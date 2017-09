Michel Duchaine Surveillance du Supervolcan de Yellowstone Défenseurs de la Terre, Michel Duchaine, vie, écosystème, survie, Indonésie, USA, Fin du monde, supervolcans, Supervolcan de Yellowstone, Alerte Yellowstone, Mont Toba

Les résidents du village de Sitoluama dans le district de North Sumatra en Indonésie sont dans un état de panique alors que le sol sous leurs maisons devient chaud et qui émettra de la vapeur qui sent le soufre et le gaz. Lorsque vous habitez près du lac Toba, cela est une source d’alarme car le lac remplit la caldeira du supervolan Toba qui a éclaté il y a environ 70 000 ans, provoquant la plus grande éruption connue sur Terre au cours des 2,5 millions d’années. Est-ce que Toba se prépare à souffler et à changer le climat global à nouveau?

La chaleur et la vapeur gazeuse ont commencé le 27 mai 2015, selon la résidence Purasa Silalahi, qui a senti les carreaux de céramique sur son plancher chaud. La vapeur et l’odeur de gaz provenant des pores du sol ont été craints de menacer la sécurité des gens, alors nous les signalons au gouvernement. Certains experts croient que la dernière éruption de Toba a causé un «hiver volcanique» qui a abaissé la température globale moyenne de 3 à 5 degrés C et a déclenché la dernière période glaciaire. Cela a peut-être causé une énorme baisse de la population humaine à l’époque à peine quelques milliers de personnes. Le supervolcan a dégagé 700 kilomètres cubes (2 800 kilomètres cubes) de magma. Pour mettre cela en perspective, l’éruption de Krakatoa en 1883, l’une des plus importantes enregistrées, a publié seulement 3 milles cubes de magma. Tobaalso a envoyé une énorme quantité de cendres volcaniques sur l’océan Indien, la péninsule indienne et la mer de Chine méridionale, parcourant jusqu’à 4 350 km (7 000 km). Devrions-nous nous préparer à un autre hiver volcanique? Personne ne sait, ou admet le savoir. L’agence environnementale de Toba Samosir étudie, tout comme le Département des Mines et de l’Énergie du Nord de Sumatra, mais il n’y a jamais eu d’infiltration de gaz dans la région et il n’y a pas de gisements de gaz ou d’huile connus pour provoquer la fuite. L’Indonésie est dense avec les volcans, dont beaucoup sont actifs. L’ activité volcanique et sismique semble augmenter à l’échelle mondiale. Certains ont lié cette activité au pole shift. Fracking ne contribue pas. Le changement climatique n’est pas non plus. Toba est le volcan le plus grand, le plus méchant et le plus effrayant du groupe et il peut être éveillé .

Devrions-nous être inquiets ?

Bien que le débat se fasse aux États-Unis pour savoir si les humains et les dinosaures ont parcouru la Terre en même temps, il n’y a pas de tel argument sur Mars si vous croyez les dernières photos …

LA CALIFORNIE EST BALAYÉE PAR UN TREMBLEMENT DE TERRE À L’ÉCHELLE DE 5.2, LES CRAINTES D’UN «BIG ONE» REPRENNENT

Un tremblement de terre qui a mesuré 5,2 sur l’échelle a été enregistré comme ayant eu lieu dans la région de Los Angeles, en Californie . Le reste de l’état a souffert de différents degrés de répit après l’événement naturel. Il s’est passé à Borrego Springs à un peu plus d’un demi-mille sous la surface. Ce n’est pas très profond du tout.

IL Y A DES CRAINTES QUE LA CALIFORNIE EST EN RETARD POUR UN TREMBLEMENT DE TERRE ÉNORME

Il arrive que cela ait eu lieu au moment où les organismes officiels sont ensemble pour élaborer un plan de désastre dans l’événement impensable de quelque chose comme un tsunami devrait jamais atteindre la ligne de la côte californienne.

Il y a aussi des craintes chez les fonctionnaires et le public en général qu’un très grand tremblement de terre est en retard dans l’état. Depuis des années, le tremblement de terre a frappé la Californie et l’État s’accroît. De nombreux types de recherche ont noté qu’il y a eu une augmentation de l’activité de la nature du tremblement de terre récemment en Californie, ce qui indique qu’un séisme grave pourrait être en cours de route. Le coup de choc a été spécifiquement ressenti dans la ville de LA, qui était à 100 milles à l’extérieur de l’épicentre du tremblement de terre. Il a duré un peu plus de 3 secondes, mais a encore secoué les résidents qui regardent maintenant avec un léger sentiment de peur pour voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Généralement, les tremblements de terre ne comportent pas beaucoup d’avertissements. En effet, certains de ceux qui atteignent un sommet de la balance ne donnent aucun avertissement du tout. Et même s’ils le faisaient, bien que les gens puissent évacuer, ils ne pouvaient pas simplement ramasser leurs maisons et partir. Un tremblement de terre de grandeur dans une ville construite telle que LA entraînerait une destruction à grande échelle. Les bâtiments qui coûteraient des milliards à reconstruire seraient détruits dans les moments avec les trésors de la nation américaine tels que le signe de Hollywood .

Ah!que le temps fuit sur notre planète!

MAINTENANT, LA NASA VEUT FORER LA BASE DU VOLCAN DE YELLOWSTONE POUR ÉVITER UNE ERUPTION CATASTROPHIQUE RISQUEUSE

Le membre du Conseil consultatif de la NASA, Brian Wilcox, a fait une révélation horrible lors de la discussion d’un rapport de l’agence spatiale. Il a déclaré que si les propositions risquées de la NASA vont de l’avant, afin d’éviter une éruption, elles pourraient se tromper et cela pourrait entraîner des conséquences désastreuses et voir le volcan de Yellowstone éclater.

LA TENTATIVE DE LA NASA POURRAIT SE TERMINER EN CAS DE CATASTROPHE L’une des façons dont la NASA envisage de forer au bas du volcan et à travers une poussée d’eau qui est pressurisée, sort la chaleur de la chambre du magma. Cependant, Wilcox a déclaré qu’il y a de bonnes chances que la tentative ne soit pas réussie et qu’elle pourrait se terminer par une catastrophe.

La NASA a l’intention de sauver des gens de ce qu’on appelle une éruption super volcanique comme celle de certaines des éruptions les plus étonnantes des volcans. Des photographies ont été capturées à partir de la lave flottant vers le bas de Kilauea avec des cendres en train de cracher hors des cratères, en envoyant des plumes de fumée qui s’élèvent de plusieurs milliers de pieds dans l’air. L’une des éruptions les plus violentes était celle du mont Sakurajima.

YELLOWSTONE EST DÛ POUR UNE ÉRUPTION

Il a été dit que Yellowstone explose autour de 600 000 ans et la dernière fois qu’il a explosé il y a 600 000 ans, donc le volcan est à court d’exploser. Wilcox a déclaré que si la NASA s’avançait et s’efforcerait d’aller dans les chambres du magma pour tenter de la refroidir à partir de là, ce serait une procédure très risquée. Il est allé dire que cela pourrait rendre les chambres de magma encore plus fragiles et cela signifierait qu’il serait susceptible de se fractrer. Wilcox a poursuivi en disant que la libération de gaz nocifs pourrait être déclenchée dans le haut de la chambre, qui autrement n’aurait pas été relâché. Alors que Wilcox sait qu’il faut faire quelque chose, il ne croit pas que la NASA ait la bonne réponse. Il y a eu de nombreuses catastrophes dans le monde tout au long des siècles et beaucoup ont été créés par l’homme grâce au terrorisme et aux guerres. Cependant, la Mère Nature y joue un rôle et peut faire beaucoup de dégâts.

L’ÉRUPTION DES VOLCANS EST UNE MENACE PLUS GRANDE QUE L’ASTÉROÏDE OU LA COLLISION AVEC UNE COMÈTE

Wilcox a déclaré qu’il avait été membre du Conseil consultatif de la NASA sur la Défense planétaire et il a étudié diverses manières dont la NASA pourrait défendre la Terre à partir de comètes et d’astéroïdes. Il a dit qu’il avait atteint la conclusion, au cours d’une étude, qu’une menace de super volcan est plus grande que celle d’une comète ou d’un astéroïde. Il y a 20 super volcans sur terre et, s’ils émergeaient, ils déclencheraient des effets qui pourraient changer la planète. Lorsque le volcan Eyjafjallajokul d’Islande a éclaté en 2010, les voyages aériens en Europe se sont presque arrêtés. Cela a été la plus grande perturbation des voyages aériens depuis la Seconde Guerre mondiale. Le pilier de la fumée provenant de l’éruption atteint une hauteur de 11 km et jusqu’à la Russie. Maintenant, on craint que la même super éruption ne se reproduise cette année.

L’ÉNORME ÉRUPTION VOLCANIQUE POURRAIT METTRE FIN À LA RACE HUMAINE DUE À LA FAMINE

La dernière grande éruption a eu lieu il y a environ 26 500 ans en Nouvelle-Zélande et elles sont très rares. Cependant, si un événement similaire devait se produire aujourd’hui, cela pourrait entraîner un hiver nucléaire et cela pourrait signifier que les êtres humains sont effacés de la Terre en quelques mois, en raison de la famine. Wilcox a déclaré qu’une éruption de Yellowstone est imminente et qu’il est urgent de faire quelque chose. Il a poursuivi en disant qu’il s’agissait d’exploser et quand et si cela fait que les gens seraient forcés de s’asseoir et de prendre connaissance.

Publicités