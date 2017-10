Michel Duchaine Terrorisme et meurtres de masse assassinat de masse, conspiration, crime organisé, donald trump, Hillary Clinton, Illuminati, Nouvel Ordre Mondial, Politique, réseau pédophile mondial, Sociétés secrètes, Tuerie de Las Vegas, tuerie de masse

Le massacre de Las Vegas est un message glacial adressé à Trump

Le pire massacre de masse dans l’histoire américaine qui a faitau moins 59 morts et plus de 527 blessés, est qualifié par les experts renseignements russe comme un «sacrifice de sang ritualiste» dont le sens le plus complet ne peut être compris qu’en notant qu’il se produisait devant la Pyramide et le Sphinx qui la surveillait silencieusement. Ce massacre est aussi sans conteste un » message d’avertissement » adressé directement au président Donald Trump.

Dans cette affaire, deux forces cabalistes sont opposées l’une à l’autre :

1) Les forces anti-Trump sont conduites par James Murren, président et chef de la direction de MGM Resorts International propriétaire de Mandalay Bay Hotel (où le tireur de Las Vegas a décliné son feu mort) et le Luxor Pyramid and Sphinx Hotel à côté de lui. Or Murren est un ennemi avoué et acharné du président Trump et est un avide partisan d’Hillary Clinton ; et Murren vit dans la peur que le président Trump ne fasse échouer ses projets de méga casinos en Chine.

2) Les forces pro-Trump sont menées par Malone et Greg Maffei, Malone étant propriétaire de la société de médias américains Liberty Media et Maffei étant son PDG et qui, en 2010, ont créé une société nommée Live Nation Entertainment qui possède un terrain de 15 hectares juste en face des hôtels Luxor Pyramid and Sphinx Hotel et Mandalay Bay Hotel , et où chaque année, depuis 2014, ils y organisent un festival de musique country intitulé Route 91 Harvest. Par ailleurs, Malone et Maffei, ont fait des dons de plusieurs millions de dollars à l’appui du président Trump.

Ce «sacrifice pyramidique» a eu lieu dans l’ombre de la reproduction de la Grande Pyramide (Louxor) à Las Vegas (voir l’image ci-dessus), qui comporte également un obélisque qui était traditionnellement un lieu de sacrifice humain pendant les périodes de l’année où le dieu du soleil est descendu sur la terre.

sur ce qu’on appelle «un bastion du traditionalisme américain», a vu le festival de musique country Route 91 Harvest, en commençant par le populaire groupe de musique country Big and Rich ouvrant le concert en menant un chant avec des spectateurs et les anciens combattants militaires américains de « Dieu bénissent l’Amérique » . Et lorsque cette chanson a fini, une femme hispanique s’est précipitée sur le devant de ce grand rassemblement en criant un avertissement en déclarant « vous allez tous mourir« , mais elle fut rapidement escortée hors de concert avec son compagnon masculin encore non identifié.

Vidéo

45 minutes après que l’avertissement « vous allez tous mourir » a été proclamé, une fusillade aux armes automatiques a commencé à descendre sur environ 22.000 personnes participant à ce festival. La première preuve que quelque chose clochait était le fait que l’artiste qui était sur la scène s’est est rapidement éloigné, et que les lumières de la scène ont été éteintes. Puis, mystérieusement, des projecteurs ont été allumés et orientés sur la foule pour mieux l’éclairer. La panique et le carnage ont suivi. [Remarque: Ce lien montrant la vidéo montrant ces projecteurs allumés a été bloqué par YouTube.]

Bien que Stephen Paddock soit considéré comme un retraité tranquille, on ne peut pas en dire autant de sa compagne, une citoyenne australienne appeléeMarilou Danley, que les autorités américaines ont d’abord désignée comme «une personne d’intérêt» dans ce massacre, et qui est signalé simultanément être présente à Tokyo, au Japon et aux Philippines aussi.

Or, Marilou Danley était employée, en 2013, par Atlantis Casino Resort and Spa, situé à Reno, au Nevada, en tant qu’hôtesse pour les joueurs internationaux à fort potentiel, et que les experts russe du renseignement avaient précédemment désignée comme une informatrice «connue» du FBI, travaillant pour les agences américaines de renseignement Eurasian Crime Task Forces in Las Vegas auxquels elle rendait compte sur les joueurs mafieux russes.

Les peuples d’Amérique qui tentent de découvrir la vérité derrière ce massacre de « Sacrifice Pyramidique« , commencent à se demander si Stephen Paddock était pigeon, et certaines sources indiquent que la littérature radicale de gauche a été découverte dans sa chambre d’hôtel Mandalay par le FBI comme il était unmanifestant anti-Trump , et qui affirment aussi que le FBI a découvert des photos de Marilou Danley au Moyen-Orient . Mais avec toutes ces histoires et articles ont été rapidement effacés par Google et Facebook.

Les clients et le personnel de l’hôtel Bellagio confirment plusieurs tireurs (source)

Le lobby du Bellagio Hotel a été pulvérisé avec des balles par un deuxième tireur lors de l’attaque de Las Vegas, selon les clients de l’hôtel et le personnel qui racontent l’expérience horrible dans une vidéo récemment diffusée.

Renée Downs a diffusé une vidéo Facebook en direct immédiatement après la fusillade à Las Vegas, filmant à l’intérieur de l’hôtel Bellagio, qui a été bloqué après que « des coups de feu ont été lancés par les portes d’entrée du lobby » provoquant un «chaos de masse et une ruée vers le sol». «

En expliquant qu’elle était dans le hall avec son mari à ce moment-là, des coups de feu ont été tirés dans l’hôtel, Renée Downs explique également que le shérif et les grands médias ont immédiatement caché cette fusillade dans l’hôtel Bellagio et, conformément au récit du « loup solitaire », ont insisté que le Bellagio n’a pas fait partie de la fusillade de Las Vegas.

« Ce n’était pas le fait d’UN SEUL tireur. Les news et LVPD (Las Vegas Police Department) ne font pas état de cette information correctement « , a déclaré Renée Downs.

« Je ne sais pas pour les autres hôtels, mais je suis formelle pour le Bellagio. J’ai plongé vers le sol et Daniel a sauté sur moi pour me couvrir. «

« Si quelqu’un a des questions sur ce qu’ils disent à la télévision et ce qui se passe actuellement, voici la preuve. Nous avons appelé le poste de police et nous avons également appelé les infos pour leur faire savoir … quand les coups de feu sont entrés par les portes du devant du lobby, il y a eu le chaos et une ruée massive … Lorsque j’étais sous une table et que Daniel était au-dessus de moi, la sécurité est revenue et a commencé à crier «Allez, tout le monde vers l’arrière », puis nous avons été précipités dans la cour arrière. »

En parlant à un membre du personnel, Downs explique qu’elle filmait la scène parce que « Ce qu’ils signalent sur les nouvelles est incorrect. » Le membre du personnel est d’accord, en disant « Oui« .

Downs parle alors à un autre client de l’hôtel, qui confirme également à la caméra qu’il a entendu parler du tir à l’avant de l’hôtel.

Le Bellagio se trouve à 1,4 km de la station de Mandalay Bay, où Stephen Paddock a tiré sur la foule, et des balles de ses armes semi-automatiques ne pourraient pas expliquer l’incident au Bellagio.

La baie de Mandalay (bas de la carte) et l’hôtel Bellagio (haut de la carte) à Las Vegas se situent à 1,4 km l’un de l’autre.

« Quand ils disent » Non, rien ne s’est passé dans les autres hôtels « , comme je l’ai dit, je ne sais pas ce qui s’est passé dans les autres hôtels, mais je sais ce qui s’est passé dans celui-ci. Et je sais que mon mari, juste ici, a sauté sur moi, et je tenais une autre femme parce qu’elle pleurait de peur de pleurer. «

Il y a maintenant une montagne de preuves, composée de vidéos, d‘audio de la police et de témoignages de plusieurs personnes, prouvant que c’était une attaque orchestrée et coordonnée par de multiples conspirateurs et que les médias traditionnels tentent de le cacher.

Stephen Paddock n’a pas agi seul. Les séquences vidéo fournies à Your News Wire par les résidents de Las Vegas prouvent de façon concluante qu’il y avait un deuxième tireur opérant à l’intérieur de l’hôtel Mandalay Bay. Une gueule de l’arme a été clairement vue du quatrième étage, beaucoup plus bas que le 32ème étage, où Paddock opérait.

Le voisin de porte de Paddock dans l’hôtel, l’australien Brian Hodges, a égalementconfirmé la présence de plusieurs hommes armés dans l’attaque, en disant au journal australien Courier-Mail: « Il y avait plusieurs personnes mortes et plusieurs tireurs « .

Beaucoup de personnel de casinos de Las Vegas ont également présenté des informations indiquant l’existence de plusieurs tireurs et conspirateurs impliqués dans l’attaque de Las Vegas. Selon Nadia Gissell, il y avait aussi des tirs auCasino de Paris.

« Je travaille là-bas et je ne comprends pas pourquoi ils ne disent pas la vérité« , a-t-elle déclaré.

Cameron Espino, qui était dans Miracle Mile Shops, a également dit vouloir savoir pourquoi les médias ne rendent pas compte des incidents dans d’autres hôtels, et il a déclaré avoir vu deux hommes armés.

Pourquoi les médias traditionnels tentent-ils de faire avaler une fausse histoire au public? La réponse est simple. Les grands médias , contrôlés par une petite oligarchie d’élite, opère pour le compte du Nouvel Ordre Mondial (NOM), alias La Cabale, tentant d’induire le public en erreur pour leur faire croire que leurs ennemis sont leurs amis et que leurs amis sont leurs ennemis.

Au Québec,par exemple,on se souvient qu’un ‘NON » devient un « OUI » et un « OUI » devient un « NON »…voir le référendum de 1995 sur la souveraineté du Québec.

La CIA rompt tout lien avec le MI6 parce qu’il a prouvé que le véritable tueur était un tireur d’élite de la CIA

Un nouveau rapport sensationnel du Service de renseignement extérieur russe (SVR) circulant aujourd’hui 23/10 au Kremlin indique que la CIA vient de rompre tous les liens de partage de renseignements avec le Royaume-Uni en vigueur depuis près de 75 ans, c’est-à-dire depuis les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale en 1943. Cette rupture vient en représailles contre le Secret Intelligence Service (SIS) de Grande-Bretagne (communément appelé Military Intelligence Section 6 ou MI6), qui vient de diffuser des documents choquants prouvant la « petite amie » nomméeMarilou Danley, du « faux tireur » de Las Vegas, et trafiquant d’armes de la CIA, Stephen Paddock, était, en fait, une espionne américaine.

Selon ce rapport, en 1943, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, l’agence d’espionnage américaine Office of Strategic Services (OSS), nouvellement créée, a entamé une coopération de renseignement avec le MI6, qui s’est poursuivie en 1947 lorsque l’OSS (devenu la CIA), et qui, jusqu’à cette dernière semaine avait son siège social dans le domaine de Caversham Park à la périphérie de Reading, Berkshire, en Angleterre – et d’où la CIA a pu couvrir 75% du monde, tandis que le MI6 (opérant comme BBC Monitoring Service « ) a couvert les 25% restants – mais dont les relations ont été brusquement coupées la semaine dernière par les Américains, qui n’ont pas annoncé à l’avance ce qu’ils s’apprêtaient à faire.

Afin de comprendre pourquoi la CIA a rompu brusquement sa relation de près de 75 ans avec le MI6 la semaine dernière, explique le rapport, il faut d’abord revenir en 2012 lorsque cette agence d’espionnage britannique a établi une présence sur le «darknet» |1], qui est accessible uniquement avec des logiciels, des configurations ou des autorisations spécifiques, utilisant souvent des protocoles de communication et des ports non standard.

Le MI6 a établi cette présence sur le «darknet» afin de lancer leurpuzzle international de rupture de code “CICADA 3301” qui exigeait la connaissance de la stéganographie [2] et de l’occultiste anglais Aleister Crowley. [3]

Avec le mystérieux concours de cryptographie « CICADA 3301 » du MI6 déclarant qu’il cherchait « des individus hautement intelligents« .

En sachant que « CICADA 3301 » était une campagne de recrutement pour le MI6, les analystes du renseignement SVR, en 2012, ont commencé un régime de surveillance constante de tous les affichages sur le site britannique KEK.gg et moins de 24 heures avant le La CIA coupant tout contact avec le MI6, avait posté sur elle une section de « bavardage d’intelligence » contenant un lien CIA (https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP87S00734R00020050019-0.pdf) [Note : ce lien de la CIA est maintenant « désactivé »].

Ce bavardage révèle des informations choquantes sur Marilou Danley, la « petite amie » du trafiquant d’armes de la CIA, Stephen Paddock, dont ce qui suit:

Avant d’immigrer, Marilou était une combattante connue du Muay Thai (boxe thaïlandaise), sous l’alias « Marilou Ocampo« . Elle est devenue politiquement active à la fin des années 1970. En tant qu’élue locale au milieu des années 1980, elle a été mêlée à la controverse sur l’aide au développement américaine secrètement fournie par la CIA pour promouvoir le sentiment pro-américain pendant la présidence de Marcos.

Le fait que ces agents MI6 signalent le nom de Carl W. Ford Jr. comme celui qui a permis à Marilou Danley d’entrer aux États-Unis est important à comprendre car il est l’un des principaux architectes de la CIA chargés d’établir les organisations terroristes en Asie du Sud-Est afin de déstabiliser les gouvernements qui ne plaisent des États-Unis. C’est dans ce cadre que les Philippines sont le dernier pays à être déstabilisées par la CIA. Comme en Tunisie, Libye, en Epte, en Irak, en Syrie et ailleurs, les USA utilisent les terroristes islamistes (dont l’État Islamique) pour détruire ce pays.

Lorsque Marilou Danley a été interrogée par les forces du FBI fidèles au président Trump, elle a été en mesure de leur expliquer comment Stephen Paddock acheminait des armes fournies pas la CIA aux terroristes islamistes opérant aux Philippines. Mais ce pays a pu anéantir les deux plus grands dirigeants terroristes de l’EI , ce qui a amené les Philippines à effectuer un « retournement historique » pour s’éloigner des États-Unis et se rapprocher de la Russie. Cette dernière y a positivement répondu en livrant des cargaisons massives d’armes russes pour aider le gouvernement philippin à lutter contre la CIA.

Le bateau militaire Amiral Panteleyev s’apprête à accoster à Manille le 20 octobre 2017 pour fournir aux Philippines des armes contre le CIA

Marilou Danley a non seulement fourni aux forces pro-président Trump du FBI les renseignements critiques dont ils ont besoin pour arrêter l’armement par la CIA des terroristes islamistes aux Philippines, mais elle continue à fournir aussi des informations sur la vaste opération de contrebande d’enfants de la CIA. C’est pourquoi le FBI a pu lancer rapidement, il y a quelques jours, l’OpérationCross Country XI [4] qui a libéré beaucoup de ces esclaves sexuels. Mais, malheureusement, le FBI a aussi averti: «Il y a beaucoup d’autres enfants victimes que nous devons atteindre.»

Dans cette vaste opération de contrebande de sexe de la CIA, dans laquelle sont impliqués le « tireur bidon » de Las Vegas Stephen Paddock et sa «petite amie»Marilou Danley, émergent d’autres sinistres individus que nous avons déjà nommés dans d’autres articles sur ce sujet. Ainsi en est-il de l’ancien président de la campagne présidentielle américaine d’Hillary Clinton, John Podesta et de son frère Tony Podesta. Ce dernier fait aussi l’objet d’une enquête criminelle menée par le procureur spécial Robert Muller.

Décrit comme « l’un des lobbyistes les plus puissants de Washington DC« , Tony Podesta, est l’une des personnes les plus viles des États-Unis, mais les grands médias de propagande américaine refusent de permettre au peuple américain de connaître la vérité. Alors que les courriels de Wikileaks ont révélé, l’année dernière, que lui et son frère John ont des relations sexuelles perverses sur des enfants et d’autres abominations. Dans la maison de Tony Podesta, on a trouvédes tableaux, soi disant « artwork », représentant des « esclavages sexuelles d’enfants », qui, dans un pays normal comme la Russie, entraîneraient la prison ferme pour cette possession.

Même dans leur connaissance de la vaste opération d’esclavage sexuel de la CIA utilisée pour piéger et faire chanter les politiciens et les élites américaines [5], les médias traditionnels de la propagande américaine refusent toujours de parler de cette horrible vérité. Comme l’illustre l’exemple de l’icône pop Cory Feldman [6]qui a depuis longtemps averti qu’il fallait dénoncer les monstres sexuels d’Hollywood qui s’attaquent aux jeunes enfants, et qui a été accueilli par ce que leNew York Post a décrit ainsi:

Avec une infinie tristesse et avec calme, Feldman a dit à Barbara Walters :

« Je dis. . . Les gens qui ont fait ça à moi et à Corey, qui travaillent toujours, ils sont toujours là-bas en place, et ils sont parmi les gens les plus riches et les plus puissants dans ce secteur. Et ils ne veulent pas que je dise ce que je dis en ce moment. «

Walters «Dites-vous qu’ils sont pédophiles?», Demande-t-elle. «Oui», dit Feldman. Comme il a continué à avertir les parents d’enfants plein d’espoir, Walters l’a réprimandé: «Vous endommagez toute une industrie!», A-t-elle dit.Vidéo

Une autre bizarrerie a récemment émergé du massacre de Las Vegas. Le 6 Octobre, un homme identifié Paul Joseph Fister Jr. A été arrêté, car il « menaçait de faire exploser une salle de musique, comme le gars qui a soufflé « Route 91 Harvest Festival« , mais qui a été immédiatement libéré par la police de Las Vegas. Mais les analystes du renseignement SVR ont identifié comme étant Tom Fister, qui est l’un des meilleurs tireurs d’élite d’Amérique appartenant au 5ème meilleur club de tir en Amérique, connu sous le nom de Ontelaunee Rod & Gun Club, et qui, après avoir organisé une compétition de tir au Colorado en mai dernier, était à Las Vegas quand ce massacre a eu lieu pour assister au championnat 2017 Surefire World Multigun Championship qui s’est déroulé entre le 30 septembre et le 1er octobre, où des centaines de tireurs d’élite militaires du monde entier étaient réunis. Mais, on pouvait s’ya attendre, les comptes de médias sociaux de « Paul Joseph Fister Jr. » et « Tom Fister » avaient été nettoyés sur Internet par la CIA. [Note: Quant à l’extraordinaire coïncidence que des centaines des meilleurs tireurs du monde étaient à Las Vegas lorsque l’assassinat a eu lieu, ce rapport ne se prononce pas.]

NOTES

[1] Un darknet est un réseau superposé (ou réseau overlay) qui utilise des protocoles spécifiques intégrant des fonctions d’anonymisation. Certains se limitent à l’échange de fichiers comme RetroShare, d’autres permettent la construction d’un écosystème anonyme complet (web, blog, mail, irc) comme Freenet.

[2] La stéganographie est l’art de la dissimulation : son objet est de faire passer inaperçu un message dans un autre message. Elle se distingue de la cryptographie, « art du secret », qui cherche à rendre un message inintelligible à autre que qui-de-droit.

[3] Edward Alexander Crowley, dit Aleister Crowley, et également connu comme Maître Therion, Frater Perdurabo ou The Great Beast 666 est un écrivain, poète, occultiste, tarologue et astrologue britannique. Wikipédia

[4] L’opération Cross Country du FBI est axée sur la récupération des mineurs victimes de la prostitution et attire l’attention du public sur le problème du trafic sexuel aux USA et à l’étranger. Elle a abouti à la récupération de 84 mineurs exploités sexuellement et à l’arrestation de 120 trafiquants. Dans cette 11e édition, l’Opération Cross Country s’est étendue au-delà des États-Unis pour inclure le Canada, le Royaume-Uni, le Cambodge, les Philippines et la Thaïlande. Ces pays ont entrepris des opérations similaires. Leurs efforts ont été coordonnés avec le FBI.

[5] Un haut fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur US: La CIA et le Mossad sont derrière le réseau de pédophiles à Washington DC

[6] Corey Feldman voulait dénoncer les pédophiles d’Hollywood. Prison et lavage de cerveau

