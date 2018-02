Nouvel Ordre Mondial et Hollywood: Les Simpsons ont prédit l’avenir plus de 25 fois

Tout le monde aime regarder les Simpsons et si vous êtes un vrai fan, alors vous avez probablement pris quelques instants où ils ont dit des choses qui sont devenues réalité aujourd’hui. Cependant, la quantité de choses qu’ils ont prédit avec précision est absolument hallucinante. Vous ne croirez pas les blagues simples qu’ils ont mis dans leur spectacle qui a fini par devenir réel. Je suppose que quand vous avez été à la télévision pendant tant d’années, vous finirez par avoir quelques bonnes choses, mais les choses décrites ici sont tout simplement effrayantes.

Les complots illuminati et maçonniques

Le traducteur pour bébés

Le poisson à trois yeux

Machines à voter électroniques défectueuses

Scandale sur la corruption de la FIFA

Lady Gaga au spectacle du Super Bowl

La particule de Dieu

Guitar Hero

Le prix Nobel de la Paix

Viande de cheval dans notre nourriture

Face Time et Skype

Voler un arbre de citrons

Les robots de bibliothèques

Les tomates mutantes

Scandale de l’espionnage de la NSA

Vol et récupération de graisse

Les Smartwatches

Présidence de Donald Trump

Assassinat de Donald Trump

Les attentats du 11 septembre 2001

Éclosion du virus d’Ébola

Simulateur de travail

Cache-oreilles à hamburger

L’attaque du tigre blanc de Siegfried

La dette incroyable de la Grèce

Échecs des auto-correctifs

Ringo répond à ses fans

Homer sur un boulet de démolition

EN CONCLUSION … avec une note spirituelle

Election de Donald Trump. Il y a de cela 16 ans, alors que Bill Clinton était encore au pouvoir, bien avant l’attentat du 11 septembre en 2001, bien avant les guerres d’Afghanistan et d’Iraq, bien avant la crise financière, bien avant les smartphones et la révolution numérique, les Simpson diffusent un épisode où Bart est un raté, un piètre musicien face à sa soeur Lisa, au sommet de son succès venant de succéder au président Trump en 2030 qui d’ailleurs a laissé le pays dans une situation budgétaire chaotique. En Juin 2015, quelle fut la surprise générale lorsque Donald Trump annonça sa candidature aux présidentielles. Une surprise d’autant plus grande lorsque ce mercredi 9 novembre 2016, Mr Trump devint le 45ème président des Etats-Unis.

Fruits du hasard? Qu’on se le dise, ça fait tout de même beaucoup !

Les avis sont partagés. Plusieurs disent que la série prédit l’avenir parce qu’il y a forcément un scénariste qui posséderait un don de voir l’avenir et d’autres sont se pencheraient sur la théorie du complot qui consisterait à tout planifier et introduire quelques détails dans des séries populaires, afin de préparer les esprits à accepter les événements quand ils se présenteront.

Nous sommes tout de même dupés, mais la théorie du complot est très envisageable, lorsque l’on analyse comment la destruction du World Trade Center, le 11 septembre 2001, a été évoquée et citée dans moult films à l’instar de “The Long kiss Goodnight” où l’on ajoute même la complicité de la CIA. Voilà ce qui peut nous laisser croire que tout cela a été planifié et par le gouvernement américain lui-même. Il y a bien plusieurs choses que l’humanité accepte aujourd’hui mais qui sont des projets planifiés depuis des années, et souvent, pour la plupart, validés par le peuple lui-même : le virus du SIDA, la légalisation du mariage homosexuel, les guerres en Iraq et en Afghanistan. Bref, tout cela a toujours été bien dissimulé. Précisons que les enquêtes sur l’attentat du 11/09/2001, ont été classées secret défense, ou ont vu des preuves disparaître.

“Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d’éternité en éternité! A lui appartiennent la sagesse et la force. C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui.” [Daniel 2: 20-22]

Le Seigneur notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Rien ne le surprend, rien n’arrive sans qu’Il ne le sache. Lui seul a le pouvoir de manipuler la flèche du temps et d’en connaître les rouages. Si le diable prévoyait le futur et pouvait maitriser même une partie de notre futur, le monde ne ressemblerait pas à ça. Mais, il travaille exactement comme les Hommes avec des stratégies et des plans pour faire tomber l’humanité dans sa chute et s’il a une once de pouvoir, cela ne provient que de ce que nous lui donnons en croyant qu’il peut agir contre nous.

“Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps.” [Daniel 7: 23-25]

Ceci nous montre clairement ce qui se passe dans ce monde, marqué par le temps de la fin des choses, illustrant bien le contexte politique du monde, la domination de la terre que le gouvernement mondial adopte. Nous pouvons aussi souligner la disparition de trois grands puissants comme les trois rois abaissés.

Oussama Ben Laden, Saddam Hussein et Mouamar Kadhafi. Le changement des temps et la loi, notre génération a était marquée par des bouleversements profonds; le temps changé exprès. Aucun pays ni aucune civilisation n’a gardé sa vision du monde selon sa propre définition. Le monde avance selon le calendrier imposé des pays puissants et leurs lois sont imposées aux plus faibles, le tiers monde. Sans compter le changement climatique, dû à la surproduction de l’humanité par une consommation sans modération, sans équilibre bafouant la protection de l’environnement.

Les prédictions des Simpson ont-elles un impact positif sur la vie ?

Le Seigneur Dieu montre toujours à son prophète ce qui se prépare afin de prévenir son peuple. Pour échapper au danger qui arrive mais si la chose arrive c’est un jugement de Dieu. Or seul le diable souhaiterait que la condamnation touche les humains, lui qui veut que l’humanité brûle avec lui.

Alors quel est le but de toutes ces prédictions qui n’apparaissent pas comme bienveillantes pour le changement des peuples ?

S’il s’agit d’un don de Dieu, pourquoi ne pas l’annoncer clairement pour prévenir le monde ? Pourquoi les dissimuler dans des séries et films ? Tout en connaissons le maître de la dissimulation et du déguisement !

Le prophète parle ouvertement au peuple et tous écoutent la Parole de Dieu. Puisse Dieu nous aider à voir au travers de ses yeux afin de séparer ce qui est vil de l’essentiel de la parole et du salut, qui nous amène dans son royaume, car le prince de ce monde n’a plus de temps et court pour faire tomber ceux qui ne sauront résister.

“Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués.” [Apocalypse 13: 13-14]

Les Simpson restent une illustration satirique de la façon dont vivent les américains mais cette série nous plante aussi à l’esprit l’idée que les Etat-Unis sont les plus puissants au monde et nous conduisent à adorer cette image impérialiste qui montre leur force et leur domination, pensant que ce qui vient des Etats-Unis est mieux. Mais sachons, que l’Amérique n’est point un exemple parfait.

“Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.” [Apocalypse 3: 21]

Publicités