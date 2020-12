Histoire et numismatique:Le 2 décembre 1823 commémore « La doctrine Monroe »

Le gouvernement américain craignait que les puissances européennes victorieuses issues du Congrès de Vienne (1814-1815) ne ravivent le gouvernement monarchique. La France avait déjà accepté de restaurer la monarchie espagnole en échange de Cuba. À la fin des guerres révolutionnaires napoléoniennes (1803-1815), la Prusse, l’Autriche et la Russie formèrent la Sainte-Alliance pour défendre le monarchisme. En particulier, la Sainte-Alliance a autorisé les incursions militaires pour rétablir la domination des Bourbons sur l’Espagne et ses colonies, qui établissaient leur indépendance.

La doctrine Monroe était une politique des États-Unis qui s’opposait au colonialisme européen dans les Amériques. Il a fait valoir que toute intervention dans la politique des Amériques par des puissances étrangères était un acte potentiellement hostile contre les États-Unis. Cela a commencé en 1823; cependant, le terme «Doctrine Monroe» lui-même n’a été inventé qu’en 1850.

La Doctrine a été publiée le 2 décembre, à un moment où presque toutes les colonies d’Amérique latine d’Espagne et du Portugal avaient obtenu, ou étaient sur le point de gagner, leur indépendance vis-à-vis des empires portugais et espagnol. Il a déclaré que les efforts supplémentaires de divers États européens pour prendre le contrôle de tout État indépendant dans les Amériques seraient considérés comme «la manifestation d’une disposition hostile aux États-Unis». Dans le même temps, la doctrine notait que les États-Unis allaient reconnaître et ne pas interférer avec les colonies européennes existantes ni se mêler des affaires intérieures des pays européens.

Le président James Monroe a d’abord énoncé la doctrine lors de son septième discours annuel sur l’état de l’Union devant le Congrès. La doctrine affirmait que le Nouveau Monde et l’Ancien Monde devaient rester des sphères d’influence distinctes. La séparation visait à éviter des situations qui pourraient faire du Nouveau Monde un champ de bataille pour les puissances de l’Ancien Monde afin que les États-Unis puissent exercer leur influence sans être perturbés.

Le document complet de la doctrine Monroe, rédigé principalement par le futur président et secrétaire d’État de l’époque John Quincy Adams, est long et rédigé en langage diplomatique, mais son essence est exprimée en deux passages clés. La première est la déclaration introductive, qui affirme que le Nouveau Monde n’est plus soumis à la colonisation par les pays européens:

L’occasion a été jugée appropriée pour affirmer, en tant que principe dans lequel les droits et intérêts des États-Unis sont en jeu, que les continents américains, par la condition libre et indépendante qu’ils ont assumée et maintenue, ne doivent plus être considérés comme sujets de colonisation future par les puissances européennes.

Le deuxième passage clé, qui contient un exposé plus complet de la Doctrine, s’adresse aux «puissances alliées» de l’Europe; il précise que les États-Unis restent neutres sur les colonies européennes existantes dans les Amériques mais s’opposent aux «interpositions» qui créeraient de nouvelles colonies parmi les républiques hispano-américaines nouvellement indépendantes:

Nous devons donc à la franchise et aux relations amicales existant entre les États-Unis et ces puissances de déclarer que nous devrions considérer toute tentative de leur part d’étendre leur système à n’importe quelle partie de cet hémisphère comme dangereuse pour notre paix et notre sécurité. Avec les colonies existantes ou les dépendances de toute puissance européenne, nous ne sommes pas intervenus et n’interférerons pas. Mais avec les gouvernements qui ont proclamé leur indépendance et l’ont maintenue, et dont nous avons, en grande considération et sur des principes justes, reconnue l’indépendance, nous ne pourrions envisager aucune interposition dans le but de les opprimer ou de contrôler de quelque autre manière leur destin. , par toute puissance européenne sous un autre jour que comme la manifestation d’une disposition hostile envers les États-Unis.

À la fin du 19e siècle, la déclaration de Monroe était considérée comme un moment déterminant de la politique étrangère des États-Unis et l’un de ses principes les plus anciens. L’intention et l’impact de la doctrine ont persisté plus d’un siècle, avec seulement de petites variations, et seraient invoqués par de nombreux hommes d’État américains et plusieurs présidents américains, dont Ulysses S. Grant, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy et Ronald Reagan.

Après 1898, la doctrine Monroe a été réinterprétée en termes de multilatéralisme et de non-intervention par des juristes et intellectuels latino-américains. En 1933, sous le président Franklin D. Roosevelt, les États-Unis se sont ralliés à cette nouvelle réinterprétation, notamment en ce qui concerne l’Organisation des États américains.

Les historiens ont observé que si la doctrine contenait un engagement à résister au colonialisme de l’Europe, elle avait des implications agressives pour la politique américaine, car il n’y avait pas de limites aux propres actions des États-Unis mentionnées en son sein. Le savant Jay Sexton note que les tactiques utilisées pour mettre en œuvre la doctrine étaient «calquées sur celles employées par les impérialistes britanniques» et leur concurrence avec les Espagnols et les Français. L’éminent historien William Appleman Williams l’a décrit comme une forme «d’anticolonialisme impérial». Noam Chomsky soutient que dans la pratique, la doctrine Monroe a été utilisée comme une déclaration d’hégémonie et un droit d’intervention unilatérale sur les Amériques.

Le demi-dollar du centenaire de la doctrine Monroe était une pièce de cinquante cents frappée par le Bureau de la Monnaie des États-Unis. Portant des portraits d’anciens présidents américains James Monroe et John Quincy Adams, la pièce a été émise en commémoration du centenaire de la doctrine Monroe et a été produite à la Monnaie de San Francisco en 1923.

En 1922, l’industrie cinématographique a été confrontée à un certain nombre de scandales, les dirigeants de films ont cherché des moyens de faire une bonne publicité pour Hollywood. L’un des moyens était une exposition, qui se tiendrait à Los Angeles au milieu de 1923. Pour inciter le Congrès à émettre une pièce commémorative comme collecte de fonds pour la foire, les organisateurs ont associé l’exposition au 100e anniversaire de la doctrine Monroe, et une loi pour un demi-dollar commémoratif pour le centenaire a été adoptée.

L’exposition a été un échec financier. Les pièces ne se sont pas bien vendues et la majeure partie du tirage de plus de 270 000 a été mise en circulation. Bon nombre des pièces qui avaient été vendues à un prix élevé et économisées ont été dépensées pendant la Dépression; la plupart des pièces de monnaie survivantes montrent des signes d’usure.

