Réécrire l’histoire cachée des volontaires russes qui combattirent dans la Wehrmacht allemande durant la Deuxième Guerre Mondiale

On ne sait pas quand et où exactement les premières unités de volontaires de l’URSS et des pays annexés par la Russie après 1939 ont été organisées pour lutter contre les Soviétiques du côté allemand. Leurs débuts étaient entourés d’un grand secret, par crainte de Hitler qui était catégoriquement opposé à toute forme de participation des citoyens soviétiques à la guerre contre la Russie. Mais les besoins de l’armée sur le front de l’Est et le désir enthousiaste de centaines d’officiers capturés et évadés par des milliers de soldats soviétiques et par presque toute la population locale incitèrent les commandants allemands à accepter les services de volontaires pour combattre le régime soviétique même contre les ordres clairs du commandement suprême. Lorsque l’existence de nombreuses formations de volontaires de l’Est est apparue au fil du temps, Hitler a été désagréablement surpris.

La section des armées étrangères à l’est du département des renseignements de l’état-major de l’armée, la section dite « Fremde Heere Ost », a dirigé la création des formations de volontaires de l’Est. Les officiers de cette section ont vu l’importance d’une armée russe anti-soviétique qui se battait du côté allemand et de son effet possible sur l’issue de la guerre. La section de propagande du Commandement suprême, la « Propagande IV de la Wehrmacht », ou WPrIV, qui traitait de la propagande des deux côtés du front oriental et avait sous son contrôle des camps spéciaux pour certains prisonniers être formé à la propagande active dans la guerre psychologique contre la Russie soviétique.

Un certain nombre de généraux allemands ont également soutenu l’organisation de formations de volontaires de l’Est, mais pendant longtemps sans succès. À l’automne 1941, le maréchal von Bock avait envoyé au siège de Hitler un projet détaillé d’organisation d’une armée de libération de quelque 200 000 volontaires russes et la formation d’un gouvernement local dans la province de Smolensk; Il a été rendu en novembre 1941 avec la mention que « de telles pensées ne peuvent pas être discutées avec le Führer » et que « la politique n’est pas la prérogative des commandants de groupe d’armées ». Bien sûr, le maréchal Keitel, qui a écrit cette notation, n’a pas montré le projet à Hitler (1).

Le précurseur des formations de volontaires était un service auxiliaire volontaire, de caractère para-militaire, qui a été lancé à l’automne 1941 par les commandements allemands sur le front. De leur propre initiative, ils ont organisé des unités auxiliaires de divers services, composés de déserteurs soviétiques, de prisonniers et de volontaires de la population locale. Ces soi-disant « Hilfswillige » ou « Hiwi » étaient employés comme sentinelles, chauffeurs, commerçants, ouvriers dans les dépôts, etc. L’expérience dépassait toutes les attentes. Au printemps 1942, il y en avait déjà au moins 200 000 à l’arrière des armées allemandes et, à la fin de la même année, leur nombre serait proche de 1 000 000 (2).

La prochaine étape prise par les commandements allemands de l’est derrière Hitler fut l’organisation de troupes militaires volontaires appelées « Osttruppen », vêtues d’uniformes allemands et destinées à protéger les lignes de communication, à combattre les partisans soviétiques à l’arrière des armées allemandes. parfois même des secteurs moins importants du front. Ces troupes dépassaient rarement la force d’un bataillon. Au milieu de 1942, il y avait déjà 6 bataillons de ce type à l’arrière du centre du groupe d’armées.

L’une des premières formations de volontaires russes fut RONA (Armée nationale russe de libération), organisée pendant l’hiver 1941-1942 sous le commandement d’un capitaine soviétique appelé Kaminski, promu major général par les Allemands. Son armée, qui n’a jamais dépassé la force d’une division, s’est d’abord battue contre les partisans soviétiques et, plus tard, contre le front. Au cours de l’été 1944, après des pertes considérables, RONA fut retirée en Prusse orientale, où Himmler la reprit de la Wehrmacht et la réorganisa en brigade SS.

La brigade de Kaminski jouissait de la pire réputation possible parmi tous ceux qui avaient quelque chose à voir avec cela, sans exclure les Russes des autres formations. La brigade de Varsovie a connu une effroyable renommée en 1944. Seule la tristement célèbre brigade SS Dirlewanger, composée de criminels volontaires des prisons et des camps de concentration allemands, pouvait égaler les actes de la brigade de Kaminski. Varsovie se levant, Kaminski a été abattu par ordre de son protecteur Himmler, et les restes de sa brigade ont été envoyés à l’armée de Vlasov qui était alors en formation.

À peu près au même moment que RONA, la Biélorussie (Russie Blanche), la Gil-Rodionov Droujina et près de Smolensk, à la fin de 1941, l’armée populaire nationale russe (RNNA). La première, une formation SS, a été dissoute en 1943; La seconde, connue sous le nom de Brigade Boyarski et soutenue par la Wehrmacht, a connu la même fin en 1943. Outre ces formations, plusieurs bataillons, compagnies et escadrons de volontaires ont été formés. Au début, ils avaient un statut non officiel, mais plus tard, ils ont été pleinement reconnus. La majorité d’entre eux, composés de volontaires de nationalité russe, ont ensuite été incorporés dans l’armée russe de libération – ROA – qui n’était pas une armée au sens organisationnel du mot, mais un nom donné à toutes les formations volontaires russes reconnaissant le général Vlasov comme leur chef.

Dans un meilleur état, il y avait les légions orientales , les soi-disant « Ostlegionen » qui, selon la conception de Rosenberg, ne contenaient que des volontaires non russes. Hitler les a limités aux nationalités vivant loin des frontières du « Grand Reich ». Le 30 décembre 1941, un mémorandum top secret ordonna au Commandement Suprême de créer d’abord la Légion de Turkestani parmi les volontaires des nationalités suivantes: Turkmènes, Ouzbeks, Kazakhs, Kirghizes, Karakalpaks et Tadjiks. Deuxièmement, la légion caucasienne-mahométane, composée d’Azerbaïdjanais, de Daghestans, d’Ingouches, de Lezghins et de Tchétchènes. Troisièmement, la Légion géorgienne; Et quatrièmement, la légion arménienne. (4)

Contrairement aux formations non officielles, les légions orientales avaient dès le départ des comités nationaux. Il faut expliquer qu’une « légion » n’était pas une formation tactique, mais un centre d’entraînement où des unités nationales, principalement des bataillons, étaient organisées et entraînées. Il semble que la plus grande formation était la 162ème division d’infanterie turkmène, composée d’Allemands, de Turkmènes et d’Azerbaïdjanais, qui, selon son commandant, était aussi bonne qu’une division allemande normale. (5) Selon le témoignage des dirigeants caucasiens, le nombre parmi les volontaires du Caucase qui se sont battus du côté allemand, 102 300 (6).

Les commandants allemands avaient une grande sympathie pour les cosaques, même si ceux-ci ne dissimulaient pas leur ambition politique de construire leur propre État, Kazakia. Leur bravoure, leur haine généralement connue des Soviétiques et les services rendus dès le début, en particulier dans la lutte contre les partisans soviétiques, donnèrent des résultats rapides. Dès le milieu de 1942, une formation de cavalerie cosaque existait à Mohylev, sous le commandement d’un ancien major soviétique, Kononov, qui avait rejoint les Allemands à la première occasion avec la plus grande partie de son régiment et avait commencé à servir du côté des Allemands en gardant la ligne de communication contre les partisans soviétiques (7).

Lorsque, au cours de l’été 1942, le front du sud se déplaça rapidement vers le Caucase et la Volga, les armées allemandes entrèrent dans des territoires habités par les Cosaques. Composées de nombreuses tribus, celles-ci avaient formé pendant la guerre civile en Russie en 1917-1920 six républiques fédérées: les Cosaques du Don, du Kouban, de Terek, d’Orenbourg, de l’Oural et d’Astrakhan. Les républiques avaient été liquidées par les bolcheviks avec une extrême cruauté.

Les Cosaques ont donc accueilli les Allemands comme des libérateurs. La population entière des villes, des villages et des villages est sortie pour rencontrer les troupes allemandes avec des fleurs et des cadeaux de toutes sortes, chantant leurs hymnes nationaux. Des formations de cosaques de l’Armée Rouge arrivaient dans un corps d’Allemands, de nouvelles formations surgissaient, apparemment de nulle part, en uniforme traditionnel et armées d’épées, de pistolets, de dagues et de fusils enterrés depuis des années.

Kulakov, l’un des vieux et célèbres atamans (chefs cosaques), qui était considéré comme mort depuis 1919, est sorti de sa cachette et, accompagné de centaines de cosaques en tenue resplendissante et de magnifiques chevaux, a fait une incursion triomphale dans Poltava. Des milliers de cosaques dans le prisonnier de guerre. les camps offraient leurs services dans le premier contre les Soviétiques. Même les restes de la tribu Kalmuk, estimée à environ 60 à 80 000 personnes, ont formé et équipé 16 escadrons de cavalerie qui ont dégagé les steppes des unités soviétiques restantes, sans aucune pitié. Le général Koestring, qui connaissait bien la Russie et devint gouverneur du Caucase en août 1942, pensait rêver ou regarder un grand film historique (8). Telle était la revanche des Cosaques pendant des années de terreur de la part du NKVD.

Le Mouvement national de libération cosaque, dont le but était de reconstruire un État cosaque indépendant, a recruté le recrutement de cosaques pour lutter contre les soviétiques. À l’été 1943, la 1re division cosaque fut créée sous le commandement du général von Pannwitz. Il y avait six régiments de cavalerie. Peu de temps après, la division a été étendue au XVe Corps de cavalerie SS Cossack, qui comptait environ 50 000 hommes. De plus, deux brigades cosaques et 12 régiments de réserve cosaques ont été formés, et plusieurs unités plus petites ont été rattachées à des formations allemandes. Au total, les troupes cosaques du côté allemand comptaient environ 250 000 hommes (9).

Il faut expliquer ici que l’octroi du statut de SS au corps de cosaque était le dispositif de Himmler, très souvent appliqué, pour empêcher l’influence de la Wehrmacht dans les préoccupations politiques des formations étrangères.Les Allemands utilisaient les Cosaques pour combattre les partisans soviétiques, pour couvrir l’arrière de leurs armées et parfois pour agir sur le front. Plus tard, des formations cosaques ont été déplacées en France et en Yougoslavie. Le commandement cosaque a objecté, au motif que les cosaques ne devraient se battre que contre les soviétiques, mais en vain.

L’ARMÉE VLASOV

Pendant ce temps, un petit groupe d’officiers et de fonctionnaires allemands, malgré de nombreux échecs et difficultés, ont poursuivi leurs efforts pour créer une Armée de libération russe sur les centaines de milliers de volontaires russes qui voulaient lutter contre les Soviétiques. Leurs espoirs ont été ravivés quand enfin un « de Gaulle » russe a été retrouvé: le général soviétique Andrey Andreyevich Vlasov, ancien commandant des trente-septième et vingtième armées soviétiques, et plus tard commandant adjoint du front sur le fleuve Volkhov (10).

Le général Vlasov était le fils d’un paysan russe du district de Nijni-Novgorod qui, bien que loin d’être riche, avait été classé par les bolcheviks comme « koulak » et traité en conséquence. Le jeune Vlasov a terminé ses études avec l’aide financière de son frère et a commencé à étudier d’abord la théologie, puis au collège d’agriculture de l’université de Nijni Novgorod. Au printemps 1919, il fut appelé dans l’armée rouge. Après quelques semaines dans un régiment, Vlasov a été affecté à une école d’officiers et a terminé un cours de quatre mois, obtenant une commission. En tant que sous-lieutenant, il a été envoyé au front pour lutter contre les « Blancs ».

Il n’a rejoint le Parti communiste qu’en 1930, mais depuis lors, sa carrière a été rapide, car il possédait sans aucun doute de grandes capacités. En 1938, déjà major général, Vlasov était conseiller militaire soviétique à Chiang Kai-Shek en Chine. En décembre 1939, il retourna en Russie et reçut le commandement d’une division. Pendant la guerre avec l’Allemagne, il commanda à son tour un corps de chars et une armée, prenant part à la bataille de Kiev et à la défense de Moscou. En mars 1942, il devint commandant adjoint du front de Volkhov. À la mi-juin 1942, les forces soviétiques opérant sur la rivière Volkhov étaient encerclées dans les bois et les marais, sans nourriture ni fournitures, et à la fin du mois, elles se rendaient aux Allemands. Le général Vlasov est devenu prisonnier de guerre (11).

La section IV de la propagande de la Wehrmacht, se rendant compte que Vlasov était l’un des officiers exceptionnels de l’Armée rouge, s’intéressa immédiatement à lui. Il a été transféré dans un camp spécial et confortable pour prisonniers importants, où il a été soumis à une propagande subtile qui a joué sur son aversion pour le système soviétique. Bientôt, les partisans allemands de la collaboration avec le mouvement anti-soviétique étaient convaincus que leur prisonnier était l’homme qu’ils cherchaient.

Son charme personnel, sa manière efficace de parler, ses manières et ses capacités, et en particulier son don d’inspirer la confiance et son dernier poste important dans l’Armée rouge, l’ont prédestiné à prendre la tête du Mouvement de libération et de l’armée. en dépit de Hitler, des ordres stricts venaient de naître. En septembre 1942, toujours dans le prisonnier de guerre. camp, le général Vlasov écrivit un tract appelant les officiers de l’armée rouge et de l’intelligentsia russe à renverser le régime soviétique de Staline, qu’il accusait d’être coupable de toutes les catastrophes qui avaient frappé la Russie. Cependant, le dépliant contenait également de la propagande nazie, incluse à l’insu de Vlasov (12).

Ce dépliant a été déposé par la Luftwaffe en milliers d’exemplaires. Les protecteurs allemands du général Vlasov lui accordaient de grands espoirs. Ils espéraient que les résultats de cet appel forceraient finalement Hitler à accepter la formation de l’Armée de libération, et les résultats étaient en effet excellents. Jour après jour, le commandement suprême allemand a reçu des informations de tous les groupes d’armées selon lesquelles des milliers de déserteurs de l’Armée rouge qui se rendaient aux Allemands demandaient le général Vlasov et voulaient se battre contre les Soviétiques.

Mais ces rapports ont exaspéré Hitler; Sur ses ordres, le maréchal Keitel a interdit à tout le monde, sans compter l’état-major général, de présenter un mémorandum ou un rapport sur le sujet des formations du général Vlasov et de la Russie (13). Mouvement soviétique. Ils ont décidé de prendre ce qui constituait une mesure très inhabituelle sous le régime d’Hitler. Sans autorisation officielle, ils ont créé en décembre 1942 le Comité national russe, présidé par le général Vlasov.

Cela n’a pas été facile, vu la forte opposition des nationalités non russes. Il a été décidé que le siège du Comité serait Smolensk, d’où serait diffusé le « Manifeste de Smolensk » déjà préparé. Dans ses 13 points, le Manifeste déclarait et promettait ce qui suit: 1) abolition du travail obligatoire, 2) abolition des fermes collectives et octroi de terres aux paysans, 3) réintroduction du commerce privé et de l’artisanat, 4) licenciement de terreur, (5) liberté personnelle, (6) liberté de foi, de conscience, de parole, de presse et de réunion, (7) libre choix du travail, (8) garantie du développement libre pour toutes les nationalités, (9) libération de tous les prisonniers politiques, (10) la reconstruction de villes, de villages et d’usines au détriment de l’Etat,

De plus, le Manifeste indiquait que « l’Allemagne, dirigée par Adolf Hitler, poursuit l’objectif de créer un nouvel ordre en Europe sans bolcheviks ni capitalistes », ce qui, bien sûr, a été ajouté au Manifeste par la propagande allemande.Le Manifeste s’est terminé par un appel aux soldats et aux officiers de l’Armée rouge à se joindre à l’Armée de libération qui se battait du côté allemand. Ainsi, les promoteurs de la collaboration germano-russe ont voulu présenter aux autorités allemandes un fait accompli (14).

Le projet a largement échoué. Aucun des documents contrôlés par les Allemands n’a même mentionné la création du Comité et du Manifeste; diffuser le Manifeste était interdit; Smolensk a été rejeté comme résidence du Comité.Les citoyens soviétiques des territoires occupés ont eu connaissance de la Commission et de son Manifeste à partir de tracts destinés à l’autre côté du front et qui n’ont été largués du côté allemand que «par erreur».

Cependant, en janvier 1943, la campagne des tracts a donné de si bons résultats que le Centre du commandement des groupes d’armées et le Nord ont invité de leur propre initiative le général Vlasov à visiter leurs régions et à prononcer des discours devant des prisonniers de guerre, des volontaires soviétiques, et la population locale.

En mars 1943, le général Vlasov, qui avait acquis une liberté personnelle, visita Smolensk, Mohylev, Bobruisk, Borisov, Orsha et d’autres lieux; Partout ses discours lui ont apporté des milliers de partisans. Plus tard, après un court repos, il a visité les zones du groupe d’armées nord. En mars également, sa lettre parut dans un journal; Dans ce document, il a donné les raisons de la lutte contre le bolchevisme. Dans la seconde moitié du mois d’avril, la tempête a éclaté. Le maréchal Keitel a demandé à savoir qui avait autorisé le général Vlasov à publier une proclamation politique. il a également menacé de graves conséquences s’il s’avérait que le général Vlasov apparaissait en public et était appelé « le futur chef des Russes ».

Quelques jours plus tard, Keitel émit un nouvel ordre dans lequel il déclarait: Vlasov n’est qu’un prisonnier de guerre, ses discours «sans scrupules» exaspèrent le Führer qui lui interdit de mentionner le nom de Vlasov en sa présence;Ce dernier devrait être immédiatement renvoyé au camp en tant que prisonnier de guerre, et devrait être maintenu sous surveillance spéciale; Si, à l’avenir, Vlasov apparaissait en public, il serait arrêté et remis à la Gestapo (15).

Pourtant, les amis du général Vlasov ont réussi à obtenir la permission de continuer son séjour à Berlin – sous «surveillance», ce qui était en fait plutôt fictif. En attendant, la campagne de tracts battait son plein. Bientôt, tous les groupes d’armées et certaines armées ont signalé que la publication d’une déclaration politique et un changement d’attitude envers les volontaires anti-soviétiques étaient une nécessité; Sinon, l’occupation des territoires de l’Est serait une tâche impossible. Des tentatives ont également été faites pour trouver un moyen de parvenir à la raison d’Hitler à travers Rosenberg; Mais la difficulté était que Rosenberg considérait la création du Comité national russe comme contraire à ses propres conceptions.

Après quelques mois, l’opposition de Rosenberg se détendit, alors que le général Vlasov abandonnait sa position antérieure sur «la Russie indivisible», consentait au principe de l’autodétermination des peuples non-russes et convenait que la Russie, dans un accord de paix, renoncerait à ses prétentions sur l’Ukraine et le Caucase (16). Avant l’intervention prévue de Rosenberg, Hitler répéta une fois de plus son opinion sur cette question. Le 8 juin, lors d’une conférence avec ses conseillers militaires et ses chefs de service, il déclara que l’armée de libération était une folie dangereuse.

Il n’avait pas besoin d’une telle armée et ne consentirait jamais à son organisation. La création d’États dans les territoires occupés était hors de question. Il y a malheureusement trop de partisans de ces projets ridicules dans le cercle de Rosenberg et dans l’armée. Au lieu de former des troupes de volontaires, les Russes seraient envoyés en Allemagne pour travailler dans les mines de charbon, en remplacement des Allemands. Vlasov était nécessaire pour le travail de propagande sur le front – toute activité à l’arrière était inadmissible. Les pertes dans les formations allemandes ne pourraient être remplacées que par des volontaires venus de l’est sur une très petite échelle, jamais à grande échelle. (17 & 18) et lui a demandé d’oublier l’intervention prévue.

Ainsi, Hitler, pour le moment, réduisait le Comité national russe et l’Armée de libération, qui n’existaient en réalité que de nom, à un simple centre de propagande contrôlé par les Allemands et travaillant principalement au moyen de journaux et de brochures rédigés en russe. Cependant, le résultat de cette propagande était que, malgré l’intervention de Hitler, le Comité et l’Armée de libération devinrent un symbole de la lutte de la nation russe contre le joug soviétique. Le sort des prisonniers soviétiques en captivité allemande s’est amélioré.

En 1943, le nombre de volontaires dans les formations orientales aurait augmenté à quelque 800 000. (19) En septembre de la même année, un nouveau coup a été porté à ces formations (20). principalement en raison du comportement « perfide » des formations de volontaires russes. Hitler a volé dans une colère; Il ordonna que toutes les formations orientales soient immédiatement démantelées et que 80 000 d’entre elles, en tant que premier contingent, soient immédiatement envoyées en France en tant que charbonniers.

Il a également exigé que les progrès de la dissolution soient signalés toutes les 48 heures. Le chef de l’état-major général était également furieux et n’a pas voulu entendre parler de retard dans l’exécution de l’ordre. Cependant, lorsqu’il fut finalement convaincu que les faits étaient grandement exagérés et qu’il était impossible de retirer plus de 3-5 mille hommes du front, il décida d’intervenir. Au bout de trois jours, Hitler modifia son ordre; Seules les formations du secteur cassé du front ont été dissoutes.

Selon une déclaration du général des troupes orientales, apparemment faite à cette époque, il y avait alors sur l’ensemble du front russe 427 000 anciens soldats soviétiques servant dans les formations orientales, qui devraient être remplacés par des soldats allemands au cas où ils seraient dissous. (21) Ce chiffre n’incluait pas plus de 100 000 « hiwi » qui n’étaient pas reconnus en tant que soldats, ni formations lettones, estoniennes et ukrainiennes.Quelques jours plus tard, alors qu’Hitler semblait apaisé, il émit un nouvel ordre: les troupes orientales devaient être retirées du front russe et envoyées dans d’autres théâtres d’opération. Ainsi, à l’automne 1943, quelque 70 à 80% des troupes orientales se sont progressivement retirées du front russe et se sont installées en Pologne, en France, en Italie, dans les Balkans, etc.

À la fin d’avril 1943, la formation de la division ukrainienne commença. Cette déviation de la politique d’Hitler était le résultat de la détérioration de la situation générale sur le front de l’Est et de l’apparition de partisans soviétiques dans les territoires du sud-est de la Pologne. La décision de former la division ukrainienne ne rencontre pas l’approbation générale de la population ukrainienne qui, découragée par l’administration allemande, est divisée en deux camps.Les dirigeants du mouvement clandestin étaient opposés au recrutement, mais la principale considération a tourné la balance en sa faveur: la crainte que si l’entreprise était boycottée, la jeunesse ukrainienne serait déportée en Allemagne comme ouvrière ou inscrite dans des formations auxiliaires allemandes (22). )

Les Allemands, de leur côté, n’ont pas accordé de concessions spéciales aux Ukrainiens. La formation s’appelait la 14ème division des grenadiers SS (galicien n ° 1), ce qui signifiait qu’elle était sous le contrôle de Himmler et officiellement privée de son caractère national. Cependant, les Ukrainiens ont reçu l’assurance que la division ne serait utilisée que sur le front soviétique. En juin 1944, la division est engagée, encerclée et subit de lourdes pertes.Le recrutement volontaire a ensuite été remplacé par la conscription (23).

À l’automne 1944, les Allemands acceptent enfin de changer le nom de la formation en « 1ère Division ukrainienne » et en mars 1945, elle fait partie de l’armée ukrainienne (24). À la fin de 1943, un petit La Légion ukrainienne a été organisée. Un an plus tard, elle a été dissoute par les Allemands pour avoir refusé de combattre l’armée nationale polonaise. Le commandant de la Légion a été abattu par les Allemands (25). Parmi les formations orientales, on peut également citer le «corps de défense russe» de Serbie, composé de volontaires parmi d’anciens immigrants russes vivant en Yougoslavie. La force du corps [à son apogée – le rédacteur en chef] était d’environ 15 000 hommes. Il avait un caractère tout à fait différent de la majorité des formations orientales qui étaient principalement composées de citoyens soviétiques. La création du corps a été précédée de longs efforts, parce que Hitler était opposé à la participation d’anciens immigrants russes (ex-tsaristes) à la lutte contre l’UsR. Il a limité les activités du corps aux opérations contre les partisans locaux en Yougoslavie, ce qui a bien sûr privé le corps de sa raison d’être.

La captivité forcée du Comité national russe et du général Vlasov se poursuivit malgré les nombreux efforts déployés par les sympathisants allemands du mouvement anti-soviétique (26). Le « Gaulieter » de Vienne, Baldur von Schirach, conquis par l’idée de l’armée de libération. Hitler a quitté l’interpolation écrite de Schirach sans réponse. À l’automne 1943, l’ordre apparut qui dirigeait les formations orientales du front russe vers d’autres théâtres d’opérations; On demanda au général Vlasov de publier une lettre ouverte aux volontaires russes, dans laquelle il expliquait que le retrait du front oriental était une mesure temporaire, dictée par la nécessité de leur donner du repos et du temps pour se réorganiser. Quand le général Vlasov a refusé sa signature, le »

En résumé, au milieu de 1944, la situation du mouvement anti-soviétique se présentait comme suit: ROA, l’armée russe de libération, ne fut pas une formation dans le sens d’une organisation militaire. Les unités qui portaient son nom étaient pour la plupart commandées par des officiers allemands et dispersées dans toute l’Europe; Général Vlasov et le Comité national russe avait absolument aucune influence, et non ont été reconnus par le gouvernement allemand; Mais les soldats de l’ER ont vu en eux leurs chefs.

En juillet 1944, un tournant soudain s’est produit. Himmler, toujours un grand ennemi du général Vlasov et de l’Armée de libération, a finalement conclu que, dans la situation critique du Reich, il valait la peine d’essayer une ligne de conduite différente de celle qui avait prévalu jusqu’ici. Son changement d’esprit a été provoqué principalement par ses plus proches lieutenants SS. À cette époque, Himmler était, après Hitler, la personne la plus importante et la plus puissante du Reich. Il était chef du SS, prétoriens d’Hitler, chef de la police, y compris la Gestapo secrète, ministre de l’Intérieur et, depuis l’attentat contre Hitler le 20 juillet, commandant des troupes de réserve [Home Army – le rédacteur]. Il avait la pleine confiance de Hitler, qui lui donnait les mains libres pour traiter avec le général Vlasov.

La rencontre entre le général Vlasov et Himmler devait avoir lieu le 21 juillet. Mais cette date a presque coïncidé avec l’attentat contre Hitler; la réunion a donc eu lieu deux mois plus tard, le 16 septembre. Il en résulta le consentement de Himmler à la création d’un nouveau comité, appelé KONR – Comité pour la libération du peuple de Russie (27) et l’armée KONR sous le commandement du général Vlasov. Le Comité et l’Armée devaient embrasser tous les citoyens soviétiques vivant sous la domination allemande, afin d’unir leurs activités politiques et militaires dans la lutte contre le bolchevisme.

Le général Vlasov a confirmé sa déclaration dans le Manifeste de Smolensk, selon laquelle dans la nouvelle Russie « tout le monde obtiendra la liberté nationale, y compris le droit à l’autodétermination. La réalisation de ce droit à l’indépendance et à la liberté nationales n’est possible et sa clique. « (28)

Himmler a accepté cette interprétation et a promis d’aider à la formation de l’armée KONR. Pour commencer, cinq divisions devaient être organisées parmi les prisonniers et les travailleurs amenés en Allemagne des territoires occupés de l’est; leur nombre a atteint près de 5 millions. La majorité des troupes de l’Est étant engagées sur plusieurs fronts, leur transfert à l’armée KONR devait se faire progressivement. C’est ainsi que le nouveau comité et son armée doivent leur création à Himmler qui, en les prenant sous son aile, les éloigne de la sphère d’influence de la Wehrmacht et de Rosenberg, qu’il détestait tous les deux.

La création du Comité pour la libération du peuple de Russie et le consentement à l’organisation de son armée ont rencontré une forte opposition dans de nombreux milieux allemands influents, principalement parce que le Comité et l’armée étaient dirigés par le général russe Vlasov. embrasser les ressortissants de tous les peuples de la Russie.Non seulement Rosenberg s’est opposé à cela, mais aussi à de nombreux hauts fonctionnaires et officiers. La plus forte opposition de Vlasov venait cependant des représentants des nations non russes, dont le but était de couper tous les liens avec la Russie et de créer leurs propres États indépendants.

À leurs yeux, le KONR était principalement une entreprise russe et contrôlée par des Russes auxquels ils ne faisaient pas confiance. La déclaration de «l’égalité de tous les peuples de Russie et leur droit réel au développement national, à l’autodétermination et à l’indépendance de l’État» (29) était considérée comme une simple concession à des circonstances qui, comme par le passé, , serait oublié. Cette fois, les représentants non russes ont exprimé l’expérience de centaines d’années de relations entre leurs peuples et la Russie.

Ainsi, bien que Himmler – qui ne souhaitait qu’un seul comité russe plutôt que plusieurs comités nationaux – ait exercé des pressions et fait diverses menaces, les ressortissants suivants ont refusé de rejoindre KONR: Ukrainiens, Ruthènes Blancs, Géorgiens, Cosaques. Les Kalmouks, regroupés en « Cosaques », ont décidé de rejoindre KONR.Le général Vlasov, poussé par ses amis les plus proches, s’est entendu avec certains Ukrainiens, Ruthènes Blancs, Cosaques et Géorgiens qui prétendaient être des « représentants » de leurs nations. Ainsi, par exemple, le général russe Balabin a rejoint KONR en tant que « représentant » des cosaques, bien que son seul motif de « représentation » soit celui qu’il avait servi il y a quelque temps dans les troupes cosaques.

En passant, le général Vlasov n’avait aucune illusion; Il a pleinement réalisé sa défaite. Quand l’un des Allemands l’a félicité pour la solution « satisfaisante » des représentants non-russes, il a répondu tristement: « Ceux? » « Les autres ne sont que les ombres de leurs peuples, mais ce sont les ombres des ombres. » la préservation des fruits de la révolution de 1917. Cependant, les factions des anciens émigrés qui ont compris qu’un retour à l’état de choses avant 1917 était impossible, a soutenu le général Vlasov. Pourtant, KONR resta jusqu’à la fin sous l’influence des Russes qui étaient citoyens soviétiques;

Le 14 novembre 1944, le Comité pour la libération des peuples de Russie a tenu sa réunion inaugurale à Prague. Ici, le Manifeste de Prague a été proclamé. Les objectifs du KONR y étaient décrits: « a) Le renversement de la tyrannie de Staline, la libération des peuples de Russie du système bolchevique et la restitution de ces droits aux peuples de Russie pour lesquels ils se sont battus et gagnés au révolution populaire de 1917 b) Arrêt de la guerre et paix honorable avec l’Allemagne c) Création d’un nouveau système politique de peuple libre sans bolcheviks et exploiteurs « (31)

Le programme politique était presque identique à celui du Manifeste de Smolensk de décembre 1942; Mais il a tout d’abord souligné le droit des peuples de Russie à l’autodétermination et à l’indépendance nationale totale. Le Manifeste indiquait en outre qu’il « rejetait de manière décisive tous les projets réactionnaires liés à une limitation des droits des peuples » (32) et qu’il accueillait l’aide de l’Allemagne dans des conditions qui ne porteraient pas atteinte à l’honneur et à l’indépendance de la Russie. La déclaration s’est terminée par un appel aux officiers et aux soldats de l’Armée rouge pour arrêter la guerre d’agression et tourner les armes contre les usurpateurs bolcheviks et les « frères et soeurs » de la « patrie » pour continuer la lutte contre la tyrannie de Staline. et la guerre d’agression.

Après sa première réunion, le Comité pour la libération des peuples de Russie s’est réuni à quelques reprises à Prague, mais il n’a pas eu la possibilité de développer son activité. La fin du Troisième Reich approchait avec une grande rapidité. En outre, le contrôle de l’Allemagne entravait constamment le travail du Comité et toutes les décisions et instructions devaient être « coordonnées » avec le commissaire allemand compétent. Néanmoins, la publication du Manifeste de Prague a profondément marqué les Russes. Tout d’abord, il a suscité un grand nombre de demandes volontaires de service dans l’Armée de libération, un nombre qui dépasse toutes les attentes. en un seul jour, le 20 novembre, environ 60 000 demandes ont été reçues (33).

Le nombre de volontaires parmi les prisonniers de guerre et les réfugiés soviétiques, qui avaient quitté volontairement leur pays natal avec les armées allemandes en retraite, était particulièrement élevé. Ce qui est encore plus curieux, la désertion de l’Armée rouge aux yeux des Allemands s’est accrue après la publication du Manifeste, bien que personne n’ait plus douté de la défaite de l’Allemagne (34). un fait qu’il était répandu, en particulier dans l’Armée rouge.

L’armée de KONR, appelée de façon persistante mais à tort «ROA», armée de libération russe – aucune armée de ce type n’a jamais existé en tant que force militaire unifiée – avait commencé à se former en novembre 1944, six mois avant la fin de la guerre. Sa naissance s’est accompagnée de pénuries d’armes et de matériel (35) et du chaos du Reich en pleine désintégration. Son protecteur éphémère, Himmler, réalisant que l’entreprise était en retard, l’a abandonné à la Wehrmacht. Les armées allemandes retardaient le transfert de leurs troupes orientales au commandement du général Vlasov; Nombre de ces formations ont été détruites ou ont subi de lourdes pertes sur le front occidental (36). Les dirigeants de l’économie allemande protestaient contre le recrutement de travailleurs [de l’est] dans l’armée de libération. Par conséquent, les 5 divisions à organiser ont été coupées par les Allemands à deux [éventuellement 2 1/2 plus une petite « Air Force » – la rédactrice]. L’armée KONR n’aurait jamais été formée, même en tant que petite force, en si peu de temps, mais en raison du grand afflux de soldats, de l’enthousiasme des volontaires et de l’existence d’un personnel réduit que le général Vlasov avait réussi à deux ans d’inactivité (37)

Malgré toutes les difficultés, le général Vlasov forma le quartier général de l’armée, deux divisions motorisées, une brigade de réserve et un bataillon d’ingénieurs, ainsi que quelques unités d’officiers totalisant quelque 50 000 hommes (38 et 39). Le 28 janvier 1945 il a officiellement pris le commandement de l’armée. Peu de temps après, les insignes allemands ont été enlevés et remplacés par les propres insignes de l’armée.

La 1ère division KONR, sous le commandement du général [Sergei Kuzmich] Bunyachenko, a été baptisée « 600th Panzer-Grenadier Division » (40). Son organisation a débuté en novembre 1944 à Muensingen. Éditeur]. La préparation opérationnelle a été atteinte à la mi-février 1945. En raison de la réticence de la Wehrmacht à se séparer de ses formations orientales mentionnées précédemment, le noyau de la division était constitué des vestiges de la 30ème division d’infanterie SS (russe n ° 2). fortement réduit pendant les combats en France, et les restes de la tristement célèbre division SS Kaminski, qui était en fait une bande de hors-la-loi et non une formation militaire.Lorsque cette populace est arrivée au camp où la division se formait, des bandes d’hommes armés et non armés portant toutes sortes d’uniformes, accompagnés de femmes en robes de fantaisie et coiffés de la tête aux pieds sortis des voitures; les officiers ne se distinguaient des hommes que par le nombre de montres à leurs poignets – de trois à cinq; l’ordre et la discipline n’existaient pas. (41) A cette vue, le général Bunyachenko s’exclama avec colère: « Alors c’est ce que vous me donnez – bandits, voleurs, voleurs. Vous me laisserez avoir ce que vous ne pouvez plus utiliser! « (42)

Bien que la division soit bientôt opérationnelle, de graves pénuries d’armes, d’équipements et de fournitures sont survenues. (43) Il n’y aurait que 50% des livres nécessaires, de sorte que seule la moitié des soldats pourrait quitter la caserne pour des exercices. , alors que l’autre moitié a dû attendre son tour. (44) Après avoir terminé son entraînement, la Division a attendu le début du mois de mars pour passer des commandes et, un mois plus tard, elle est arrivée sur le front de l’Oder. Ces retards étaient principalement dus au chaos général en Allemagne. En route vers le front, quelques milliers de travailleurs et de soldats russes des formations orientales se sont joints à la division.

La 2e division KONR, sous le commandement du général GA Zveryev, fut nommée 650ème division Panzer-Grenadier (45). Sa formation commença en janvier 1945 à Baden, à quelque 43 milles du camp de la 1re division. la pénurie d’armes et de matériel, elle n’a jamais vraiment atteint la disponibilité opérationnelle. La base de la division se composait de quelques bataillons retirés de Norvège et de prisonniers russes récemment capturés. (47)

Le quartier général de l’armée de KONR, la brigade de réserve, le bataillon du génie, l’école des officiers , se formaient dans la même zone que la 2e division. L’organisation de la 3ème Division a commencé en Autriche, mais sa force n’a apparemment jamais dépassé 2.700 hommes.

Le corps de cavalerie cosaque du général von Pannwitz, qui comptait environ 50 000 hommes, et le corps de défense russe de Serbie, d’environ 15 000 hommes, devaient également faire partie de l’armée KONR; mais les cosaques ont rejoint la 2e division quand tout était fini, et le corps de défense de la Serbie n’a jamais rejoint les forces de Vlasov (48). Parmi les formations KONR, seules deux ont participé au combat: un petit détachement blindé du colonel Sakharov, au début de février 1945; et à la mi-avril, la 1ère Division, qui, une fois arrivée au front, fut chargée de capturer la tête de pont soviétique dans la région de Francfort-sur-l’Oder (49).

Cette tête de pont avait déjà été attaquée par les Allemands, mais sans aucun succès. L’attaque de la 1re Division a également échoué, avec de lourdes pertes en raison du manque d’artillerie et de soutien aérien adéquats. (50) Depuis le moment où la division a quitté le camp d’entraînement, le général Bunyachenko avait retardé l’exécution de tous les ordres , chaque fois en attente de l’approbation du général Vlasov.

Après l’échec de cette attaque, il retire la division de son propre chef (51) et quelques jours plus tard commence la marche vers la frontière de la Tchécoslovaquie avec le détachement de Sakharov et les volontaires russes. 12 000 à plus de 20 000 hommes. En chemin, les Allemands tentèrent en vain de lui faire obéir. À la fin d’avril, la division atteignit la frontière de la Tchécoslovaquie. Là, le général Vlasov a rejoint Bunyachenko.

Le 2 mai, ils se sont arrêtés à 30 milles de Prague. Un émissaire allemand arriva au général Vlasov et l’informa que le quartier général de l’armée, la 2e division et les autres formations du KONR traversaient l’Autriche en Tchécoslovaquie; et que les Allemands n’avaient plus besoin de la 1ère Division mais voulaient être assurés qu’ils ne se retourneraient pas contre eux (52).

A cette époque, Prague semblait être l’objectif des armées américaines et soviétiques qui approchaient de deux directions. Cela a incité le Conseil national tchécoslovaque à appeler à un soulèvement contre les Allemands. Cela a commencé le 5 mai. Le même jour, les Tchèques ont imploré les Alliés par radio pour venir à leur secours, car Prague était menacée par les Allemands. Leur appel était en vain. Grâce à l’accord conclu avec le Kremlin, qui incluait la Tchécoslovaquie dans le domaine de l’influence soviétique, les Américains s’étaient arrêtés. L’Armée rouge a fait de même, probablement pour donner aux SS allemands le temps de traiter à leur manière avec les insurgés antisoviétiques. Ainsi, les Russes ont répété ce qu’ils avaient fait en août et septembre [1944] lors de l’insurrection de Varsovie.



N’ayant reçu aucune réponse à leur appel à l’aide, le Conseil national tchécoslovaque a demandé de l’aide au général Bunyachenko. Dans la matinée du 6 mai, la 1re division se joignit au combat et, le soir, effaça Prague des SS allemands (53). Les Tchèques accueillirent joyeusement les hommes de Vlasov, mais le lendemain, le général Bunyachenko fut informé par l’Armée rouge, non par les Américains, comme il s’y attendait (54) et par le remplacement du Conseil national tchécoslovaque par le gouvernement Benes; ceux-ci exigeaient que les forces du général Vlasov attendaient l’entrée de l’armée rouge pour se rendre ou quittaient Prague aussitôt que possible. Le matin du 8, les troupes du général Bunyachenko ont commencé à marcher vers la même région d’où elles étaient arrivées à Prague quatre jours auparavant (55).

Le 19 avril, la 2e division et le quartier général de l’armée ont reçu des ordres de marche pour se rendre à Linz. de là ils devaient aller au front après avoir été armés et équipés. En chemin, la division a passé un prisonnier de guerre.camp de soldats soviétiques qui, voyant les colonnes de marche de leurs camarades, ont commencé à briser les clôtures et à rejoindre les troupes. Les sentinelles allemandes ont ouvert le feu qui a été rendu par les volontaires russes. Les officiers de liaison allemands ont réussi à régler cet incident. Le 1er mai, la division a atteint la zone de Linz. Hitler était déjà mort. La fin de la guerre était une question de jours (56). À peu près au même moment, deux émissaires du général Vlasov, dont un officier allemand, arrivèrent au siège de la 7e armée américaine.

Le commandement de l’armée leur a demandé d’attendre la décision de son gouvernement et, au bout de quelques jours, on leur a dit qu’ils étaient prisonniers. Le général Vlasov, sans nouvelles de ses émissaires, perdit tout espoir de sauver ses soldats de la vengeance du Kremlin. C’était un homme complètement désabusé. Quelques jours après avoir quitté Prague, la 1ère division KONR a déposé les armes dans le petit village tchèque de Schluesselburg, dans la zone américaine. Les émissaires soviétiques ne ménagèrent aucun effort pour amener le général Bunyachenko à se rendre à l’armée rouge. Le général Bunyachenko a joué pour le temps, essayant de convaincre les Américains qu’ils devaient interner ses soldats et ne pas les remettre aux Soviétiques. Cependant, le 12 mai, il fut informé que Schluesselburg serait inclus dans la zone soviétique,

La seule solution possible, suggérée par un officier américain, était que les soldats de KONR pourraient tenter de traverser individuellement la zone américaine. Le général Bunyachenko a immédiatement dissous la division, conseillant à ses subordonnés de tenter leur chance eux-mêmes. Pendant le vol cependant, beaucoup ont été abattus par les troupes soviétiques, la majorité ont été capturés par l’Armée rouge et d’autres par les Américains (57). Environ 17 000 d’entre eux auraient été déportés en Russie emprisonnement à vie. Le général Vlasov est tombé aux mains des Soviétiques le 12 mai [1945]. Après le changement de ligne de démarcation, il se rendait en voiture de Schuesselburg à la zone américaine. Il existe différentes versions, pas très différentes les unes des autres, quant aux circonstances dans lesquelles il a été capturé, mais toutes conviennent qu’il a été victime de malchance,

La 2ème division KONR est divisée en deux parties. le 12 mai, en Autriche, la plus grande partie, avec le corps de cosaques du général von Pannwitz, se rendit aux Anglais pour y être internés dans la région de Klagenfurt – St. Veit.Un régiment de la 2e division et le quartier général de l’armée sont arrivés dans la zone américaine après un long et pénible voyage et ont été internés à Landau, dans l’ouest de la Bavière. Le 11 mai 1945, le commandant de la 2e division, le général Zverev, était tombé aux mains des Soviétiques. Voulant rester avec sa femme mourante, il s’était enfermé dans ses quartiers avec son aide de camp et avait décidé de se battre. Lors de l’échange de coups de feu avec des soldats soviétiques, l’aide de camp a été tué et le général Zverev a été blessé et capturé (59).

Le 27 mai, conformément à l’accord signé à Vienne par les autorités britanniques et soviétiques, les Britanniques ont commencé à remettre aux Soviétiques les soldats internés des formations orientales ainsi que les cosaques. Ce jour-là, à Graz, on a remis les généraux von Pannwitz, Krasnov et Shkuro. Tous trois espéraient au dernier qu’ils seraient épargnés par ce sort, car le premier était un allemand et les deux autres anciens émigrés [tsaristes] russes (60).



Au même moment, le commandant britannique est arrivé au poste de commandement de la 2e division KONR et a annoncé que le lendemain, les prisonniers quitteraient le camp en groupes nationaux. Lorsqu’on lui a demandé si c’était le premier pas vers la Sibérie, il a répondu par l’affirmative et a commencé à expliquer que la politique oblige parfois un soldat à accomplir des actions avec lesquelles il n’est pas d’accord (61). de la section de liaison [de la division] et quelques centaines de prisonniers, principalement des cosaques, se sont échappés du camp avec l’aide d’un officier britannique et de quelques soldats britanniques.

La majorité restait, car ils ne pouvaient pas se décider ou manquaient de force pour risquer une telle aventure. Le matin, ils ont été chargés sur des camions et remis au NKVD. En route, déjà dans la zone soviétique, beaucoup ont tenté de s’enfuir, mais presque tous ont été abattus, soit par les membres du convoi, soit par des patrouilles soviétiques dans le pays. Après l’arrivée à Vienne, les prisonniers survivants ont été envoyés par rail en Russie. (62) Le nombre de cosaques livrés aux Soviétiques, rapporté dans une déclaration écrite d’un immigrant cosaque, mérite une attention particulière. La livraison des internés aux autorités soviétiques a commencé le 28 mai.

Ce jour-là, une conférence a été convoquée dans la petite ville de Spittal, en Autriche, à laquelle le commandant britannique avait convié l’ensemble des officiers du camp des cosaques: 35 généraux, 167 colonels, 283 lieutenants-colonels, 375 capitaines, 1 752 officiers subalternes. 136 fonctionnaires et médecins militaires, deux aumôniers, deux chefs de bande, deux photographes et deux interprètes, pour un total de 2 756 personnes. Au moment du départ du camp, 2 201 personnes étaient prêtes pour le voyage, les autres ayant refusé d’être chargées dans les camions ou ayant disparu.

Sur le chemin de Linz, 55 d’entre eux se sont suicidés; 2 146 ont été remis au NKVD. Parmi eux, 1 856 officiers cosaques, 176 Russes, 63 Ukrainiens, 31 Caucasiens et une poignée d’autres ressortissants. En ce qui concerne le sort de ceux qui ont été livrés: 12 généraux ont été envoyés à Moscou, 120 officiers ont été abattus sur le chemin de Vienne par des soldats soviétiques du convoi, 1 030 officiers ont été interrogés par le NKVD; beaucoup de ce groupe ont été envoyés dans les mines de l’Oural et privés du droit de sortir à la surface de la terre.

Deux généraux cosaques ont été tués dans leurs quartiers le jour de la livraison aux Soviétiques. Le 1er juin, environ 25 000 personnes ont été remises aux Soviétiques depuis le camp de cosaques de Linz, qui comptait 32 000 personnes, principalement des hommes âgés, des femmes et des enfants qui étaient en réalité des réfugiés. Même après la période spécifiée de la livraison des prisonniers, les missions militaires soviétiques ont effectué des raids inattendus dans les camps de personnes déplacées dans les zones américaine et britannique et leur ont pris de nombreuses personnes par la force. Au total, plus de 150 000 Cosaques ont été remis à l’UsR.

Le destin des cosaques était partagé par la 162ème division turkmène qui s’est rendue aux Britanniques en Italie (63) et par presque tous les prisonniers – citoyens soviétiques – des autres formations orientales. En février 1946, la même partie de la 2e division KONR qui, avec le quartier général de l’armée, avait été internée par les Américains à Landau. Les commandants de ces formations ont tenté de persuader les autorités américaines de parrainer les restes de l’armée KONR, en conservant leur caractère de formations anti-soviétiques. Les Américains ont expliqué que c’était tout à fait impossible et ont souvent fait remarquer qu’il était toujours possible de s’échapper du camp mal gardé.

Beaucoup de stagiaires ont profité de cette opportunité, mais environ 3 000 ont décidé de rester. En automne, les prisonniers ont été transférés à Regensberg puis à Platting. Là, un dimanche à 6 heures du matin, commença la livraison forcée des prisonniers aux Soviétiques. Ce fut une terrible surprise pour les prisonniers, qui ne pensaient pas qu’ils seraient remis de force. Les camps de Kempton, Landshut et d’autres lieux ont été liquidés de la même manière (64). La moitié des dirigeants du mouvement Vlasov ont été livrés aux Soviétiques (65). Voici le témoignage d’un marin britannique donné ici sans modification:

« Une peur ineffable que j’ai vue lors du convoi et du rapatriement de personnes en Russie soviétique. Ils devenaient blancs, verts et gris avec la peur qui les saisissait. Lorsque nous sommes arrivés au port et que nous les remettions aux Russes, les rapatriés s’évanouissaient et perdaient la raison. Et ce n’est que maintenant que je sais ce qu’est la peur d’un homme qui a vécu l’enfer, et que ce n’est rien comparé à la peur d’un homme qui retourne dans l’enfer soviétique. »

Le corps de défense russe de Serbie qui s’est rendu aux Britanniques a échappé au terrible destin. Ses soldats ont été sauvés par le fait qu’ils étaient d’anciens émigrés russes ou des fils de tels émigrés (66). De la même manière, les soldats de la division ukrainienne ont été sauvés. Comme la majorité d’entre eux étaient des citoyens polonais et que les autres revendiquaient le même privilège, ils ne tombaient pas aux yeux des gouvernements occidentaux dans la catégorie des « traîtres » de l’Union soviétique.

Cependant, avant que cette décision ne soit prise, en mai 1946, les Ukrainiens ont vécu une période d’incertitude terrible. Les soldats des formations estonienne et lettone ne furent pas non plus livrés aux Soviétiques, car ils étaient citoyens d’États dont l’annexion par l’Union soviétique en 1939 n’était pas officiellement reconnue par les puissances occidentales. Le 2 août 1946, la première mention du mouvement Vlasov parut dans la presse soviétique. La dernière page de Pravda, le plus grand journal de Moscou, annonçait la mort par pendaison de Vlasov, Malyshkin, Zhilenkov, Trukhin, Zakutny, Blagoveshchenski, Meandrov, Maltsev, Bunyachenko, Zverev, Korbukov et Shatov. »Tous les accusés ont reconnu leur culpabilité dans les accusations portées contre eux … La peine a été exécutée » (67).

Le Mouvement Vlasov était l’un des mouvements idéologiques les plus forts connus dans l’histoire moderne, en raison du nombre de partisans qu’il a acquis et de la forme radicale dans laquelle il s’exprimait: la lutte avec les armes contre son propre gouvernement aux côtés de l’ennemi. de sa propre nation. Et pourtant, malgré sa force et sa vitalité, elle n’a pas apporté les résultats escomptés et a causé plus de problèmes aux Allemands qu’aux avantages. Les raisons n’étaient pas tant dans le mouvement lui-même que dans les circonstances dans lesquelles il est né et devait exister (68).

Jusqu’au milieu de l’année 1944, pendant trois années de guerre avec les Soviétiques, Hitler combattit le mouvement Vlasov et les mouvements nationaux anti-soviétiques, ainsi que Staline. Et même lorsque ces mouvements ont finalement obtenu son approbation, ce n’est jamais le cas. Le 27 janvier 1945, dans une tirade contre l’habillement des étrangers en uniforme allemand, en particulier les habitants de l’UsR: « On n’a pas le sens de l’honneur ici. Chaque misérable est en uniforme allemand. J’étais toujours contre. » (69)



Le développement du mouvement anti-soviétique n’a pas non plus été stoppé par le mauvais traitement que les formations orientales ont reçu de nombreux commandants allemands (70). Trop souvent, ils étaient considérés comme des troupes de troisième classe qui ne méritaient aucune attention. Ce n’est que vers le milieu de 1944 que le chef de l’état-major général de l’armée a donné des instructions pour le traitement des soldats et des troupes de volontaires qui leur garantissaient les droits et privilèges des soldats (71). action ils ont été laissés à eux-mêmes au lieu d’être retirés à temps; cela a souvent entraîné un désastre pour eux. Beaucoup d’entre eux ont péri de cette manière lors des combats en Normandie. À la fin du mois d’août 1944, les Américains comptaient à eux seuls 20 000 prisonniers des formations orientales (72 et 73).

Et pourtant, malgré tout cela, les formations orientales se développaient presque jusqu’au bout. Ce qui est encore plus extraordinaire: leur développement a échappé non seulement à l’avis d’Hitler, mais même à celui de son policier attentif, Himmler. Quand, en octobre 1944, le général des troupes orientales informa Himmler qu’au moment de l’invasion anglo-américaine du continent, plus de 800 000 volontaires de l’Est servaient dans l’armée allemande et environ 100 000 dans la marine et la Luftwaffe, dissimuler sa crainte que cette masse ne constitue une menace pour les Allemands (74).

Hitler en savait encore moins; Le 23 mars 1945, il s’est exclamé avec une grande surprise lors d’une conférence: «Nous ne savons tout simplement pas ce qui circule. Je viens d’entendre pour la première fois, à ma grande surprise, qu’une division SS ukrainienne est soudainement apparue. Je ne sais rien à ce sujet. « (75) Si alors, le mouvement Vlasov et les mouvements anti-soviétiques non-russes n’ont pas donné les résultats qu’ils auraient pu donner, Hitler en est le premier responsable. Jusqu’à la fin, ni lui ni ses acolytes n’ont jamais appris la leçon. Même la dernière tentative de modification de leur politique n’a pas abouti, car ils ne comprenaient pas les aspirations des nations non russes qui rejetaient le système soviétique et la domination de la Russie sur leurs pays.

Certes, le Manifeste de Prague a reconnu le droit à l’indépendance de toutes les nations sous la domination russe [anti-communiste], mais le manque de confiance en la Russie a empêché les séparatistes de se joindre aux Russes.En conséquence, le Comité pour la libération des peuples de Russie était principalement une entreprise russe. Son armée avait même une saveur russe plus forte.

La tragédie du mouvement Vlasov était qu’il combattait un système totalitaire aux côtés d’un autre, qu’il luttait pour la libération de sa propre nation aux côtés d’une autre nation qui voulait l’asservir. Ses programmes libéraux étaient une sorte de paradoxe. La même chose est vraie pour les mouvements anti-soviétiques des peuples non-russes qui ne se sont pas entendus en Occident. A cette époque, tous les citoyens soviétiques qui prenaient les armes contre l’USR étaient aux yeux de l’Occident des traîtres à leur pays qui ne méritaient pas la clémence. C’était bien sûr une façon beaucoup trop simple d’examiner toute la question.

Du point de vue moral, les Ukrainiens, les Biélorusses, les Cosaques, les Géorgiens, les Arméniens et les Turcomans et les membres de toutes les autres nations non russes n’étaient pas des traîtres. Sous quel gouvernement ils sont nés et dans quelle partie du monde, ils ont tous lutté contre un gouvernement qui n’était pas leur gouvernement et contre un pays qui n’était pas leur pays, mais qui les avait réduits en esclavage. En revanche, les Russes du général Vlasov ne combattaient que contre leur gouvernement mais pas contre leur propre nation; de plus, ils ont lutté pour la libération de leur nation du système qui l’asservissait. On pourrait dire d’eux qu’ils étaient des traîtres à leur gouvernement, mais pas des traîtres à leur nation. En Russie soviétique, le gouvernement et la nation ne sont pas les mêmes qu’en Occident.

Il n’y a jamais eu en Russie un gouvernement du peuple, les affaires de l’Etat ne sont pas contrôlés par le peuple et l’État (et le gouvernement) n’existe pas pour le peuple, mais l’inverse. Général Vlasov et les milliers de ses soldats et des millions de ses partisans étaient bons Russes et non stipendiés de Hitler qui, malheureusement, ils semblaient être et que Hitler voulait qu’ils soient. Déjà à l’automne 1942, l’Office allemand des Affaires étrangères a déclaré dans un mémorandum que le général Vlasov «n’est pas …. un simple chercheur de gloire politique et en conséquence ne sera jamais devenir un mercenaire achetable et ne sera jamais prêt à conduire stipendiés. » ( 76)

Le général Vlasov n’est pas devenu le chef de file de la mutinerie contre le système soviétique en raison de griefs personnels; loin de là, jusqu’à la toute fin de son service dans l’Armée rouge, il faisait une excellente carrière. La trahison ne vient pas facilement, même pour les personnes de faible niveau moral. Aux côtés du général Vlasov, près d’un million de citoyens soviétiques se battaient côte à côte avec l’envahisseur, et des millions d’autres manifestaient de la sympathie pour l’envahisseur: des raisons très importantes expliquaient ce phénomène.

A mon avis, il y a une raison qui explique tout: la haine générale du système soviétique, une haine plus grande que le patriotisme inné et la loyauté envers son propre gouvernement. Ceux qui n’ont pas vu la dégradation illimitée de l’homme dans ce qui était l’enfer soviétique ne peuvent pas comprendre qu’un moment puisse arriver où un homme désespéré par le bras prendra les armes contre le système haineux, même à côté d’un ennemi. La responsabilité de sa mutinerie incombe au système et non à lui. Ici, les notions de loyauté et de trahison perdent leur sens. Si, aux yeux de beaucoup de gens, les Allemands qui ont lutté contre Hitler n’étaient pas des traîtres, pourquoi les Russes qui ont combattu contre le système soviétique seraient-ils des traîtres?



Le texte des tracts adressés aux soldats soviétiques en uniforme allemand, déposés par les forces aériennes alliées en France au cours de l’été 1944, montre peut-être le peu d’opinion publique occidentale qui a compris la situation réelle. a appelé à la cessation des combats et a promis comme récompense – rapatriement rapide des prisonniers à l’URSS! L’effet était bien sûr tel que certaines des troupes orientales se battaient désespérément contre le dernier homme (77). Ainsi, par exemple, un bataillon arménien a péri complètement dans des combats acharnés (78) durant la seconde Guerre mondiale. Privés de leur patrie, méprisés par leurs protecteurs, considérés généralement comme des traîtres, bien que dans leur conscience ils n’étaient pas des traîtres, ils se battaient souvent pour une cause étrangère et haineuse; la seule récompense qu’ils ont finalement reçue pour leurs douleurs était le labeur et la mort, la plupart du temps dans un pays étranger, ou le «rapatriement» dans l’enfer dont ils avaient tenté de s’échapper. Le vieux général [Ernst] Koestring, dans une conversation avec un colonel américain, aurait déclaré:

« Nous, Allemands, à cause de notre manque de raison, de notre appétit sans limite, de notre incapacité et de notre ignorance, avons perdu le plus grand capital qui existait dans la lutte contre le bolchévisme. la boue Et pourtant, nous avons quitté certains capitaux qui pourraient se développer à l’avenir.Vous ne me comprendrez pas aujourd’hui lorsque je vous dis que ces dernières semaines vous avez détruit cette capitale pour la deuxième fois, pas seulement au sens matériel, mais aussi dans les âmes de tous ceux qui avaient compté sur votre aide et decompréhension après que les Allemands les laisser tomber. Il peut facilement arriver que dans un proche avenir ,vous appellerez pour ce qui est périssant maintenant. »(79)

Ainsi se termine l’histoire du volontaire russe au service des forces armées allemandes pendant la seconde guerre mondiale.

