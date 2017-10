Michel Duchaine archéologie Alexandre le Grand, Archéologie, Ère Nouvelle, Écologie, British Museum, Défenseurs de la Terre, empire d'Alexandre, Gréco-romain, Irak, Issos, Kurdistan irakien, Qalatga Darband, Rania, survie, Terre, vie, Virág Pabeschitz

Grâce à des clichés secrets pris par un satellite américain, des archéologues ont pu découvrir la cité d’Alexandre le Grand !

Une découverte incroyable ! Grâce à des images de satellite, la cité perdue d’Alexandre le Grand a été retrouvée au Kurdistan ! Elle refait surface après 2000 ans !

Des images de satellites époustouflantes

Cette cité, nommée Qualatga Darband, a été fondée en 331 av J-C dans le Kurdistan irakien. Fondée par Alexandre le Grand, roi de Macédoine, cette cité a été retrouvée grâce à des images prises par un satellite-espion américain. Ces clichés ont été pris lors de la guerre froide, mais sont restés secrets. « C’est un peu tôt pour s’avancer, mais nous pensons que la ville, située sur une route qui conduit de l’Irak à l’Iran, était en pleine effervescence. Avec sans doute des marchands de vin qui le vendaient aux soldats qui traversaient la région », explique John MacGinnins, archéologue au British Museum.

Un travail minutieux

L’archéologue et son équipe ont alors commencé par faire l’étude des images fournies pour pouvoir cartographier la cité. Ils ont ensuite trouvé des bâtiments construits dans le style architectural Greco-Romain. L’utilisation d’un drone a permis de révéler qu’il y avait des murs souterrains sous des champs de blé et d’orge. Cette découverte est tout simplement saisissante pour les experts.

EN COMPLÉMENTAIRE

L’EXPLORATION MINUTIEUSE DES LIEUX VIENT DE COMMENCER

Un groupe international de recherche archéologique travaille sur la dernière expédition du Musée britannique au Kurdistan irakien, à quelques kilomètres des lieux des unités de l’État islamique. Ils n’ajoutent pas seulement des objets incroyables à la collection de musées, mais enseignent aux archéologues irakiens et kurdes les méthodologies d’exploration modernes et les dernières réalisations de la protection du patrimoine culturel. L’un des leaders de l’expédition, Virág Pabeschitz, l’archéologue hongrois de l’Antiquité, s’exclame exclusivement sur les réalisations d’Origo dans les relations internationales.

La technique scientifique la plus récente près de la ligne de front

L’expédition du British Museum a été lancée à deux fins: d’une part, chercher des sites archéologiques qui n’ont pas été découverts et éduquer et préparer les archéologues locaux pour l’expédition post-ISIS.

L’équipe emploie la crème des archéologues sur le plan international,particulièrement les archéologues et les spécialistes qui ont une vaste expérience au Moyen-Orient.

Les archéologues irakiens et kurdes qui participent au programme peuvent passer jusqu’à 10 semaines au Royaume-Uni avant l’excavation, où ils participeront à l’enseignement théorique du British Museum. Ils peuvent revenir à la pratique en revenant à leur connaissance. Grâce au soutien financier anglais, l’éducation est dotée d’équipements archéologiques à la fine pointe de la technologie, qui resteront en Irak à la fin du programme.

L’expédition comprend, entre autres, un atelier de restauration bien équipé et un studio de photos et de dessins.

Les derniers outils d’arpentage et la technologie laser sont à la disposition des chercheurs. Les spécialistes de l’archaeobotan, de l’archéozooler et de la céramique travaillent également sur les fouilles, y compris les archéobotanistes, les archéologues et les spécialistes en céramique du British Museum, d’autres spécialistes londoniens, qui fournissent un appui continu aux archéologues de terrain.

Les étudiants qui travaillent sous la supervision de chercheurs peuvent s’ inclure dans tous les niveaux de travail, depuis les explorations jusqu’ à des tâches spéciales.

Les découvertes qui ont été creusées pendant des milliers d’années ont pris fin

Au cours de cette saison printanière, un drone séticialiste a rejoint l’équipe, ce qui a permis aux archéologues de voir les signes qui pourraient être visibles dans la croissance des grains. Sur la base des images satellitaires connues antérieurement et des photos et des vidéos du drone, plusieurs découvertes ont été réalisées concernant la taille et la disposition de la ville depuis l’époque d’Alexandre le Grand.

L’expédition se concentre principalement sur le site Qalatga Darband dans le nord,

où, dans les temps anciens, un important établissement à grande échelle installé au pied des montagnes de Zagros,

au nord du moderne lac Dukan. L’ancienne ville était protégée du nord par la montagne et du sud par un mur de la ville.

Plusieurs bâtiments ont déjà été identifiés, mais ils sont toujours explorés, donc ce n’est qu’un résultat préliminaire pour l’instant. Nous connaissons une zone viticole, une forteresse et une église. Il y avait également des fouilles sur l’ancien mur de la ville, de sorte que sa technique et son étendue étaient également examinées.

Sándor Nagy pouvait voler à travers la ville à la tête de ses troupes

Sur la base des découvertes, la ville aurait pu vivre ses périodes hellénistiques (336 av. J.-C. – 31 av. J.-C.) et le Parti (3ème siècle av. J.-C. – 3ème siècle av. J.-C.), mais encore plus il faut du temps.

En tant que directeur de l’excavation, a déclaré John MacGinnis,

Imaginez une ville animée comme les soldats offrent du vin pendant qu’ils passent. Ici, aussi, Sándor Nagy pourrait prendre son armée, car c’était déjà l’une des routes principales. «

Investir dans le travail et l’énergie semble se redresser à la lumière des résultats obtenus jusqu’ici.

Le programme d’exploration complexe a commencé sa troisième saison de fouilles dans les jours et les fouilles ont déjà été suivies par des étudiants à Nimrud près de Mossoul

et d’autres domaines qui ne sont repris que par ISIS en possession des connaissances acquises.

Les fouilles font ressortir de plus belles découvertes qui méritent les portes du monde.

Une ancienne église a été découverte par la jeune archéologue hongroise

L’un des quatre cadres du Programme du Nord est un archéologue hongrois, Pabeschitz Virág, qui a fièrement rendu compte des résultats de ses fouilles (que je reproduis ici,dans cet article).

L’ archéologue explore la découverte d’un temple possible dans la ville.

Il a raconté à Origo son travail: «Lors de ma première saison d’expédition, en septembre 2016, j’ai commencé à travailler avec un ouvrier et un étudiant lors d’un costume de pierre précédemment dévoilé.

« Tout archéologue le tir à l’arc pourrait choisir une zone, et j’aime les défis, alors j’ai décidé d’une énorme pile de pierres ».

«Ce n’était rien ou presque, car nous n’avions aucune information préalable et on disait que l’armée irakienne était autrefois une base pour les mitrailleuses, mais les fouilles devinrent incroyablement excitantes lorsque, contrairement aux attentes, je réussis à m’identifier les murs et il s’est avéré que le tas est un bâtiment ancien complet, avec plusieurs mètres de grands murs debout et des trouvailles accrocheurs.

Nous avons demandé au jeune chef de pelle hongrois du musée Brtish des résultats concrets à ce jour et des plans suivants:

La presse mondiale a également rendu compte de l’exploration de la colonisation apostrophée de certains des habitants de Sándor Nagy en tant que ville perdue. Qu’avez-vous trouvé au sujet de l’âge et de l’origine de la ville, en fonction des découvertes à ce jour?

Il faut souligner que les fouilles sont encore en cours, et demain matin, je travaille à nouveau, de sorte que les résultats jusqu’à présent ne sont que préliminaires.

Cependant, il est déjà possible de voir que le matériau céramique précoce trouvé au début (3ème à 2ème C. BC).

Sur la base des caractéristiques architecturales du bâtiment et de l’examen de la stratification archéologique, nous pensons cela comme une église, mais cette théorie peut être facilement ignorée plus tard. En tant qu’archéologue, je dois faire très attention à ces mots, car après trois saisons, je ne sais pas quelle est la taille du bâtiment. Jusqu’à présent, je connais six salles plus grandes, variant d’environ 4m X 7m chacune.

Comment se déroule la datation des découvertes et quelles méthodes sont utilisées pour cette recherche?

Dans le bâtiment, il y avait plusieurs médailles et un certain nombre de belles petites découvertes, à côté de la céramique importante pour l’archéologue. Ici, en pensant à des conteneurs écrasés presque pleins d’êtres humains, remplis de diverses substances qui ont encore un test chimique.

Dans ces fouilles, toutes les couches archéologiques sont tamisées selon des règles très strictes et nous prélevons plusieurs litres d’échantillons terrestres soumis à des essais géologiques, botaniques, zoologiques et chimiques. De plus, d’autres échantillons de charbon de bois sont examinés par des spécialistes qui, outre le Carbone 14, peuvent identifier la variété d’arbres.

Pour la science, ces modèles fournissent souvent plus d’informations que des découvertes miraculeuses.

Comme cette expédition a vraiment tous les outils modernes, j’essaie de tirer le meilleur parti des méthodes de la science naturelle. La recherche et la documentation scientifiques précises et complètes sont très importantes, comme c’est le cas pour nos étudiants.

Selon nos informations, un certain nombre de trouvailles intéressantes – comme la céramique et les pièces de monnaie – ont été jugées utiles pour le vieillissement des coudes. Que pouvons-nous considérer comme la découverte la plus intéressante ou la plus significative?

La plus grande découverte (et sans aucun doute la plus grande expérience) fut l’exploration d’une statue de deux marques hellénistiques et d’autres fragments sculpturaux. Une figure féminine assise et une jeune sculpture jeune albâtre ont été produites, et ce sont des souvenirs étranges de l’histoire ancienne.

Définir les dieux continue toujours,mais peut-être est-il probable que les sculpteurs voulurent représenter Perséphon et Adonis.

Je n’oublierai jamais le moment où la statue féminine fut découverte, j’ai vu des estampes jaunes, roses et bleues.

Le collègue du restaurateur a beaucoup travaillé sur place pour que ces couleurs originales ne disparaissent pas. Ce fut aussi un moment mémorable où les pieds de la statue du garçon sont sortis. Tous mes ouvriers sont allés au lit, accroupis sur eux tous et me regardaient alors que je découvrais lentement la statue.

Ensemble, nous avons été surpris lorsque le peigne usé, l’abdomen, la poitrine et le cou sont devenus visibles.

Comment peut-il être considéré comme une tâche exigeante à la frontière de la zone de guerre et poursuivre des recherches dans un environnement naturel plutôt rude?

Je travaille sur le bâtiment dans la troisième saison d’excavation avec mes travailleurs, qui font un travail incroyablement difficile.

Parfois, ils ne portent que des pierres pendant des jours pour nettoyer les murs après le retrait des déchets.

Tout cela se fait dans la chaleur féroce, se heurtant entre les pierres avec des serpents et des scorpions.

L’excavation dans un tel champ est parfois une tâche physiquement difficile que mes travailleurs kurdes locaux effectuent avec un sourire.

Nous savons que ce projet, malgré son jeune âge, est déjà arrivé plusieurs fois en Egypte, au Soudan et en Irak – et pas seulement dans un environnement très aventureux. Comment vous sentez-vous comme mentor et instructeur de l’une des organisations les plus connues au monde, le chef de pelle du British Museum et l’archéologue local?

Demain, nous nous réveillerons à un nouveau jour, et j’espère que les merveilleux bâtiments et les découvertes exquises d’autres couches merveilleuses et nous trouve. Les objectifs éducatifs de l’expédition sont très importants et c’est un grand honneur de travailler sur le site.

Parfois, ils ne portent que des pierres pendant des jours pour nettoyer les murs après le retrait des déchets.

Tout cela se fait dans la chaleur féroce, se heurtant entre les pierres avec des serpents et des scorpions.

L’excavation dans un tel champ est parfois une tâche physiquement difficile que mes travailleurs kurdes locaux effectuent avec un sourire.

Nous savons que ce projet, malgré son jeune âge, est déjà arrivé plusieurs fois en Egypte, au Soudan et en Irak – et pas seulement dans un environnement très aventureux. Comment vous sentez-vous comme mentor et instructeur de l’une des organisations les plus connues au monde, le chef de pelle du British Museum et l’archéologue local?

Demain, nous nous réveillerons à un nouveau jour, et j’espère que les merveilleux bâtiments et les découvertes exquises d’autres couches merveilleuses et nous trouve. Les objectifs éducatifs de l’expédition sont très importants et c’est un grand honneur de travailler sur le site.

Le partage de connaissances est très important dans l’archéologie, surtout dans une situation féroce et difficile, comme l’archéologie irakienne à l’heure actuelle, après la destruction dévastatrice de l’État Islamique.

Le British Museum a une mission incroyablement importante, une mission culturelle et scientifique dans le pays.

J’essaie tous les jours de tirer le meilleur parti de moi-même et d’élever sa réputation auprès des archéologues hongrois.

Sources:Un compte-rendu de Virág Pabeschitz sur un site web basé au Kurdistan…la traduction est de moi

Publicités