioufol. J’ai du mal à imaginer que tous les dirigeants européens suivent cette logique absurde. » C’est oublier leur complot pour exterminer leurs populations. « Maintenant les dirigeants ont les données sous les yeux, rétorque Christian Perronne, j’espère qu’ils vont changer leur politique. » Et promouvoir la liqueur de rosée. « C’était votre avis, conclut Thomas Lequertier, vous l’avez partagé sur CNews et on rappelle que vos propos n’engagent que vous mais vous avez le mérite d’être venus les défendre ici. » À l’invitation de CNews. Une invitation qui n’engage que CNews.

