Le multiculturalisme et la transformation de la Grande-Bretagne en 2018: première partie Janvier-juin 2018

« Nous réclamons le droit légal à la liberté d’expression, dans une loi qui mettra fin à la notion ridicule que le » discours de haine « et le » discours offensant « méritent que des personnes soient emprisonnées ou inculpées. En bref, une loi codifiant le droit des citoyens à la liberté d’expression sans intervention du gouvernement « . – Pétition (finalement rejetée) au gouvernement britannique réclamant la codification de la liberté d’expression.

« Un crime motivé par la haine est une infraction pénale, par exemple une agression ou une communication malveillante, qui est perçue comme étant motivée par l’hostilité ou les préjugés fondés sur la race, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’identité de transgenre, qu’elle soit réelle ou présumée. » – De la réponse du gouvernement britannique à la pétition.

Une révision du Home Office a proposé des modifications législatives qui obligeraient les couples musulmans à se marier civil avant ou au même moment que leur cérémonie islamique. Une telle exigence offrirait aux femmes une protection juridique en vertu du droit britannique. L’examen a révélé que presque toutes les personnes utilisant les conseils de la charia étaient des femmes en quête d’un divorce islamique. Un « nombre important » de couples musulmans n’enregistrant pas leur mariage dans le cadre du droit civil, « certaines femmes musulmanes n’ont aucune possibilité d’obtenir un divorce civil ».

La population musulmane de Grande-Bretagne a dépassé les 4,2 millions d’habitants en 2018 pour représenter environ 6,3% des 64 millions d’habitants, selon des données extrapolées à partir d’une étude récente sur la croissance de la population musulmane en Europe. En termes réels, la Grande-Bretagne compte la troisième population musulmane en importance dans l’Union européenne, après la France, puis l’Allemagne.

La croissance rapide de la population musulmane britannique peut être attribuée à l’immigration, aux taux de natalité élevés et aux conversions à l’islam.

L’islam et les problèmes liés à l’islam, omniprésents en Grande-Bretagne en 2018, peuvent être classés en plusieurs grands thèmes: 1) l’extrémisme islamique et les conséquences sur la sécurité des djihadistes britanniques; 2) La diffusion continue de la charia islamique en Grande-Bretagne; 3) l’exploitation sexuelle d’enfants britanniques par des gangs musulmans; 4) l’intégration des musulmans dans la société britannique; et 5) les échecs du multiculturalisme britannique.

JANVIER 2018

Le 1er janvier, quatre djihadistes britanniques, condamnés à la prison à vie pour avoir planifié un important attentat terroriste à Birmingham, ont reçu près de 800 000 £ (900 000 €; 1 million de dollars) d’aide juridique financée par des contribuables afin de couvrir leur défense défaillante, selon des informations demande de liberté d’information. Khobaib Hussain, 25 ans, Naweed Ali, 30 ans, Mohibur Rahman, 33 ans, et Tahir Aziz, 38 ans, ont reçu 790 485 £ pour payer leurs avocats. Quelque 635 822 £ sont allés aux avocats du procès; chacun des accusés était représenté par un conseil de la reine et un jeune avocat. Le processus de facturation n’est pas encore terminé. le chiffre final sera probablement plus élevé.

3 janvier. Chaque enfant isolé migrant en Grande-Bretagne coûte aux contribuables près de 70 000 £ par an – 67 634 £ – selon l’Association des directeurs de services à l’enfance. Les dépenses comprennent 50 716 £ pour le placement en établissement et les frais de soins correspondants, 4 805 £ pour l’éducation, 3 915 £ pour les soins de santé et 3 826 £ pour les travailleurs sociaux. Les conseils paient également 440 £ pour chaque interprète et défenseur des droits des enfants, 480 £ pour les cours d’anglais, 70 £ pour les dentistes et 20 £ pour l’enregistrement des médecins. Les statistiques du Home Office indiquent qu’il y a actuellement au moins 4 500 jeunes non accompagnés demandeurs d’asile en Grande-Bretagne, ce qui coûte plus de 300 millions de livres par an aux contribuables. Les mairies sont légalement responsables de tous les coûts associés à chaque enfant dont ils ont la garde jusqu’à l’âge de 25 ans.

4 janvier. La police chargée d’enquêter sur la vente de cigarettes illégales, le trafic de drogue et le trafic d’êtres humains à Nottingham est avertie de rester à l’écart d’une « rue kurde », qui serait sous le contrôle de gangsters du Moyen-Orient. L’agent de police Lee Wilson a déclaré au tribunal de première instance de Nottingham:

« Le tabac illicite était utilisé pour financer la criminalité, principalement l’approvisionnement en drogue et le trafic d’êtres humains. Des membres éminents du crime organisé kurde l’utilisent pour financer la criminalité dans la région de Radford Road. Un homme d’affaires kurde nous a offert 5 000 £ (5 500 €; 6 400 $) a mois avec la fin de l’enquête sur le tabac. Avec d’autres personnes impliquées dans l’opération, nous avions un chien de recherche et on nous a dit: «La police n’est pas la bienvenue dans la rue». Elle a été décrite comme une « rue kurde ». «

5 janvier. Le ministre de la Sécurité, Ben Wallace, a reconnu que le gouvernement britannique avait perdu la trace des centaines de Britanniques se battant pour les groupes djihadistes au Moyen-Orient. Il a confié à l’émission Today de BBC Radio 4 que près de la moitié des 850 Britanniques qui se sont rendus en Syrie et en Irak sont rentrés chez eux, mais que le gouvernement « ne sait pas » où trouver ceux qui sont encore dans la région.

8 janvier. Rabbnawaz Ali, de Leeds, est condamné à 19 mois de prison après avoir plaidé coupable de comportement menaçant aggravé sur le plan racial, d’incendie criminel, de voies de fait et de dommages criminels. Leeds Crown Court a appris comment Ali avait menacé de tuer un groupe d’élèves de l’armée âgés de 12 à 16 ans et de faire exploser leur caserne après avoir vendu des coquelicots pour la Royal British Legion. Le tribunal a également appris qu’Ali avait été diagnostiqué comme un schizophrène paranoïaque. Le tribunal lui ordonna de faire l’objet d’une ordonnance d’hospitalisation illimitée en vertu de la loi sur la santé mentale, assortie d’une peine de 19 mois de prison.

12 janvier. La police de Northumbria a ouvert une enquête sur des commentaires offensants sur les réseaux sociaux concernant Operation Shelter, une enquête policière sur l’exploitation sexuelle de filles et de femmes dans le West End de Newcastle par une bande sexuelle musulmane. La police a reçu une plainte après que plusieurs commentaires eurent été laissés sur la page Facebook de la force. Les commentaires faisaient référence à la race et à la religion des auteurs de l’affaire. Après qu’une enquête ait été ouverte, la police a retrouvé six personnes qui se trouvaient derrière les postes, considérées offensantes et potentiellement criminelles. La police de Northumbria a averti les utilisateurs de sa page Facebook que des commentaires offensants ne seraient pas tolérés.

13 janvier. L’armée britannique publie une nouvelle publicité intitulée « Keeping My Faith » (Garder ma foi), qui montre un soldat musulman en train de prier. Cette publicité était la dernière de la campagne « This is Belonging » de l’armée. Elle indiquait aux recrues qu’elles étaient autorisées à émouvoir et rassurait les gays en leur disant qu’ils seraient acceptés s’ils s’inscrivaient. Certains commentateurs, dont le colonel Richard Kemp, ont critiqué les annonces, affirmant que la nouvelle campagne montrait qu’une armée « était forcée de suivre la voie de la rectitude politique ». Le major-général à la retraite Tim Cross a déclaré que les recrues devaient savoir que « nous n’allons pas être doux et nous ne serons pas gentils avec les gens ».

16 janvier. Les inspecteurs du gouvernement ont constaté de graves lacunes à l’école primaire Olive Tree, un institut islamique à Luton, qui accueille près de 80 élèves de 5 à 11 ans. Les inspecteurs de Ofsted ont découvert des « livres inappropriés » qui « ne promouvaient pas les valeurs britanniques », mais le rapport soulève également des préoccupations concernant les normes de santé et de sécurité dans l’école:

« Les élèves apportent leur propre nourriture à l’école parce que l’école ne dispose pas d’installations pour fournir de la nourriture pour les élèves; les élèves lavent leurs couverts dans les cuvettes des toilettes (éviers), où seule l’eau tiède est disponible; Les élèves ne disposent pas des ressources nécessaires hygiénique lors de l’utilisation des toilettes; les garçons ne disposent pas de papier hygiénique, de savon ni de sèche-mains dans les toilettes; ils doivent demander du papier hygiénique à un adulte en classe; les filles ont jeté des aliments hors des fenêtres de leurs toilettes et les débris sont en train de pourrir dans les barres de sécurité; du papier hygiénique a été jeté au plafond dans les toilettes des filles et y a été laissé. «

17 janvier. Mohammed Akhtar, 50 ans, de Hartmann Street, Accrington, a plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement une femme dans une piscine publique de Mercer Hall, Great Harwood. L’avocat de la défense d’Akhtar, Raj Chopra, a déclaré que le père de cinq enfants était profondément honteux et gêné par sa comparution devant un tribunal, mais a déclaré qu’une requête en interdiction de séjour dans les piscines où les femmes étaient présentes serait « draconienne ». Chopra a ajouté: « Le service de probation a estimé que le risque de récidive était faible. Il s’agissait d’un bref incident, et ces choses-là sont oubliées en deux ou trois jours. » La remarque a fait sensation dans la salle d’audience. Akhtar a été banni de toutes les piscines du Lancashire pendant 12 mois et inscrit au registre des délinquants sexuels pendant deux ans.

19 janvier. Adil Sultan, un Pakistanais de 39 ans résidant à Middlesbrough, a été condamné à 17 mois de prison pour avoir marié un enfant et lui avoir fait l’amour. Sultan avait posé comme un adolescent de 25 ans et avait utilisé un faux nom en ligne lorsqu’il avait attiré l’attention des chasseurs de pédophiles, Guardians of the North. Il a été arrêté alors qu’il se rendait à Sunderland pour rencontrer la jeune fille de 14 ans avec qui il aurait des relations sexuelles. Le tribunal a appris que Sultan avait cru « qu’il n’y avait pas de problème » à avoir des relations sexuelles avec de jeunes filles. L’avocat de Sultan a déclaré qu’il ne serait pas sûr pour lui de retourner au Pakistan et qu’il demanderait l’asile en Grande-Bretagne.

22 janvier. Amena Khan, une blogueuse britannique qui est entrée dans l’ histoire en devenant le premier mannequin vêtu d’un hijab à figurer dans une campagne de coiffage pour une marque majeure, a démissionné de L’Oréal Paris après avoir constaté qu’elle adoptait fréquemment le régime anti-Israël vues sur Twitter.

24 janvier. Le conseil de comté du Lancashire s’est retiré après la menace d’une contestation judiciaire concernant la décision selon laquelle les écoles devraient cesser de servir de la viande halal provenant d’animaux sans surprise. En octobre 2017, le conseil a décidé de ne plus fournir aux écoles de viande halal provenant d’animaux n’ayant jamais été assommés avant l’abattage, à l’exception de la volaille. Le Conseil des mosquées du Lancashire (LCM) a menacé de poursuivre le conseil au motif qu’il n’avait pas réussi à solliciter l’avis de la communauté musulmane avant de prendre sa décision. Le conseil a par la suite annulé sa décision et annoncé qu’il maintiendrait les contrats en vigueur pour fournir de la viande provenant d’animaux sans surprise à 27 écoles du comté.

24 janvier. Le gouvernement britannique a rejeté une pétition réclamant une loi sur la liberté d’expression codifiant le droit des citoyens à la liberté d’expression sans l’intervention du gouvernement. La pétition disait :

« Depuis plusieurs années, le gouvernement enfreint le droit le plus fondamental des peuples de s’exprimer librement en jugeant leur discours » offensant « ou » haineux « et en déclarant que ce discours, même en ligne, peut donner lieu à une amende ou à une peine d’emprisonnement. outrage. « Nous réclamons le droit légal à la liberté d’expression, dans une loi qui mettra fin à la notion ridicule que le » discours de haine « et le » discours offensant « méritent que des personnes soient emprisonnées ou inculpées. En bref, une loi codifiant le droit des citoyens à la liberté d’expression sans intervention du gouvernement. « Les idées doivent être combattues avec d’autres idées, pas avec force. Cela interdit naturellement que les lois en vigueur criminalisant le » discours de haine « soient abrogées.

Le gouvernement a répondu :

« Le gouvernement est déterminé à défendre la liberté d’expression et une législation est déjà en place pour protéger ces droits fondamentaux. Toutefois, cette liberté ne peut être une excuse pour causer un préjudice ou propager la haine … « Un crime motivé par la haine est une infraction pénale, par exemple une agression ou une communication malveillante, qui est perçuecomme étant motivée par l’hostilité ou les préjugés fondés sur la race, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’identité de transgenre, qu’elle soit réelle ou présumée. »

25 janvier. Sara Khan est nommée à la tête de la nouvelle commission du gouvernement pour la lutte contre l’extrémisme. Khan, une militante des droits des femmes, a déclaré:

« Je créerai une commission qui s’attaque sans relâche à l’extrémisme au nom de nos valeurs communes, de nos libertés fondamentales et de nos droits fondamentaux. Pour ceux de notre pays qui reconnaissent le tort et la menace que l’extrémisme continue de poser dans notre société, je suis désireux de collaborer. et engager. « Je vous prie de bien vouloir collaborer avec moi pour soutenir les travaux de la Commission visant à édifier une Grande-Bretagne qui défende notre pays diversifié tout en faisant preuve de la tolérance zéro envers ceux qui promeuvent la haine et qui cherchent à nous diviser. »

Des groupes musulmans ont immédiatement appelé Khan à démissionner en raison de son soutien à la stratégie antiterroriste du Home Office, appelée Prevent, qui, selon les critiques, vise injustement les musulmans. Une pétition émanant d’une campagne anti-islamophobie, Engagement pour le développement et le développement musulman (Mend), a déclaré que sa nomination « nuira davantage aux relations entre le gouvernement et les communautés musulmanes ». Lady Warsi, la première femme musulmane à occuper le poste de ministre britannique, a déclaré que de nombreux musulmans britanniques considéraient Khan comme un « porte-parole » du gouvernement et l’avertissaient de « jeux dangereux et destructeurs ».

25 janvier. Le nombre de crimes commis avec une arme à feu a augmenté de 21% au cours de la période de 12 mois terminée en septembre et de 20% pour les crimes commis avec une arme à feu, selon les statistiques trimestrielles sur la criminalité publiées dans le Crime Survey for England and Wales (CSEW). Les chefs de police ont déclaré que l’augmentation de la criminalité – notamment une augmentation de 32% des cambriolages domestiques et de 18% des crimes liés aux véhicules, ainsi que de la forte augmentation des crimes violents – a marqué un tournant après plus de 20 ans de baisse soutenue de ces crimes. catégories.

25 janvier. Selon de nouvelles statistiques obtenues grâce à la loi sur la liberté d’information, des centaines de crimes de violence à l’honneur et de mariage forcé restent impunis à Londres . Les données ont montré que la police avait enregistré 759 crimes d’honneur et 265 mariages forcés dans la capitale entre 2015 et 2017, mais que seules 138 personnes avaient été inculpées. Les statistiques ont également montré que les taux de poursuites pour violences d’honneur et mariages forcés avaient diminué au cours des trois dernières années. Diana Nammi, directrice exécutive de l’Organisation iranienne et kurde des droits de la femme, qui fournit un refuge aux victimes, a déclaré :

« Les violences fondées sur l’honneur étant perpétrées par la famille et la communauté de la victime, les victimes doivent être abandonnées sans que justice soit rendue. Trop souvent, justice ne sera pas rendue. Londres ne doit pas être un refuge pour les auteurs de ces crimes horribles et dommageables. Il faut que le maire de Londres prenne beaucoup plus de mesures pour s’attaquer à la violence «fondée sur l’honneur».

26 janvier. Il y a eu un nombre record d’attaques à l’acide à Londres en 2017, selon les données de la police obtenues grâce à une demande d’ accès à l’ information. La police métropolitaine de London a enregistré 465 attaques de ce type en 2017, contre 395 en 2016 et 255 en 2015. Elles ont été multipliées par six en six ans. Comme chaque année depuis 2013, l’arrondissement de Newham, dans l’est du pays, a connu le plus grand nombre d’attaques à l’acide en 2017, avec 85 attaques chaque année.

26 janvier. Un juge a menacé d’envoyer en prison un islamiste de 17 ans d’Ilford, à moins que sa famille ne prouve qu’elle fait tout son possible pour l’empêcher de promouvoir le djihad. L’adolescent a admis avoir créé des prospectus intitulés « Deviens des martyrs pour l’amour d’Allah », qui ont été découverts dans des salles de prière dans deux des plus grands hôpitaux de Londres. La juge principale du district, Emma Arbuthnot, a déclaré: « Ce garçon a presque 18 ans. C’est une infraction très grave. S’il n’y a pas de famille qui empêche cela, je vais l’enfermer, très franchement. »

27 janvier. Sandeep Samra, 18 ans, converti de Coventry à l’islam et converti à l’islam, est condamné à trois ans et demi de prison pour avoir prévu de se rendre en Syrie pour rejoindre l’Etat islamique. Samra, originaire d’un milieu sikh, s’est radicalisée dans les salons de discussion en ligne. Elle a déclaré à la cour que son « djihad » aurait travaillé comme infirmière en Syrie. Dans un message publié peu avant son arrestation sur les médias sociaux, Samra a écrit: « Qu’Allah me donne la mort pour la cause ».

28 janvier. Neena Lall, directrice de l’école primaire St. Stephen à Newham, a été intimidée par des parents en colère pour qu’elle renverse la décision d’interdire aux filles de moins de huit ans de porter un hijab en classe. Des parents en colère ont comparé Lall à Adolf Hitler et ont exigé sa démission. Dans un article sur Facebook, Salim Mulla, un conseiller travailliste en poste à Blackburn, a écrit: « Il faut travailler pour faire sortir cette femme perverse de l’école. Elle doit y aller. Elle est une bigot raciste. »

29 janvier. Al-Imran Ali, un Pakistanais âgé de 34 ans, arrivé en Grande-Bretagne avec un visa d’étudiant il y a huit ans, a été condamné à dix mois de prison ferme après avoir été pris à partie par Internet. Après avoir passé douze jours à échanger des messages avec une personne qu’il pensait être une fille de 12 ans, Ali s’est rendu à une réunion à Salford Quays avec un préservatif et un hamburger de Burger King. En réalité, il était tombé dans un piège tendu par un groupe en ligne, « Silent Justice », qui utilisait de faux profils Internet pour détecter de potentiels délinquants sexuels. L’avocat de la défense d’Ali, Lindsay Orr, a déclaré qu’il était « hautement probable » qu’il soit expulsé après avoir purgé sa peine.

29 janvier. Un juge de la High Court à Londres a empêché un père de faire sortir de Grande-Bretagne sa fille de six ans, craignant que sa mère ne soit soumise à une mutilation génitale féminine en Guinée. La juge Russell a imposé une ordonnance de protection contre la MGF à la jeune fille après avoir conclu que son père risquait d’être soumis à des pressions pour que l’enfant soit « mutilé ». Les couples au centre du litige sont séparés. La jeune fille vit dans le sud-est de l’Angleterre avec sa mère britannique, âgée de 40 ans et qui a un « héritage chrétien anglais blanc ». Son père, qui a la trentaine, est né à Conakry, en Guinée. Il a un « patrimoine musulman africain noir » et s’est rendu en Grande-Bretagne pour étudier il y a plus de dix ans.

FÉVRIER 2018

Le 1er février, les responsables du Foreign Office ont invité 1 800 membres féminins du personnel à porter le foulard islamique financé par les contribuables à l’occasion de la Journée mondiale du hijab. Les responsables ont affirmé que les foulards symbolisaient « la libération, le respect et la sécurité ». Les critiques, citant le voile obligatoire des femmes dans des pays islamiques tels que l’Iran et l’Arabie saoudite, ont répondu que le foulard était un symbole de l’oppression masculine. Le député conservateur Andrew Bridgen a déclaré: « J’aimerais savoir de qui est cette brillante idée. C’est ridicule, c’est un gaspillage total de l’argent des contribuables et non pas l’affaire d’un ministère. Je ne vois pas le Foreign Office promouvoir le christianisme ou la distribution de croix. «

1er février. Max Hill QC, réviseur indépendant de la législation antiterroriste, a déclaré qu’il était « fondamentalement faux » d’utiliser l’expression « terrorisme islamiste » pour décrire les attaques perpétrées en Grande-Bretagne et ailleurs. Hill a déclaré que le mot terrorisme ne devrait pas être attaché « à aucune des religions du monde » et que le terme « terrorisme inspiré par Daech » devrait être utilisé à la place. Le député conservateur Philip Davies a blâmé Hill d’avoir « prétendu » au politiquement correct: « Cela ne serait peut-être pas acceptable dans les cercles métropolitains branchés dans lesquels il s’installe, flocon de neige politiquement correct sort plus. «

1er février. Le Home Office publiéun rapport basé sur un examen indépendant de 18 mois sur l’application de la loi charia en Grande-Bretagne par de prétendus conseils de la charia. La revue, présidée par la professeure Mona Siddiqui, professeur d’islam à l’Université d’Édimbourg, a proposé des modifications législatives qui imposeraient aux couples musulmans de se marier civil avant ou au même moment que leur cérémonie islamique. Une telle exigence offrirait aux femmes une protection juridique en vertu du droit britannique. L’examen a révélé que presque toutes les personnes utilisant les conseils de la charia étaient des femmes en quête d’un divorce islamique. Un « nombre important » de couples musulmans n’enregistrant pas leur mariage dans le cadre du droit civil, « certaines femmes musulmanes n’ont aucune possibilité d’obtenir un divorce civil ». Le rapport recommandait également que les conseils de la charia soient soumis à une réglementation.

4 février. Paul Song, pasteur âgé de 48 ans, a été limogé de son travail d’aumônier à la prison de Brixton à Londres après que l’aumônier en chef, l’Imam Mohammed Yusuf Ahmed, l’accuse de promouvoir des conceptions chrétiennes « extrêmes ». Song, qui a déclaré avoir été évincé à la suite de fausses déclarations d’un prisonnier musulman, a déclaré que l’imam était déterminé à changer « la domination chrétienne » à l’intérieur de la prison.

4 février. Un agent des services de renseignements britanniques a averti que des centaines de djihadistes de l’État islamique sont rentrés en Grande-Bretagne et souhaitent recruter davantage de djihadistes pour mener des attaques au Royaume-Uni. Il a déclaré que la plupart des rapatriés s’étaient réfugiés dans des zones à forte population musulmane, notamment à Birmingham, Leicester, Londres et Luton. « Le meilleur endroit pour cacher un arbre est dans une forêt, et c’est ce que font ceux qui se sont battus pour ISIS », a-t-il déclaré. « Ils ont essentiellement transféré leur siège de la Syrie au Royaume-Uni. Ils craignent de commencer à recruter et de terroriser le sol britannique. »

8 février. Selon les statistiques officielles, le nombre de moutons abattus en Grande-Bretagne sans avoir été préalablement assommés a doublé pour atteindre plus de trois millions . L’augmentation a été attribuée à la communauté musulmane consommant plus de viande de mouton et à « une plus grande observance religieuse ».

8 février. Mohammed Farooq, un homme de 44 ans originaire de Croydon qui a menacé de « faire sauter » l’école primaire Crescent à Selhurst, s’est libéré après que son avocat ait convaincu le tribunal qu’il « ne savait pas ce qu’il faisait. » Le tribunal a appris qu’il avait consommé de l’alcool à la suite de la rupture de son mariage, qui durait depuis 18 ans, et qu’il était « stressé » parce qu’il n’avait pas vu ses enfants. Farooq a été condamné à quatre mois de prison avec sursis.

9 février. Ahmed Abdoule, un Somalien de 33 ans vivant à East Hull, a été condamné à onze ans de prison pour avoir violé une adolescente. Hull Crown Court a appris comment Abdoule avait menacé de tuer la victime si elle en informait quelqu’un. Le juge Mark Bury a déclaré à Abdoule: « Elle vous a dit qu’elle était vierge et que vous deviez vous arrêter. Vous lui avez dit: » Vous ne pouvez pas être, vous êtes blanc. «

Février 10. Mohamed Abdullahi Mohamud, un suspect terroriste âgé de 31 ans avec 17 alias, a été trouvé à travailler à l’ aéroport de Londres – Heathrow. Une enquête a révélé que Mohamud avait menti au sujet de son passé criminel – il avait plusieurs condamnations pour vol qualifié, agression sexuelle et blanchiment d’argent – et qu’aucune vérification complète des antécédents n’avait été menée avant qu’il ne soit autorisé à accéder au tarmac de l’aéroport.

11 février. Brian Walker, un maître scout de Bristol âgé de 63 ans, a été évincépour avoir comparé un chef scout musulman portant un niqab au méchant de Star Wars, Dark Vador. Walker s’est plaint après que le magazine Scouting , la publication officielle de l’Association des scouts, ait présenté le chef du scout qui aurait déclaré « faire toute la différence » « dans son voile islamique intégral » « quand elle emmènera les filles en canoë. » Walker a envoyé un courrier électronique: « Les canoéistes ne s’habillent pas comme ça. Ils ont besoin d’une vision totale et dégagée afin de protéger le groupe. Ils vont probablement se noyer sous la tente Darth Vader! » Walker a également accusé l’association de promouvoir de plus en plus le politiquement correct.

13 février. Le gouvernement britannique a dévoilé un outil qui, dit-il, peut détecter avec précision le contenu djihadiste et l’empêcher d’être visionné. La ministre de l’Intérieur, Amber Rudd, a déclaré à la BBC qu’elle n’écarterait pas le recours à la loi pour forcer les entreprises technologiques à l’utiliser.

13 février. Maajid Nawaz, un militant anti-extrémiste, a accusé la Grande-Bretagne, et non l’islam, d’avoir créé les « Jihadi Beatles », quatre Britanniques qui ont torturé et exécuté des travailleurs humanitaires étrangers et des journalistes en Syrie. Sur la radio LBC, il a déclaré:

« Nous, le Royaume-Uni, avons produit Jihadi John. Nous, le Royaume-Uni, avons formé ses autres acolytes autour de lui dans ce que l’on appelle les Beatles Jihadi. Quelque chose dans nos villes et nos villages, quelque chose dans l’atmosphère de nos communautés de ce pays a produit les terroristes les plus infâmes, du moins de mon vivant. Nous devons commencer à nous poser la question suivante: qu’est-il dans notre culture, dans nos villes, dans nos villes, de produire ce genre de monstres? «

14 février. Sir Michael Wilshaw, l’ancien responsable du régulateur de l’éducation à Ofsted, a déclaré qu’il existe 150 écoles en Grande-Bretagne qui obligent les enfants à porter le hijab et que le gouvernement est trop politiquement correct pour sévir contre le problème.

18 février. Plus de 200 mosquées britanniques ont ouvert leurs portes aux non-musulmans pour célébrer le Jour de la mosquée, une « initiative interconfessionnelle » du Conseil musulman de Grande-Bretagne, un groupe lié aux Frères musulmans.

Le 18 février. La London Modest Fashion Week a présenté les derniers styles de hijab, abayas et ourlets longs. L’événement visait à « briser les stéréotypes » dans l’industrie de la mode.

19 février. La cathédrale de Blackburn a annoncé l’organisation d’un séminaire intitulé « Le djihad de Jésus », qui vise à « créer un espace sûr pour explorer un terrain d’entente et discuter des différences entre les religions musulmane et chrétienne ». L’annonce de ce séminaire intervient après que la BBC a diffusé un documentaire sur les relations entre les communautés religieuses de Blackburn. Le haut clergé anglican a déclaré que le programme BBC Panorama « White Fright » ne brossait pas un tableau fidèle de Blackburn.

22 février. Zana Abbas Sulieman, une demandeuse d’asile âgée de 27 ans vivant dans le nord-ouest de Londres, a été condamnée à neuf ans de prison pour diverses infractions de terrorisme, notamment la possession et le partage d’une vidéo fabriquant une bombe. La police a déclaré avoir trouvé 32 comptes Facebook liés à Sulieman contenant des informations relatives au terrorisme.

23 février. L’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, a déclaré dans un nouveau livre, Reimagining Britain , que la charia ne devrait jamais faire partie du système juridique britannique. Il a déclaré que les règles islamiques étaient incompatibles avec les lois britanniques, qui se sont développées plus de 500 ans sur les principes d’une culture différente. Welby a également déclaré que l’arrivée d’un grand nombre de musulmans en Grande-Bretagne avait conduit beaucoup à remettre en cause les valeurs de la population majoritaire:

« La charia, qui a son propre récit culturel puissant et ancien, profondément enracinée dans un système de foi et de compréhension de Dieu, et donc particulièrement puissante dans la formation de l’identité, ne peut pas faire partie d’un autre récit. « L’accepter implique en partie l’acceptation de ses valeurs autour de la nature de la personne humaine, des attitudes vis-à-vis des étrangers, de la révélation de Dieu et du fondement de la vie en droit, plutôt que de la grâce, mot fondateur de la culture chrétienne. »

La position de Welby renverse celle adoptée par son prédécesseur, Lord Williams, qui avait plaidé pour l’intégration de la charia dans le système juridique britannique.

23 février. Munir Mohammed, un demandeur d’asile soudanais de Derby âgé de 36 ans, est condamné à une peine d’ emprisonnement à perpétuité d’au moins 14 ans. Son partenaire, le pharmacien Rowaida el Hassan, 33 ans, de Willesden, est condamné à 12 ans de prison. Le couple, après s’être rencontré sur un site de rencontre appelé SingleMuslim.com, a comploté une attaque à la bombe ou à un poison inspirée par l’État islamique pendant les vacances de Noël. Arrivé en décembre 2016 , Mohammed, arrivé en Grande-Bretagne à l’arrière d’un camion et qui avait demandé l’asile en février 2014, avait reçu des manuels de fabrication de bombes à ricin et de bombe. Lors d’une conversation sur Facebook avec un commandant de l’Etat islamique, il s’était porté volontaire pour « loup » au Royaume-Uni, et enrôla Hassan, sa « mère à la volonté forte », qui devint son partenaire « mobile ».

23 février. Ruzykhan Sayadi, un demandeur d’asile afghan âgé de 23 ans, a été condamné à 20 jours d’ emprisonnement dans le cadre d’un programme de réhabilitation pour avoir menacé de fouiller une voiture dans un groupe de personnes de race blanche et de se déchaîner. L’avocat de Sayadi a réussi à convaincre le juge que son client était frustré par la lenteur du processus d’asile britannique et qu’il n’avait pas l’intention de donner suite à sa menace. « Il est dans un état plutôt bas pour le moment », a déclaré Peter Du Feu. « Il est vraiment à un point bas en raison de sa détermination à obtenir le statut d’asile dans ce pays. » Lors de la détermination de la peine, le juge Ian Pringle a déclaré: « Vous avez besoin d’une aide et d’un changement si vous voulez devenir un citoyen légitime de ce pays en temps voulu. »

25 février. Les organismes de bienfaisance islamiques vulnérables aux extrémistes reçoivent 6 millions de livres sterling (8,3 millions de dollars) par an des contribuables qui versent une aide sous forme de dons, selon un rapport de la Henry Jackson Society. Les organisations caritatives sont accusées de promouvoir des orateurs extrémistes en leur fournissant des plateformes, en diffusant leur littérature, en leur donnant de la crédibilité et en leur permettant d’accéder aux bénéficiaires et au grand public. Le rapport a accusé des organisations caritatives de soutenir « la propagation d’opinions extrémistes nuisibles et non violentes qui ne sont pas illégales; en fournissant des plateformes, de la crédibilité et du soutien à un réseau d’extrémistes opérant au Royaume-Uni ».

25 février. Selon la Guardian, la National Crime Agency (NCA), qui enquête sur l’exploitation sexuelle des enfants à Rotherham, a besoin de 100 agents de plus pour lutter contre l’ampleur sans précédent des abus . La NCA a identifié plus de 1500 victimes potentielles et 110 suspects. Paul Williamson, l’enquêteur principal de l’opération Stovewood, a déclaré que son équipe d’officiers n’avait été en mesure de contacter que 17% des victimes potentielles en raison de la pénurie de détectives spécialement formés. L’opération aurait coûté environ 10 millions de livres sterling (14 millions de dollars) à ce jour.

26 février. Turkan Lowmani, 33 ans, de Bradford, a été condamné à 19 ans de prison pour avoir poignardé sa femme 21 fois, après avoir cru à tort qu’elle entretenait une liaison avec un autre membre de la famille. Le juge Neil Davey a déclaré à Lowmani: « Il s’agissait d’une tentative déterminée et soutenue de tuer une mère sans défense de trois jeunes enfants, qui a presque failli aboutir. Vous n’avez pas montré le moindre regret pour ce que vous avez fait. »

26 février. Mohammed Kamal Hussain, un Bangladais âgé de 28 ans qui avait passé son visa depuis trop longtemps et qui vivait à Londres, a été condamnésept ans de prison pour avoir encouragé le terrorisme et soutenu une organisation proscrite. Les détectives ont fouillé des milliers de messages envoyés par Hussain, y compris des publications sur Facebook encourageant les gens à rejoindre l’Etat islamique et à lancer des attaques, et notamment un discours du leader Abu Bakr al-Baghdadi. La police a découvert ses activités seulement après qu’un homme en dehors du Royaume-Uni ait envoyé un courrier électronique au Home Office en mars 2017 et constaté qu’il avait reçu un message Facebook d’un étranger l’invitant à rejoindre ISIS. « Cette enquête a commencé avec un individu consciencieux qui faisait confiance à son instinct et signalait quelque chose de suspect », a déclaré le commandant Dean Haydon, chef du Commandement de la lutte contre le terrorisme de la police métropolitaine. » Il aurait pu ignorer le message envoyé par Hussain, mais il a plutôt pris une capture d’écran du message et a immédiatement contacté les autorités britanniques. C’est en grande partie grâce à lui que la police a pu traduire Hussain en justice. «

26 février. Dix membres d’un groupe de toilettage sexuel musulman se sont présentés devant la cour publique de Bradford pour avoir violé une fille de 16 ans. Les deux hommes ont été arrêtés à la suite d’un ami de la jeune fille appelé la BBC, qui venait de diffuser un reportage sur des gangs sexuels musulmans à Rotherham.

26 février. Aryan Rashidi a été condamnée à 14 ans de prison pour avoir violé une femme enceinte à coups de couteau dans son lit après être entrée dans sa maison par une fenêtre ouverte. Rashidi, un ressortissant afghan entré illégalement en Grande-Bretagne dans un camion, a déclaré qu’il ne connaissait pas sa date de naissance et a déclaré avoir 15 ou 16 ans. Un examen dentaire a montré que Rashidi avait au moins 22 ans.

26 février. Selon Scotland Yard, le nombre de crimes de haine anti-musulmans à Londres a augmenté de près de 40% en 2017. Il y avait 1 678 crimes de haine anti-musulmans rapportés à Londres, la capitale, en 2017, contre 1 205 l’année précédente. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a averti les auteurs que, dans le cadre d’une approche de « tolérance zéro », ils risquaient d’être arrêtés et poursuivis en justice.

27 février. Gary Staples, un jeune homme de 50 ans converti à l’islam, a été condamné à trois ans de prison pour avoir publié sur YouTube des vidéos maison qui glorifient l’État islamique. Le père de quatre enfants, sans emploi et bénéficiant de l’aide sociale, a été reconnu coupable de sept chefs d’inculpation d’actes de terrorisme et d’un chef de diffusion de matériel terroriste.

27 février. Radio Dawn, une radio musulmane basée à Nottingham, est condamnée à une amende de 2 000 £ (2 750 $) pour avoir diffusé un nasheed(un chant islamique) affirmant que des actes de violence perpétrés contre des non-musulmans apporteraient un respect à l’Islam. Le nasheed, qui a été récité en ourdou par un jeune garçon, comprenait également des références péjoratives à des non-musulmans, appelées à plusieurs reprises « Kuffar », le mot arabe signifiant mécréant et « Kaafir I Murdaar », ce qui signifie mécréant. Ourdou. Ofcom, le régulateur britannique des communications, a déclaré que le nasheed constituait un discours de haine. Le directeur de la station Sana Tariq a déclaré il n’était pas d’accord avec la chanson: « J’étais incrédule, je ne pouvais pas croire que quelque chose comme cela ait été joué. Ce n’est pas quelque chose que Radio Dawn croit. L’Islam donne le message de la paix et c’est ce que nous essayons de présenter. »

MARS 2018

Mars 2. Lloyd Gunton, 17, près de Llantrisant, au Pays de Galles du Sud, a été ordonné de se tenir indéfiniment dans un centre de détention pour jeunes pour avoir comploté pour commettre assassiner en masse dans une attaque de véhicule inspiré État islamique. Gunton était « dans des heures à commettre un acte d’atrocité » contre un concert de Justin Bieber au Principality Stadium de Cardiff. Lors de son arrestation, l’adolescent a été retrouvé avec un couteau éjecteur et un marteau dans son sac à dos. Une « lettre au martyre » affirmait qu’il était un « soldat de l’État islamique » et que « d’autres attaques suivraient ». Le juge Mark Wall QC a déclaré à Gunton:

« Au moment de votre arrestation, vous étiez dans les heures qui ont suivi l’acte d’atrocité commis dans les rues de Cardiff. Il n’est pas possible d’estimer le nombre de personnes qui auraient été assassinées ou gravement blessées par vos actes, l’attaque ayant été déjouée avant. Je suis sûr que vous avez planifié non seulement le meurtre d’une personne, mais plutôt un meurtre en masse. «

3 mars. Aram Kurd, 33 ans, de Leicester, Hawkar Hassan, 32 ans, de Coventry et Arkan Ali, 37 ans, d’Oldham, ont été inculpés d’homicide involontaire coupable et d’incendie criminel dans le but de mettre la vie en danger. Cinq personnes sont mortes quand une explosion a déchiré un dépanneur polonais et une maison à Leicester, transformant le bâtiment en décombres.

5 mars. Un juge des tribunaux du comté et de la famille de Manchester empêcheune mère d’emmener son enfant de deux ans en Inde, car elle risquait d’être mutilée. Le juge Robert Jordan a rendu « l’ordonnance de protection contre les MGF » après que les travailleurs sociaux eurent appris que trois autres filles de la famille avaient été soumises à la procédure. Il a décrit les mutilations génitales féminines comme « tout à fait inacceptables » et comme « une violation flagrante des droits de l’homme » et a déclaré que la mère de la petite fille avait « facilité » la mutilation de ses trois filles aînées. « L’effet de la pression culturelle a eu raison de l’instinct maternel de la mère », a-t-il déclaré. « En raison de pressions religieuses et culturelles, la mère a facilité la mutilation de ses enfants. »

8 mars. Deux frères musulmans, âgés de 11 à 15 ans environ, ont été retirés de la garde de leur père après que la Haute Cour de Londres eut décidé qu’il les avait préparés à devenir des « guerriers religieux ». Les travailleurs sociaux ont déclaré que les garçons vivaient dans un « foyer islamique radicalisé ». Ils étaient « à risque d’activités dangereuses » en raison de la parentalité de leur père, né en Ouganda, a déclaré la Haute Cour. Le juge de la division de la famille, Mme Parker, a vu des photographies montrant les garçons dans une « posture de chasse » islamique brandissant des épées. La famille, y compris une fille dans la mi-adolescence, a été arrêtée dans un port de ferry à Harwich, dans l’Essex, alors que la police craignait d’être dirigée vers la Syrie.

8 mars. Asif Mohammed, 30 ans, d’Aylesbury, a été condamné à neuf ans et huit mois de prison pour avoir écrasé deux personnes avec sa voiture. Les victimes étaient des soldats en service dans l’armée britannique; tous deux ont été hospitalisés mais aucun n’a été grièvement blessé. Lors de son arrestation, la police a découvert que Mohammed portait un couteau et des tests ont révélé qu’il était au-dessus de la limite autorisée pour l’alcool. Il portait aussi du cannabis. Mohammed conduisait sans permis, n’avait aucune assurance et utilisait de fausses plaques d’immatriculation.

Mars 9. L’organisme indépendant de normalisation Press (IPSO), le plus grand chien de garde de la presse du Royaume – Uni, a jugé qu’une réclamation dans The Spectatorqu ‘ »il y a environ 32 000 musulmans désireux de commettre la prochaine atrocité terroriste » constitue une « inexactitude significative ». Le commentaire de James Delingpole, publié le 23 septembre 2017, peu après l’attentat de Parsons Green Tube, portait le titre en ligne: « Nous ne pouvons jamais accepter le terrorisme comme la nouvelle normalité ». Il partageait la conviction de l’auteur selon laquelle nous ne devrions pas « garder le calme et continuer » en réponse aux attaques terroristes. Il a également affirmé que 100 000 autres musulmans étaient prêts à apporter un « soutien moral » aux futurs terroristes. Miqdaad Versi, secrétaire général adjoint du Conseil musulman de Grande-Bretagne, s’est plaint de ce que l’article enfreignait la clause 1 (exactitude) du code de pratique des rédacteurs. Il a déclaré que 32, 000 musulmans étaient désireux de commettre la prochaine atrocité terroriste sans fondement et ont fait référence aux chiffres du MI5 et de la police métropolitaine concernant des individus qui constituent une menace terroriste. Selon Versi, ces chiffres indiquent que 3 000 personnes constituent la plus grande menace, tandis que les autorités « continuent de s’inquiéter pour » 20 000 autres personnes. Il a dit qu’il n’y avait aucune raison de prétendre que ces 23 000 personnes étaient toutes musulmanes, ni de prétendre que 100 000 étaient disposées à donner un « soutien moral » aux terroristes.Le spectateur a publié une correction. Delingpole a répondu avec sarcasme:

« Ma principale résolution en 2018 est d’éviter de déranger à nouveau Miqdaad Versi, secrétaire général adjoint toujours vigilant du Conseil musulman de Grande-Bretagne. « Après une lecture imprudente, j’ai affirmé qu ‘ » on estime à 32 000 le nombre de musulmans désireux de commettre la prochaine atrocité terroriste, et 100 000 autres prêts à leur apporter un soutien moral « . Je voudrais m’excuser sans réserve. « Le chiffre actuel, selon le coordinateur de la lutte antiterroriste de l’UE, Gilles de Kerchove, indique qu’il n’y a que 25 000 extrémistes islamistes en Grande-Bretagne, dont 3 000 s’inquiètent pour le MI5 – 500 d’entre eux sont si inquiets qu’ils font l’objet d’une attention constante et particulière. . «

Versi a déclaré que la correction de Delingpole était « sarcastique » et donc insuffisante pour traiter sa plainte.

Le 11 mars, le Sunday Mirror a signalé que jusqu’à 1 000 enfants auraient pu être victimes d’abus sexuels à Telford, où des gangs sexuels musulmans ciblaient des filles aussi jeunes que 11 ans. mais il a fallu une décennie à la police pour lancer une enquête; Selon des dossiers inédits, le personnel du conseil considérait les enfants victimes d’abus et de trafic comme des « prostituées » au lieu de victimes; les autorités ont omis de garder les informations sur les agresseurs des communautés asiatiques par peur du racisme; la police n’a pas enquêté sur une affaire récente à cinq reprises jusqu’à ce qu’un député intervienne; Une victime a déclaré que la police avait essayé de l’empêcher de découvrir pourquoi ses agresseurs n’avaient pas été poursuivis par crainte de ses contacts avec les médias.

12 mars. Un juge a jugé qu’un homme musulman avait épousé une femme gravement blessée à la tête dans le but d’améliorer son statut d’immigrant. Le juge Baker a analysé l’affaire lors d’une audience devant la Court of Protection Court, à Londres, qui examinait les questions relatives aux personnes dépourvues de la capacité mentale de prendre des décisions. Baker a décidé que le mariage islamique, célébré par un imam au Centre islamique de Northampton, était « entièrement arrangé » par l’homme et le père de la femme. Il a précisé qu’une cérémonie avait eu lieu à un moment où la femme était susceptible d’influence et avait statué qu’en vertu du droit anglais, le mariage n’était pas valable. « Le principal motif de l’homme pour épouser la femme était d’obtenir un statut d’immigration amélioré », a écrit Baker.

13 mars. Le secrétaire d’Etat à la Justice, David Gauke, a déclaré qu’il préparait les prisons britanniques à faire face à l’afflux de djihadistes britanniques revenant d’Irak et de Syrie. Il a ajouté que leur arrivée créerait un problème « très important » et a suggéré que les extrémistes les plus dangereux soient retenus dans deux nouvelles unités d’isolement spécialisées. La police a estimé qu’environ 100 des 850 djihadistes qui se sont rendus dans la zone de guerre pourraient être en vie et avoir le droit de retourner en Grande-Bretagne.

13 mars. Le secrétaire d’État aux Communautés, Sajid Javid, a révélé que 770 000 personnes vivant en Angleterre ne parlaient pas anglais. La plupart de ces personnes – jusqu’à 70% – sont des femmes, dont la plupart sont d’origine pakistanaise ou bangladaise. Javid a déclaré que le gouvernement prévoyait de dépenser 50 millions de livres sterling (65 millions de dollars) pour renforcer l’intégration: « Si vous ne parlez pas anglais, vous ne pourrez pas pleinement tirer parti des possibilités que la Grande-Bretagne moderne peut vous offrir ».

13 mars. Dame Louise Casey, chargée par David Cameron et Theresa May de découvrir pourquoi le problème de la ségrégation est un si gros problème au Royaume-Uni, a averti que la Grande-Bretagne était « en train de somnoler de plus en plus vers la ségrégation ». Elle a ajouté :

« Le gouvernement doit commencer à prendre des mesures constructives dans nos communautés – en particulier dans des endroits tels que Bradford, Birmingham et Blackburn, que mon rapport identifie comme étant souvent très ségrégés et très pauvres …. « Le gouvernement ne doit pas hésiter à s’attaquer à des problèmes difficiles en raison d’une peur bien intentionnée mais politiquement correcte d’être qualifiée de raciste. « Nous devons réprimer toutes les formes de haine, d’abus et d’extrémisme – que ce soit le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme, le sexisme ou l’homophobie – et nous devons dénoncer les pratiques religieuses et culturelles régressives. « Nous devons parler de la charia. C’est une valeur britannique fondamentale que vous êtes libre de vivre comme vous le souhaitez tant que vous respectez notre démocratie et la règle de droit. Cependant, la marche à suivre sur des questions ou fermer les yeux sur des abus ne nous mène nulle part. « Regardez ce qui s’est passé à Rotherham lorsque la police et le conseil n’ont pas voulu prendre des mesures contre l’exploitation sexuelle des enfants parce que les agresseurs étaient pour la plupart d’origine pakistanaise. Cela n’a fait qu’aggraver les choses pour la communauté musulmane locale. »

14 mars. Trois militants anti-islam de l’Autriche, du Canada et des États-Unis se sont vus interdire l’ entrée au Royaume-Uni. Brittany Pettibone et son petit ami, Martin Sellner, se sont vus refuser l’entrée au Royaume-Uni lorsqu’ils ont atterri à l’aéroport de Luton le 9 mars. Ils ont été détenus pendant deux jours, puis déportés. Une autre activiste, Lauren Southern, s’est vu refuser l’entrée par la force frontalière près de Calais le 12 mars. Elle avait prévu de rencontrer le couple et l’ancien chef de la Ligue de la défense anglaise, Tommy Robinson. Un porte-parole du Home Office a déclaré: « La force frontalière a le pouvoir de refuser l’entrée à un individu si on considère que sa présence au Royaume-Uni ne favorise pas le bien public ».

Le 14 mars, une entreprise de taxis a fait l’ objet d’une enquête après qu’un chauffeur a laissé un groupe d’enfants seuls dans une voiture alors qu’il se rendait pour prier dans une mosquée. Un chauffeur de la compagnie de taxis Tiger Taxis, basée à Clitheroe, a été accusé de « négligence » après qu’un groupe d’enfants âgés de 12 à 14 ans ont été laissés seuls dans l’un des taxis de la firme alors qu’ils étaient arrivés de la Coal Clough Academy, à Burnley. Le conseil de comté du Lancashire a confié à Tiger Taxis le transport des écoliers de l’académie.

16 mars. Le secrétaire écossais aux Transports, Humza Yousaf, a appelé un conseiller syndical à démissionner après avoir fait un commentaire islamophobe à son sujet. Le conseiller de Dumfries et Galloway, Jim Dempster, a été suspendu du parti après avoir déclaré que si Yousaf avait visité la région, « personne ne l’aurait vu sous sa burka ». Yousaf a dit :

« Pour ce genre d’insultes si effrontées, et non comme des paroles qui glissent, pour émettre ce genre d’insultes islamophobes de la part d’un conseiller élu devant mes responsables des transports, sachant que cela me reviendrait facilement, et devant les membres du public, je devrais également dire, cela montre bien à quel point il nous reste à faire et à quel point certains se sentent enhardis à l’idée de faire des remarques islamophobes. Vous n’avez pas besoin de formation à la diversité pour savoir ne pas dire un musulman que vous cachez sous une burka. «

Le 18 mars, selon les données des conseils de la région, plus de 2 000 élèves auraient disparu des écoles pendant de longues périodes de l’année scolaire à Black Country et dans le Staffordshire . Les enfants étaient « absents de l’éducation » s’ils avaient l’âge de la scolarité obligatoire et que les autorités n’étaient pas en mesure de les localiser pendant plus de quatre semaines. Le libéral démocrate Ian Jenkins a déclaré Son parti s’inquiétait de ce que certains jeunes soient privés d’éducation et courent un « risque sérieux » d’abus et d’exploitation: « Tous les enfants qui manquent d’éducation sont très vulnérables. Ils risquent de ne pas atteindre les résultats scolaires et les preuves suggèrent qu’ils sont peut-être aussi en danger. » risque plus élevé d’abus, d’exploitation et de négligence que leurs pairs. Ils courent également un risque sérieux de mariage forcé, de mutilation génitale féminine et même de radicalisation. «

19 mars. Mohammed Abdul, 21 ans, de Deptford, dans le sud-est de Londres, est accusé de tentative de meurtre pour avoir conduit un véhicule utilitaire sport dans un groupe de personnes dans la discothèque de Blake à Gravesend, dans le Kent. Le tribunal a appris comment les victimes avaient été blessées, notamment des genoux et des pelvis brisés ou disloqués.

12 mars. Un avocat de 50 ans a été acquitté d’avoir organisé la mutilation génitale d’une femme à l’âge de neuf ans. Le défendeur, qui n’a pas été nommé pour des raisons juridiques, a nié les accusations portées contre lui. Lors du procès qui s’est tenu à Old Bailey à Londres, le jury a délibéré pendant plus de six heures avant de déclarer l’accusé non coupable de deux chefs d’accusation de mutilation génitale féminine, deux chefs d’accusation de blessure intentionnelle et trois chefs de cruauté envers un enfant. Ce n’était que la deuxième affaire à être introduite en vertu de la législation sur les MGF introduite en 1985. Les poursuites n’ont pas abouti.

22 mars. Safe and Secure, un programme de lutte contre la radicalisation présenté comme une alternative à la stratégie gouvernementale Prevent, a été lancé au London Muslim Centre, qui fait partie de la mosquée East London. La nouvelle stratégie, soutenue par le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB), est apparemment destinée à résoudre les mêmes problèmes que Prevent en réponse à ceux qui affirment que les musulmans ne font pas assez pour contrer la menace posée par les extrémistes.

23 mars. Ahmed Hassan, un Iraquien âgé de 18 ans entré illégalement en Grande-Bretagne et qui a ensuite demandé l’asile, a été condamné à une peine d’ emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 34 ans pour avoir planté une bombe sur un métro à Parsons Green. Le dispositif de Hassan a partiellement explosé, faisant 51 blessés, en septembre 2017. Le juge Haddon-Cave a déclaré à Hassan:

« Il ne fait aucun doute que vous êtes un individu très dangereux et sournois. Vous avez tranquillement planifié et exécuté cet attentat terroriste avec une détermination impitoyable et une efficacité quasi militaire, tout en prétendant être un demandeur d’asile modèle. « Votre intention ce matin-là était de tuer autant de membres du public britannique que possible en posant l’IED [engin explosif improvisé] sur un train de métro achalandé. « Vous aurez amplement le temps d’étudier le Coran en prison … Le Coran est un livre de paix … L’Islam interdit d’enfreindre la loi du pays. L’Islam interdit la terreur. »

24 mars. Sept hommes – Assad Hussain, 37 ans, d’Oxford; Kameer Iqbal, 39 ans, d’Oxford; Khalid Hussain, 38 ans, d’Oxford; Kamran Khan, 36 ans, de Bolton; Moinul Islam, 41 ans, d’Oxford; Raheem Ahmed, 40 ans d’Oxford; et Alladitta Yousaf, 48 ans, d’Oxford – ont été reconnus coupables par le tribunal de la Couronne d’Oxford d’avoir toiletté et agressé sexuellement des adolescentes âgées de 13 à 15 ans « à grande échelle ». Le gang a été reconnu coupable de plus de 20 infractions, dont le viol et l’attentat à la pudeur.

27 mars. Umar Ahmed Haque, professeur de religion âgé de 25 ans, originaire de Londres, a été condamné à une peine d’ emprisonnement à perpétuité d’une peine minimale de 25 ans pour avoir préparé des actes terroristes. Il avait prévu d’utiliser des armes à feu et une voiture piégée pour toucher 30 cibles, dont Big Ben à Londres. Haque a également montré des vidéos de décapitation de l’Etat islamique à 16 enfants de la mosquée Ripple Road à Barking, à Londres. Le juge Haddon-Cave a déclaré que M. Haque incitait les enfants à rejoindre une « mini milice », à l’insu de leurs parents, qui avaient pris en charge les cours post-scolaires à la mosquée.

28 mars. La chaîne de supermarchés Sainsbury’s s’excuse après qu’un agent du service clientèle, répondant à une question sur le fait de savoir si elle vendait des œufs de Pâques non halal, a répondu que tous ses œufs étaient halal. Cette déclaration a rapidement suscité de la colère sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Twitter a publié une photo des œufs de Pâques accompagnée du texte suivant: « N’oubliez pas de boycotter les œufs halal. N’abandonnez pas. Utilisez Thornton. » Sainsbury’s a écrit plus tard : « Toutes mes excuses, mon collègue a donné des informations erronées. Aucun des œufs en chocolat de notre marque n’est certifié halal. Vraiment désolé pour toute confusion causée. »

30 mars. Deux membres survivants de la cellule ISIS, connus sous le nom de « Beatles », ont accusé le gouvernement britannique d’avoir violé le droit international en les privant de la citoyenneté britannique. Dans une interview depuis la prison où ils étaient détenus par les Forces démocratiques syriennes (SDF), ils ont nié appartenir au groupe dirigé par le bourreau « Jihadi John ». El Shafee Elsheikh et Alexanda Kotey ont déclaré à l’Associated Press qu’ils étaient victimes de « propagande » et ne bénéficieraient pas d’un procès équitable. Elsheikh et Kotey ont tous deux été déclarés «terroristes mondiaux spécialement désignés» en 2017 pour leurs rôles aux Beatles, les responsables britanniques tenant la cellule responsable de la décapitation d’au moins 27 otages et de la torture de nombreux autres.

Avril 2018

1er avril. Les délégués du Syndicat national des enseignants (NUT) ont condamné les efforts déployés par Ofsted, le principal organisme de réglementation des écoles britanniques, visant à interdire le hijab, un couvre-chef musulman, dans les écoles primaires. Ofsted a déclaré que la mesure visait à promouvoir l’intégration des élèves musulmans. Les enseignants ont critiqué la politique, annoncée par la directrice de Ofsted, Amanda Spielman, qualifiée de « racisme déguisé en libéralisme ».

Kauser Jan, une militante et enseignante musulmane à Leeds, a qualifié la politique de hijab d’islamophobe et a déclaré qu’elle ne s’y plierait pas:

« Nous avons pris des mesures régressives. Nos enfants ressentent maintenant le besoin de laisser leur identité culturelle, linguistique et religieuse à la porte. Je connais des filles et des hommes musulmans qui ont rasé la barbe et enlevé leur hijab pour pouvoir s’angliciser afin qu’ils puissent s’intégrer et ne pas avoir l’impression de faire partie du problème. «

Mehreen Begg, un musulman britannique de Croydon, a décrit la position de Ofsted sur le port du hijab dans les écoles primaires comme « injustifiée » et « draconienne ». Elle a ajouté:

« Il est tout à fait inapproprié pour les inspecteurs d’Ofsted d’interroger les filles musulmanes du primaire sur le choix de leur tenue vestimentaire. Il s’agit d’un acte d’intimidation de la part d’un adulte puissant qui porte un jeune enfant et qui n’a pas sa place dans notre système d’inspection de l’éducation. Ce n’est pas toujours un choix, ici ou ailleurs, ce n’est pas à Ofsted d’intervenir dans ce débat, qui est un débat au sein de la communauté islamique. «

Latifa Abouchakra, au nom d’Ealing, a déclaré :

« Je dis honte à Ofsted pour avoir reproché aux jeunes filles d’avoir choisi de porter des vêtements religieux. Aucune mesure de ce genre n’a été prise pour les autres religions ou pour les autres vêtements d’usure. Cette position a d’autres ramifications. Elle signale au public britannique … que les femmes sont opprimées par l’islam. « Nous sommes une cible facile. Cette décision de l’Ofsted a des ramifications au-delà de la porte de l’école et doit être envisagée dans le contexte d’attaques croissantes à l’encontre de la communauté musulmane et perpétue la notion dépassée selon laquelle les femmes musulmanes sont des victimes. »

Un porte-parole d’Ofsted a répondu :

« Il n’y a rien de politique à ce que les groupes de campagne nationaux ou communautaires fassent en sorte que les écoles et les parents ne fassent pas l’objet de pressions indues. Les chefs d’établissement doivent être en mesure de prendre des décisions uniformes sur la base des préoccupations de sauvegarde ou de cohésion de la communauté, et Ofsted continuera aidez-les à le faire. «

5 avril. The Economist , citant le journal marocain Al-Ousboue , a rapporté que la reine Elizabeth II est un descendant du prophète islamique Mohammed:

« Al-Ousboue a retracé la lignée de la reine depuis 43 générations. Sa lignée traverse le comté de Cambridge, au XIVe siècle, dans l’Espagne musulmane médiévale, jusqu’à Fatima, la fille du prophète. Son lien avec Muhammad a déjà été vérifié par Ali Gomaa. l’ancien grand mufti d’Égypte et Burke’s Peerage, une autorité britannique sur les généalogies royales. « Le prince Charles (bin Philip), est intrigué par l’Islam … On dit qu’il veut un couronnement multiconfessionnel et qu’il doit être ordonné en tant que » défenseur de la foi « et non » de la foi [chrétienne] « .

Le regretté Harold Brooks-Baker, directeur de publication de Burke’s Peerage, avait un jour averti : « On ne peut compter sur la descendance directe de la famille royale du prophète Mohammed pour la protéger à jamais des terroristes musulmans »

6 avril. Aweys Shikhey, un ressortissant néerlandais âgé de 38 ans originaire de Somalie et résidant à Londres, a été condamné à huit ans de prison pour avoir préparé des actes de terrorisme. Le tribunal a appris que Shikhey, un livreur qui a deux femmes, l’une aux Pays-Bas et l’autre au Kenya, envisageait de fuir avec sa fiancée jihadi somalo-norvégienne et de se rendre de Londres à la Turquie, puis à la Syrie. Le tribunal a également appris comment il avait parlé à d’autres djihadistes de l’attaque de la reine Elizabeth, de la fusillade de Juifs à Stamford Hill, dans le nord de Londres, et de fans de football alors qu’ils quittaient le stade de Tottenham Hotspur.

8 avril. Le gouvernement écossais publie une directive, mettant en garde les enseignants contre l’utilisation de l’expression « valeurs britanniques » dans les discussions sur le terrorisme avec des élèves, car ce dernier pourrait être offensant. « Le concept peut offenser et faire du tort aux groupes qui cherchent à affirmer qu’il existe un conflit inhérent entre être britannique et être musulman. » La stratégie anti-terroriste Prevent du gouvernement britannique définit l’extrémisme comme « une opposition vocale ou active aux valeurs britanniques fondamentales » telles que la démocratie, la règle de droit et la tolérance. Le gouvernement écossais a conseillé aux enseignants d’utiliser les mots « valeurs partagées » à la place. Les conseils ont également exhortéles enseignants à ne pas utiliser les termes «guerre contre le terrorisme», «extrémiste islamiste / terroriste», «djihad / djihadiste» ou «radical» dans les cours d’actualité. Le conseil met en garde: « Il est toujours dangereux d’utiliser » Islamiste « , car un public non expert est susceptible d’entendre » Islamique « . Tous les publics établiront un lien avec la religion musulmane. Il est préférable d’éviter cette phrase. «

8 avril. Selon un rapport de David Bolt, inspecteur en chef indépendant des frontières et de l’immigration, près de deux tiers des « enfants » réfugiés interrogés sur leur âge réel après leur arrivée en Grande-Bretagne ont été retrouvés adultes traitement réservé aux enfants migrants. Les statistiques montrent que la générosité de la Grande-Bretagne envers les véritables enfants victimes de guerre, de terrorisme et de catastrophes humanitaires est susceptible d’être mal utilisée.

9 avril. Selon une analyse des données compilées par le NHS, près de deux cas de mutilations génitales féminines par jour sont détectés en moyenne par les médecins de la région de Birmingham . En 2017, il y avait 620 cas seulement à Birmingham et ses environs où une femme a été récemment enregistrée dans le jeu de données FGM.

10 avril. Shamsu Iqbal, un ancien employé du Home Office âgé de 61 ans, a été condamné à onze ans de prison pour complot en vue de favoriser une immigration illégale. Iqbal était le « pivot » d’une escroquerie de 6 millions de livres sterling (8 millions de dollars) qui a falsifié les registres d’au moins 437 migrants illégaux afin qu’ils puissent rester en Grande-Bretagne. Les statisticiens du Home Office ont estimé que les pertes potentielles pour les contribuables s’élevaient à 56 millions de livres sterling (76 millions de dollars), sur la base du montant que les 437 immigrants clandestins auraient pu prétendre faussement à des prestations pendant les six années de la fraude.

11 avril. Les délégués à la conférence annuelle de l’Association des professeurs et conférenciers (ATL) ont approuvé une résolution demandant au gouvernement d’empêcher les parents de retirer leurs enfants des cours sur l’islam. Richard Griffiths, de la branche d’ATL à Londres, a déclaré aux participants à la conférence que « des parents avec certains préjugés, dont l’islamophobie », retirent leurs enfants des cours d’éducation religieuse parce qu’ils ne veulent pas qu’ils apprennent l’islam. Cela, a-t-il dit, « entrave considérablement » la capacité des écoles à « préparer un enfant à la vie en Grande-Bretagne moderne ».

12 avril. Ibrahim Hussain, un homme de 35 ans originaire de Bradford, est condamné à 23 ans de prison pour s’être toiletté, avoir enlevé et violé à plusieurs reprises une fille de 12 ans. Hussain a ensuite emmené la fille dans une maison à Leeds, où elle a été violée par cinq inconnus. Le juge David Hatton QC a déclaré que la jeune fille avait été violée par « essentiellement une meute de loups voraces ». Hussain était déjà sous caution pour avoir agressé sexuellement une fille de 16 ans qu’il avait rencontrée via Facebook.

13 avril. ITV News a annoncé qu’Alexanda Amon Kotey, un djihadiste britannique qui appartenait auparavant à la tristement célèbre cellule de l’État islamique à quatre membres connue sous le nom de « The Beatles », a aidé à organiser un complot pour exécuter des soldats et des policiers à Londres. Kotey et d’autres djihadistes sont soupçonnés de guider et de financer les attaquants potentiels en Grande-Bretagne. Ils ont apparemment aidé à organiser le complot « à distance » en provenance de Syrie. Kotey, fils d’un père ghanéen et d’une mère chypriote grecque, né à Londres, se serait converti à l’islam au début de sa vingtaine après être tombé amoureux d’une femme musulmane. Il a été arrêtépar des combattants kurdes syriens en janvier 2018 alors qu’il tentait de se rendre en contrebande en Europe.

14 avril. Un sondage YouGov révèle qu’une large minorité de Britanniques pensent que le multiculturalisme a échoué et que différentes communautés mènent généralement des vies séparées. Le sondage a révélé que 43% des personnes prédisaient que les relations entre différentes communautés britanniques se détérioreraient au cours des prochaines années, contre 14% qui estiment que les choses vont s’améliorer. Plus du tiers des personnes ayant participé à l’enquête estiment que l’islam constitue une menace pour le mode de vie britannique. 51% pensent que l’immigration met la pression sur les écoles et les hôpitaux.

18 avril. Ahmedeltigani Alsyed, djihadiste de Hounslow née au Soudan et âgée de 20 ans, a été condamnée à quatre ans et demi de prison pour avoir planifié de se battre aux côtés de groupes terroristes en Syrie. La police a déclaré que son jeune frère, Yousif Alsyed, âgé de 18 ans, aspirait également à devenir un djihadiste. Le commandant Clarke Jarrett, du Met’s Counter Counter Terrorism Command, a déclaré :

« Les preuves que nous avons récupérées montraient clairement l’intention des frères Alsyed de se rendre en Syrie, où ils allaient rejoindre Daesh. Il est clair pour moi que leur intention, une fois qu’ils ont rejoint le groupe terroriste, était de se battre aux côtés Au Royaume-Uni, j’ai consacré beaucoup de temps à l’entraînement, notamment à un camp de paintball et à un gymnase. « Les frères ont partagé entre eux des vidéos et images glorieuses glorifiant Daesh. Ils voulaient absolument se joindre à leur combat, mais notre enquête les a arrêtés. »

18 avril. Shahid Ali, un homme de Washwood Heath âgé de 43 ans qui avait déjà été reconnu coupable d’infractions terroristes, a été condamné à 12 ans de prison pour avoir délibérément passé la tête d’un piéton lors d’un incident de rage au volant. Ali, apparemment enragé parce qu’il pensait que sa victime, un ressortissant irlandais âgé de 35 ans, bloquait la circulation, s’est enfui de la scène et a ensuite abandonné sa voiture. L’incident a été capturé par un motocycliste qui avait une caméra GoPro attachée à son casque. Ali a été reconnu coupable d’avoir causé des lésions corporelles graves avec intention. À sa défense, le tribunal a appris qu’il avait « prié deux fois » peu de temps après l’incident pour que sa victime « n’ait pas été touchée de la pire manière ».

18 avril. Un médiateur gouvernemental ordonne au conseil de Rotherham de s’excuser d’avoir exercé des représailles contre Jayne Senior, une dénonciatrice qui a aidé à révéler les gangs de viols musulmans de la ville. Senior a révélé comment le conseil, la police et les services sociaux ont fermé les yeux sur les sévices sexuels commis sur au moins 1 400 enfants par des hommes, principalement d’origine pakistanaise. Les responsables locaux ont gardé le silence sur les abus commis pendant plus de dix ans, apparemment par crainte d’être accusés de racisme.

18 avril. La mosquée Exeter à Devon a accepté des dons totalisant près de 250 000 £ (340 000 $) de Cheikh Sadiq Al-Ghariani, un religieux extrémiste musulman figurant sur la liste des observateurs du terrorisme en raison de son soutien aux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda en Libye. Une pétition en ligne a appelé les responsables de la mosquée à clarifier le montant des sommes reçues et leur utilisation. Les administrateurs de la mosquée ont déclaré qu’ils « n’avaient aucun lien avec une forme d’extrémisme ». Ghariani a déclaré que cet argent devait être dépensé pour « achever la construction de la mosquée [Exeter] », qui, selon lui, représentait un « islam modéré, exempt d’extrémisme ».

19 avril. Adam Wyatt, un converti à l’islam âgé de 48 ans, a été condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir diffusé de la propagande djihadiste et publié sur les médias sociaux que le djihad était une obligation pour tous les musulmans. Wyatt, de Salford, a admis posséder des brochures, dont l’une intitulée « Le Manuel des poisons pour les Moudjahidines ».

20 avril. Taiyab Hussain, Mohammed Hizar Rizwan, Shaheem Ratyal et Sohail Raja Ali, tous originaires de Burton, ont été collectivement condamnés à 17 ans de prison pour avoir agressé sexuellement cinq filles de 13 et 14 ans. Le juge Jonathan Gosling a déclaré : » Il est clair que les filles ne signifiaient rien de leur part. Elles étaient simplement une agence pour satisfaire leur désir sexuel d’adolescent de ces hommes. Une fille venait juste de fêter ses 13 ans. » Néanmoins, Gosling a ordonné que les hommes soient relâchés après avoir purgé la moitié de leur peine, qui avait déjà été réduite de 155 jours, car ils n’étaient pas des « pédophiles prédateurs » mais des « écoliers ».

24 avril. Le Groupe parlementaire multipartite sur les musulmans britanniques a appelé à une « définition pratique » de « l’islamophobie », qui puisse être « largement acceptée par les communautés musulmanes, les partis politiques et le gouvernement ». L’APPG est présidée par Sayeeda Warsi, la première femme musulmane à faire partie du gouvernement. Elle a décrit la politique pro-israélienne du Premier ministre de l’époque, David Cameron, comme « moralement indéfendable » et a démissionné du gouvernement en 2014. Elle a ensuite demandé au gouvernement d’imposer un embargo sur les armes à l’égard d’Israël. Plus récemment, elle a déclaré que les citoyens britanniques volontaires pour l’armée israélienne devraient être poursuivis.

25 avril. Le maire de Wokingham, Peter Lucey, a démissionné après qu’un « membre du public » se soit plaint d’avoir partagé des articles « politiquement incorrects » du Gatestone Institute, du politicien néerlandais Geert Wilders et de l’auteur canadien Mark Steyn. Dans une déclaration, le conseil municipal de Wokingham a déclaré: « Le conseiller Peter Lucey a aujourd’hui démissionné du conseil municipal de Wokingham pour des raisons personnelles ».

25 avril. L’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC) a déclaré qu’il enquêtait sur 33 officiers de police actuels et anciens agents de police pour inconduite potentielle dans le scandale d’abus sexuels sur enfants commis par Rotherham. L’opération Linden, l’opération du FIPOL chargée d’examiner les allégations, a atteint 98 enquêtes début avril 2018, contre 62 enquêtes au même moment en 2017.

25 avril. Le domicile d’un membre de la famille d’une victime d’un gang sexuel musulman à Telford a été incendié pour empêcher la femme de coopérer avec la police. L’incendie criminel semble avoir atteint son objectif: la femme, qui a maintenant 30 ans, a décidé de ne pas donner le nom des membres du gang qui a opéré dans les années 80 et 90, craignant apparemment pour la sécurité de sa famille.

27 avril. Selon Hazel Barrett, professeur à l’Université de Coventry et expert en MGF , les médecins, les infirmières et les enseignants craignent toujours d’être qualifiés de racistes s’ils parlent aux familles de mutilations génitales féminines (MGF) . Dans une interview avec le Evening Standard , Barrett a déclaré que malgré les campagnes, de nombreux professionnels ignorent encore leurs responsabilités légales, sont inquiets quant à la manière d’aborder le problème et craignent d’être qualifiés de racistes et d’être rejetés par les communautés avec lesquelles ils travaillent. La loi de 2015 sur les crimes graves impose aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux enseignants d’Angleterre et du pays de Galles de signaler à la police s’ils pensent qu’une fille de moins de 18 ans est exposée aux MGF.

27 avril. Komar Uddin, un imam bangladais de 68 ans vivant illégalement en Grande-Bretagne, a été condamné à 15 ans de prison pour avoir violé une femme de 19 ans lors d’un exorcisme. Le juge Timothy Spencer, QC a déclaré :

« Elle avait 19 ans … assez jeune pour être votre petite-fille. Elle était très vulnérable … en deuil pour (un membre de la famille) décédé. Elle, comme le reste de sa famille, croyait profondément en l’esprit Dans le monde et dans les djinns (esprits), vous avez encouragé la conviction que vous aviez le talent nécessaire pour débarrasser les croyants des mauvais esprits, des djinns diaboliques … Vous avez été invité à leur maison et il était censé être pour vous d’aider cette jeune femme avec elle détresse, pour la débarrasser des mauvais esprits. Vous avez utilisé votre pouvoir sur elle pour la violer pour votre propre gratification sexuelle et vous n’avez rien fait pour la soulager – vous avez grandement ajouté à sa détresse. Vous n’avez fait preuve d’aucune retenue. votre miséricorde et vous l’avez violée. C’est une trahison honteuse de votre religion et de la position que vous avez occupée au sein de la communauté islamique. «

Le Leicester Mercury était la seule publication d’identifier Uddin en tant que musulman. La BBC a qualifié cet homme de « guérisseur de foi factice ». Le Daily Mail l’a appelé un « guérisseur spirituel ».

27 avril. Rabar Mala, un irakien âgé de 33 ans vivant illégalement en Grande-Bretagne, a été condamné à huit ans de prison pour avoir aidé des centaines de djihadistes en Irak, en Syrie et en Turquie à communiquer en ligne en activant des cartes de téléphone portable au Royaume-Uni. Mala, qui vivait à Warrington, est devenue ce qu’elle est devenue une assistante informatique pour l’État islamique. La police a déterminé que Mala avait enregistré et activé 360 cartes Sim et les avait utilisées pour aider des djihadistes qui n’avaient pas de moyen facile d’enregistrer des comptes de médias sociaux sans se faire remarquer. Mala n’a été arrêté que parce que la police l’avait lié à des informations extrémistes publiées sur YouTube.

30 avril. Sajid Javid, un Britannique d’origine pakistanaise de première génération âgé de 48 ans, est nommé ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni. Premier musulman britannique à occuper ce poste, le poste le plus important du gouvernement après celui de Premier ministre, Javid sera responsable des efforts du Royaume-Uni en matière d’immigration, de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

MAI 2018

1 er mai. Rana Irfan Aslam, une commerçante de Dundee âgée de 51 ans, a été condamnée à un an de prison pour avoir marié une fille de 12 ans pendant une période de 18 mois il y a 20 ans. Le juge a déclaré qu’il s’agissait de la peine maximale possible pour le crime étant donné qu’Aslam n’avait pas eu de rapports sexuels avec la fille. Le tribunal a appris qu’Aslam avait offert à la jeune fille de l’argent, des parfums et de l’alcool avant de l’agresser sexuellement à divers endroits de Dundee, Angus, Perth and Kinross et Fife entre août 1998 et août 2000. Dans un billet de blog, Natasha Phillips, experte en droit de la famille, a expliqué que des nuances dans les directives en matière de peine pour les abus non récents donnent lieu à des peines indûment indulgentes: « Il existe de réelles inquiétudes quant à la manière dont les auteurs d’abus non récents continuent à être condamnés et qui renforcent l’opinion selon laquelle la clémence non méritée a réussi à trouver sa voie. dans le système. «

1er mai. Karen Sunderland, candidate conservatrice au conseil municipal de Lewisham, à Londres, est suspendue après avoir comparé l’islam au nazisme. Son tweet offensif disait: « Aimez votre optimisme. Le fait est que la religion sape le dur combat pour les valeurs et les tolérances des pays développés … supprime la liberté d’expression et est à l’abri de toute critique. C’est toxique et d’où vient l’hostilité. Religion est totalitaire. L’islam est devenu le nouveau nazisme « .

2 mai. Jamie Janson, un aristocrate britannique âgé de 42 ans qui s’est rendu en Syrie pour se battre contre l’État islamique, a été arrêté à son retour en Grande-Bretagne dans un bus en provenance de la France. Janson s’est porté volontaire pour les unités de protection du peuple kurde (YPG) et s’est battu contre l’État islamique en Syrie. Les militants pro-kurdes ont été irrités par l’arrestation qui a eu lieu après que deux autres Britanniques ont été accusés de s’être battus avec les YPG. Mark Campbell, de la Kurdistan Solidarity Campaign, a accusé le gouvernement britannique d’affaiblir la lutte contre l’Etat islamique et d’autres groupes djihadistes: « Theresa May devrait passer plus de temps à l’agression turque contre les meilleurs combattants contre l’Etat islamique et les Kurdes, et moins pour tenter de criminaliser Volontaires britanniques anti-ISIS au nom du régime turc. «

2 mai. Mohammed Zahir Khan, commerçant âgé de 40 ans de Sunderland, est condamné à quatre ans et demi de prison pour avoir encouragé le terrorisme, diffusé une publication terroriste et attisé la haine religieuse. Newcastle Crown Court a appris que Khan, originaire de Birmingham, partageait des messages sur les réseaux sociaux dans lesquels il disait que les musulmans chiites devaient être brûlés vifs. Il a également publié sur Facebook une déclaration sur les martyrs et une image du drapeau de l’État islamique.

2 mai. La clinique pour le bien-être des femmes de l’infirmerie royale de Cardiff est devenue la première clinique du pays de Galles à fournir une aide médicale et psychologique aux victimes de mutilations génitales féminines. On estime que 2 000 femmes et filles au pays de Galles vivent avec des MGF. Selon la BBC, un cas de mutilation génitale féminine a été découvert en moyenne tous les trois jours par le personnel de maternité au pays de Galles en 2016.

4 mai. L’Independent Press Standards Organization, l’organisme de réglementation indépendant du secteur de la presse et des magazines en Grande-Bretagne, ordonne au Daily Star , un tabloïd, de publier une correction pour un article affirmant à tort qu’un « hijab row » forcerait tous les McDonald restaurants dans le quartier londonien d’Islington à fermer. Le Conseil musulman de la Grande-Bretagne, un groupe de coordination musulman, s’est plaint que le titre de l’article était trompeur.

Le 6 mai, Melanie Phillips, une éditorialiste conservatrice, a déclenché une série de critiques après avoir déclaré à Sunday Politics, de la BBC TV, qu’il n’y avait aucune équivalence entre l’antisémitisme et l’islamophobie:

« L’antisémitisme n’est pas simplement une forme de racisme, c’est un dérangement unique entièrement basé sur le mensonge et la diabolisation. On ne peut pas en dire autant de ce que l’on appelle l’islamophobie. Le terme » islamophobie « est utilisé pour dissimuler une critique légitime de Musulmans ou la communauté islamique « .

Mai 9. L’Association internationale Glaucome (IGA) a mis en garde les patients atteints de glaucome musulmans de ne pas cesser de prendre des médicaments collyre pendant le Ramadan parce que l’ arrêt gouttes , même pendant une courte période de temps peut entraîner une perte permanente de la vision. Certains musulmans ont cessé d’utiliser leurs gouttes oculaires pendant le ramadan, persuadés que leur utilisation romprait leur jeûne. Subhash Suthar, responsable du développement chez IGA, a déclaré:

« Nous voulons rassurer la communauté musulmane sur le fait que les gouttes peuvent être prises avant l’aube et après le coucher du soleil (appelées Suhoor et Iftar ), lorsque la nourriture et les boissons peuvent être consommées. Nous suggérons également aux patients de fermer le canal lacrymal lorsqu’ils prennent des gouttes oculaires (connues sous le nom de occlusion ponctuelle) car cela signifie que le liquide reste dans l’œil et ne coule pas dans la gorge et ne peut donc pas être goûté. «

9 mai. Le Conseil de la détermination de la peine, organe indépendant chargé d’élaborer des principes directeurs sur la détermination de la peine à l’intention des tribunaux, a publié des modifications concernant les infractions à l’ordre public, notamment la haine contre les personnes pour des motifs de race, de religion ou d’orientation sexuelle. Si elles sont approuvées, les juges seront en mesure d’augmenter les peines infligées aux contrevenants « qui se trouvent dans une position de confiance, d’autorité ou d’influence et qui abusent de leur position pour attiser la haine ». The Independent a rapporté que la prise en compte d’un nombre élevé de suiveurs sur les médias sociaux, tels que Twitter ou Facebook, pourrait être l’un des facteurs pris en compte lors de la prise de décisions de détermination de la peine. Le Telegraph a notéque les changements donneraient aux tribunaux plus de pouvoir pour condamner les prédicateurs de la haine islamique. Cependant, les changements pourraient également être utilisés pour faire taire les critiques virulents de l’islam.

Le 9 mai, le Sunday Telegraph a infligé des « dommages considérables » à Mohammed Kozbar, secrétaire général de la mosquée Finsbury Park, après l’avoir faussement présenté comme un partisan de l’extrémisme islamiste violent, selon le Guardian . La mosquée de Finsbury Park a déjà été dirigée par le prédicateur radical Abu Hamza avant d’être fermée en 2003. Kozbar a déclaré qu’il travaillait depuis pour reconstruire la réputation de la mosquée et a poursuivi le Telegraph afin de prendre position contre « la couverture médiatique islamophobe ». The Telegraph a supprimé l’article de son site Web, publié une décision reconnaissant le caractère diffamatoire de l’article et indemnisé environ 30 000 £ (34 000 €) pour régler l’affaire.

10 mai. L’Unité du mariage forcé (FMU), une agence spécialisée du Home Office, a signalé1 196 cas de mariages forcés potentiels ou réels en Grande-Bretagne en 2017. Dans environ 80% des cas, les victimes étaient des femmes; 256 des victimes étaient des hommes. Lorsque l’âge était connu, 15,6% des affaires concernaient des victimes âgées de moins de 16 ans et 29,7%, des victimes âgées de moins de 18 ans. La plus grande proportion (17,9%) des affaires concernaient des victimes âgées de 18 à 21 ans. En 2017 , les enfants résidant en Grande-Bretagne ont été envoyés dans 65 pays différents pour y subir des mariages forcés. Les quatre pays ayant enregistré le plus grand nombre de cas en 2017 étaient: le Pakistan, 439 cas (36,7%); Bangladesh, 129 cas (10,8%); Somalie, 91 cas (7,6%); et Inde, 82 cas (6,9%). En 2017, 120 (10%) des cas n’avaient aucun élément d’outre-mer: les mariages forcés potentiels ou réels s’étaient déroulés entièrement en Grande-Bretagne.

10 mai. Yousef Abdul Latif Jameel, homme d’affaires et philanthrope, a fait donde 850 000 £ (911 000 €; 1 075 000 $) pour financer des bourses d’études au Centre d’étude de l’islam de l’Université de Cardiff. Le centre, qui fait partie de l’école d’histoire, d’archéologie et de religion de l’université, a été créé en 2005 pour la recherche et l’enseignement sur l’islam et les musulmans en Grande-Bretagne.

21 mai. Quilliam, un groupe anti-extrémiste basé à Londres, dans un nouveau rapport intitulé « Législation sur les MGF en Grande-Bretagne: un scandale national » – a noté que la Grande-Bretagne n’avait pas réussi à traduire en justice un seul auteur de MGF, alors que interdit de collecter des données détaillées sur les mutilations génitales féminines depuis plusieurs années et de ne pas avoir encore vu un seul cas traduit en justice est une honte pour les milliers de jeunes filles et de femmes qui ont subi cette pratique horrible « , a déclaré le rapport.

22 mai. Des conseillers religieux de la mosquée Masjid Ramadan à Dalston ont déclaré que le bitcoin, la crypto-monnaie, est un don halal (autorisé par la loi islamique) pour les dons s’il est « traité de manière licite ». La mosquée, également connue sous le nom de Shacklewell Lane Mosque, acceptera des dons dans deux crypto-monnaies différentes, Bitcoin et Ethereum. Zayd al Khair, conseiller religieux à la mosquée, a déclaré: « Toute monnaie ou argent n’est ni halal, ni permis, ni haram, est inadmissible. L’indication est sur la valeur qu’elle représente. Si halal. Nous ne connaissons pas toujours la source des dons en espèces, mais nous les prenons aussi de bonne foi. «

22 mai. Farooq Rashid, 43 ans, de Bradford, a été condamné à deux ans de prison pour possession et partage en ligne de documents liés au djihad. « Des groupes terroristes tels que Daesh [ISIS] comptent beaucoup sur le partage de leur propagande en ligne pour encourager le soutien, radicaliser et inciter des individus à commettre des attentats à l’étranger et au Royaume-Uni », a déclaréMartin Snowden, responsable de la lutte contre le terrorisme dans le Nord-Est. Angleterre.

23 mai. Une mère qui a forcé sa fille à épouser un membre de sa famille presque deux fois plus âgé a été condamnée à quatre ans et demi de prison. C’était la première fois qu’un cas de mariage forcé – une infraction punissable en Grande-Bretagne depuis 2014 – avait été poursuivi avec succès devant un tribunal anglais. Birmingham Crown Court a appris comment la femme avait dupé la fillette alors âgée de 17 ans en l’envoyant au Pakistan pour l’épouser, elle, âgée de 16 ans.

23 mai. Le Daily Mail a rapportéAmazon, le détaillant en ligne, vendait du matériel de recrutement terroriste et des manuels de fabrication de bombe: « De nombreux ouvrages, qui ont radicalisé des milliers de terroristes internationaux, sont disponibles pour livraison le lendemain. Certains peuvent être téléchargés instantanément en tant qu’éditions Kindle partout dans le monde. Les titres incendiaires sont vendus par des tiers qui utilisent la plateforme d’Amazon, ce qui leur permet d’avoir une portée mondiale et de leur donner une aura de légitimité. » Le député travailliste John Mann a déclaré: « C’est Amazon qui aide les terroristes et met des vies en danger. Nous venons de célébrer l’anniversaire de l’attentat de Manchester. Ils doivent rendre des comptes. Amazon permet à du matériel terroriste de circuler. Liberté de parole les arguments ne s’appliquent pas aux terroristes qui tentent de recruter. Il doit y avoir une enquête policière complète sur Amazon. «

24 mai. La baronne Cox et d’autres membres de la Chambre des lords appellentle gouvernement britannique à « répondre de toute urgence » à un réexamen de 2015 des tribunaux de la charia en élaborant une loi visant à protéger les femmes musulmanes vulnérables. Lord Elton a déclaré que le problème des conseils de la charia « me semble plus important et plus urgent que ce que le gouvernement de Sa Majesté lui attribue ». La baronne Flather a accusé Whitehall de ne pas prendre le problème au sérieux. La baronne Cox a demandé si le gouvernement « accordera la priorité à une réponse urgente en proposant une législation appropriée ». En avril 2015, la baronne Cox a écritun rapport de 40 pages intitulé « Un monde parallèle: faire face aux abus de nombreuses femmes musulmanes en Grande-Bretagne aujourd’hui » – qui montrait comment les femmes musulmanes de Grande-Bretagne étaient systématiquement opprimées, maltraitées et discriminées par les tribunaux de la charia, qui les traitaient en second lieu. citoyens de classe. Le rapport mettait en garde contre la prolifération croissante des tribunaux islamiques au Royaume-Uni.

25 mai. Tommy Robinson, un militant anti-islam âgé de 35 ans, a été arrêté et emprisonné pour outrage au tribunal après avoir visionné en continu des images de participants à un procès pénal devant le Crown Court de Leeds. Le procès impliquait des membres d’un gang de pédophiles musulmans accusés d’avoir exploité sexuellement de jeunes filles. L’indignation s’est ensuivie après que le juge Geoffrey Marson ait ordonné l’interdiction des médias concernant l’arrestation et l’incarcération de Robinson.

29 mai. Une étude de Pew Research révèle que 73% des Britanniques s’identifient comme chrétiens, mais seulement 18% vont à l’église. Au Royaume-Uni, 45% des chrétiens fréquentant une église affirment que l’islam est fondamentalement incompatible avec les valeurs et la culture britanniques, tout comme à peu près le même pourcentage de chrétiens non pratiquants (47%). 30% des adultes non affiliés à la religion déclarent que l’islam est fondamentalement incompatible avec les valeurs de leur pays. Le sondage a révélé que 69% de ceux qui s’identifient comme chrétiens sont en faveur d’une réduction des niveaux d’immigration, contre 32% des adultes non affiliés.

29 mai. Un couple est reconnu coupablede mariage forcé pour avoir attiré au Bangladesh leur fille âgée de 19 ans dans le but de la forcer à épouser son cousin germain – afin d’obtenir un visa britannique. Leeds Crown Court a appris que les parents de la fillette lui avaient dit qu’ils allaient passer six semaines de vacances au Bangladesh pour rendre visite à des parents. Quelques jours seulement après son arrivée, cependant, son père lui a dit qu’il avait trouvé un mari pour elle. La victime, qui n’a pas été nommée pour des raisons légales, a déclaré à la cour: « Il a planifié cela depuis des années, le gars lui convient vraiment, je lui ai donné de l’argent pour l’université et il est vraiment attrayant pour les rondes. ici.’ Il essayait de me faire dire oui, mais à aucun moment je n’ai dit oui. Je pensais que c’était dégoûtant parce que c’était mon cousin germain et que je tenais bon. Elle a été sauvée par les autorités britanniques avant le mariage. Le juge a déclaré aux deux accusés qu’ils devraient s’attendre à un « emprisonnement immédiat » après leur condamnation le 18 juin.

29 mai. Début du procès d’Anthony Small, ancien champion de boxe âgé de 36 ans qui s’est converti à l’islam en 2007, pour des infractions de terrorisme. La procureure Karen Robinson a déclaré au Old Bailey que Small avait « imploré les Musulmans de prendre des mesures violentes contre l’Occident ». Sur sa chaîne YouTube, Small s’est décrit comme « un ancien boxeur champion professionnel qui travaille maintenant à sortir l’humanité de l’oppression de la démocratie et à se libérer avec l’islam / la charia ». Dans la vidéo, il s’est élevé contre McDonald’s, Coca Cola et d’autres symboles de la culture occidentale. Il a dit que le choix était « d’accepter le hamburger grillé à la flamme ou nous allons vous le faire griller du ciel ».

30 mai. Le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB) a appelédemande au parti conservateur de mener une enquête sur les allégations d’islamophobie au sein du parti, après la suspension de cinq candidats conservateurs pour avoir tenu des propos anti-islamiques. Le 17 avril, par exemple, Alexander van Terheyden, candidat au conseil de Hackney, a été suspendu après avoir appelé l’islam, une « idéologie politique violente » comparable au fascisme et au communisme. En réponse aux allégations d’islamophobie, Van Terheyden a déclaré: « J’ai déclaré que l’islam était une idéologie politique violente. Notez le mot » politique « et non religieux. Remarque: je ne parle pas des musulmans, je me réfère à l’idéologie politique. Si vous parlez du fait que je suis heureux d’exprimer mon mécontentement envers le communisme, le fascisme, l’islam et d’autres idéologies politiques extrêmes, il n’y a pas de secret à cela. » En décembre 2015,que le MCB est « secrètement lié » aux Frères musulmans, un groupe fondamentaliste islamique engagé dans un « djihad de civilisation » visant à saper les démocraties libérales occidentales.

Le 31 mai, Khurram Javed, 35 ans, de Rotherham, a été condamné à deux ans de prison pour agression sexuelle sur une fille de 16 ans. Le procès faisait partie de l’opération Stovewood de la National Crime Agency, qui enquêtait sur l’exploitation et les abus sexuels d’enfants à Rotherham entre 1997 et 2013.

31 mai. Husnain Rashid, 32 ans, du Lancashire, a plaidé coupable devant la cour suprême de Woolwich à trois infractions de terrorisme, dont une dans laquelle il a appelé à une attaque contre Prince George, fils des ducs et duchesse de Cambridge et troisième sur le trône. . Rashid sera condamné le 28 juin pour les infractions d’octobre 2016 à avril 2018.

31 mai. Mohammed Aslam Rabani, ancien imam âgé de 61 ans marié deux fois, a été condamné à cinq ans de prison pour agression sexuelle sur un adolescent dans le grenier d’une mosquée à Nottingham. Rabani a agressé à plusieurs reprises le garçon entre juin 1990 et juin 1993. La victime, qui est maintenant mariée et père de famille, a déclaré: « C’était une figure paternelle pour moi et pour tout le monde. Même ma propre famille ne me croirait pas ce qu’il me faisait. J’avais peur, parce que les coups à la maison et à la mosquée étaient monnaie courante dans notre communauté. Les enfants faisaient comme ils étaient En conséquence, je pensais que c’était normal, car je croyais aussi qu’il fallait faire confiance à Rabani. Je pensais que, parce qu’il était l’imam, quoi qu’il fasse à droite et qu’il était le plus proche de Dieu « .

JUIN 2018

1er juin. Karam Majdi, un demandeur d’asile débouté âgé de 19 ans et présumé originaire d’Égypte, a été condamné à sept ans de prison pour avoir violé une fillette de 14 ans qu’il a rencontrée en ligne. Majdi a rencontré la fille et un ami à la gare d’East Croydon en 2017 et l’a violée dans une auberge de jeunesse à proximité. Majdi a prétendu être un mineur non accompagné en provenance de Syrie à son arrivée au Royaume-Uni en 2016.

2 juin. Un groupe de cinq hommes « asiatiques » au plus a conduit un jeune joueur de rugby à XV et l’a battu avec un club de golf dans un incident décrit par la police comme un crime motivé par la haine. La police a déclaré que Matthew Hayden, un joueur de la RUFC de Littleborough, âgé de 17 ans, souffrait d’une fracture du crâne lors d’une attaque non provoquée à Rochdale. Le RUFC de Littleborough a déclaré qu’une voiture dans laquelle se trouvait Hayden avait été percutée par une autre voiture. Lorsque Hayden est sorti de la voiture, une autre voiture l’a frappé; il a ensuite été frappé à la tête avec un club de golf. Les assaillants ont dénoncé des abus raciaux lors de l’agression, qui est traitée comme un crime de haine. Le détective Mark McDowall de la police du Grand Manchester a qualifié l’attaque de « brutale », « non provoquée » et laissant à Hayden des « blessures qui changent des vies ».

3 juin. Paigham Mustafa, un écrivain écossais-musulman, a été menacé de mortaprès avoir écrit dans un message sur Facebook que le jeûne entre l’aube et le crépuscule pendant le mois de Ramadan n’était pas décrété par le Coran. Dans une série de messages menaçants sous le poste, un critique a déclaré:

« Tais-toi, sinon tu vas avoir la tête coupée … tais-toi ou bien tu seras décapité … tais-toi ton chien kafir [mécréant] … tu vas être décapité … nous allons te tuer kafir . «

Un message envoyé par un autre critique disait: « Le Coran dit de tuer des gens comme vous. Vous méritez d’être tués. Nous allons vous tuer. » Mustafa répondit :

« Je pense qu’il est important de souligner que ce n’est pas l’Islam que je suis contre. Je veux simplement faire prendre conscience aux gens de ces rituels qui ne sont pas dans le Coran. Je n’ai pas dit qu’il est faux de jeûner, mais le jeûne rituel est pas décrété. «

Mustafa et sa famille ont bénéficié d’une protection policière.

3 juin. Des pubs de toute la Grande-Bretagne ont retiré leurs drapeaux saoudiens lors des matches de football de la Coupe du monde après que des musulmans vexés se soient plaints de l’interdiction par l’Islam de boire de l’alcool. Le géant de la brasserie Greene King a décoré les drapeaux nationaux des 32 équipes pour célébrer la Coupe du monde, mais comme le drapeau saoudien contient des mots arabes écrits dans un texte islamique sacré, les musulmans se sont plaints à la société de l’avoir fait voler à l’extérieur de cafés.

3 juin. La cathédrale de Southwark à Londres organise un dîner à l’ iftar – un repas après le coucher du soleil pendant le mois de Ramadan – dans le cadre du programme des manifestations marquant l’anniversaire de l’attaque du pont de Londres. L’évêque de Southwark, Christopher Chessun, a parlé d’une « ville de paix » et d’une « communauté de paix » avant d’inviter les personnes rassemblées à la cathédrale à échanger un signe de paix les unes avec les autres. Un activiste de la communauté locale, Amir Eden, a déclaré :

« Cet événement est une autre occasion de réunir des gens de différentes religions et d’aucune religion en particulier pour célébrer notre amour et notre compassion les uns envers les autres. »

4 juin. Safaa Boular, une femme de Vauxhall âgée de 18 ans, a été reconnue coupable d’avoir planifié une attaque djihadiste à Londres. Elle a été accusée d’avoir planifié une attaque à la grenade et à la grenade au British Museum après que ses tentatives pour devenir une épouse djihadiste aient été contrecarrées. Les jurés de la Cour pénale centrale d’Angleterre et du pays de Galles, couramment appelés Old Bailey, ont appris comment Boular avait décidé de devenir « martyre » après la mort de son fiancé, un combattant de l’Etat islamique, en Syrie. Le complot a fait d’elle l’une des plus jeunes femmes à être accusée et reconnue coupable d’infractions terroristes au Royaume-Uni. Sa sœur aînée, Rizlaine Boular, 22 ans, et leur mère, Mina Dich, 44 ans, ont déjà plaidé coupables d’avoir planifié une attaque au couteau à Londres. Ce fut la première cellule jihadi entièrement féminine en Grande-Bretagne liée à l’État islamique.

4 juillet. Le ministre de l’Intérieur, Sajid Javid, a déclaré que les djihadistes « tordaient leur foi ». Javid a déclaré qu’après l’attaque du magazine satirique français Charlie Hebdo à Paris en 2015, il avait eu une conversation déchirante avec sa fille de 11 ans, essayant d’expliquer ce qui s’était passé:

« J’ai dû expliquer que ces meurtriers se disaient musulmans. Ils invoquaient la religion de mes parents, de mes grands-parents et d’innombrables générations de Javid avant eux. « Bien sûr, je sais qu’ils ne sont pas de vrais musulmans, mais rien ne permet d’éviter le fait que ces personnes s’identifient en tant que musulmans. »

6 juin. Le ministre de l’Intérieur, Sajid Javid , s’en prend aux critiques qui ont affirmé qu’il n’était « pas assez musulman » après avoir rejeté les accusations d’islamophobie généralisée au sein du parti conservateur. Il a ajouté qu’il avait été qualifié de « noix de coco » et d ‘ »oncle Tom » et que certaines personnes s’étaient même demandé s’il était « vraiment musulman ou non ». Javid, un musulman « non pratiquant », a insisté sur le fait que « les musulmans sont de toutes formes et tailles ».

10 juin. Lors du rassemblement de la journée des Qods à Londres en 2018, le cheikh Mohammad Saeed Bahmanpour, du Centre islamique d’Angleterre, a envoyé un message « au peuple juif de Palestine »: « Vous pouvez être sûr que la résistance viendra, libérera la Palestine et Israël hors de la carte. » Il ajouta:

« Mon message au groupe sioniste, qui occupe la Palestine, vos jours sont comptés, soit vous y allez vous-même, soit nous essayerons, nous vous chasserons. Nous vous expulserons de la Palestine, c’est une promesse. Je suis peut-être vieux et je ne verrai peut-être pas ce jour-là, mais je promets aux jeunes qui sont ici que vous verrez un jour ce jour-là et que vous marcherez vers Al-Quds. «

11 juin. Une ordonnance de protection est délivrée à Sheffield pour trois soeurs de 1, 4 et 6 ans considérées à risque de mutilation génitale féminine. Les détectives de l’enquête sur la maltraitance des enfants et du département de la sauvegarde de la police du Yorkshire du Sud ont reçu l’ordre des trois filles après qu’elles aient été identifiées comme risquant d’être emmenées hors du pays pour la procédure.

12 juin. Oxford Against Cutting, une organisation caritative spécialisée dans les mutilations génitales féminines basée à Oxford, a lancé une campagne estivale dans tout le comté d’Oxfordshire, du Berkshire et du Buckinghamshire afin de sensibiliser les filles susceptibles d’être à risque. Des affiches ont été affichées aux arrêts de bus, écoles, hôpitaux, centres communautaires, panneaux d’affichage et dans les bus.

13 juin. Des membres du clergé de l’Église d’Angleterre dans le doyenné oriental de Worcester ont apporté leur soutien à une ambitieuse offre de 3 millions de livres sterling (3,4 millions d’euros; 4 millions de dollars américains) de la Worcester Muslim Welfare Association pour la construction d’une nouvelle mosquée au cœur de la ville. Selon les propositions, l’association souhaite construire la nouvelle mosquée pour répondre au nombre croissant de fidèles. Des personnalités de l’église St. Nicholas, St. Barnabas avec Christ Church, St. Martin, St. John the Baptist à Claines et All Saints Worcester ont toutes manifesté leur soutien à la construction de la nouvelle mosquée, qui favoriserait les relations interreligieuses.

14 juin. Des officiers de police non musulmans ont participé à un jeûne de 18 heures durant le ramadan afin de renforcer les relations avec la communauté islamique. La police du Northamptonshire a déclaré que cette initiative visait à « montrer l’unité » et à « mieux comprendre » la communauté locale au cours du mois sacré des Musulmans. Sophia Perveen, présidente de l’Association des policiers musulmans du Northamptonshire, a déclaré:

« Lors de l’organisation de cet événement, je ne m’attendais pas à ce que les officiers ou le personnel fassent vite, cela peut être un choc pour le système, mais il était vraiment encourageant de les voir essayer. « Cela a aidé à envoyer un message puissant à la communauté locale, lui indiquant que les agents sont disposés à essayer différentes approches pour mieux comprendre les différentes communautés, leurs besoins et leur impact sur leur vie. »

15 juin. Omar Mohamad, un homme de 62 ans de Reading qui a frappé à la gueule un policier au visage avec une canne lors d’un rassemblement de Tommy Robinson à Hyde Park, a été épargné d’ une peine de prison. Le sergent Guy Rooney était gravement blessé au visage lors de l’attaque. Le passage d’ une condamnation avec sursis de 26 semaines, le juge de district Richard Blake a déclaré :

« Bien que vous ayez besoin de ce bâton pour marcher, vous l’avez beaucoup utilisé en le maniant comme une arme. Vous avez amené le bâton autour et vous avez frappé l’officier au visage. Il ne fait aucun doute que c’était une blessure très grave causé avec votre bâton. « Vous êtes un homme de soixante-deux ans et de bonne moralité. Vous avez soixante-deux ans sans commettre d’infraction. Compte tenu de votre piètre santé et de votre bonne moralité antérieure, ce sera une peine avec sursis. »

16 juin. Une caméra de sécurité saisit un chauffeur-livreur de produits de restauration rapide dans un restaurant bangladais à Southgate en train de déchirer une croix chrétienne de la porte d’une femme et de la jeter par terre avant de livrer sa nourriture. Georgia Savva, une employée des finances grecque orthodoxe âgée de 48 ans, était sur le point de partir travailler lorsqu’elle a remarqué que la croix du dimanche des Rameaux exposée devant sa porte avait été déchirée en morceaux et éparpillée sur son paillasson. Elle a dit :

« Peu importe votre opinion personnelle, vous ne traitez pas les gens comme ça. Les gens sont tous trop conscients de ce qui est anti-musulman ou antisémite, mais il n’y a même pas de nom pour ce qui est anti-christianisme. «

18 juin. Le procès de Mohiussunnath Chowdhury, un homme de 27 ans de Luton, a commencé en procès pour avoir conduit sa voiture devant un fourgon de police et attrapé une lame à Londres en août 2017. Le tribunal a appris comment il avait attaqué la police avec une épée de samouraï en dehors de Buckingham Palace par haine pour la reine. Chowdhury a crié « Allahu Akbar » (« Allah est le plus grand ») alors que deux officiers se débattaient avec lui. Le tribunal a également entendu le contenu d’une note de suicide qu’il a envoyée à sa sœur:

« Dites à tous que je les aime et qu’ils doivent lutter contre les ennemis d’Allah avec leurs vies et leurs biens. La reine et ses soldats seront tous dans le feu de l’enfer. Ils vont à la guerre avec les musulmans du monde entier et les tuent sans aucune miséricorde. Ce sont les ennemis qu’Allah nous dit de combattre. «

18 juin. Sikander Khan de Park Hill à Rochdale a été condamné à quatre ans de prison après qu’un jury l’a déclaré coupable d’intrusion avec intention de commettre une infraction sexuelle. Le tribunal a appris que la victime dormait chez elle avec ses enfants et Khan est entré dans la maison sans autorisation et est monté dans l’escalier avec l’intention de l’agresser sexuellement. Il est entré dans la chambre de la femme, mais la victime s’est réveillée et l’a confronté. La police a déclaré qu’il « avait fabriqué une toile de mensonges » pour s’en sortir.

22 juin. Khawla Barghouthi, une jeune femme de 21 ans arrivée en Grande-Bretagne de Tunisie il y a dix ans, a été condamnée à deux ans et quatre mois d’emprisonnement pour avoir omis de dire à la police que la première cellule jihadi britannique composée de femmes préparait une attaque Londres. Barghouthi était l’amie de Rizlaine Boular, 22 ans, qui avait planifié une atrocité à Londres avec sa jeune soeur Safaa Boular, 18 ans, et sa mère Mina Dich, 44 ans. Le juge Mark Dennis QC a déclaré :

« Vous semblez être une personne bienveillante et intelligente. Cependant, non seulement vous avez omis de signaler l’affaire ou de sonner l’alarme auprès de qui que ce soit dans les jours qui ont précédé votre arrestation, ce qui a permis de sauver d’autres personnes, y compris votre ami elle-même, vous semblez avoir fait peu, voire rien du tout, activement pour la dissuader de son cours violent. «

Barghouthi a également appris qu’elle risquait l’expulsion automatique lorsqu’elle aurait purgé sa peine d’emprisonnement.

22 juin. Mustafa Musa, le directeur d’un pensionnat islamique surnommé le « musulman Eton », a été licencié après que la police eut découvert des armes et plus de 400 000 £ (450 000 €) dans l’appartement de son fils. La police armée a été appelée à l’école Darul Uloom, une école islamique indépendante de Chislehurst, après qu’un homme aurait brandi une arme à feu. Musa a par la suite été arrêté pour suspicion de blanchiment d’argent. Le Département de l’éducation, citant des préoccupations quant à la sécurité de ses 155 élèves, a intenté une action en justice pour fermer l’école. Le tribunal d’instance de Westminster a décidé que l’école pourrait rester ouverte après avoir convenu que Musa et son fils n’auraient « aucune implication d’aucune sorte » avec l’école à l’avenir.

Le 23 juin, le Mail on Sunday a indiqué que près de 80 personnes sur 193 condamnées pour des infractions de terrorisme entre 2007 et 2016 pourraient être libérées en 2018.

25 juin. Shamraize Bashir, 34 ans, de Bradford, a évité la prison après avoir accusé de fumer du cannabis pendant le Ramadan pour une tirade antisémite. Bashir a été arrêté à l’aéroport de Manchester après avoir débarqué d’un vol en provenance de Tel Aviv. Il aurait réduit les larmes aux larmes avec d’autres insultes antisémites. Un rapport de probation lu à la cour indiquait:

« Il suggère que la consommation de cannabis avant le vol et en particulier pendant le Ramadan aurait pu affecter son comportement. Mais il existe un faible risque de préjudice grave et un risque faible de récidive. »

26 juin. Khalid Ali, un plombier devenu fabricant de bombes originaire d’Edmonton âgé de 28 ans, a été reconnu coupable d’avoir planifié un attentat terroriste à Westminster et d’avoir fabriqué des bombes pour les Taliban. Les procureurs ont déclaré que Ali, qui avait été arrêté en avril 2017, avait été surpris en possession de trois couteaux pour une « attaque meurtrière » contre des politiciens et des policiers. Ali a déclaré vouloir transmettre un « message » aux autorités britanniques, mais a affirmé que les couteaux étaient destinés à la protection. Un jury de Old Bailey l’a déclaré coupable de préparation d’un acte de terrorisme au Royaume-Uni et de deux chefs de possession d’une substance explosive avec intention. Ali sera condamné le 20 juillet.

27 juin. Sameena Ahmed, une femme de 47 ans de Thornhill Lees, a plaidé coupable à des accusations de voies de fait et de voies de fait. Elle a affirmé avoir agressé sa voisine enceinte parce qu’elle avait mal à la tête à cause du jeûne pendant le ramadan.

29 juin. La Charity Commission, l’organisme de réglementation des organismes de bienfaisance, a annoncé l’ ouverture d’une enquête sur le Fazal Ellahi Charitable Trust, qui exploite une mosquée à Birmingham. Un imam de la mosquée a été reconnu coupable de six chefs d’incitation au terrorisme et de soutien à une organisation proscrite dans une série de sermons et de cours pour enfants.

30 juin. Mubarek Ali, chef de bande âgé de 35 ans et membre d’un gang de toilettage à Telford, a été libéré après avoir purgé une peine de 14 ans d’emprisonnement. Ali a été condamné à 22 ans de prison en 2013 pour avoir dirigé un gang de toilettage «sordide» ciblant des jeunes filles vulnérables, âgées de 13 ans à peine, et les vendant pour des relations sexuelles dans tout le pays. Lucy Allan, députée de Telford, a exprimé son indignation devant une décision:

« Les victimes et les membres du public auraient pu s’attendre à ce que la communauté ait le temps de se soigner et que les victimes puissent vivre plus longtemps. « Ce que nous voyons dans cette affaire, c’est que l’un des auteurs principaux est libéré dans la communauté seulement cinq ans après le procès. « Ce qui est inacceptable, c’est que, dans ce cas, les autorités n’aient pas tenté de toucher ces jeunes femmes et de les préparer à cet événement totalement inattendu. « Pire encore, il est probable que cette personne soit renvoyée à Telford, ce qui a naturellement suscité une grande anxiété chez les victimes. »

Publicités