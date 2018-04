Intervention extraterrestre:Cinquantième Anniversaire de l’affaire Snippy …passé inaperçu

Un cinquantième anniversaire remarquable est passé inaperçu en septembre 2017, avec pas même un murmure. Les anniversaires de l’étrange et du macabre ne sont pas normalement célébrés, mais dans ce cas, j’ai pensé qu’il était approprié de revoir l’un des mystères non résolus et mystérieux de tous les temps: l’affaire «Snippy the Horse».

La mort de bétail inexpliquée la plus connue jamais signalée, le cas dit «Snippy the Horse» est considéré comme la première mort inexpliquée du genre. Le cheval est mort probablement (ou a été tué) et défiguré dans la nuit du 7 Septembre 1967. Durant la période de ce cas, il y avait des dizaines d’observations d’ ovnis qui ont également été signalés au cours de cette vague d’apparitions , riche en événements qui ont inexorablement liés morts d’animaux mystérieux avec le phénomène OVNI .

Le «Snippy Case» est devenu une légende parmi les passionnés du paranormal et, dans les deux mois qui ont suivi la disparition horrible du cheval, l’article a été repris par les services de nouvelles et il est devenu une actualité internationale sensationnelle. Les journalistes de l’Angleterre, de la France et de l’Allemagne ont rejoint des journalistes nord-américains sur le site de la vallée de San Luis pendant cet automne il y a 50 ans ,maintenant. Le site a attiré les curieux qui ont afflué à l’emplacement de King Ranch par centaines. Aujourd’hui, si vous regardez le prairie où se trouvait le cheval à cette automne de 1967, sur Google Earth, vous pouvez encore voir le chemin de terre durci qui a mené à l’emplacement – un quart de mille à l’ouest de la route de comté 150. Je suis redevable à David Perkins et au regretté Tom « Godfather of Mutology » Adams pour une grande partie de mes recherches sur ce cas emblématique.

La mise en scène

Tout d’abord un peu d’histoire et quelques antécédents sur l’emplacement et les principes impliqués: l’affaire s’est produite dans la vallée de San Luis, dans le centre-sud du Colorado. J’ai passé 13 ans là-bas, beaucoup de mon temps a été consacré à enquêter sur les rapports actuels et à rechercher l’histoire colorée des régions. Le SLV est la plus grande vallée alpine du monde et le sol de la vallée se trouve à plus de 7 000 en altitude. Entièrement entouré de montagnes, dont certains atteignent plus de 14 000 pieds, je considère cette région éloignée et majestueuse comme un parangon culturel parfait d’étude sociologique. Isolé physiquement et culturellement de la culture en général, le SLV fait l’objet de mes trois premiers livres, The Mysterious Valley, Enter the Valley et Secrets of the Mysterious Valley.

Les pionniers mormons d’Urraca s’étaient installé surle versant occidental du massif de Blanca de 14 000 pieds (qui domine la partie sud-est de la SLV) à la fin des années 1870 et l’une de ces familles rusées étaient les Rois qui possédaient un élevage de 2 000 acres se sont étendus du pied des montagnes sur le fond de la vallée. Le ranch supérieur avait une petite cabane sur le site original de la ferme et la maison du ranch principal était située à cinq milles dans la vallée, à dix milles au sud-est des grandes dunes de sable. Le King Ranch était assis sur certaines despremières prairies connues pour être visitées par les humains dans les 48 états inférieurs .

Les Kings étaient une famille de bétail qui travaillaient, mettant de longues heures à bronzer le soleil dans une des zones les plus pittoresques de la vallée. Veuve de quatre-vingts ans Agnès King était la matriarche de la famille royale et elle vivait avec ses deux fils, Harry et Ben et une fille nommée Nellie. Ben King était un homme de montagne autodidacte qui pouvait identifier chaque animal et plante dans la vallée de San Luis et nommer chaque ruisseau qui coulait vers le bas de la pente ouest des Sangres. Harry était le patron du King Ranch, gérant du bétail et tendait aux affaires quotidiennes du ranch. Nellie, mariée à Berle Lewis, originaire de l’Iowa, a vécu avec son mari dans la cabane du haut du ranch.

Les Kings et Lewis étaient vraiment des éleveurs de la terre avec une histoire familiale documentée de témoins d’événements célestes inhabituels, c.-à-d. L’observation de CM Lewis, mari décédé d’Agnès, de la spectaculaire grève d’Aéreo-Alamosa à l’automne de 1898 Baca Ranch – à environ 20 milles au nord du site de Snippy.

Qu’est-ce qui s’est passé?

Voici ce que nous savons de la disparition du cheval surnommé par la presse «Snippy». C’était un matin de feuillu, le 8 septembre 1967, et Harry King remarqua que seulement deux de leurs trois chevaux étaient dehors en attendant le grain et l’eau. En pensant que c’est inhabituel, il s’est engagé à les nourrir. Il a affirmé plus tard qu’il avait senti que quelque chose n’allait pas et qu’il avait raison: Lady, la jeune jupe de trois ans de Nellie, ne se trouve nulle part.

Après avoir attendu le lendemain matin pour qu’elle apparaisse, Harry est allé à la recherche du cheval manquant.Au bout d’une heure, il a repéré quelque chose dans un pré à un quart de mille au nord de la maison principale du ranch et il a soulevé les cheveux sur son cou. Le cadavre de Lady manquait tous les tissus de ses épaules jusqu’à la pointe du nez, les os exposés brillants, blanchis blancs, comme si ils étaient au soleil du désert depuis des années. La chair, les muscles, les tendons, la viande et la peau manquaient de la pointe du nez à une large coupe circulaire juste au-dessus des épaules des chevaux. Atypique, aucun autre cas à ma connaissance avant, ou depuis, n’a présenté cette description de la défiguration complète du crâne et du cou . Selon Berle Lewis, les os du crâne et du cou étaient «aussi blancs qu’une feuille de papier … comme s’ils avaient aménagé dans le soleil du désert 30 ans». L’animal était posé sur son côté gauche, face à l’est, dans un pré humide situé à environ un quart de mille à l’ouest de la route 150, une route de terre à deux voies, fortement parcourue, qui a dépassé six milles environ du Monument national des grandes dunes de sable. Il n’y avait pas de pistes de dépouillement ou de prédateur, des excréments d’oiseaux ou des preuves de la mort du cheval et ensuite été défiguré. Au cours du mois prochain, les os ont commencé à tourner une couleur rose rose et l’aspect blanc blanchi s’est évanoui. C’est le moment où les photographies les plus célèbres de Snippy ont été cassées.

Il avait plu pendant la première semaine de septembre et le sol était encore doux et boueux.Cela a permis de déterminer la preuve de la piste relativement facile. Harry King a déterminé que les trois chevaux avaient été à pleine vitesse dirigé vers le sud-est vers la maison du ranch et Lady avait été «coupé du troupeau», puis s’est éloigné des deux autres qui continuaient vers la maison. Les pistes de Lady ont continué à galoper pendant plusieurs centaines de mètres, selon l’estimation du roi, où ils s’arrêtaient inexplicablement à plein galop.

Ii est intéressant de noter que l’histoire «officielle» diverge à ce point en deux versions distinctes.La version 1 est soutenue par plusieurs articles de journaux; L’ article de Coral Lorenzen’s Fate et le compte de Berle Lewis. Il dit que la carcasse a été trouvée plus de 100 pieds plus loin le long de la prairie. La deuxième version, soutenue par plusieurs articles et l’enquête originale de l’Organisation de recherche sur le phénomène aérien (APRO) de Don Richmond, a déclaré que les pistes étaient dans un cercle étroit plusieurs fois, comme si quelque chose circulait autour du cheval et que le cadavre était retrouvé à seulement 20 pieds des pistes circulaires de Lady. Cet écart n’a jamais été résolu d’une manière ou d’une autre à ma connaissance.

Un examen minutieux de la région une semaine plus tard par Nellie, Harry, Berle et ses amis, a révélé ce qui semblait être quatre zones brûlées dans le sol à quatre, neuf, 13 et 21 pieds de la carcasse au nord-ouest. En forme de point d’interrogation à l’envers, les marques de brûlures dans le sol ont été trouvées au sud-est à 40 à 50 pieds du corps. Cinq de 18 pouces de large, par des «pistes à cheval géantes» de 8 pouces de profondeur, ont été frappés dans le sol et ont été trouvés parmi des buissons chico apparents situés à proximité du corps.

Nellie a appelé le shérif du comté d’Alamosa Ben Phillips pour signaler l’étrange mort de son cheval. Phillips, immédiatement après avoir entendu la description, a marqué la mort du cheval comme une «foudre» et n’a pas pris la peine de se diriger vers les lieux pour enquêter. Il a plus tard reconnu qu’il était étrange que le cheval ne présentait aucun signe de brûlure associé habituellement à un coup de foudre.

Nellie et le reste de la famille, cependant, étaient convaincus que quelque chose de très irrégulier était arrivé à son cheval. Elle était bien consciente des nombreuses observations d’OVNI dans les semaines précédant la disparition de son cheval et elle et Berle, et proches amis, avaient fait l’expérience du printemps précédent.

La connexion OVNI

La veille du décès du cheval, Agnès King avait signalé avoir vu un grand objet lumineux voler sur les corridors du Ranch King qui aurait cerné le sommet d’un poteau avant de partir. Agée Agnès avait fait la vaisselle dans la cuisine pendant le jour où elle a regardé par la fenêtre et a vu l’objet argenté. Elle n’avait pas ses lunettes, de sorte qu’elle ne pouvait pas avoir un regard clair et concentré sur ce que c’était. On pourrait penser que la Nellie aurait été impressionnée par la réclamation de sa mère. Et elle l’était. Un journal régional a cité Nellie en disant: «Les soucoupes volantes ont tué mon cheval!» La publicité générée par la mort du cheval a vraiment amené les observateurs des OVNIS et les curiosités les plus curieuses de la vallée de San Luis en masse. Un groupe d’étudiants du State College d’Adams a même repeint un panneau d’affichage en dehors d’Alamosa pour lire: «The Flying Saucer Capital of the World».

Les lumières nocturnes se sont révélées extrêmement insaisissables, mais d’autres photographies ont été capturées pendant la chute de 67. En octobre, deux étudiants de Pueblo, Colorado, Bill McPhedries et un ami, avec l’aide de l’enquêteur APRO, Don Richmond, ont photographié des lumières mystérieuses sur les grandes dunes de sable alors qu’ils se tenaient sur le porche de la cabane de Lewis, au-dessus de la vallée sol. Ils les ont d’abord remarqués dans la région des lacs secs, cinq milles à l’ouest de leur point de vue. Ils semblaient flotter près du sol avant de voler vers les dunes, en passant juste à l’ouest du site de Snippy. Brillant blanc et rouge, ils semblaient que les trois observateurs étaient sous contrôle intelligent. Les photographies sont apparues dans le Pueblo Chieftain avec une histoire de Pearl Nicholas.

Nellie était positive, les lumières et les objets étranges qu’elle avait vus et signalés étaient en quelque sorte impliqués. J’ai noté beaucoup de ces San Luis Valley, les rapports de CO dans mes livres de «Mystious Valley» qui n’ont pas recueilli la même attention que la mort de Snippy. Mais, à la fin de la première semaine d’octobre 1967, l’amie de longue date de Nellie, Pearl Mellon Nicholas, éditeur de société pour le Courrier de la vallée a laissé la mort étrange du cheval hors de la grange. Au cours des quatre prochaines semaines, le «Snippy» de l’histoire du cheval a rapidement émergé de la presse locale, régionale, nationale et internationale.

De la bouche du cheval

Le 12 mars 1993, je suis descendu avec Berle Lewis, le mari de Nellie, pour une interview sur une cassette vidéo lorsqu’il a accepté de me rencontrer au magasin d’entretien Great Sand Dunes Country Club où il a travaillé. C’était mon premier entretien vidéo complet mené pour mon premier livre The Mysterious Valley et c’est le seul entretien complet mené avec lui. Je l’ai trouvé très crédible et fais l’objet d’un tir direct et a été immédiatement frappé par son comportement coloré et humoristique. Cela a été compensé par la manière honnête et méconnaissable, il a décrit de nombreuses histoires inhabituelles et démesurément incroyables à partir de la fin des années 1960.

« Berle, quand avez-vous commencé à entendre parler des OVNIS et des lumières étranges qui se voyaient ici? » J’ai commencé.

« Après ’67, en août. »

« Alors, toutes les observations ont commencé juste avant l’épisode Snippy entier? »

« Tout a commencé tout de suite. Je n’ai jamais fait attention à cela jusqu’à ce que le cheval ait été tué. «

« Jusqu’à ce qu’il se passait juste dans votre arrière-cour? »

« Vous pourriez dire l’arrière-cour, il est arrivé juste derrière la maison. » Berle a rigolé.

« Ok, entrez un peu et parle de Snippy, ou Lady, je veux dire. La presse a changé le nom du cheval, je suppose que Snippy était un nom plus coloré?

« Je ne les ai jamais corrigés quand il est sorti. J’ai un peu souri et j’ai dit l’enfer, Snippy est très bien avec moi, Snippy était le cheval sur lequel je me suis dirigé, Lady était son poulain [sic], donc c’est un peu drôle comme ça s’est avéré. Ils appelaient le poulain « Snippy », et le cheval, j’avais Lady, alors je ne les ai jamais corrigés. »

« Qu’est-ce que tu penses, Nellie et Harry, quand tu as trouvé le cheval? »

« Nous n’avions aucune idée de ce qui l’a causé parce que je sais que personne avec un couteau ne peut couper cette viande si douce et que personne ne pourrait jamais retirer la viande des os où elle était aussi blanche que ce morceau de papier là-bas. Maintenant, je ne fais pas mal de vous, il n’y a pas de boucherie de tout genre qui puisse faire ressembler à cet os, car il est assis depuis des années! Les globes oculaires étaient partis, la langue était partie, l’oesophage était parti, et la trachée était partie. Tous les cheveux, les cheveux de la crinière et la peau sur le cou, s’éclaircissent vers l’endroit où le collier est en forme. Mais cette coupe, complètement autour, était lisse! Il est tout simplement impossible de couper de cette façon! « Je me suis renseigné sur l’odeur.

« Eh bien, il a juste pendu sur le cheval vraiment, il semblait flotter dans la région. »

« Nellie a été cité en disant qu’il sentait comme un liquide d’embaumement. »

« Naw, je ne dirais pas qu’il s’agissait d’un système d’embaumement, j’ai beaucoup senti ça.C’était comme la médecine. C’est comme ça que je l’avais posé, mais je ne sais pas quel genre de médicament. «

« Avez-vous une idée de la façon dont ils ont retiré le cerveau du crâne? »

« Enfer, je sais comment le crâne s’est coupé, j’étais là et j’ai tenu la lumière pour le gars qui l’a ouvert. »

« Et il n’y avait pas de cerveau là-dedans? »

« Il était sec! »

« Alors, il n’y avait pas d’ouverture dans la cavité crânienne? »

« Ce n’était pas une ouverture de tout genre ».

« Qu’en est-il du glob écologique qui ressemblait à un foie de poulet que Nellie trouvait? »

« Eh bien, je ne sais pas ce que c’était, je serais averti si je le fais. [Elle a touché et a été brûlée.] C’était comme une brûlure d’acide, mais il n’y avait aucune odeur d’acide ou de cheveux brûlés.

« Lorsque vous regardez l’incident de Snippy, et comprenez que Snippy a été la première mutilation du bétail [publicitaire] du monde entier, que pensez-vous de cela? »

« Eh bien, je n’ai jamais pensé à rien. » Berle a soulevé son chapeau et a gratté la tête avec curiosité. « Je suppose que, avec toute l’affaire, je pensais que tôt ou tard, j’apprendrais ce qui s’est passé mais l’enfer, il a presque 30 ans ».

« J’ai lu quelque part que Harry trouva un taureau et un veau qu’il possédait aveuglé tout autour du temps de Snippy ».

« Il avait un taureau qui était complètement aveugle, il est arrivé environ un mois environ auparavant ».

« Un mois avant Snippy? »

« Oui, il est simplement devenu aveugle. Ce n’était jamais lié à rien … mais ce pantalon, sa tête ressemblait à un ballon de basket. Son nez, au bout d’un ballon de basket, si tu peux comprendre ce que ça ressemblait. Ses sabots étaient à peu près aussi long (il étendait ses mains à un pied de distance) et ils ressemblaient à des coureurs de traineaux. Il a marre de marcher. Les oreilles avaient l’air d’avoir été dépouillées, et son corps ne semblait pas avoir développé comme il se doit. Nous n’avons jamais attaché le mollet à rien d’autre. «

« A-t-il jamais examiné un vétérinaire?

« Je ne pense pas qu’il ait jamais fait. »

« Était-ce né de cette façon? »

« Eh bien, pas vraiment, je ne le pense pas, personne n’a jamais dit quelque chose. Mais à mesure qu’il vieillissait, pourquoi il s’était empiré. Alors, cette fois-ci, il a tout simplement tiré dessus et je le drogue dans les buissons. «

J’ai été impressionné par le rappel étonnant de Berle des événements qui avaient eu lieu plus de 25 ans auparavant. Je lui ai demandé pourquoi sa femme Nellie a déclaré aux journalistes qu’elle était convaincue que les soucoupes volantes avaient tué son cheval.

« Je ne pense pas qu’elle ait été convaincue que ce soit des OVNIs ou quelque chose comme ça, mais elle savait que c’était quelque chose que nous ne connaissons pas pour avoir tué le cheval.Maintenant, je sais que c’était quelque chose que nous, je ne connais pas, tué le cheval. J’ai pensé qu’après toutes ces années j’aurais les réponses, mais je n’ai aucune réponse. En ce qui me concerne, un objet non identifié a tué le cheval! Ce n’était pas quelque chose de naturel. Ne pouvait pas être naturel. «

Les Lewis étaient initialement réticents à faire connaître l’histoire. Des mots sur l’affaire se sont propagés comme des feux de forêt localement au cours des trois premières semaines après la découverte des chevaux, et des habitants curieux ont commencé à apparaître sur le site.Initialement, Harry a essayé de confiner les visiteurs à une petite zone près du corps pour maintenir l’intégrité de la scène, mais cela s’est révélé impossible en tant que premières dizaines, puis des centaines de spectateurs ont fait la randonnée dans la prairie pour voir le cheval.

Le neveu de Nellie, Don Hard, un lycéen à l’époque, était l’un des premiers membres de la famille à entendre parler de la mort étrange du cheval de Nellie et il est sorti pour se voir «à quoi ressemblait tout le monde». impressionné par ce qu’il a vu:

« Il semblait que le cheval avait été ramassé ou quelque chose parce que les pistes étaient tout à fait d’où il mentait. On l’a retrouvé dans un pré dans de vraies circonstances étranges. La chair manquait de sa tête. Sa moelle épinière manquait; ses antécédents manquaient. Les organes manquaient; les os étaient blancs comme s’ils avaient été longtemps. La viande a été totalement nettoyée sur les os. Quelqu’un qui a jamais massacré quelque chose, vous ne pouvez pas racler la viande hors de faire le ménage dans un champ … Je suppose que ce qui m’a impressionné, c’est que l’œsophage a été nettoyé aussi et c’est une sorte de type dur et bon. Nous avons massacré du bétail auparavant et il ne ressemblait à rien que n’importe qui pouvait faire. Les os étaient encore propres et blancs comme si ils étaient dans le désert ou au soleil pendant un bon moment.

Plus tard, je suis retourné pour le regarder. Nous l’avions regardé à plusieurs reprises, mais plus tard, il s’agissait d’une croissance noire sur le sol. Nous n’avons vu aucune autre incision sur le cheval, mais ils disent que le sang manquait et que les organes manquaient.Je n’ai pas vu de charognards ni d’oiseaux ni de quoi que ce soit. Sur notre ranch, nous avons des bovins et si une vache meurt assez vite, les coyotes y creusent un trou et le mangent

Il semblait à [Nellie] comme une sorte de haute technologie l’avait fait, plutôt que quelque chose que quelqu’un pourrait tirer comme farce. Je ne pensais pas que c’était une farce. Je ne vois pas comment on peut faire quelque chose précisément pour utiliser la précision pour couper la chair et l’œsophage; prendre la moelle épinière sans endommager les os. Il semble juste que ce monde soit dépassé.

J’ai eu une théorie selon laquelle le gouvernement peut avoir une telle technologie. Il pourrait s’agir du gouvernement d’expérimenter de nouvelles armes parce qu’ils ont volé autour de la vallée à basse altitude en essayant d’échapper au radar. C’était juste une pratique de vol, mais vous pourriez imaginer le pilote avec une nouvelle arme en disant « essayons ceci et voyons ce qui se passe ».

L’étendue du «volet» de l’OVNI de 1967 à 1969, l’activité militaire et muette dans la vallée de San Luis et ailleurs s’est effacée dans le temps. J’ai essayé pendant des années d’accéder à la liste exhaustive des rapports OVNI de l’éditeur de Valley Courier , Pearl Nicholas, des périodes 1967-1970 où des centaines d’observations se sont produites, mais les membres de la famille survivants ont résisté à mes demandes d’accès. En conséquence, une grande majorité de ces événements étranges se sont perdus efficacement au-delà de notre portée, survivent dans les contes de bouche à oreille et les légendes familiales. Les faits ont été mélangés, ajoutés, supprimés, oubliés et inexorablement modifiés. Même les principaux témoins oculaires, qui devraient être en mesure de clarifier efficacement les événements qu’ils ont vus, ont peut-être contribué par inadvertance à la création de mythos, de folklore ou d’un meme culturel par leur souvenir flou de ces événements inhabituels.

Encore une fois, je dirais que l’affaire Snippy The Horse est notre point de départ au début du meme culturel appelé «le phénomène de la mutilation du bétail» – l’ingrédient initial alimentant le fourrage d’un nouveau mythe et d’une légende. Est-ce un exemple classique d’un meme principal ou d’un bloc de construction dans un aspect de la culture? Une pierre angulaire dans la construction de l’édifice des croyances religieuses et / ou mythologiques, ou un « memeplex ».

À la fin de l’automne du mot ’67 de l’affaire Snippy disparu dans la culture, il a été remplacé par une lueur bucolique provoquée par une culture en évolution rapide en allumant et en laissant tomber de l’acide. Les baby-boomers étaient réveillés à de nouvelles possibilités, les Beatles enregistrent Magical Mystery Tour, et une controversée élection présidentielle américaine de 1968 se réchauffait au fur et à mesure que la guerre de viande était en train d’augmenter en Asie du Sud-Est. Et le bétail et d’autres animaux ont continué d’être signalés comme «mutilés». En 1975, des cas étaient signalés tous les soirs dans les États du Midwest et des Rocheuses, et 50 ans plus tard, personne n’a expliqué de manière convaincante qui ou ce qui a perpétré des dizaines, de milliers de morts sur les pâturages dans le monde entier.

Snippy est en vente.Les os articulés ont été conservés et sont mis en vente.Fais un excellent ornement de pelouse ou peut-être un porte-cravate …

Pour un examen complet de l’affaire et des entretiens prolongés avec Berle et Nellie Lewis, lisez « Traiter le troupeau» , chapitre trois: «Oh, monsieur, défendez-nous de nos défenseurs».

