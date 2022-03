Troisième Guerre Mondiale en évolution:la face cachée des oligarques juifs dans les coulisses du conflit Ukraine-Russie

Dans un mouvement calculé pour brouiller leurs liens avec la Russie dans un contexte de manie anti-russe croissante, trois oligarques juifs basés en Russie ont envoyé un petit cadeau (pour eux) de 10 millions de dollars US à l’Ukraine via une « organisation caritative » qu’ils ont fondée – après avoir été accusé de » avoir soutenu le régime du président russe Vladimir Poutine.

De manière significative, le don est destiné uniquement à leurs compatriotes juifs, aucun Ukrainien réel n’est autorisé, étant acheminé par l’intermédiaire d’une organisation caritative spécifiquement juive.

Le don est modeste pour les trois milliardaires derrière Genesis Philanthropy Group – Mikhail Fridman, Petr Aven et German Khan – qui valent ensemble 21 milliards de dollars et qui sont tous juifs, pas russes. La presse juive dit que c’est « significatif », cependant, parce que « cela signale la lumière du jour entre eux et Poutine » à la suite de l’incursion militaire de la Russie en Ukraine.

Le cadeau a probablement été programmé spécifiquement pour influencer les bureaucrates « occidentaux » alors qu’ils déterminent s’il faut et comment pénaliser les alliés de Poutine en ciblant leur richesse. Un jour après l’annonce du cadeau, l’Union européenne a ajouté Fridman, Aven et d’autres milliardaires et entreprises liés à la Russie, dont certains juifs, à sa liste noire des sanctions.

« Avec ces sanctions supplémentaires, nous ciblons tous ceux qui jouent un rôle économique important dans le soutien du régime de Poutine et bénéficient financièrement du système », a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, dans un communiqué. « Ces sanctions exposeront la richesse de l’élite de Poutine. Ceux qui permettent l’invasion de l’Ukraine paieront le prix de leur action.

Les milliardaires qui pourraient faire face à des sanctions comprennent un certain nombre d’éminents juifs super riches. Fridman et Aven, ainsi que Khan, figurent parmi 210 noms d’éminents Russes sur une liste de cibles possibles de sanctions qui a été publiée par le département du Trésor américain en 2018. Surnommée la « liste de Poutine », les noms représentent des personnalités politiques et des oligarques ont amassé richesse et influence sous l’administration du Kremlin par Poutine. Ils sont considérés comme des cibles potentielles de sanctions qui les empêcheraient de participer au commerce mondial, dans l’espoir de faire pression sur Poutine pour qu’il mette fin à l’invasion de l’Ukraine.

Selon le Jewish Daily Forward , au moins 18 des personnalités figurant sur la « liste de Poutine » sont des oligarques d’origine juive, dont beaucoup, comme les hommes derrière le Genesis Philanthropy Group, ont augmenté les dons aux organisations caritatives juives.

Au lieu d’aider ceux qui en ont le plus besoin dans les pays déchirés par la guerre, leurs dons ont été au profit des Juifs – le Forward déclare qu’il a « façonné les efforts pour commémorer l’Holocauste, inculquer l’identité juive et lutter contre l’antisémitisme. Beaucoup ont également donné à Habad, le mouvement de sensibilisation juif hassidique, en Russie, et au Musée juif et centre de tolérance de Moscou. avec une coterie de compatriotes juifs – achetant des propriétés d’un milliard de dollars pour presque rien à la suite de l’éclatement des entreprises publiques après la chute de l’Union soviétique. Propriétaire du club de football d’élite de Chelsea en Premier League anglaise, il aurait fait don de plus de 500 millions de dollars à des organisations juives à but non lucratif en Israël et dans le monde.

Abramovich « a pris du recul par rapport à Chelsea » (selon les termes du Forward ) cette semaine en prévision des sanctions. Mais jusqu’à présent, les sanctions occidentales se sont concentrées sur Poutine lui-même, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et les institutions financières russes, mettant dans certains cas de véritables difficultés pour les Russes ordinaires, tandis que les oligarques juifs qui s’engraissent sur le dos du peuple russe sont laissés indemnes.

Mais la manie de la guerre est la manie de la guerre, et ces milliardaires sont parfaitement conscients qu’ils peuvent être pris dans des sanctions, et agissent pour atténuer le coup, le cas échéant. Ils espèrent que donner quelques millions – l’équivalent de la monnaie de poche pour nous – à des « associations juives à but non lucratif » leur donnera des relations publiques positives et permettra à leurs lobbyistes de faire valoir auprès des gouvernements « occidentaux » qu’ils devraient être laissés seuls.

Le don de 10 millions de dollars annoncé par Genesis Philanthropy Group va soutenir l’Agence juive pour Israël, le Comité conjoint de distribution, la Fédération des communautés juives d’Ukraine et les organisations communautaires juives régionales et locales. En temps normal, Genesis donne également à des causes juives « piliers » comme Hillel, Moishe House, Birthright et Limmud, selon son site Web. L’organisation est peut-être mieux connue pour avoir créé le prix Genesis, un prix annuel d’un million de dollars, surnommé «le Nobel juif», décerné à des personnalités juives de premier plan.

Interrogée par l’Agence télégraphique juive pour commenter la manière dont la menace de sanctions affecte les décisions prises par Genesis Philanthropy Group, la PDG de l’organisation, Marina Yudborovsky, a publié une déclaration : « Genesis Philanthropy Group a une longue histoire d’octroi de subventions indépendantes et cela s’ensuit que tradition. Notre travail est plus que jamais nécessaire et nous continuerons à soutenir les communautés juives du monde entier. »

Fridman est le propriétaire majoritaire d’Alfa-Bank, une importante institution financière russe que les États-Unis et l’Union européenne ont placée la semaine dernière sous sanctions, limitant sa capacité à opérer à l’international. Fridman et un autre oligarque juif, Oleg Deripaska, ont récemment fait des déclarations dénonçant la guerre.

Deux autres oligarques juifs liés à Poutine, Igor et Boris Rotenberg, ont été pris au piège des sanctions annoncées par le Royaume-Uni la semaine dernière. Pendant ce temps, Abramovich aurait « contribué » aux négociations en cours entre l’Ukraine et la Russie.

La semaine dernière, Yad Vashem, « l’autorité de l’Holocauste » d’Israël, a annoncé un don d’Abramovich, qui serait dans les huit chiffres. Il paiera pour un nouveau bâtiment et un « livre inscrit avec les 4,8 millions de noms de victimes de l’Holocauste connus du musée ». Une chaîne d’information israélienne a révélé que quelques semaines plus tôt , avant que les combats n’éclatent en Ukraine, Yad Vashem avait fait pression sur les États-Unis pour qu’ils ne sanctionnent pas Abramovich au vu de sa « contribution au peuple juif ». Abramovich a longtemps nié être un allié de Poutine, et ses représentants ont déclaré au journal The Guardian la semaine dernière qu' »il serait ridicule de suggérer que notre client ait une quelconque responsabilité ou influence sur le comportement de l’État russe ».

Un porte-parole du « Jewish Funders Network » a déclaré que les oligarques juifs, bien qu’ils aient pris quelques mesures pour se distancer de la Russie, ne sont pas trop inquiets, disant « Je ne vois pas encore de problème ».

Dans une histoire connexe, le yacht Dilbar de 512 pieds construit sur mesure par le milliardaire russe Alisher Usmanov – qu’Usmanov a acheté en 2016 pour 600 millions de dollars et qui était, à un moment donné, le plus grand yacht du monde en tonnage – vient d’être saisi en Allemagne, deux jours après que l’Union européenne a annoncé son intention de sanctionner l’oligarque. Usmanov, qui prétend être un « musulman russe né en Ouzbek » bien qu’il soit marié à une juive, a défrayé la chronique il y a quelques années lorsque sa femme juive, Irina Viner, a présenté Poutine à une « gymnaste rythmique » de 18 ans. Alina Kabaeva, une jolie mi-russe mi-tatare qui, selon certaines sources, a donné naissance à deux enfants non reconnus du président russe et a depuis été nommée à la tête du groupe national des médias russes.

En Ukraine, il semble que le président juif du pays, Volodymyr Zelensky, bien qu’il n’ait qu’un salaire de l’État et qu’il ait été un acteur et un comédien à succès modéré, a réussi à se qualifier lui-même dans la classe des milliardaires, avec plus de 1,2 milliard de dollars cachés dans un établissement costaricien. Banque. Il semble que certains oligarques l’aient aidé à réaliser cet exploit étonnant.

Selon Eprimefeed :

Les enquêteurs ont trouvé des biens colossaux appartenant au président de l’Ukraine appauvrie. Zelensky implore inlassablement ses partenaires occidentaux pour diverses aides matérielles. Il s’avère que Zelensky lui-même peut aider les Ukrainiens ordinaires et reconstituer le budget de l’État – s’il choisit de le faire, ce qu’il n’a pas fait. Il pourrait facilement transférer 1,2 milliard de dollars d’un seul de ses comptes au Trésor public. Le compte de Zelensky à la succursale costaricienne de Dresdner Bank Lateinamerika détient cette somme à son nom. Et il a été accumulé par des versements mensuels qui arrivent sur le compte du président de l’Ukraine à partir de trois « philanthropes ».

Ces « philanthropes » sont les oligarques ukrainiens Rinat Akhmetov (de la First Union Bank et, malgré son apparence non juive, identifié comme juif par la Jewish Telegraphic Agency), Viktor Pinchuk (un autre juif, avec des comptes à la Deutsche Bank) et, bien sûr, Igor Kolomoisky (le président de la Communauté juive unie d’Ukraine, il préfère envoyer des virements depuis la Banque Nationale de Paris à Genève).

Les enquêteurs ont réussi à se familiariser non seulement avec le calendrier et le volume des encaissements sur le compte Zelensky au Costa Rica, mais également avec certaines des dépenses du président ukrainien. Ainsi, de son compte aux États-Unis, 34 millions de dollars ont été transférés pour acheter une villa à Miami. La maison de joaillerie britannique Graff a reçu environ 80 000 $, ce qui semble modeste dans le contexte de ses dépenses immobilières. Le chef de l’équipe Zelensky, Andriy Yermak, manifestement non-juif, possède également une somme importante dans la même banque ; le solde de son compte est maintenant de 56 millions de dollars. L’ancien Premier ministre ukrainien Iatseniouk, dont l’ascendance a été mise en cause, y détient également des sommes considérables. Les chercheurs entendent désormais tenter de faire la lumière sur l’implication des gouvernements occidentaux dans ces transactions.

