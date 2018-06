Parmi les exploits qui lui ont valu la réputation d ‘«homme le plus dangereux d’Europe», on peut citer le sauvetage de Mussolini en 1943 et la capture du régent hongrois Horthy juste avant qu’il puisse signer un traité de paix avec Staline.

Skorzeny est né le 12 juin 1908 à Vienne. Après son examen final, il étudia la construction de machines à l’Université technique de Vienne et devint ingénieur en 1931. Durant cette période, il fut entre autres éduqué politiquement grâce à son appartenance à un corps d’étudiants et à sa lutte pour l’union de l’Allemagne et L’Autriche. En 1932, il est devenu un membre du NSDAP, qui a été cependant interdit en 1933. Après que l’Autriche soit devenue une partie du Reich allemand en mars 1938, Skorzeny est devenu un membre de la SS.

À partir de septembre 1939, Skorzeny s’entraîne avec le Leibstandarte SS Adolf Hitler à Berlin. Il a pris part à la campagne dans l’ouest dans les rangs du régiment Germania et le 30 janvier 1941, il a été promu au SS-Untersturmführer.

Après son entrée en Serbie avec les troupes allemandes en avril 1941, il participa à la campagne à l’Est dans les rangs de la division SS Das Reich. Il a été décoré de la Croix de fer et a combattu à l’est de Kiev contre des formations soviétiques encerclées. Après cela, il a avancé avec sa division sur Moscou.

Avril 1943, une nouvelle tâche est offerte à Skorzeny. Pour le cours spécial d’Oranienburg de la Waffen-SS, il fallait un nouveau chef, qui devait en même temps construire à Friedrichsthal, près d’Oranienburg, une école pour former des agents chargés de mener des opérations derrière les lignes ennemies. Skorzeny a accepté les deux missions et a été détaché comme une réserve SS-Obersturmführer à Amt IV, SD-Ausland (service de renseignement externe) du Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Avec son adjoint, le SS-Obersturmführer Karl Radl, il recruta des soldats appropriés pour la nouvelle unité et étudia minutieusement tous les rapports sur l’entraînement et l’opération des troupes de commando. Certaines tâches de la troupe de commandos étaient: formation d’infanterie et de pionniers, maniement de lance-grenades, d’artillerie légère et de chars, formation de chauffeur pour une moto, charrette, bateau à moteur et locomotive, ainsi que des exercices de sport et de chevaux. Bientôt, une mission importante devra être réalisée.

Le 25 juillet 1943, Benito Mussolini fut – à la suite d’une conspiration organisée par les hauts fonctionnaires du Parti fasciste – déposé, arrêté et emmené dans un lieu inconnu. Skorzeny était là, avec cinq autres officiers, convoqués au Führerhauptquartier. Le Führer l’a choisi pour une mission dont il a discuté avec lui confidentiellement. Il était convaincu que l’Italie, sous un gouvernement nommé par le roi, allait bientôt mettre fin à la guerre et extrader le Duce aux Alliés. La mission de Skorzeny était de découvrir où Mussolini était détenu et de le libérer. L’opération devrait être préparée et réalisée dans le plus grand secret.

Après avoir tenu une consultation avec l’étudiant général, Skorzeny a donné à Berlin – du Führerhauptquartier – ses instructions pour la formation d’un Einsatzgruppe. Avant l’aube, une quarantaine d’hommes devaient être équipés d’uniformes tropicaux, de vêtements civils, d’armes, d’explosifs, de récepteurs radio, de parachutes et de nouveaux livres de paie afin de dissimuler la présence des membres de la Waffen SS en Italie. Grâce à l’attaché de police de l’ambassade d’Allemagne à Rome, le SS-Sturmführer Herbert Kappler, les lieux de détention toujours changeants de Mussolini ont pu être découverts. L’un des endroits où Mussolini a été détenu était la forteresse côtière Maddalena, au nord de la Sardaigne. Skorzeny se prépara à libérer Mussolini à la suite d’une attaque inattendue de soldats, qui devaient être amenés sur l’île par des torpilleurs à moteur et vaincre les gardes italiens. L’opération, qui devait être effectuée le 28 août 1943, devait cependant être annulée, car le nouveau gouvernement italien connaissait apparemment l’opération planifiée et, par conséquent, Mussolini fut emmené au dernier moment. Plus tard, il apparut que le chef de l’Abwehr, l’amiral Canaris, qui n’était autre qu’un lâche traître, avait également trahi l’opération prévue pour le 28 août 1943.

Heureusement, le nouvel endroit où Mussolini a été maintenu en prison pourrait bientôt être localisé. C’était le Sport Hotel sur le Gran Sasso dans les montagnes des Abruzzes, à environ 2000 mètres d’altitude. Le 8 septembre 1943, Skorzeny et Radl survolèrent la région et photographièrent le Gran Sasso. Peu de temps après, le désarmement des Italiens par les troupes allemandes pourrait être effectué. Parce que, après la capitulation de l’armée italienne, on pouvait s’attendre à l’extradition de Mussolini aux Alliés, il fallait essayer de le libérer le plus tôt possible. Une attaque sur l’hôtel était seulement possible avec des parachutistes en planeurs. À la dernière minute, douze de ces appareils ont été commandés du sud de la France vers l’Italie. L’avion pourrait transporter neuf hommes en plus du pilote. Skorzeny a choisi un pâturage autour de l’hôtel comme lieu de débarquement. En même temps, un bataillon de parachutistes devait occuper la station au sol d’un funiculaire dans la vallée menant à l’hôtel. Karl Radl eut l’idée de faire accompagner le général des Carabinières Soleti, qui était connu des gardes, et de lui donner l’ordre de ne pas tirer sur les soldats allemands.

Le 12 septembre, l’opération pourrait commencer. Étudiant général a pris congé de 17 hommes de la Waffen SS et 90 parachutistes à l’aéroport Pratica di Mare. Une fois au-dessus de l’aire d’atterrissage, Skorzeny remarqua, cependant, que la surface qu’il avait prise pour un pâturage était en réalité une piste de ski. Il n’était donc pas possible d’y atterrir. Skorenzy a maintenant ordonné au pilote d’atterrir en piqué nasal aussi près de l’hôtel que possible. Son planeur s’est immobilisé à seulement 15 mètres du bâtiment. Skorzeny, les hommes de son avion et Carabiniere General Soleti ont couru à l’hôtel aussi vite que possible. Karl Radl, qui a atterri avec son planeur juste après Skorzeny, a décrit ce moment dans son livre « Befreier fallen vom Himmel »:

Skorzeny et ses hommes se dirigent vers l’hôtel. Il y a un garde italien là-bas. Le général Soleti l’interpelle: «Ne tirez pas, ne tirez pas! Nous laissons la garde et allons à l’hôtel. Une porte s’ouvre. C’est la salle de radio. Un soldat italien est assis derrière la radio. Nous l’arrachons de sa chaise. Un, deux coups avec la crosse de la mitraillette et la radio est en panne. C’est ça. Ils ne peuvent plus appeler à l’aide. Aucune porte, cependant, les dirigeants hors de cette cave. Retour à l’extérieur. Nous allons au coin de l’addition. Un autre garde. « Ne tirez pas, ne tirez pas! », Les appels généraux. Ce garde aussi ne tire pas. Là, un mur de béton de deux mètres de haut. Skorzeny est tombé sur les épaules de ses hommes. Les autres escaladent le mur de la même manière.

Ensuite, mon avion commence à descendre. Peut-être qu’une minute s’est écoulée. C’est une question de secondes. Ma machine plonge, se lève une fois, se jette à une cinquantaine de mètres et finit par atterrir à environ 100 mètres de l’hôtel. Nous courons à l’aide du chef. Il voit maintenant le Duce à la fenêtre. «Duce, éloigne-toi de la fenêtre, loin de la fenêtre!», Crie Skorzeny. Il craint apparemment que le Duce ne soit accidentellement abattu. Nous approchons de l’hôtel. Avant que j’atteigne l’entrée, Skorenzy et Schwerdt ont gagné l’accès, ont dégagé un chemin à travers les carabinieri sans utiliser leurs armes. Les carabiniers sont très contrariés et veulent quitter l’hôtel. Ils doivent avoir juste eu leur après-midi de repos. Certains portent leurs mitraillettes et d’autres sont non armés. Ils voient leur général, que beaucoup connaissaient, et personne ne tire.

Skorzeny ouvre une porte au deuxième étage. C’est le bon. À l’intérieur de la pièce se trouve Mussolini. Avec lui sont deux officiers et un homme en civil. Ils se précipitent dehors. Alors ils sont seuls. Ensuite, les sous-officiers Gföller et Gläsnert se présentent à la porte. Quand j’arrive, Skorzeny rapporte simplement: « Duce, le Führer nous envoie pour te libérer! » Mussolini est très ému. Il répond seulement: « Je savais que le Führer ne me laisserait pas tomber. » Il serre la main de Sorzeny, l’embrasse, l’embrasse sur les joues. La même chose arrive à moi, Schwerdt et Wartger.

Le commandant italien de l’hôtel capitule. Bientôt un Frieseler Storch débarque pour amener Mussolini et Skorzeny du Gran Sasso à un aérodrome d’où ils volent à Vienne. Là, Skorzeny téléphone au Führer, qui lui dit: «Skorzeny, tu as mené à bien une opération militaire qui va faire partie de l’histoire, tu m’as rendu mon ami Mussolini, je t’accorde la Croix des Chevaliers et je te fais la promotion au SS-Sturmbannführer, je vous félicite.

Au cours des mois suivants, Skorzeny était très occupé avec le renforcement de ses troupes de commando et le développement de nouvelles armes pour leurs opérations. Sa formation spéciale a été transformée en Jagdverband Mitte avec cinq bataillons, un bataillon d’instruction et d’autres unités. Par chance, il dut accomplir une autre mission inattendue le 20 juillet 1944. Ce jour-là, le colonel Stauffenberg tenta d’assassiner Adolf Hitler et d’autres fonctionnaires en faisant exploser une bombe lors d’une réunion sur la situation militaire au Führerhauptquartier. Après l’élimination du Führer, les troupes de réserve devraient prendre le pouvoir. La tentative a échoué, cependant, et Adolf Hitler n’a été que légèrement blessé. Le 20 juillet 1944, Skorzeny venait d’arriver de Vienne, en train, de Berlin, lorsqu’il apprit que les troupes, déjà alarmées par les conspirateurs, avançaient sur Berlin. Skorzeny, accompagné d’une compagnie de soldats, marcha sur les quartiers du commandant des troupes de réserve, où les officiers de l’armée avaient déjà arrêté les conspirateurs et en avaient abattu quelques-uns. Pendant ce temps, le commandant des troupes de réserve fut libéré, mais libéré de son commandement. Skorzeny demanda alors aux officiers de continuer leurs fonctions, pendant qu’il s’occupait du fonctionnement de l’unité de l’armée, compétente pour l’armement, l’approvisionnement et la réserve.

En septembre 1944, Skorzeny reçoit de nouveaux ordres du Führer. Le régent hongrois Horthy avait pris contact avec les Alliés occidentaux et les Soviets et préparé la capitulation de son pays. C’était la tâche de Skorzeny d’empêcher cela. Il concentra ses unités dans les environs de Vienne, acheva son équipement avec de nouveaux matériaux et véhicules et se rendit en tant que civil à Budapest. Pendant cinq semaines, il s’est orienté vers les circonstances locales. Il sembla qu’en sa qualité de plénipotentiaire de Horthy, son fils Niklas avait pris contact avec les Soviétiques par l’intermédiaire du chef de parti yougoslave Tito. Quelques heures plus tard, la radio hongroise proclama que Horthy avait conclu un accord d’armistice avec les Soviétiques. Skorzeny a alors ordonné l’occupation du château de Budapest, où Horthy était régent, le matin du 16 octobre. 1944. Vers minuit, quelques-unes de ses troupes encerclèrent la montagne sur laquelle se trouvait le château. Les autres ont été assemblés dans une colonne de route par Skorzeny; il voulait donner l’impression que leur avance vers le château était une mesure convenue. Le plan a réussi. Les canons hongrois restèrent silencieux et le général hongrois capitula. Le lendemain, l’armée hongroise a prêté serment à un nouveau gouvernement qui a continué à se battre contre les Soviétiques du côté de l’Allemagne. Un danger considérable pour les troupes allemandes avait été évité, grâce à Skorzeny et à ses hommes. Quand Skorzeny décrivit l’opération à Budapest au Führer, celui-ci lui dit: «Tu as très bien fait, mon cher Skorzeny, je te promets au SS-Obersturmführer dès le 16 octobre 1944 et te décerne la Croix d’or allemande» . Puis il a informé Skorzeny de sa prochaine mission.

A l’ouest, l’avance des troupes anglaises et américaines avait été arrêtée à la frontière. Le Führer prévoyait une nouvelle offensive, qui commencerait dans la région entre Aix-la-Chapelle et Luxembourg, puis traverserait les Ardennes jusqu’à la côte de la Manche afin de détruire les forces ennemies au nord de la ligne Bastogne-Brüssels-Anvers. port aux Alliés. La tâche de Skorzeny était de prendre possession des ponts de Meuse entre Liège et Namur, avec des soldats en uniformes anglais et américains, et de les empêcher de sauter. En outre, de petites unités de commandos en uniforme ennemi, derrière les lignes américaines, donneraient de faux ordres, brouilleraient les communications, égareraient les troupes alliées et causeraient de la confusion dans leurs rangs. Cette opération était certainement efficace. Bientôt, des rapports utiles sont venus sur la situation derrière les lignes américaines. Par exemple, le chef d’une unité a envoyé un régiment de chars américains dans la mauvaise direction, a détruit des lignes téléphoniques et enlevé des panneaux de signalisation. Cependant, l’hystérie de confusion et de sabotage qui a éclaté derrière les lignes américaines était encore plus efficace.

Après l’effondrement du front de l’Est, Skorzeny et ses hommes reçurent l’ordre de former et de tenir une tête de pont à l’est de l’Oder, près de Schwedt, destinée à de futures opérations contre l’Armée rouge. Skorzeny a sécurisé la zone comme ordonné et a complété ses quatre bataillons avec des soldats allemands de retour, créant ainsi le noyau de la division Schwedt. Il a également sauvé de nombreux réfugiés en toute sécurité à travers l’Oder. Le 28 février 1945, le Führer lui dit: «Skorzeny, je dois vous remercier pour vos réalisations sur le front de l’Oder, votre tête de pont a été le seul point lumineux pendant des jours, je vous remets les feuilles de chêne de la Croix du Chevalier à vous dans quelques jours, alors vous devez me parler de vos expériences. «

En 1947, il a été inculpé à Dachau pour des opérations avec des soldats en uniforme ennemi, mais acquitté. Jusqu’en juillet 1948, il attendait dans le camp de Darmstadt pour son audience dite de déazazification, qui a cependant été remise à plus tard afin de le maintenir en prison le plus longtemps possible. Par conséquent, il a choisi de se libérer. Il est resté en Allemagne et en France pour deux autres années et est allé en Espagne en 1951, où il a travaillé avec succès en tant qu’ingénieur. Il a également aidé à la formation du service de renseignement égyptien sous le nom de Moukhabarat.

Une maladie pulmonaire incurable l’a amené à Heidelberg en 1975 pour un traitement médical. Là, Hans-Ulrich Rudel et Waldemar Schütz étaient ses derniers camarades, lui rendant visite avant son retour en Espagne huit jours avant sa mort.

Otto Skorenzy leur raconta à cette occasion sa visite au Führerhauptquartuer à l’automne 1944, lorsque le Führer fut malade et le reçut à son lit. Le Führer lui a dit ce jour-là que l’Allemagne n’avait pas construit la bombe atomique, parce qu’il ne voulait pas prendre la responsabilité de la destruction de l’humanité par un tel « Teufelswerk ». Le 5 juillet 1975, Otto Skorzeny meurt à Madrid. Son urne est enterrée à Vienne.

Publicités