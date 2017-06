Michel Duchaine Internet codes secrets, décodage, Défenseurs de la Terre, films, Internet, Michel Duchaine, Netflix

Netflix aussi à ses codes secrets ! On ne présente plus le service de streaming qui compte toujours plus d’utilisateurs en France et à travers le monde. Mais avec ses milliers de films, séries et animés, il n’est pas toujours simple trouver ce que l’on veut. Voici une solution pour faire rapidement le tri.

Netflix est connu pour ses séries originales, mais également son redoutable système de recommandation. Pour autant, le service aura toujours tendance à vous proposer des contenus populaires en fonction de ce que vous regardez. On tourne donc vite en rond. Même chose pour les différentes catégories que l’on parcourt assez rapidement, mais qui sont loin de rendre honneur à la taille gigantesque du catalogue.

Netflix : les codes secrets pour accéder aux contenus cachés

Heureusement, n’ayez crainte, il est possible de casser ce cercle vicieux de l’ennui. Netflix utilise en effet des codes qui correspondent à des catégories cachées. Celles-ci permettent d’explorer le catalogue autrement et de voir des films qui ne vous auraient pas été proposés autrement. Pour accéder à ces catégories secrètes :

Sur votre navigateur, connectez-vous à votre compte Netflix

Dans la barre d’adresse, entrez cette URL en remplaçant les #### par le code que vous voulez : http://www.netflix.com/browse/genre/####.

Par exemple, pour accéder aux contenus “Animation japonaise et action”, ajoutez “2553” à la fin de l’URL : http://www.netflix.com/browse/genre/2553.

Cela permet de voir tous les animés dans cette catégorie comme l’excellente série l’Attaque des Titans. C’est un moyen bien plus rapide de parcourir les catégories et découvrir de nouveaux contenus. Ce sont les développeurs du service qui ont mis cela en place pour compléter les catégories existantes. Toutes ne peuvent pas être affichées sous peine de rendre l’interface complètement illisible.

Si vous cherchez d’autres astuces pour votre service de streaming favori, on vous explique également comment partager un compte Netflix avec quelqu’un sans donner le mot de passe, ou encore comment suggérer un film ou une série à Netflix pour l’ajouter au catalogue français.

Pour voir les centaines de codes secrets Netflix pour trier les contenus, cliquez sur le lien juste en dessous. Vous atterrirez sur une page sur laquelle où vous aurez simplement à cliquer sur des liens pour directement accéder aux bonnes pages sur Netflix, ce qui rend, vous en conviendrez, la manipulation encore plus simple.

Tous les codes secrets de Netflix sont là

