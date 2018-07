Les plus mystérieuses découvertes effectuées au fonds des océans mises en photos

D’innombrables mystères tapissent les fonds sous-marins. Au fil des années, des plongeurs on fait émerger des objets extraordinaires, retrouvés dans les fonds des océans, comme des épaves ou des moteurs de fusées! Cliquez pour plonger au cœur du mystère!

Rivière sous-marine découverte coulant sur le fond de la mer

Des rivières sous-marines massives qui coulent le long des océans ont été découvertes par des scientifiques.

Les chercheurs travaillant dans la mer Noire ont trouvé des courants d’eau 350 fois plus importants que la Tamise qui coule le long du fond de la mer, creusant des canaux semblables à une rivière sur la terre ferme.

La rivière sous-marine, qui a jusqu’à 115 pieds de profondeur par endroits, a même des rapides et des cascades semblables à ses équivalents terrestres.

Si l’on en trouve sur terre, les scientifiques estiment qu’il s’agirait du sixième plus grand fleuve du monde en termes de quantité d’eau qui le traverse.

La découverte pourrait aider à expliquer comment la vie parvient à survivre dans l’océan profond loin au large des eaux riches en nutriments qui se trouvent près de la terre, car les rivières transportent des sédiments et des nutriments avec eux.

Les scientifiques, basés à l’Université de Leeds, ont utilisé un sous-marin robotique pour étudier pour la première fois un chenal profond qui avait été trouvé sur le fond marin.

Ils ont trouvé une rivière d’eau très salée qui coule le long du chenal profond au fond de la mer Noire, créant des berges de rivières et des plaines inondables comme une rivière à terre.

Le Dr Dan Parsons, de l’école de la terre et de l’environnement de l’université, a déclaré: «L’eau dans les canaux est plus dense que l’eau de mer environnante car elle a une salinité plus élevée et transporte beaucoup de sédiments.

«Il coule le long du plateau de la mer et dans la plaine abyssale comme une rivière sur terre.Les plaines abyssales de nos océans sont comme les déserts du monde marin, mais ces canaux peuvent fournir des nutriments et des ingrédients nécessaires pour la vie sur ces déserts. .

« Cela signifie qu’ils pourraient être d’une importance vitale, comme les artères fournissant la vie à l’océan profond.

« La principale différence que nous avons trouvée dans les rivières terrestres était que lorsque l’écoulement circule dans le virage, l’eau tourne en sens inverse des rivières terrestres. »

La rivière sous-marine découverte par le Dr Parsons et ses collègues, qui n’a pas encore été nommée, provient de l’eau salée qui s’écoule du détroit du Bosphore depuis la Méditerranée jusqu’à la mer Noire, où l’eau contient moins de sel.

Cela fait que l’eau dense de la Méditerranée coule comme une rivière le long du fond de la mer, creusant un chenal avec des berges d’environ 115 pieds de profondeur et 0,6 de mille de large. C’est la seule rivière sous-marine active à avoir été trouvée jusqu’à présent.

Les scientifiques ont longtemps soupçonné qu’ils pouvaient se former, après que des échographies du fond de la mer ont révélé des chenaux sinueux dans de nombreux océans du monde, bien qu’aucun d’entre eux ne se soit jamais vu déceler des courants d’eau.

Parmi les plus grands de ces canaux est au large de la côte du Brésil où l’Amazonie pénètre dans l’océan Atlantique.

On pense que la plupart se sont formés lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas et que les chenaux atteignaient jusqu’à 2 500 milles de long et plusieurs milles de large.

Le chenal de la mer Noire, bien que beaucoup plus petit, est le seul qui coule encore et prouve que ces canaux mystérieux sont formés par des rivières sous-marines.

Contrairement aux tranchées océaniques, qui sont des formations géologiques qui se forment dans les parties les plus profondes de l’océan en raison des mouvements des plaques tectoniques, les chenaux sous-marins serpentent comme des rivières sur terre et forment des berges de la même manière en érodant le limon du fond. canal et le construire sur les bords.

Dr Parsons a constaté que la rivière de la Mer Noire coule à environ 4 miles par heure avec 22 000 mètres cubes d’eau passant par le canal chaque seconde – 350 fois plus que la Tamise et 10 fois plus grande que la plus grande rivière d’Europe, le Rhin.

La rivière de la mer Noire ne coule que sur environ 37 milles jusqu’à ce qu’elle atteigne le bord de la plate-forme maritime et se dissipe dans la mer profonde.

Dr Parsons a déclaré que les données de la recherche seront également importantes pour les compagnies pétrolières qui cherchent à forer dans les zones où ces rivières existent.

Il a dit: « C’est la première fois que nous avons pu montrer qu’il y a un écoulement dans un système de canaux naturels et que nous mesurons directement le flux et comment cela est lié à la forme et à la morphologie du canal. »

lus de 2 900 pièces d’or et 45 lingots d’or ont été retrouvés sur les naufragés SSCentral America depuis qu’une fouille archéologique a débuté à la mi-avril, l’entreprise Odyssey Marine Exploration, a annoncé un rapport publié mardi.

D’autres artefacts récupérés au 19 e siècle comprennent des bagages, un pistolet, une montre de poche et plusieurs daguerréotypes, un type de photographie précoce. Plusieurs échantillons d’anémones de corail et de mer ont également été collectés dans le cadre d’un programme scientifique qui étudie la diversité biologique des grands fonds marins.

Des spécimens de pins et de chênes placés sur les fonds marins en 1990 et 1991, lors des dernières plongées connues sur le site des naufrages, sont récupérés afin que les scientifiques puissent étudier les «vers de mer» qui consomment et détruisent les bois du navire.

« Les informations fournies par cette expérience ont fourni de nouvelles informations précieuses sur la dégradation des épaves dans cet environnement, et cela aide grandement notre interprétation des conditions que nous observons sur ce site et peut s’attendre à d’autres épaves dans des circonstances similaires », dit l’un des les rapports précédemment publiés par Odyssey Marine Exploration.

Le SS Central America a coulé au large de la côte de la Caroline en 1857, à l’apogée de la ruée vers l’or de la Californie, quand il a navigué dans un ouragan. Il était parti, quelques jours plus tôt, du Panama, avec environ 580 passagers transportant avec eux une quantité d’or inconnue. Estimations pour l’ensemble de la cargaison d’or entre trois et 21 tonnes d’or.

Le naufrage du navire a contribué à la panique de 1857 et à la dépression économique qui a suivi aux États-Unis, affirment les historiens.

Thomas G. Thompson, un chercheur de Defiance, Ohio, a découvert l’emplacement du navire – environ 160 miles au large de la Caroline du Sud – en 1987, après des années à développer la technologie nécessaire pour cartographier et explorer le fond marin. Pendant ce temps, les riches Ohioiens ont versé de l’argent dans la recherche de Thompson.

Nemo , un véhicule télécommandé, a rapporté plus de 40 millions de dollars d’or à bord du navire à vapeur à coque en bois, considéré par beaucoup comme le Titanic de son époque. Les scientifiques et les ingénieurs qui ont participé à la récupération initiale se souviennent de l’excitation écrasante de regarder une alimentation en direct du naufrage alors qu’ils frappaient l’or.

Peu de temps après que Nemo ait apporté le premier lot d’or, un groupe d’entreprises américaines et britanniques qui avaient assuré la cargaison du navire plus d’un siècle revendiquait des droits sur le trésor. En 1993, après une longue procédure contentieuse, la compagnie de Thompson, Columbus-America Discovery Group et les assureurs ont accepté de diviser le trésor, les premiers ayant acquis 92,5% des biens récupérés.

Deux ans plus tard, Thompson a été giflé avec une nouvelle poursuite, cette fois par certains de ses investisseurs, qui ont dit qu’ils n’avaient pas reçu les retours qui leur avaient été promis. En 2012, Thompson a raté une audience connexe et est devenu un fugitif après qu’un juge fédéral a émis un mandat d’arrestation pour le chasseur de trésor.

En mars, Odyssey Marine Exploration s’est vu attribuer un contrat exclusif pour récupérer le trésor restant du naufrage. La société cotée en bourse à Tampa, en Floride, devrait recevoir 80% du produit de la récupération jusqu’à un montant fixe et 45% par la suite.

En juin, le juge en chef des États-Unis, Rebecca Beach Smith, a ordonné à un expert de superviser la manipulation par les maréchaux américains des artefacts tirés de l’épave, d’après Mike Lorz du Columbus-America Discovery Group.

La société d’exploration de naufrages en eaux profondes a publié quatre rapports depuis qu’elle a fait sa première plongée dans la SS Amérique centrale il y a quatre mois, y compris des listes du nombre et du type de pièces trouvées. Parmi les listes figurent des articles historiques, comme une paire de pantalons en coton, deux paquets de papier scellés, un bol en céramique blanche, un cadenas et une clé.

Lac Issyk-Kul

Les cranes déformés

Une découverte archéologique de 13 crânes en forme de Conehead au Mexique a des gens qui se souviennent du fameux sketch Saturday Night Live . Les ossements, qui datent d’environ 1 000 ans et datent de 945 à 1308 après J.-C., ont été découverts accidentellement lors d’une fouille pour un système d’irrigation dans l’État de Sonora, au nord-ouest du Mexique. Bien qu’il ne soit pas rare que des sites archéologiques soient mis au jour lors de fouilles modernes, les crânes déformés découverts sur le site sont assez rares, surtout au nord de Sonora. « Il s’agissait d’un cimetière hispanique avec 25 crânes, et 13 d’entre eux ont des têtes déformées », a déclaré à ABC News Cristina Garcia Moreno, qui a travaillé sur le projet avec l’Arizona State University . « Nous ne savons pas pourquoi cette population a spécifiquement déformé leurs têtes. »

Cité portuaire de Pavlopetri

Des maisons jumelées avec des jardins, des vêtements qui sèchent dans les cours, des murs et des rues bien dessinées – Pavlopetri incarne le mode de vie suburbain. Sauf que c’est un port de l’âge de bronze, submergé depuis des millénaires au large de la côte sud-est de la Grèce.

Elle est devenu la première ville sous-marine à être entièrement cartographiée numériquement et enregistrée en trois dimensions, puis ramenée à la vie avec l’infographie.

Le résultat montre combien il a en commun avec les villes portuaires d’aujourd’hui – Liverpool, Londres, New York, San Francisco, Tokyo ou Shanghai – malgré le fait que son apogée était de 4000 ans.

Couvrant une superficie d’environ huit terrains de football, Pavlopetri apparaît comme une série de grandes zones de pierres indiquant des complexes de construction, parmi lesquels un réseau de murs peut être tracé.

C’est une ville de routes bien construites bordées de maisons individuelles et jumelées à deux étages. Il y a de plus grands bâtiments apparemment publics et des preuves d’un système de gestion de l’eau complexe impliquant des canaux et des gouttières.

Ce n’était pas un village de paysans mais une société stratifiée où les gens exerçaient des professions: chefs de villes, fonctionnaires, scribes, marchands, commerçants, artisans (potiers, bronziers, artistes), soldats, marins, agriculteurs, bergers et probablement esclaves. .

La société grecque de l’âge du bronze devenait hiérarchique et très organisée, chacun avait un rôle clairement défini à jouer.

La mode de pointe

Ils ont fait des copies bon marché de produits exotiques coûteux, de la même manière que les marques de créateurs désirables sont copiés aujourd’hui

L’ascension et la chute de Pavlopetri ont coïncidé avec la période des premières civilisations européennes – les Minoens de Crète et plus tard les Mycéniens de la Grèce continentale.

La Machine d’Anticythère

Après avoir 2000 ans sous la mer, trois pièces plates, difformes de bronze au Musée archéologique national à Athènes sont toutes les nuances de vert, d’émeraude à la forêt. De loin, ils ressemblent à des rochers avec des taches de moisissure. Rapprochez-vous, cependant, et la vue est magnifique. Crushed inside, obscurci par la corrosion, sont des traces de technologie qui semblent tout à fait modernes: des engrenages avec des dents triangulaires soignées (comme l’intérieur d’une horloge) et une bague divisée en degrés (comme le rapporteur utilisé à l’école). Rien d’autre de ce genre n’a jamais été découvert depuis l’Antiquité. Rien de plus sophistiqué, ni même proche, n’apparaît plus de mille ans.

Pendant des décennies, après que les plongeurs aient récupéré ces débris de l’épave d’Anticythère de 1900 à 1901, les chercheurs n’ont pas réussi à les comprendre. L’imagerie par rayons X dans les années 1970 et 1990 a révélé que l’appareil doit avoir reproduit les mouvements du ciel. En le tenant dans vos mains, vous pouvez suivre les trajectoires du Soleil, de la Lune et des planètes avec une précision impressionnante. Un chercheur l’a surnommé «un ordinateur grec ancien». Mais les images radiographiques étaient difficiles à interpréter, les historiens ignoraient donc l’artefact, même s’il était soutenu par des écrivains marginaux comme Erich von Däniken, qui prétendait provenir d’un vaisseau spatial extraterrestre. . Ce n’est qu’en 2006 que le mécanisme d’Anticythère a attiré plus d’attention. Cette année-là, Mike Edmunds de l’Université de Cardiff au Pays de Galles et son équipe ont publié des scans CT des fragments, révélant plus de détails sur le fonctionnement interne,

Le mécanisme d’Anticythère était de la même taille qu’une horloge de cheminée, et des morceaux de bois trouvés sur les fragments suggèrent qu’il était logé dans une caisse en bois. Comme une horloge, l’affaire aurait eu un grand visage circulaire avec des mains tournantes. Il y avait un bouton ou une poignée sur le côté, pour enrouler le mécanisme vers l’avant ou vers l’arrière. Et au fur et à mesure que le bouton tournait, des trains de roues dentées emboîtaient au moins sept mains à différentes vitesses. Au lieu des heures et des minutes, les aiguilles affichaient le temps céleste: une main pour le Soleil, une pour la Lune et une pour chacune des cinq planètes visibles à l’œil nu – Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Une boule rotative noire et argent montre la phase de la Lune. Les inscriptions expliquaient quelles étoiles se levaient et se fixaient sur une date particulière. Il y avait également deux systèmes de cadran à l’arrière du boîtier, chacun avec une épingle qui suivait sa propre rainure en spirale, comme l’aiguille d’un tourne-disque. L’un de ces cadrans était un calendrier. L’autre montre le calendrier des éclipses lunaires et solaires.

Des experts ont travaillé à déchiffrer des inscriptions cachées à l’intérieur du mécanisme, notamment pour comprendre les pièces manquantes du mécanisme, certaines détruites, d’autres encore probablement au fond de la mer. Bien que les repères sur la face avant ne survivent pas, Alexander Jones, un historien à l’Institut pour l’étude du monde antique à New York, dit qu’une inscription révèle qu’ils portaient des boules colorées: rouge feu pour Mars, or pour le soleil .

Il manque également les parties qui ont conduit les pointeurs planétaires, conduisant à un débat sur la façon exacte dont ils ont bougé. Parce que les planètes tournent autour du Soleil, lorsqu’elles sont vues de la Terre, elles semblent errer dans le ciel. Les Grecs ont expliqué ce mouvement avec des « epicycles »: de petits cercles superposés sur une plus grande orbite. Selon Michael Wright, un ancien conservateur du Musée des Sciences de Londres qui a étudié le mécanisme plus longtemps que quiconque, il a modélisé des épicycles avec des trains de petits engrenages chevauchant les plus grands. Bien que certains experts aient écarté cela au-delà des capacités des Grecs, Jones dit qu’il publiera des preuves soutenant l’idée plus tard cette année.

D’autres inscriptions suggèrent où le mécanisme a été fabriqué. Paul Iversen, un classique de la Case Western Reserve University à Cleveland, rapporte que le calendrier inclut les noms des mois utilisés à Corinthe et dans ses colonies dans le nord-ouest de la Grèce. Un cadran qui montre le calendrier des principaux festivals sportifs, y compris les Jeux olympiques, répertorie Naa , un festival organisé dans le nord-ouest de la Grèce, et Halieia, tenue au sud sur l’île de Rhodes. Peut-être que le mécanisme provenait de Rhodes et était expédié vers le nord. L’ancien philosophe Posidonius avait un atelier à Rhodes qui aurait pu être la source; selon Cicéron, Posidonius a fait un modèle similaire du ciel au premier siècle avant JC

La tradition de faire de tels mécanismes pourrait être beaucoup plus ancienne. Cicéron écrivit un dispositif en bronze fabriqué par Archimède au IIIe siècle avant J.-C. Et James Evans, historien de l’astronomie à l’Université de Puget Sound à Tacoma, Washington, pense que le cycle d’éclipse représenté est d’origine babylonienne et commence en 205 av. était Hipparque, un astronome à Rhodes à cette époque, qui a travaillé sur les mathématiques derrière l’appareil. Il est connu pour avoir mélangé les prédictions basées sur l’arithmétique des Babyloniens avec les théories géométriques favorisées par les Grecs.

Quoi qu’il en soit, le mécanisme d’Anticythère prouve que les anciens Grecs utilisaient des arrangements complexes de roues précisément taillées pour représenter la dernière compréhension scientifique. C’est aussi une fenêtre sur la façon dont les Grecs ont vu leur univers. Ils en sont venus à croire que la nature fonctionnait selon des règles prédéfinies, comme une machine – une approche qui forme la base de nos conceptions scientifiques modernes. Edmunds soutient que cette «philosophie mécanique» doit s’être développée comme un processus à double sens. Les anciens mécaniciens qui ont capturé le cosmos en bronze n’étaient pas seulement en train de modeler des théories astronomiques, mais ils les inspiraient aussi.

Ville perdue

Le tsunami meurtrier aurait pu découvrir les restes d’une ancienne ville portuaire au large des côtes du sud de l’Inde.

Les archéologues affirment avoir découvert des restes de pierre de la côte près du célèbre temple de Mahabalipuram en bord de mer dans l’état du Tamil Nadu après le tsunami du 26 décembre.

Ils croient que les «structures» pourraient être les restes d’une ville portuaire ancienne et florissante dans la région abritant le célèbre temple rupestre taillé dans la pierre il y a 1200 ans.

Trois restes, dont un lion en granit, ont été retrouvés enfouis dans le sable après que le littoral ait reculé dans la zone après le tsunami.

Les restes sous-marins

« Ils pourraient faire partie de la petite ville portuaire qui existait ici avant que l’eau ne les engloutisse, ils pourraient faire partie d’un temple ou d’un bâtiment, nous enquêtons », dit T Sathiamoorthy de Archaeological Survey of India (ASI).

Les archéologues disent que les restes de pierre remontent au 7ème siècle après JC et mesurent près de 6 pieds de haut.

Ils ont des gravures élaborées du genre de celles que l’on trouve dans le temple de Mahabalipuram.

Le temple, qui est un site du patrimoine mondial, représente certains des premiers exemples connus de l’architecture dravidienne datant du 7ème siècle après JC.

Le monument a également de gigantesques reliefs en plein air taillés dans le granit.

Les vagues du tsunami ont également aidé les archéologues à dessiner un tel relief qui avait été recouvert de sable pendant des siècles.

Un relief de rocher à moitié achevé d’un éléphant a été «naturellement dessiné» par les vagues féroces et attire maintenant de grandes foules dans cette destination touristique populaire.

Au cours des trois dernières années, des archéologues travaillant avec des plongeurs de l’Inde et de l’Angleterre ont trouvé les restes de l’ancien port.

Les archéologues disent qu’ils ont fait des relevés sous-marins à 1 km du temple et trouvé des restes sous-marins.

Légende

Les mythes de Mahabalipuram ont d’abord été écrits par le voyageur britannique J Goldingham, qui visita la ville côtière du sud de l’Inde en 1798, époque à laquelle les marins appelaient les sept pagodes.

Les mythes parlent de six temples submergés sous les vagues avec le septième temple encore debout sur le rivage.

Les mythes indiquent également qu’une grande ville qui était autrefois sur le site était si belle que les dieux devinrent jaloux et envoyèrent une inondation qui l’engloutit entièrement en une seule journée.

Le tsunami a également emporté un Bouddha en bronze de 9 pouces de hauteur sur la côte au large de l’état de Kalapakkam .

«Il était couché avec d’autres objets, il a dû être amené à la mer depuis la Birmanie ou la Thaïlande», explique T Sathiamoorthy.

Le Bouddha a été remis aux autorités locales et pourrait bientôt trouver une place dans un musée indien.

« Nous le protégerons si personne ne le réclame », explique M. Sathiamoorthy.

UN CIMETIÈRE DE LOCOMOTIVES PERDUES

Les archéologues ont découvert un cimetière de train au large de la côte du New Jersey, où deux locomotives rares des années 1850 étaient préservées sous 90 pieds d’eau.



Il reste un mystère comment les deux moteurs à vapeur ont été coulés. Il n’y a aucune trace historique de leur construction et aucune trace de leur perte.

Les explorateurs croient que les moteurs ont été perdus dans une tempête à cinq milles de la côte de Long Branch, dans le New Jersey, alors qu’ils étaient transportés de Boston au Mid-Atlantic.

Un plan à l’étude consiste à tirer les deux locomotives à la surface pour les restaurer. Les locomotives sont de rares modèles Planet Class 2-2-2 T, qui n’ont été fabriqués que pendant une courte période car ils sont devenus obsolètes presque dès leur fabrication. C’étaient des locomotives de 15 tonnes entièrement chargées et autonomes, à une époque où les moteurs à vapeur étaient fabriqués à 35 tonnes

Selon M. Lieb, ils étaient pleins de puissance pour leur taille, mais ils étaient trop petits pour leur temps. Paul Hepler, le premier à découvrir les locomotives, les a trouvées par hasard en 1985. Il cartographiait le fond de l’océan avec un magnétomètre, lorsque l’appareil a ramassé deux énormes objets métalliques en dessous. « Je ne savais pas ce que c’était au début parce que l’eau était sale et que la visibilité était si mauvaise à l’époque », a-t-il déclaré au journal. «Une fois que j’ai eu un meilleur coup d’oeil dans les plongées ultérieures, je pouvais voir qu’ils étaient des locomotives.

Fissure de Silfra ou

plonger entre deux continents

Cela prend « deux endroits à la fois » à un tout nouveau niveau inférieur. La fissure de Silfra en Islande est une fissure profonde et aqueuse entre les continents nord-américain et eurasien. C’est l’endroit où les deux plaques tectoniques massives se rencontrent et se séparent lentement, causant des tremblements de terre environ une fois par décennie. Pour beaucoup, Silfra est la plongée de toute une vie. Non seulement vous pouvez toucher deux continents séparés pendant une plongée, mais l’eau glaciale est remarquablement bleue et étonnamment pure: La visibilité s’étend généralement sur 300 pieds dans la plupart des fissures, ce qui en fait l’une des eaux les plus limpides du monde. Armés de caméras, Wethorse Productions (vidéo ci-dessus) et le photographe sous-marin Alex Mustard (images ci-dessous) ont pris des plongées à Silfra , déterminés à documenter l’endroit où « la terre déchire ». Les résultats sont un rappel que juste quand vous pensez que vous avez tout vu de la planète Terre, vous ne voyez rien encore.

Profondément sous l’océan Atlantique entre le Groenland et la Norvège, les scientifiques ont trouvé des microorganismes qu’ils appellent un chaînon manquant reliant les cellules simples qui ont peuplé la Terre à la vie cellulaire complexe apparue il y a environ 2 milliards d’années. Les chercheurs ont déclaré mercredi qu’un groupe de microorganismes appelé Lokiarchaeota, ou Loki, a été récupéré du fond marin inhospitalier et glacial à environ 2,35 km sous la surface de l’océan, non loin d’un système d’évacuation hydrothermale appelé Loki’s Castle. une figure mythologique nordique. La découverte fournit un aperçu de la façon dont les types cellulaires plus grands et complexes qui sont les blocs de construction pour les champignons, les plantes et les animaux, y compris les gens, un groupe appelé eucaryotes, ont évolué à partir de petits microbes simples, ils ont dit. Les Lokiarchaeota font partie d’un groupe appelé Archaea qui possède des cellules relativement simples dépourvues de structures internes telles qu’un noyau. Mais les chercheurs ont trouvé que les Lokiarchaeota partagent avec les eucaryotes un nombre significatif de gènes, dont beaucoup ont des fonctions liées à la membrane cellulaire. Ces gènes auraient fourni à Lokiarchaeota « un » kit de démarrage « pour soutenir le développement de la complexité cellulaire », a déclaré le microbiologiste évolutionnaire Lionel Guy de l’Université d’Uppsala en Suède. Les archéobactéries et les bactéries, une autre forme microbienne, sont connues sous le nom de procaryotes. «Les humains ont toujours été intéressés à essayer de trouver une réponse à la question« D’où venons-nous? Eh bien, nous savons maintenant de quel type d’ancêtre microbien nous descendons », a déclaré Thijs Ettema, microbiologiste évolutionniste de l’Université d’Uppsala,

« Le puzzle de l’origine de la cellule eucaryote est extrêmement compliqué, car il manque encore beaucoup de pièces, nous espérions que Loki révélerait encore quelques pièces du puzzle, mais quand nous avons obtenu les premiers résultats, nous n’en avons pas cru nos yeux. Les données semblaient simplement spectaculaires « , a ajouté Ettema dans un communiqué de presse. La grande diversité de la vie de la Terre aurait été impossible sans cette transition des cellules rudimentaires aux plus compliquées observées dans la vie multicellulaire. La vie microbienne est née il y a environ 3,5 milliards d’années. La première vie cellulaire complexe est apparue il y a environ 2 milliards d’années. Comment la complexité cellulaire d’abord développé a été l’un des grands puzzles de la biologie évolutionniste, a déclaré Guy. Les Lokiarchaeota ont été récupérés à partir de couches de sédiments dépourvues d’oxygène pendant les voyages d’un navire de recherche norvégien, a déclaré le microbiologiste Steffen Jørgensen de l’Université de Bergen en Norvège. Alors que les bouches géothermiques du château de Loki crachent des fluides atteignant environ 570 degrés Fahrenheit (300 degrés Celsius) à environ 9 miles (15 km), l’emplacement des Lokiarchaeota était désolé, sombre et autour du point de congélation, Jørgensen ajouté. Ce qui prouve que la vie peut se développer a la surface d’une multitude de planètes hostiles a l’être humain!

