Le Génocide Programmé de la COVID-19:Les vaccins ARNm COVID provoquent une nouvelle forme de SIDA

L’écart minimum du Royaume-Uni pour les injections de rappel Covid-19 sera réduit de moitié, passant de six mois à trois, après que le gouvernement britannique a accepté les conseils du Comité mixte sur la vaccination et les immunisations pour accélérer le programme.

Le gouvernement a également accepté le conseil du JCVI d’offrir à tous les enfants de plus de 12 ans une deuxième dose du vaccin Pfizer, douze semaines après la première dose, tout en sachant que le risque de myocardite et de péricardite est beaucoup plus élevé après la deuxième dose.

Le gouvernement britannique et ses conseillers scientifiques affirment que la raison pour laquelle les gens doivent attendre seulement trois mois pour recevoir une dose de rappel du vaccin Covid-19, est de limiter la propagation de la nouvelle variante présumée d’Omicron, dont il ne connait presque rien.

Mais la vraie raison est que les responsables gouvernements savent, d’après leurs propres données, que les vaccins Covid-19 déciment le système immunitaire des vaccinés et ils ont un besoin urgent d’injecter les boosters pour arrêter la progression du syndrome d’immunodéficience acquise induit par le vaccin.

Nous savons que, depuis au moins juin 2021, les personnes entièrement vaccinées sont à l’origine de la majorité des décès de Covid-19. Nous avons souligné pour la première fois le 26 juin que tandis que les Britanniques avaient été distraits par l’affaire de Matt Hancock, Public Health England avait publié un rapport révélant que 62% des décès présumés de Covid-19 étaient des personnes qui avaient été vaccinées.

Les données les plus récentes montrent que la population vaccinée représentait 61% de tous les cas de maladie, 66% de toutes les hospitalisations et 81% de tous les décès de Covid-19 entre le 25 octobre et le 21 novembre.

Mais alors que le nombre de décès dus au Covid-19 a considérablement augmenté parallèlement au pourcentage des vaccinés complets depuis juin, l’efficacité des vaccins du Covid-19 a considérablement diminué, malheureusement pour la population vaccinée.

Pfizer affirme que son injection d’ARNm Covid-19 a une efficacité vaccinale de 95%. Ils ont pu le prétendre grâce à un calcul simple (dont tous les détails peuvent être consultés) effectué sur le nombre d’infections confirmées parmi le groupe vacciné et le groupe non vacciné au cours des premières étapes des essais cliniques toujours en cours.

Maintenant, grâce à une multitude de données publiées par la nouvelle Agence britannique de sécurité sanitaire, nous sommes en mesure d’utiliser le même calcul qui a été utilisé pour calculer l’efficacité à 95% du vaccin Pfizer, pour calculer l’efficacité réelle des vaccins Covid-19, et les données suggèrent malheureusement que la population vaccinée développe une nouvelle forme de sida induite par les injections de Covid-19.

Efficacité du vaccin

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) publie un rapport hebdomadaire de « surveillance des vaccins » contenant des statistiques sur les cas de Covid-19, les hospitalisations et les décès par statut vaccinal à travers l’Angleterre au cours des quatre dernières semaines.

Maintenant que plusieurs semaines de rapports de « surveillance des vaccins » ont été publiés, nous pouvons avoir une image beaucoup plus claire de l’efficacité des injections de Covid-19 et du nombre de cas de Covid-19, d’hospitalisations et de décès au cours des derniers mois sans avoir à utiliser des données qui se chevauchent dans d’autres rapports.

Nous avons donc calculé l’efficacité réelle des injections de Covid-19 sur une période de 12 semaines (3 mois) en analysant les données disponibles à partir des rapports de « surveillance des vaccins » suivants :

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 37 comprenait le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre la semaine 33 et la semaine 36 de 2021 (du 16 août au 12 septembre), et l’efficacité réelle du vaccin au cours de cette période s’est avérée être la suivante :

L’efficacité réelle de tous les vaccins disponibles contre le Covid-19 combinés était aussi faible que -47 % (négatif) dans le groupe d’âge 60-69 ans, et aussi élevée que +66 % dans le groupe d’âge des moins de 18 ans entre le 16 août et le 12 septembre 2021. Les seuls autres groupes d’âge pour lesquels le vaccin a montré un effet positif à ce stade étaient les 18-29, 30-39 et 80+. Mais comme vous pouvez le voir clairement, aucun des groupes d’âge ne montrait une efficacité du vaccin proche de 95%.

Cependant, il suffit de regarder comment les choses tournent un mois plus tard.

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 41 comprenait le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre la semaine 37 et la semaine 40 de 2021 (13 septembre au 10 octobre), et l’efficacité réelle du vaccin au cours de cette période s’est avérée être la suivante :

L’efficacité dans le monde réel de tous les vaccins Covid-19 disponibles combinés était négative et aussi faible que -126% dans le groupe d’âge 40-49 ans, et aussi élevée que + 78% dans le groupe d’âge des moins de 18 ans entre le 13 septembre et le 10 octobre 2021. Le seul autre groupe d’âge pour lequel le vaccin a montré un effet positif à ce stade était à nouveau 18-29.

Ce qui est inquiétant ici, c’est que deux autres tranches d’âge ont dépassé la barrière de -100 %, la tranche d’âge 50-59 ans tombant à -116% et la tranche d’âge 60-69 ans tombant à -120%. Mais ce qui est peut-être plus préoccupant, c’est que l’efficacité des injections de Covid-19 a continué de baisser dans la tranche d’âge 40-49 ans après avoir déjà dépassé la barre des -100% le mois précédent.

Ce que nous pouvons également voir de ce qui précède, c’est que l’efficacité de l’injection de Covid-19 chez les personnes de plus de 80 ans est passée de -22% à -9%. Cela coïncide avec le déploiement du vaccin de rappel dans ce groupe d’âge, suggérant que les vaccins pourraient offrir une protection à très court terme contre le prétendu virus Covid-19. Cependant, il convient de noter qu’il existe toujours une efficacité négative dans ce groupe d’âge, et qu’elle est toujours inférieure à l’efficacité de -3 % observée entre la semaine 33 et la semaine 36 de 2021.

Le graphique ci-dessus suit l’efficacité réelle des injections de Covid-19 dans chaque groupe au cours des 3 derniers mois et illustre clairement la baisse observée dans tous les groupes d’âge de la semaine 33-36 à la semaine 41-44.

Ce que cela montre, c’est que la plus forte baisse de l’efficacité du vaccin a en fait été observée dans le groupe d’âge 30-39 ans, suivi de près par le groupe d’âge 40-49 ans qui a subi un énorme coup dans la semaine-37-40, puis par les 60-69 et groupe d’âge 70-79 ans.

Sur la base de ce qui précède, nous avons pu projeter l’efficacité réelle des injections de Covid-19 dans chaque groupe d’âge jusqu’à la fin de 2021, et les résultats sont les suivants :

Malheureusement, à la fin de l’année, les injections de Covid-19 pourraient avoir une efficacité négative dans toutes les tranches d’âge, à l’exception des moins de 18 ans qui pourraient chuter à + 38 %. Alors qu’une efficacité négative inférieure à la barrière de -100 % sera observée chez toutes les personnes âgées de 40 à 79 ans. Le groupe d’âge des 40-49 ans tombera à une efficacité négative proche de -180%.

Que signifie réellement une efficacité négative toujours en baisse des injections de Covid-19 ?

Une efficacité vaccinale de +50% signifie que les complètement vaccinés sont 50% plus protégés contre le Covid-19 que les non vaccinés.

Une efficacité vaccinale de 0% signifie que les vaccinés complets sont 0% plus protégés contre Covid-19 que les non vaccinés, ce qui signifie que les vaccins sont inefficaces.

Alors qu’une efficacité vaccinale de -50% signifie que les non vaccinés seraient 50% plus protégés contre Covid-19 que les entièrement vaccinés, ce qui signifie que les vaccins déciment en fait le système immunitaire.

Les données montrent que les injections de Covid-19 s’avèrent actuellement avoir une efficacité négative chez toute personne de plus de 30 ans, et une efficacité négative dépassant la barrière de -100 % chez toute personne âgée de 40 à 69 ans.

Cependant, ce calcul était basé sur le calcul exact utilisé par Pfizer pour démontrer que leur vaccin avait une efficacité présumée de 95 %.

U = nombre de cas parmi les non vaccinés

V = nombre de cas parmi les personnes complètement vaccinées

U – V / U = Efficacité du vaccin

Afin de calculer les performances du système immunitaire, nous devons effectuer un calcul légèrement différent qui divise la réponse à U – V par le plus grand du nombre de cas parmi les non vaccinés ou complètement vaccinés.

Par conséquent, le calcul d’une performance positive du système immunitaire est :

U – V / U

Alors que le calcul d’une performance négative du système immunitaire est :

U – V / V

Le tableau suivant montre le déclin mensuel du système immunitaire de la population vaccinée par rapport aux non vaccinés –

Ce que cela montre, c’est que les 30-39 ans complètement vaccinés ont connu la plus forte baisse des performances de leur système immunitaire au cours des trois derniers mois, avec une baisse de 40 % entre la semaine 33-36 et la semaine 37-40, et une baisse de 13 % de déclin entre la semaine 37-40 et la semaine 41-44. Cela équivaut à une baisse mensuelle moyenne de (-26,5%) et signifie qu’en moins de trois mois, les 30-39 ans complètement vaccinés pourraient être confrontés à une défaillance totale du système immunitaire.

Les 40-49 ans entièrement vaccinés ne sont pas loin non plus d’avoir connu la deuxième plus forte baisse des performances du système immunitaire au cours des trois derniers mois, avec une baisse de 26% entre la semaine 33-36 et la semaine 37-40, et 4 % de baisse entre la semaine 37-40 et la semaine 41-44. Cela équivaut à une baisse mensuelle moyenne de -15%. Cependant, en raison du fait que leur système immunitaire était déjà considérablement affaibli entre les semaines 33 et 36, ils pourraient être confrontés à une défaillance totale de leur système immunitaire en seulement 3 mois.

L’anomalie dans ces données est cependant la performance du système immunitaire du groupe d’âge 70-79 et 80+. Comme nous le savons, avant le début de la campagne de vaccination, l’âge moyen d’une personne pouvant mourir suite à une infection à Covid-19 était supérieur à 85 ans, même si l’espérance de vie moyenne au Royaume-Uni est de 81 ans.

Par conséquent, il est étrange de constater que le déclin le plus important du système immunitaire se situe parmi les groupes d’âge les plus jeunes, mais c’est parce que les données de l’Agence britannique de sécurité sanitaire pour la semaine 41-44 sont une période au cours de laquelle les plus de 70 ans prenaient leur injection de rappel, donc nous avons compilé le tableau suivant pour démontrer les performances du système immunitaire avant et après le rappel chez les personnes entièrement vaccinées de plus de 70 ans.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il ne restait plus que 4 mois à la tranche d’âge des 80 ans et plus jusqu’à ce qu’ils atteignent éventuellement une défaillance totale du système immunitaire, mais après le déploiement du rappel, ce nombre est passé à 16,7 mois.

Cependant, étant donné que nous savons que l’efficacité du vaccin diminue à un rythme important après une courte période, et avec des preuves suggérant que les vaccins sont non seulement inefficaces mais déciment également le système immunitaire, au cours des deux prochains mois, nous pourrions voir que le rappel le vaccin a en fait compromis encore plus le système immunitaire des receveurs, et une baisse encore plus rapide des performances du système immunitaire peut se matérialiser.

Ce qui nous amène à nous demander si les autorités sont conscientes de cela et c’est la raison pour laquelle elles sont prêtes à tout pour que tout le monde reçoive un rappel avant d’atteindre le point d’échec total du système immunitaire.

Ces données suggèrent que la population vaccinée aura désormais besoin d’un cycle sans fin de rappels pour renforcer son système immunitaire à un point tel qu’il n’échoue pas, mais il restera inférieur à celui de la population non vaccinée, et nous voyons d’autres indices cachés dans les rapports officiels du gouvernement que c’est effectivement le cas.

Par exemple, le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 42 publié par l’UKHSA indique ce qui suit :

« Des observations récentes provenant des données de surveillance de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) indiquant que les niveaux d’anticorps N semblent être plus faibles chez les personnes qui contractent une infection après 2 doses de vaccination. »

*Source – Page 23

Cela signifie que les vaccins Covid-19 interfèrent avec la capacité du système immunitaire à produire des anticorps contre d’autres éléments du virus SARS-CoV-2 après l’infection, dans le cas de l’anticorps N, il s’agit de la protéine de la nucléocapside qui est la coquille du virus, et une partie cruciale de la réponse du système immunitaire dans la population non vaccinée.

Par conséquent, si des mutations de la protéine de pointe du prétendu virus SARS-CoV-2 se produisent à l’avenir, les vaccinés seront beaucoup plus vulnérables et probablement non protégés en raison de leur incapacité à produire l’anticorps N, même s’ils ont déjà été infectés et récupéré du Covid-19.

Alors que les non vaccinés auraient une bien meilleure immunité contre toute mutation en raison de leur capacité à produire à la fois des anticorps S et N après l’infection.

La nouvelle variante «la pire de tous les temps» s’appelle B.1.1.529 et serait incroyablement, fortement muté avec 50 mutations au total et plus de 30 sur la protéine de pointe, qui est la cible des vaccins Covid-19 et maintenant la seule partie de le virus Covid-19 contre lequel les personnes entièrement vaccinées sont capables de produire des anticorps, comme le confirme le rapport UKHSA.

L’efficacité réelle des injections de Covid-19 diminue considérablement en peu de temps, mais malheureusement pour la population vaccinée, plutôt que le retour du système immunitaire au même état qu’avant la vaccination, les performances du système immunitaire commencent rapidement à décliner, le rendant inférieur à celui des non vaccinés.

Le fait que la UK Health Security Agency ait admis que les personnes complètement vaccinées sont beaucoup moins capables de produire des anticorps N après l’infection le confirme également.

Le syndrome d’immunodéficience acquise est une maladie que l’on pense être causée uniquement par le prétendu virus VIH, et elle conduit à la perte de cellules immunitaires et laisse les individus sensibles à d’autres infections et au développement de certains types de cancers. En d’autres termes, il décime complètement le système immunitaire.

Par conséquent, pourrions-nous voir une nouvelle forme de syndrome d’immunodéficience acquise induit par le vaccin Covid-19 ?

Les données le suggèrent certainement, et c’est la vraie raison pour laquelle ils veulent que vous ayez maintenant une dose «de rappel» du vaccin Covid-19 tous les trois mois.

Source : The real reason the Government wants you to get a COVID-19 Booster Jab every 3 months is because the Vaccinated are developing a new form of AIDS

Notes importantes

