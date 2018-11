Les dossiers de Michel Duchaine:L’Église catholique romaine possède la plus grande réserve d’or au monde …

La plus grande et unique fourchette de lingots (lingots) par rapport à toute autre organisation au cours des 1 000 dernières années est, et a toujours été, le culte romain qui contrôle l’Église catholique.



L’Église catholique romaine contrôle environ 60 350 tonnes d’or, soit deux fois plus que les réserves d’or officielles dans le monde, soit environ 30,2% de tout l’or extrait / produit. Aux prix actuels, il est possible d’estimer la valeur des actifs qui constituent le plus grand trésor de l’histoire de l’humanité, avec plus de 1 245 milliards de dollars ($).

De nos jours, l’Église catholique romaine est revenue aux chiffres qui l’ont amenée à occuper une position dominante dans le secteur aurifère, ce qui n’était plus le cas depuis la chute du Saint Empire romain germanique (vers 1100). un peu moins de 30% de l’or total présent dans le monde.

Au cours des 1000 dernières années, l’Église catholique a adopté une position dominante lui permettant de contrôler les marchés de l’or à travers le monde, détenant plus de 50% de la totalité de l’or et détenant une position unique. si dominante, du XIVe au XVIIe siècle, de contrôler plus de 60% de tout l’or extrait.

Ce trésor dans son ensemble a été divisé entre de nombreuses réserves déclarées et le même nombre de réserves non déclarées. Seules 20% du total des réserves d’or sont stockées par l’intermédiaire de « tiers » dans les réserves officielles, la plus grande réserve déclarée étant représentée par la Federal Reserve Bank, suivie de réserves en Italie, en Suisse, en Allemagne et en France. Les plus importantes réserves privées non divulguées sont inconnues, mais elles semblent également être situées dans des pays occidentaux et pourraient apparemment être associées aux plus importantes réserves privées de banques privées et aux plus anciennes sociétés financières d’Europe. Il peut également y avoir des réserves privées administrées directement par le Vatican, bien que cette dernière hypothèse reste improbable.

Une pensée me vient spontanément: avec tout l’or que possède le Vatican, il serait possible de réduire le déficit public, et avec les restes que nous pourrions nourrir tous ceux qui en ont besoin, à quoi bon accumuler ces énormes quantités d’or? … Dans Luc 9:25, dans la parole de Dieu, il est écrit: Qu’est-ce qui serait mieux pour un homme de gagner le monde entier s’il est perdu ou ruiné?

Sources: la source de cette étude a été fermé (coïncidence?) hier:

