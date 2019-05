Survivre au Nouvel Ordre Mondial:Contrôler et abolir la consommation de ces aliments qui vous tuent chaque jour

Saviez vous que certains aliments que vous mangez quotidiennement vous tuent chaque jour un peu plus ? Alors, analysez ce que vous mangez et commencez à faire les bons choix dès aujourd’hui. Essayez d’éviter ou de limiter la consommation de ces aliments autant que possible. Ils entraînent l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, les maladies cardiaques, le diabète, la maladie d’Alzheimer et même le cancer., sans oublier l’obésité et toute l’anxiété et la dépression qui peuvent l’accompagner.

Les gouvernements néolibéraux ,à la solde du Nouvel Ordre Mondial, ne limiteront jamais ces aliments toxiques car ils en récupèrent des taxes et qui plus est,permettent de limiter la population en général!Le Canada et ses gouvernements provinciaux n’interdiront jamais la consommation de gras saturé,ni certaines variétés de viandes dont on a injecté divers éléments chimiques afin de grossir le volume …et les profits!

Sauce tomate en conserve

Les sodas

Le sucre

Les charcuteries

Les huiles végétales

La margarine

Hot-dogs

Les chips

Les vinaigrettes en bouteille

Les sucres artificiels

L’alcool

Le pain blanc et les farines raffinées

Les produits laitiers

Les viandes grillées au barbecue

Les barres de céréales énergétiques

Les fast-food

Le blé

Les céréales au petit déjeuner

Les jus de fruits dans les grandes surfaces

Le sel