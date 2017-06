Michel Duchaine Internet Ère Nouvelle, Bitorrent, Défenseurs de la Terre, Internet, Michel Duchaine, ordinateur, swite web, Téléchargement, Torrent, vie, web

Les meilleurs sites de torrent pour télécharger des fichiers ne sont pas toujours évidents à dénicher, surtout en français. On a tous nos habitudes, mais on trouve rarement tout ce dont on a besoin sur un seul site et certains d’entre eux ferment, parfois pour mieux rouvrir derrière. On fait un point sur les meilleurs sites de torrents français et étrangers !

Pour commencer, voyons les sites de torrents les plus populaires en terme de trafic. C’est un bon moyen de mesurer leur popularité et donc l’intérêt des internautes pour ces sites. Le classement dévoilé par le site TorrentFreak place KickassTorrents en première position pour cette année, juste devant The Pirate Bay qui a fait un bon retour après sa réouverture. ExtraTorrent occupe la troisième marche du podium. Voici le top 10 en terme de trafic :

KickassTorrents ✝

Le site est entre-temps tombé et le domaine saisi par les autorités américaines. Mais un clone parfaitement fonctionnel existe à l’adresse dx-torrent.com.

The Pirate Bay

Plusieurs fois victime de saisies de leurs noms de domaine, et bloqué en France, le site demeure néanmoins accessible à l’adresse thepiratebay.one pour le moment. Si vous n’arrivez pas à accéder au site torrent directement, vous pouvez également essayer son adresse sur le réseau Tor : http://uj3wazyk5u4hnvtk.onion/.

ExtraTorrent ✝

Le site de torrents vient de décider de fermer de lui-même ses portes. Plus d’informations sur la fermeture d’ExtraTorrent ici.

Torrentz ✝

Le site de torrent semble avoir mis la clé sous la porte à l’initiative de ses administrateurs.

RARBG.to (accessible)

1337x.pl (accessible)

EZTV.ag (accessible)

TorrentHound.com ✝

Le site de partage de torrents a décidé de fermer de lui-même ses portes. Vous trouverez plus de détails sur la fermeture de TorrentHound dans cet article.

YTS.ag (accessible)

TorrentDownloads.me (accessible)

Les meilleurs sites de Torrent français

Cela ne vous a pas échappé, aucun site en Français ne figure dans ce classement mondial. Pas de panique, on vous donne notre petite sélection des meilleurs sites de Torrent au pays du fromage. Torrent 411 est sûrement un des meilleurs sites français. Il demande une inscription et fonctionne avec un système de ratio, mais la communauté est très active et la qualité au rendez-vous.

Smarttorrent est également très bien conçu, mais avec un peu moins de contenus. En revanche il ne demande pas d’inscription ni de ratio particulier pour télécharger les torrents. Cpasbien est également un site de choix si vous cherchez des contenus en français. Megatorrent est un des plus jeunes, mais se défend déjà très bien, avec une interface mettant en avant les contenus sous forme d’images, parfois au détriment de la facilité de navigation.

t411.ch

La justice française a ordonné le blocage de ce site.

Cpasbien.cm ✝

Le site ne paraît plus du tout accessible.

Smartorrent.com (accessible)

Le site a changé d’adresse pour Torrent9.me

Nous avons contrôlé la disponibilité des sites présentés dans cet article. Certains ont changé d’adresse, d’autres ont mis la clé sous la porte ou ne sont tout simplement plus accessibles.Le site TorrentHound vient de fermer ses portes de lui-même. C’est le troisième site de partage de torrents à fermer depuis le début de l’année, et surement pas le dernier.

Découvrez :

Si la liste n’est pas exhaustive, vous avez quand même de quoi faire et trouver votre bonheur. Pour ceux qui téléchargent des contenus en VO, on vous conseille le site OpenSubtitles ou vous pourrez trouver des sous-titres dans toutes les langues, y compris en français. Donnez-nous vos sites fétiches pour télécharger des torrents !

Publicités