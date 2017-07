Michel Duchaine animaux familiers amour, amour animal, animaux, animaux familiers, Ère Nouvelle, Écologie, écosystème, Défenseurs de la Terre, Michel Duchaine, nature

Lorsque les animaux deviennent amis, ils appartiennent généralement à la même race, donc c’est toujours une source infinie de fascination pour les humains quand une telle normalité est cassée.

Dans cet esprit, il est peu étonnant que cette histoire soit virale parce que non seulement cela impliquait l’amitié improbable entre un tigre, un lion et un ours, mais la raison pour laquelle le lion doit dire au revoir à ses amis de longue vie vous laissera probablement en larmes!

Quand ils ont atteint le sous-sol, les officiers de police ont découvert un trio de bébés animaux très exotiques.

Sans surprise, les animaux ont subi d’horribles abus dans leur internement, les cages n’étaient guère capables de supporter leur croissance rapide.

Pire encore, l’ours avait dépassé complètement son conteneur, de sorte que le harnais devait être retiré chirurgicalement de sa chair blessée.

Non seulement ils ont reçu un traitement médical 24 heures sur 24, les trois copains – dont beaucoup se demandent même s’ils allaient survivre – ont fait une reprise complète et, comme l’illustre l’image ci-dessus, une nouvelle famille aussi.

L’ours noir américain s’appelait Baloo, le tigre du Bengale, Shere Khan, tandis que le lionceau africain, laissé sans-abri à cause d’une opération de nidification précoce, s’appelait Léo.

Collectivement, les trois amis improbables sont connus sous le nom de BLT: ours, lion et tigre (bear,lion ,tiger).

Bien que cela ait semblé être une décision controversée, la force de leur lien inhabituel a été prouvée chaque jour, chaque animal s’occupant l’un l’autre comme ils le voulaient.

Le sanctuaire a cru que le passé traumatique de BLT les a unifié.

Ils feraient tout ensemble et, tout aussi bien que manger, dormir et jouer les uns avec les autres, ils chercheraient des conseils et de l’affection de toilettage les uns des autres, le frottement de la tête et le léchage quotidien. NAAS a même commenté sur leur site web. « Leurs premiers mois terrifiants dans la vie ont uni les trois ensemble, et ils sont vraiment inséparables malgré leurs différences évidentes ».

D’autre part, Shere Khan est le membre effronté du groupe et aime se faufiler sur ses frères quand ils s’y attendent le moins. Shere Khan est aussi le plus affectueux, tandis qu’un Leo,le lion plus réservé, est venu à la vie chaque fois qu’il était temps de jouer.

Cependant, en août 2016, le sanctuaire a révélé que le BLT allait devoir adieu à l’un de ses membres.

« Leo n’avait pas été lui-même les dernières semaines », a déclaré le communiqué, « et parce que de nombreux tests de diagnostic ne pouvaient pas expliquer ses symptômes d’inappétence et de léthargie, il était prévu pour une chirurgie abdominale exploratoire ».

« Au cours de la procédure, nos vétérinaires ont découvert que plus de 80 pour cent du foie de Léo était plein de masses inopérantes et, à cause de cela, la décision effrontée était de le laisser partir », a annoncé tristement NAAS.

Cela dit, selon un porte-parole du NAAS, au moins, il est probable que Baloo, et Shere Khan ont remarqué les problèmes de santé de Léo bien avant que sa vétérinaire humaine ne l’ait fait.

Des choses insolites!

Toutefois, le personnel était en alerte pour tout changement de comportement soudain.

Au lieu d’avoir une cérémonie funèbre, NAAS a organisé un événement «célébration de la vie» pour que le personnel et les invités rendent hommage à un lion remarquable.

Pour les personnes présentes, les bénévoles ont cuit des gâteaux, ont écrit des messages sincères dans le livre commémoratif de Leo, tandis que divers arts et métiers ont été consacrés à la brillante vie de Léon.

Malheureusement, une photo a même montré un Shere Khan affligé de chagrin en rendant hommage à son défunt frère quand il a vu la statue pour la première fois.

« Et bien sûr, le vieux Baloo a mis tout le spectacle à se frotter et à aimer le mémorial de Leo. » Oh, Baloo! Quel grand caractèretu as!

Commentant la question une dernière fois, l’équipe fantastique a déclaré: « Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le soutien accablant du public en un temps aussi difficile, et nous continuons à être émerveillés par le nombre de vies que le BLT a eu une incidence. Leo … était vraiment Unique, et ne sera jamais oublié! «

RIP Leo!

