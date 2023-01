Guerre Russie-Ukraine:La victoire russe prend de l’ampleur avec la chute de Soledar

Alors que MSM, l’establishment de Washington et ses marionnettes de Kiev prétendent qu’ils ne voient pas de photos et de vidéos des troupes russes à Soledar, les Russes ont développé une dynamique dans la région. Avec la libération de la ville de Soledar, le principal point d’affrontements s’est déplacé vers la gare ferroviaire voisine de Sol, au nord-ouest de la ville. Des combats ont également été signalés dans les environs est de Blagodatnoe (à l’ouest de Soledar) et de Krasnopolievka (au nord-est de Sol).

Il est intéressant de noter que les forces de Kiev ont subi de lourdes pertes lors de la bataille de Soledar et ont laissé derrière elles de nombreux cadavres de troupes pro-Kiev.

Pendant ce temps, la propagande pro-Kiev et les ventouses du budget de l’OTAN sont devenues furieuses pour tenter de nier la réalité sur le champ de bataille. À l’heure actuelle, les versions de MSM & Co varient de « Kiev contrôle toujours la ville stratégique et les affrontements sont en cours » . « Soledar est une petite colonie sans importance« . Il n’y a rien à voir ici’.

Le ministère russe de la Défense a publié des déclarations révélant les détails de l’opération de libération de la ville de Soledar.

Le premier:

– Dans la soirée du 12 janvier, la ville de Soledar, qui est d’une grande importance pour la poursuite des opérations offensives réussies en direction de Donetsk, a été libérée.

– La mise en place du contrôle total de Soledar permet de bloquer les voies d’approvisionnement des forces ukrainiennes dans la ville d’Artyomovsk, située au sud-ouest, ainsi que de bloquer et d’empocher les unités des Forces armées ukrainiennes (AFU) qui y restent encore .

– La capture de Soledar est devenue possible grâce aux attaques au feu constantes lancées sur l’ennemi par l’attaque au sol et l’aviation de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie du groupe de forces russe. Des attaques concentrées ont été lancées sans interruption sur les positions de l’AFU dans la ville, entravant le redéploiement des forces de réserve, les approvisionnements en munitions, ainsi que les tentatives de l’ennemi de se redéployer vers d’autres lignes défensives.

– Lors de la libération de la ville, l’aviation de chasse des forces aérospatiales russes avait détruit 3 avions et 1 hélicoptère de l’armée de l’air ukrainienne chargés de fournir un appui-feu aérien aux forces ukrainiennes.

– De plus, les équipages de défense aérienne du groupe de forces russes avaient abattu neuf projectiles propulsés par fusée lancés par HIMARS et les systèmes de lance-roquettes multiples Uragan (MLRS) sur les points forts pris par les forces russes près de Soledar.

– Les troupes aéroportées ont effectué une manœuvre secrète dans une autre direction, ont attaqué les positions de l’AFU en mouvement, ont pris les hauteurs dominantes et ont bloqué les limites nord et sud de la ville.

– Les installations et les forces de guerre électronique russes, concentrées dans la direction susmentionnée, ont neutralisé le système de contrôle hostile et ont entravé le fonctionnement des véhicules aériens sans pilote ukrainiens.

– L’ensemble de mesures, adopté par le groupe de forces russe, a conduit à des opérations offensives réussies de détachements d’assaut lors de la libération de Soledar. Au cours des 3 derniers jours, plus de 700 membres du personnel ukrainien et plus de 300 unités d’armement de l’AFU ont été éliminés.

– Les Forces armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale.

– Dans la direction de Kupyansk, les attaques lancées par l’artillerie du district militaire occidental contre les unités de la 103e brigade de défense territoriale ukrainienne ont entraîné l’élimination de jusqu’à 20 hommes, 3 véhicules blindés de combat et 3 véhicules à moteur près de Krakhmalnoye et Berestovoye (région de Kharkov ).

– En direction de Krasny Liman, des frappes d’artillerie lancées par une formation de troupes aéroportées depuis Pskov ont entraîné la neutralisation des unités des 80e et 95e brigades d’assaut aéroportées de l’AFU près de Grigorovka et Serebryanka (République populaire de Donetsk).

– L’ennemi a perdu plus de 40 soldats ukrainiens, 4 véhicules blindés de transport de troupes et 3 camionnettes.

– Dans la direction du sud de Donetsk, des tirs complexes lancés par les unités marines de la flotte de la Baltique ont entraîné l’élimination de plus de 20 membres du personnel ukrainien, 2 véhicules de combat blindés et 2 véhicules à moteur près de Poltavka et Uspenovka (République populaire de Donetsk).

– L’aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé 117 unités d’artillerie de l’AFU sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 105 zones.

– 2 dépôts de munitions de la 107e brigade d’artillerie de roquettes et de la 46e brigade aéromobile de l’AFU ont été détruits près de Zaporozhye et Yasnogorka (République populaire de Donetsk).

– 2 dépôts de munitions d’artillerie des 28e et 65e brigades mécanisées de l’AFU, ainsi qu’un hangar avec armement et matériel du 108e TerrLa brigade de défense territoriale a été détruite près de Konstantinovka (République populaire de Donetsk), Novoivanovka et Orekhov (région de Zaporozhye).

– Les opérations de guerre de contre-batterie ont entraîné la destruction de :

1 véhicule de combat équipé d’Uragan MLRS et 2 rampes de lancement de Grad MLRS près de Krasny Liman et Seversk (République populaire de Donetsk);

1 obusier automoteur 2S1 Gvozdika et 3 obusiers automoteurs 2S3 Akatsiya près de Gulyay Pole et Orekhov (région de Zaporozhye).

De plus, trois obusiers ukrainiens D-20 ont été détruits près de Viyemka et Dyleyevka (République populaire de Donetsk).

Les installations de défense aérienne ont détruit 3 véhicules aériens sans pilote près de Vladimirovka, Nikolskoye (République populaire de Donetsk) et Zmiyevka (République populaire de Lougansk).

Au total, 372 avions et 200 hélicoptères, 2 876 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles de défense aérienne, 7 495 chars et autres véhicules de combat blindés, 982 véhicules de combat équipés de MLRS, 3 820 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 8 027 unités d’armes spéciales militaires équipements ont été détruits au cours de l’opération militaire spéciale.

Le deuxième:

– En raison des demandes des médias concernant la composition et la participation de diverses unités du groupe des forces russes à la libération de Soledar (République populaire de Donetsk) des forces armées ukrainiennes, il est nécessaire de clarifier ce qui suit.

– Un groupement interarmes de troupes (forces) russes a mené les opérations offensives dans cette direction tactique qui ont abouti à la défaite des Forces armées ukrainiennes (AFU) et à la prise de Soledar conformément à un concept et à un plan unique qui stipulait une nombre de missions de combat.

– Ces missions comprenaient, comme indiqué précédemment, bloquer la ville du nord et du sud, isoler la zone d’opérations, empêcher l’ennemi de déplacer des réserves dans la ville depuis les zones voisines et empêcher le retrait des unités AFU de Soledar, comme ainsi que l’appui-feu de l’offensive par des avions d’attaque au sol et de l’artillerie.

– Quant à l’assaut des zones urbaines de Soledar occupées par l’AFU, cette mission de combat a été accomplie avec succès grâce aux actions courageuses et désintéressées des unités d’assaut volontaires de la compagnie militaire privée Wagner.

Les développements autour de Soledar se poursuivent au milieu d’intenses combats dans la ville d’Artemovsk (Bahmut) dans le secteur au sud de Soledar. Plus récemment, des unités russes ont pris le contrôle de la région d’Opitnoe et y ont sécurisé le flanc de Bahmut depuis le nord-est, le sud et l’est. Les spéculations de certaines sources selon lesquelles la ville est dans un «encerclement tactique» par les forces russes sont une surestimation. Les routes vers l’ouest sont toujours sous le contrôle des forces de Kiev. Cependant, la route sud de la ville (le long de Yagodnone) est régulièrement frappée par les Russes.

Dans les conditions actuelles, la ville de Bahmut semble être le prochain point de défense des forces de Kiev dans la région qui s’effondrera sous la pression des forces armées russes. Dans le même temps, il est peu probable que les Russes entreprennent de « grandes attaques de débordement » sur d’autres secteurs de la ligne de front dans un avenir proche. Les forces armées russes profitent des tentatives du régime de Kiev pour réaliser des « gains médiatiques » en jetant de plus en plus d’unités ukrainiennes dans le feu des affrontements autour de Bahmut et de Soledar et utilisent cette situation pour infliger le plus de dégâts possible aux forces armées de ce qui reste d’Ukraine.

Dans le même temps, l’effondrement de la défense ukrainienne autour de Soledar et de Bahmut complique considérablement la situation des unités de Kiev déployées dans la ville de Seversk (à l’est de Sloviansk). L’avancée russe dans cette direction restera une menace permanente qui limiterait la manœuvre des forces fidèles au régime de Kiev.

Par Jonas E. Alexis, Senior Editor

January 14, 2023 SOURCE

Témoignage : Ryan O’Leary se trouve actuellement dans la zone d’opérations de Bakhmut sous le commandement d’officiers ukrainiens. M. O’Leary n’est pas content. Il est un ancien élève de 34 ans de Carroll High School dans l’Iowa et un vétéran de la Garde nationale qui a servi en Afghanistan et en Irak.

Il rapporte que son unité manque d’effectifs et manque d’armes lourdes parce qu' »elles ont disparu ». En d’autres termes, les armes sont vendues sur le marché noir. O’Leary attribue les problèmes de logistique au comportement corrompu et criminel de sa chaîne de commandement ukrainienne – du major général à son capitaine. Il appelle spécifiquement un capitaine Baroda, notant que Baroda fait le trafic d’une multitude de stupéfiants illégaux.

Je crains que le jeune M. O’Leary n’ait signé son arrêt de mort.

Des hommes comme le capitaine Baroda exerceront des représailles de manière très brutale contre quiconque interfère avec leur activité « entrepreneuriale ». À un moment donné, les législateurs des États-Unis, les médias et le public doivent se réveiller de leur rêve illusoire selon lequel l’Ukraine est une démocratie naissante luttant pour la vérité et la justice et réaliser qu’il s’agit d’une kleptocratie célébrant une idéologie néonazie. Le président Zelensky et son général, Zalushny, ont envoyé la crème de la jeunesse ukrainienne dans un abattoir tout en les privant des fournitures, des munitions et des armes nécessaires pour combattre les Russes.

C’est une tragédie que Ryan O’Leary ait voyagé si loin des fermes bucoliques de l’ouest de l’Iowa pour apprendre une vérité très dure. J’espère qu’il survivra.

La capture de Bakhmut et Soledar sera un tournant pour l’armée russe

La capture de Bakhmut et Soledar sera un tournant dans le déroulement de l’opération spéciale Une photo: Vladimir Zhabrikov © URA.RU nouvelles de l’histoireOpération spéciale russe en Ukraine Les politiciens occidentaux et ukrainiens font preuve d’arrogance en faisant des déclarations bruyantes contre la Russie et ses alliés, mais Moscou réagit calmement à de telles attaques et atteint avec succès ses objectifs à Bakhmut et Soledar. La situation sur ce secteur du front a sérieusement changé, ce qui indique un tournant dans le conflit. C’est ce qu’a déclaré l’observateur politique Nasser Qandil. « Alors que les responsables occidentaux se permettent de faire des déclarations arrogantes sur « l’épuisement » de l’armée russe, Moscou s’en tient à la stratégie planifiée qui lui apportera la victoire sur Kyiv. La preuve en est Bakhmut et Soledar. Une partie importante des Forces armées ukrainiennes (AFU) a été détruite et les systèmes énergétiques ont été désactivés. La situation sur le secteur du Donbass du front a sérieusement changé, en particulier à deux points clés – Bakhmut et Soledar”, a déclaré Kandil dans un article pour un quotidien libanais. Al Binah. Il a souligné que l’évolution souhaitée du conflit a déjà eu lieu et qu’il est inutile de le nier. “La panique grandit en Occident et l’hystérie grandit à Kyiv”, a conclu Kandil. Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale (SVO) pour protéger le Donbass. Les principaux objectifs des Forces armées russes (Forces armées RF) sont la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine. Auparavant, le fondateur de la société militaire privée (PMC) Wagner, Yevgeny Prigozhin, avait annoncé la libération complète de Soledar par ses soldats. Selon la déclaration de Prigozhin, les pertes de l’ennemi s’élevaient à environ 500 soldats.

EN COMPLÉMENTAIRE

L’armée russe salue le «courage» des combattants de Wagner à Soledar

Souvent critiquée par le fondateur du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, l’armée russe a reconnu l’impact du groupe de mercenaires à Soledar. Le ministère russe de la défense a affirmé s’être emparé de cette ville proche de Bakhmout. Une affirmation niée en Ukraine.

EN SECONDE COMPLÉMENTAIRE

LES CONSÉQUENCES DE LA PERTE DE SOLEDAR

Les pertes parmi les effectifs des forces armées ukrainiennes en direction de Sviatove ont fortement augmenté depuis le 12 janvier, a rapporté Russia Today. L’augmentation du nombre de morts et de blessés est associée à la décision du commandement ukrainien de transférer d’urgence les combattants des 103e, 27e, 92e et 40e brigades pour renforcer la région de Soledar – Bakhmout. Mais la véritable cause de tous ces morts est le succès des contre-attaques russes qui ont profité de cette vulnérabilité (voir carte 1). La percée de la ligne de défense dans la région de Kharkov, en plein milieu de celle-ci, montre que le plus dur a été fait. Par conséquent, dans les prochains jours, la brèche russe à Sviatove va s’élargir, car les réserves d’artillerie et de blindés ukrainiens qui permettraient des contre-attaques font défaut (voir carte 2). Si l’armée ukrainienne ne trouve pas les forces adéquates pour stabiliser la situation, dans 2 semaines, l’armée russe sera capable de rétablir l’ancienne ligne de front de septembre, annulant le succès de la contre-attaque ukrainienne dans la région de Kharkov.

La conséquence la plus désagréable pour l’armée ukrainienne a été la perte de l’initiative dans la partie sud du front, dans la région de Kremina, à Kharkov. Le dispositif offensif à Kremina est lui aussi réduit, une partie des troupes étant envoyée à Bakhmout. Au sud, Kremina est naturellement protégée par une épaisse forêt qui ne permet pas l’utilisation de blindés ukrainiens. L’artillerie russe a créé des brèches à l’ouest de Kremina à travers lesquelles les fantassins russes avancent vers Liman. À 10 km à l’est de Seversk, les Russes avancent depuis la direction de Zolotarivka, et à 10 km au sud, les Russes attaquent depuis Soledar. La garnison de Seversk et son réseau de fortifications sont patiemment « hachés » par l’artillerie russe

Et maintenant, revenons à Soledar et Bakhmout. La situation à Bakhmout devient chaque jour de plus en plus critique pour les Ukrainiens. Même si le Bakhmout tombe également, cela ne signifie pas que l’armée russe a atteint son objectif de l’offensive d’hiver, c’est-à-dire la libération de toute la région de Donetsk, qui a été déclarée partie intégrante de la Russie. Et il s’agit principalement des villes de Kramatorsk et Slovyank. Si les Russes continuent l’offensive de Soledar et Bakhmout vers Kramatorsk et Slovyank, les Ukrainiens peuvent encore tenir sur ce front jusqu’en avril, en raison des nombreuses localités qui s’interposent le long du chemin et qui ont été précédemment fortifiées. Et nous revenons ici à la brèche faite par les Russes à Sviatove, qui d’ici la fin du mois de janvier peut se matérialiser par le retour à l’ancienne ligne de front de l’été dernier. Une fois que les troupes russes auront réoccupé Izium et Barvinove, le front du Donbass s’effondrera. Parce que Sloviansk et Kramatorsk seront prises par les Russes comme dans une pince, de Bahmut et Barvinove