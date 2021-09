La Roumanie ferme plusieurs centres de vaccination, la Croatie aussi

« Pour autant que je sache, les procédures suivies pour l’achat [de vaccins] dans tous les pays de l’Union européenne étaient les mêmes, et elles ont été développées par la Commission européenne « , a déclaré Valeriu Gheorghiță, responsable de la campagne nationale de vaccination, selon à Hotnews.ro . Les procureurs ont déclaré que les enquêtes étaient ouvertes afin de détecter un « abus de pouvoir » éventuel impliquant des avantages personnels tirés par des personnes jusqu’à présent non identifiées. Notamment, le ministère de la Santé a été dirigé jusqu’au début du mois de septembre par le parti réformiste USR-PLUS, qui s’est entre-temps retiré de la coalition au pouvoir et a lancé une motion de censure contre le gouvernement. Mais le ministère de la Santé n’était pas directement impliqué dans l’approvisionnement. La Roumanie a également fermé ses centres de vaccination car les gens ont refusé les vaccins expérimentaux. La baisse de la demande de vaccination contre le coronavirus en Roumanie a incité les autorités à fermer 117 centres de vaccination et à réduire le calendrier dans 371 autres, ont déclaré des responsables de la santé . « La semaine précédente, nous avons réévalué l’efficacité des centres de vaccination fixes. Environ 80% des centres de vaccination fixes vaccinent moins de 25% de leur capacité de vaccination », a déclaré mardi le chef du comité national de vaccination, Valeriu Gheorghita, lors d’une conférence de presse. Pendant ce temps, la République tchèque prévoit de détruire 45 000 doses de vaccins AstraZeneca sous la marque Covishield fabriqués en Inde, car personne ne veut se faire vacciner avec. Pendant ce temps, plus de 14.000 doses du vaccin d’AstraZeneca ont été jetées à la poubelle au cours du seul mois dernier en raison du manque d’intérêt du public. Récemment, le président croate a martelé les médias lundi après qu’un journaliste a demandé pourquoi le taux de vaccination en Croatie n’est pas aussi élevé que dans d’autres pays de l’Union européenne. Le président croate Zoran Milanovic a rétorqué en disant : « Nous ne serons plus vaccinés ». Les Croates ont été « suffisamment vaccinés » et devraient être autorisés à accepter les risques d’être infectés par le COVID selon leurs propres conditions, selon le président Zoran Milanović. « Nous n’irons pas à plus de 50%, qu’ils nous clôturent donc avec du fil de fer « , a déclaré Milanović dans des déclarations récentes à la presse. « Je m’en fiche. Nous sommes suffisamment vaccinés et tout le monde le sait . ” « Il faut savoir quel est le but de cette frénésie. Si le but est d’éradiquer complètement le virus, alors nous avons atteint le but. Je n’ai pas entendu dire que c’était le but. Si quelqu’un me dit que c’est un objectif, je lui dirai qu’il a perdu la tête. ” Le président Milanović a rompu avec la majorité de ses contemporains en exprimant sa frustration face à l’autoritarisme médical et à l’hystérie COVID poussés par les médias grand public et les mondialistes. Résistons! Source : Blog d’Algora | 24 septembre 2021

