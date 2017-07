Aphadolie

Selon les dernières estimations des scientifiques, l’univers compterait à peu près 300 sextillions d’étoiles, soit 300 x 1021.

C’est 300 avec 21 zéros derrière ! (300 000 000 000 000 000 000 000).

C’est plus que le nombre de grains de sable présents sur Terre !

Hubble ultra deep field high resolution

Combien y-a-t-il d’étoiles dans l’univers ?

La réponse à cette question est très simple : on n’en sait rien !On ne connait pas la taille de l’univers, peut-être même est-il infini ! En revanche on peut se demander combien il y a d’étoiles dans l’univers observable. Pour cela on va calculer ça très simplement en se demandant :

Combien y-a-t-il de galaxies dans l’Univers observable ?

Combien une galaxie contient-elle d’étoiles (en moyenne) ?

La deuxième question est assez simple, on sait par exemple que notre galaxie, la Voie Lactée…