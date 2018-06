Adolf Hitler sur l’importance de la préservation raciale

Pourtant, à cause de leur évidence, le peuple ignore ces vérités ou du moins n’en fait pas l’objet d’une connaissance consciente. Les gens sont si aveugles à certains des faits les plus simples de la vie quotidienne qu’ils sont très surpris quand quelqu’un attire l’attention sur ce que tout le monde devrait savoir. Toutes les innombrables formes dans lesquelles se manifeste la vie sont soumises à une loi fondamentale. peut l’appeler une loi de fer de la nature – qui oblige les diverses espèces à rester dans les limites définies de leurs propres formes de vie en propageant et en multipliant leur genre.

Chaque animal s’accouple seulement avec une de ses propres espèces. La mésange ne cohabite qu’avec la mésange, le pinson avec le pinson, la cigogne avec la cigogne, la souris des champs avec la souris des champs, la souris de la maison avec la souris de la maison, le loup avec la louve, etc.

Chaque croisement entre deux races qui ne sont pas tout à fait égales aboutit à un produit qui occupe une place intermédiaire entre les niveaux des deux parents. Cela signifie que la progéniture sera en effet supérieure au parent qui se situe dans l’ordre biologiquement inférieur de l’être, mais pas aussi haut que le parent supérieur. Pour cette raison, il doit éventuellement succomber dans toute lutte contre les espèces supérieures. Le plus fort doit dominer et ne pas s’accoupler avec le plus faible. Cette exigence de maintien de la race non mélangée, qui est un phénomène qui prévaut dans l’ensemble du monde naturel, résulte non seulement de la distinction extérieure nettement définie entre une espèce et une autre mais aussi de la similitude interne des qualités caractéristiques qui sont particulières. à chaque race ou espèce.

Si la nature ne veut pas que les individus les plus faibles s’accouplent avec les plus forts, elle veut encore moins qu’une race supérieure s’entremêle avec une race inférieure; parce que dans un tel cas, tous ses efforts, pendant des centaines de milliers d’années, pour établir un stade évolutif plus élevé de l’être, peuvent ainsi devenir futiles. Si nous passons en revue toutes les causes qui ont contribué à la chute du peuple allemand, nous trouverons que la cause la plus profonde et la plus décisive doit être attribuée au manque de perspicacité dans le problème racial et surtout au fait de ne pas reconnaître le danger juif.

En négligeant le problème de la préservation des fondements raciaux de notre vie nationale, l’ancien Empire a abrogé le seul droit qui permet à un peuple de vivre sur cette planète. Les nations qui font des métis de leur peuple, ou qui permettent à leur peuple de se transformer en métis, pèchent contre la volonté de la Providence éternelle. Ainsi, leur renversement par un adversaire plus fort ne peut être considéré comme un tort, mais au contraire comme un rétablissement de la justice.

Si un peuple refuse de garder et de maintenir les qualités dont il a été doté par la nature et qui ont leurs racines dans le sang racial, alors un tel peuple n’a pas le droit de se plaindre de la perte de son existence terrestre. Tout sur cette terre peut être transformé en quelque chose de mieux, à condition que le sang racial soit toujours pur. Mais la perte de la pureté raciale détruira le bonheur intérieur pour toujours. Il dégrade les hommes pour tout le temps à venir. Et les conséquences physiques et morales ne peuvent jamais être effacées.

Si l’on étudie ce problème unique et qu’on le compare avec les autres problèmes de la vie, on reconnaîtra facilement combien leur importance est petite par rapport à cela. Ils sont tous limités au temps; mais le problème du maintien ou de la perte de la pureté du sang racial durera aussi longtemps que l’homme lui-même. La jeunesse juive aux cheveux noirs attend des heures entières, lançant des regards sataniques et espionnant la jeune fille sans méfiance qu’il projette de séduire, adultérant son sang et l’enlevant du sein de son propre peuple.

Le Juif utilise tous les moyens possibles pour saper les fondements raciaux d’un peuple subjugué. Dans ses efforts systématiques pour ruiner les filles et les femmes, il s’efforce de faire tomber les dernières barrières de discrimination entre lui et les autres peuples. Les Juifs étaient chargés d’amener les Nègres en Rhénanie, avec l’idée ultime de détruire la race blanche qu’ils haïssent et d’abaisser ainsi son niveau culturel et politique pour que le Juif puisse dominer. Aussi longtemps qu’un peuple reste racialement pur et conscient du trésor de son sang, il ne peut jamais être vaincu par le Juif. Jamais dans ce monde le Juif ne peut devenir le maître d’aucun peuple sauf un peuple bâtard. C’est pourquoi le Juif s’efforce systématiquement d’abaisser la qualité raciale d’un peuple en adultérant de façon permanente le sang des individus qui composent ce peuple.

(Extraits de Mein Kampf, Chapitre XI: Nation et Race)

