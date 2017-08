Michel Duchaine Réalisme fantastique Antartique, Ère Nouvelle, Écologie, écosystème, civilisation disparue, Civilisation inconnue, Défenseurs de la Terre, forme de vie, humanoïdes, Michel Duchaine, Ningen, pyramide

Il y a des rapports selon lesquels les créatures majestueuses et de couleur blanche – dont la longueur atteindrait jusqu’à 30 mètres, avec des traits faciaux choquants et humains – habitent les glaciales eaux environnantes de l’ Antarctique . Personne ne sait avec certitude ce qu’ils sont, bien qu’il existe de nombreuses théories, et un grand nombre de navires prétendent être des témoins oculaires des humanoïdes massifs qui s’élèvent des profondeurs

GÉANTS AQUATIQUES HUMANOÏDES SIGNALÉS DANS LES MERS ENTOURANT L’ANTARCTIQUE

Bien que ces êtres aient été signalés depuis des décennies, des rapports récents d’un grand nombre de rumeurs d’observations ont fait circuler le monde. Toutes ces observations signalent l’existence de formes de vie humanoïdes gigantesques dans les eaux glacées de l’Antarctique. Ces créatures sont appelées Ningen (人間, ‘êtres humains’ en japonais) et on dit constamment avoir une forme humaine, souvent avec des jambes, des bras et même des mains à cinq doigts.

