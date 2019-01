Histoire:l’importance de la triade capitoline pour le panthéon romain

La triade capitoline était un trio de dieux adorés par les anciens Romains. Ce trio était composé d’un dieu masculin – Jupiter, le dieu suprême du panthéon romain et chef de la triade, et de deux femmes – Juno son épouse et Minerva sa fille. La triade capitoline occupait une place importante dans la religion publique de Rome et des temples qui leur étaient dédiés furent construits dans diverses parties du monde romain.

Le concept de triade n’était pas une tradition pour la religion romaine

Les érudits pensent que la triade capitoline ne faisait pas partie de la religion romaine à l’origine, car les Romains n’avaient pas pour tradition d’honorer leurs dieux par groupes de trois. Au lieu de cela, il est probable que cette pratique religieuse ait été adoptée par les Étrusques , que les Romains ont conquis. La triade suprême des dieux du panthéon étrusque était composée de Tinia, Uni et Menrva, qui correspondaient aux Romains Jupiter, Junon et Minerve, ou aux Grecs Zeus, Héra et Athéna.

Où la triade capitoline a-t-elle été vénérée?

Comme son nom l’indique, la triade capitoline est vénérée sur la colline du Capitole, la plus petite des sept collines de Rome. Cette colline a joué un rôle important dans les débuts de l’histoire de Rome. Selon la légende, il s’agissait de la hutte de Romulus et de l’asile octroyé par Romulus à des réfugiés étrangers. De plus, la colline du Capitole était déjà considérée comme un site sacré, avant même l’arrivée de la triade capitoline et un autre trio de dieux y était vénéré. La prétendue « triade archaïque » était un trio de dieux masculins et était composée de Jupiter, Mars et Quirinus. On sait peu de choses sur le culte de cette triade aujourd’hui, puisque la triade capitoline l’a remplacée.

Le temple de Jupiter Optimus Maximus

Bien qu’il ne soit pas certain que la triade capitoline ait supplanté la triade archaïque, l’historienne romaine Livy a déclaré que la construction du temple de Jupiter Capitolin (connu également sous le nom de Temple de Jupiter Optimus Maximus, qui signifie «Jupiter meilleur et le plus grand» ) a été initiée par Lucius Tarquinius Priscus (également connu sous le nom de Tarquin le Fier), le cinquième roi légendaire de Rome qui régna de 616 à 579 av. Le projet ne fut achevé que sous le règne de Lucius Tarquinius Superbus (fils ou petit-fils de Tarquin le Fier), septième et dernier roi romain, qui régna de 535 à 509 av.

Un lieu de signification religieuse et des événements civils et politiques importants

Le temple de Jupiter Capitolinus n’était pas seulement un site d’une grande importance religieuse, il était également un centre civique et politique important pour les Romains. Par exemple, c’est dans ce temple que le Sénat romain tenait traditionnellement la première réunion de l’année. De plus, tout triomphe organisé à Rome se terminait au temple de Jupiter Capitolinus. Un exemple d’un tel triomphe est celui de Vespasian à la suite de sa victoire sur la révolte juive en 73 après JC, comme l’a rapporté l’historien juif Josephus. En outre, le temple était un point de repère important car il était visible de différentes parties de la ville, notamment le Forum romain, le Tibre et le Campus Martius.

Combien de fois le temple a-t-il été reconstruit?

Le temple qui a été construit avant l’établissement de la République romaine a été détruit par un incendie à l’été 83 avant JC et a été remplacé par un deuxième temple. Ce temple était prêt pour la dédicace en 69 avant J.-C. et dura jusqu’à 69 après JC, avant d’être également détruit par un incendie. La construction du troisième temple a commencé à l’été de l’année suivante et a été consacrée en 75 après JC. En 80 après JC, la foudre frappa le temple, provoquant un incendie qui l’engloutit. Le quatrième et dernier temple a été consacré en 82 après JC et cette structure a subsisté pendant plusieurs siècles. Avec le triomphe du christianisme, le temple a été abandonné et est tombé en désuétude. Finalement, en 455 après JC, Rome fut pillée par les Vandales et les pierres utilisées pour le temple furent réutilisées, par exemple pour la construction d’églises ou pour la sculpture de statues. Heureusement!

