Courte opinion du jour:Message D’Espoir d’Alejandro Jodorowsky :

« Leur plus grosse erreur : ils savaient que le collectif humain atteignait une vibration très élevée, mais ils n’étaient pas conscients de la quantité d’âmes éveillées. Ils ont réalisé une erreur de jugement. Et ils ont eu peur. Maintenant, ils ne se cachent plus. Ils sont maintenant pressés de lancer officiellement un « nouvel ordre mondial ». Maintenant, leurs attaques sont directes et frontales. Et les attaques vont augmenter. Ils vont essayer par tous les moyens d’empêcher les gens de se réveiller. Ils essaieront par tous les moyens que les personnes « éveillées » ne puissent pas communiquer afin de ne pas réveiller les autres. Ils tenteront par tous les moyens de faire en sorte que les éveillés soient considérés comme des fous ou des criminels. Quoi qu’ils fassent, ça n’a pas d’importance. Le saut quantique a déjà eu lieu. Il est inarrêtable. L’humanité considère déjà les plantes et les animaux comme des âmes qui les animent. L’humanité respecte déjà la Terre Mère. L’humanité comprend déjà qu’il n’y a pas de séparation. Les âmes qui s’incarnent maintenant arrivent déjà en tant qu’enseignants. Il ne s’agit plus d’expérimenter. Ils ne s’incarnent que pour enseigner comment aimer. Nous pourrons ou non assister à ce changement total. La transition peut prendre une semaine ou 300 ans. Mais elle est inarrêtable. Quoi qu’il arrive pendant la transition, n’oubliez pas une chose : c’est vous qui vous êtes proposé. Pour être ici et maintenant. Quoi qu’il arrive. Tout ce que vous voyez. Vous êtes les moteurs du changement. Une seule chose est requise de vous. Une seule. Ne soyez pas de la nourriture. C’est la seule chose que vous devez faire. Une chose simple. Ne soyez pas de la nourriture. L’être humain est l’un des générateurs les plus puissants qui soient. Nous sommes des vortex. En fonction de la polarité vers laquelle vous vous alignez, vous créez des fréquences hautes ou basses. De Ces entités sombres se nourrissent de basses fréquences, nous les nourrissons depuis des millénaires. L’éveil de l’humanité a fait basculer le vortex collectif vers les hautes fréquences. C’est pourquoi ils attaquent avec une telle férocité. Ils sont affamés. Connectez-vous avec votre âme. Et observez-vous. Si votre âme résonne avec ces mots, ne donnez pas une seconde de plus de votre existence pour être de la nourriture. Éliminez les passions de base de votre vie. Haine, ressentiment, envie, peur, vices, malbouffe, mensonges, ambition, égoïsme, tristesse, méfiance. Tout cela génère une énergie dense. De la nourriture pour les sombres. Soyez conscient de vos émotions. Écoutez-vous. A vous. Et si, à une occasion quelconque, vous vous sentez dans l’une de ces basses vibrations, changez ipso facto votre énergie. Mettez de la musique qui vous soulève. Chantez pour elle. Dansez. Respirez. Allumez de l’encens. Embrassez vos chats. Embrassez votre ami. Embrassez votre chien. Embrassez votre mère. Embrassez votre famille animale. Faites une promenade dans la Nature. Méditez. Faites de l’exercice. Faites ce que vous devez faire, mais changez cette énergie immédiatement. Parce que vous servez de nourriture. Soyez toujours conscient. Et la seule chose qui vous est demandée est de ne pas nourrir les hordes sombres. Nourrissez votre âme de tout ce qui vous aide à vous élever. Si vous vous habituez à vivre dans la fréquence de l’amour, votre réalité se transformera à votre volonté sans effort. Vous êtes un être puissant. Vous êtes inarrêtable. Ne craignez rien. Libérez votre esprit de la Matrice. Concentrez votre attention sur ce que vous désirez. Mais surtout, amusez-vous, soyez heureux, souriez, chantez, dansez. L’amour. Nous sommes vivants en aimant le tout. Et vous en faites partie. Avec les étoiles et le Soleil. Et toutes les galaxies de l’Univers. Vous êtes l’Amour. »

