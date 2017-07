Le malheur c’est qu’il n’est que la pointe de l’iceberg, le mépris se généralise et devient une sorte de férocité habituelle… L’effacement du parti communiste a aussi cette dimension insupportable. Quand je lis Mélenchon dans le JDD, je ne le trouve pas très différent, accuser les communistes de son éviction du second tour et ne […]