Gmail va enfin arrêter de scanner vos email à votre insu pour afficher de la publicité ciblée. Google a annoncé dans un communiqué la fin de cette pratique dénoncée depuis des années par les utilisateurs. Une intelligence artificielle pourra néanmoins toujours scanner le contenu de votre message dans certains cas, pour vous fournir certaines fonctionnalités, comme les réponses intelligentes ou des services de paiement.

Surprise ! Google a annoncé qu’il arrêterait d’espionner les utilisateurs de Gmail à des fins de ciblage publicitaire. Ce changement, qui est déjà la norme pour les utilisateurs de la suite payante G Suite, sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs Gmail dans le courant de l’année. Cela ne signifie pas que vous arrêterez de voir des publicités dans Gmail, mais celles-ci seront moins ciblées. En tout cas pas grâce au contenu de vos emails.

Gmail : Google annonce la fin des publicités ciblées basées sur la lecture de vos mails

Au cas où vous en doutiez, cela ne signifie pas vraiment que vos emails vont désormais rester dans un coffre-fort à l’abri des regards indiscrets : Il pourront quand même être lus par une intelligence artificielle pour vous proposer des services à valeur ajoutée. Par exemple, des réponses possibles à vos messages. Ou d’autres add-ons comme les paiements et l’émission de factures intégrés. On ne sait pas encore s’il sera possible de désactiver ces add-ons.

Depuis des années, de nombreux utilisateurs (ou ex-utilisateurs) du service reprochent à la firme son intrusion dans notre intimité pour vendre, entre autres, de la publicité ultra-ciblée. Dans le communiqué officiel de la firme, Google explique que la raison de ces changements est la convergence entre la suite gratuite et payante, fort du « succès » de la G Suite.

Ces services payants réservés aux professionnels auraient franchi la barre des 3 millions d’utilisateurs… dans le monde. À comparer aux quelques 1 milliards d’utilisateurs gratuits actifs de Gmail et de ses services.

