Un jeu de cartes Illuminati qui prévoyait la mort de la princesse Diana, le 11 septembre et le déversement de pétrole de BP a également prédit l’assassinat de Donald Trump. Le jeu, qui a suscité de nombreuses théories du Conspiracy , a été tellement précis que beaucoup de gens commencent à le prendre au sérieux.Le DailyStar rapporte : Il semble presque certain que Trump gagnera les clés de la Maison-Blanche, mais ce jeu horrible a prédit qu’il ne se rapprochera pas de lui.Les chercheurs de Vérité croient que le jeu peut avoir représenté des événements futurs avant qu’ils ne se produisent avec une précision terrifiante.Illuminati de Steve Jackson: The Game of Conspiracy a été publié en 1995, bien avant plusieurs des moments choquants qu’il prédit.Mais avec le magnatnaire milliardaire qui se dirige vers la Maison Blanche, ce jeu effrayant semble prédire qu’il ne verra pas le jour des élections le 8 novembre.La carte, intitulée Enough is Enough, est censée contenir une image similaire à celle d’un Trump en colère, 70, pris en 2011.



Il se lit comme suit: « À tout moment, à tout endroit, nos tireurs d’élite peuvent vous déposer … passez une belle journée ».Beaucoup voient cela comme une référence directe à un assassinat de la personne sur la carte.Une tentative d’assassinat présumée a déjà échoué sur le président.Michael Sandford, 20 ans, est accusé d’avoir tenté de prendre un pistolet d’officier de police pour tirer sur M. Trump lors d’un rassemblement de campagne à Las Vegas.Et une émission de radio terrifiante prédisait précédemment l’assassinat de l’homme.Donald Trump a certainement roussillé quelques plumes et a insulté beaucoup de ses adversaires rendant cette carte encore plus crédible.

Les gens ont manifestement des désirs sombres de blesser le Donald, comme le montre un somptueux jeu de simulateur de chirurgien Trump Libéré comme un rôle stimulant qui joue à la poursuite des personnes âgées de 12 ans et plus, les joueurs prennent le rôle d’une société secrète et tirent des cartes car elles englobent la domination mondiale.Tout cela semble assez innocent, jusqu’à ce que vous considériez les prédictions que font les cartes.Sur cette attaque, deux jets de passagers se sont écrasés dans les Twin Towers.

La carte représente un feu qui déchire l’un des deux bâtiments, avec la suggestion de s’effondrer.

La carte a une interprétation de l’artiste de la princesse dans une tiare entourée de caméras clignotantes de la presse.Fièrement, la description ci-dessous dit qu’elle est « à l’abri des attaques des groupes pacifiques ou libéraux de vos rivaux … sauf pour les médias ».

Bien qu’il ne fasse pas une référence directe à sa mort, il semble faire allusion à des allégations selon lesquelles la presse française poursuivant son véhicule a entraîné sa disparition intempestive.La carte nommée « Déversement d’huile » montre un oiseau couvert d’huile noire épaisse, ce qui ressemble étrangement aux images de la vie sauvage à partir de la catastrophe écologique.Les Chercheurs de Vérité croient que le jeu a été lancé par une société secrète réelle qui planifie l’agenda mondial.

L’idée que les Illuminati coordonnent le destin du monde a été le principal point focal pour la majorité des théoriciens du complot.

Ici,vous en avez la preuve!

