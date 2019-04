Comment vaincre le stress ? par Boulay Quentin

*Je me permet aujourd’hui ,de vous présenter un article remarquable de Boulay Quentin que j’estime important pour notre époque!

Le stress est un ressenti connu de toutes et de tous à différents niveaux et face à différentes situations. L’idée de cet article est de vous faire comprendre concrètement ce qu’est le stress et de vous présenter les différents moyen d’y faire face pour augmenter considérablement votre bonheur et votre bien-être si vous le combattez en sortant de votre zone de confort.

Nous allons donc aborder, dans un premier temps, le stress sous son angle général, sa définition , ses différentes formes, ses symptômes. Ensuite, vous serez invitez à réaliser un test pour déterminer votre niveau de stress.

En troisième partie, nous étudierons quelles sont les situations qui génère un fort niveau de stress. Puis nous verrons les remèdes naturels et médicamenteux pour le combattre.

Et pour finir nous étudierons le stress positif, en quoi il consiste et comment arriver à ce niveau de stress optimale.

Le stress (anglicisme) est, en biologie, l’ensemble des réponses d’un organisme soumis à des pressions ou contraintes de la part de son environnement. Ces réponses dépendent toujours de la perception qu’a l’individu des pressions qu’il ressent. Définition Wikipedia

De façon plus personnelle, le stress représente pour moi une réaction du corps à un sentiment de pression, de danger et/ou de difficulté perçu par notre mental. Un état de stress sera donc proportionnelle à la force de croyance de votre mental de cette réalité future.

Le stress expliqué en 2 minutes

Les 3 niveaux de stress

Les différentes études menées sur le stress ont abouti sur 3 différents niveaux de stress présentés ci-dessous.

– Le stress aigu :

Le stress aigu représente le niveau psychologique et émotionnel commun d’un fort stress a connotations et conséquences négatives, qui nous pousse à nous renfermer sur nous même , à être agressif ou encore très irritable. C’est le stress le plus puissant mais à son avantage, il est aussi l’un des stress les plus temporels ( 1h , 1 jours jusqu’à semaine )

– Le stress chronique :

Le stress chronique connaît les même racines à la différence que ce dernier est souvent présent sur une période plus longue, voir très longue et peut conduire à des burn-out , ou des gros renfermements synonyme d’isolation et de tristesse quotidienne.

Il faut donc ne pas hésiter à consulter un professionnel si vous vous sentez dans cette catégorie de stress.

( Si vous ne souhaitez pas faire part de vos problèmes à un inconnu, il existe de nombreuses technique dites « du bonheur » que vous pouvez mettre en place à partir de chez vous. » La gratitude , « l’affirmation de soi » ou encore la répétition d’affirmations positives.. )

– Le bon stress :

Egalement appelé, « stress positif » , il est le niveau de stress optimal qui liera parfaitement créativité et performance sans nuire à ces deniers par un trop plein de pression.

Il est autrement appelé le « stress des vainqueurs« . Vous retrouverez plus de détails sur ce type de stress et ses bienfaits directement à la fin de cet article.

Alors si nous pouvons définir et caractériser le stress et sa provenance, ne pensez-vous pas que nous pouvons y faire face en utilisant notre mental ?

C’est bien ce que nous allons étudié aujourd’hui dans cet article :

Comment vaincre le stress ?

Pour commencer, il faut réussir à définir ce qu’est un état de stress et comment le reconnaître grâce à des sensations ou des émotions.

Stress : Les Symptômes

Il existe énormément de symptômes qui peuvent provenir ou indiquer un état de stress.

Les symptômes les plus « classiques » du stress

Maux de ventre :

Selon une étude menée par le cabinet de psychologie Canadien, les maux de ventre sont présents dans plus de 74% des cas pour les patients atteint de stress temporel et/ou chronique.

Fatigue :

La fatigue ressentie est l’un des indicateurs principal du stress, il est souvent le premier indicateur d’une situation stressante ou d’un état de stress.

Transpiration :

La transpiration est un classique pour les grands stressé. Dans la majorité des cas, le stress secrète une hormone dans le cerveau qui déclenche la sudation et donc la transpiration naturelle.

Maux de tête :

De la même manière que les maux de ventre, les maux de tête sont régulièrement présents et arrivent souvent lors des situations de stress.

Les autres symptômes possible du stress.

Vertige :

Les vertiges sont des sensations de déplacements dans l’espace, une tête qui tourne, qui finissent souvent par une chute. Ce n’est pas le symptôme principal du stress et il ne revient que dans certains cas de stress poussés. Mais les vertiges peuvent être un gros signal d’alarme. On les appelle « les vertiges d’anxieux », si il vous arrive d’en faire l’avis d’un spécialiste sera important.

Vomissements / Nausées :

Les vomissements sont aussi un symptôme présent dans certains cas de stress, comme les vertiges. Les vomissements ne sont pas obligatoirement présents et révèlent un fort taux de stress.

Angoisse :

Même si les angoisses sont plus un ressenti qu’une sensation de mal-être, un fort taux de stress sur un instant T peut directement créer de l’angoisse, voir même des crises d’angoisses dans certains des cas les plus extrêmes.

Constipation :

Lors d’un stress chronique présent depuis un moment, les intestins peuvent se retrouver perturbé et certains patients atteint de stress régulier peuvent se retrouver de temps à autre constipé.

Perte de poids :

Un stress chronique, ou stress de longue durée peut entraîner à terme à une perte de poids de manière régulière!

C’est également un symptôme alarmant qui indique qu’il faut que vous consultiez un professionnel ou que vous changiez votre système de croyance par le biais d’exercice de développement personnel.

( Attention , changer ses croyances et son mental n’est pas un travail des plus simple et nécessite du temps !! )

Perte de connaissance :

La perte de connaissance peut être liée avec le malaise ou encore les vertiges

Niveau de stress : Le test

Afin de définir et faire face au stress, selon votre niveau d’anxiété, il est nécessaire de pour voir tester son niveau de stress pour mettre en place les exercices les plus efficaces pour combattre ce dernier. C’est pourquoi je vous ai sélectionné un « test du stress » pour définir si vous y êtes sensibles ou non et surtout à quel niveau!

JE TEST MON NIVEAU DE STRESS

Les situations favorables au stress

Il existe de nombreuses situations fortes en émotion et qui directement ou indirectement augmentent le niveau de stress pour les personnes les plus sensibles. Nous allons les détailler et voir comment on peut passer au dessus de ces dernières.

Et pour contraindre et éviter le stress, le plus important est dans un premier temps d’identifier les facteurs de stress, ce qui permettra par la suite de mettre en place les solutions qui permettront de combattre ce stress.

Au travail

Au travail de nombreux éléments peuvent entraîner du stress, et il convient à chacun de déterminer si ces éléments sont la source de leur stress ou non, en voilà quelques exemples :

– Les conflits avec les collègues

– Le sentiments d’infériorité par rapport à ces mêmes collègues

– La peur de mal effectuer une tâche et/ou de perdre un client important

– Le manque de responsabilité et/ ou le contrôle omniprésent du responsable…

Ce ne sont que 4 exemples parmi l’océan de possibilité de stress issu du travail mais cela permet de vous donner une idée des éléments déclencheurs que l’on recherche pour identifier la provenance du stress.

A la rentrée

Lorsque l’on est enfant ou adolescent, la rentrée scolaire est l’un des moments les plus détesté de l’année.

C’est le moment par excellence où l’on peut ressentir de la « peur » : La peur de ne pas être dans la même classe que ces ami(e)s, la peur de se retrouver seul(e) -> Elle se résument toutes dans : « la peur de l’inconnu. »

Pour passer le permis, un oral ou un examen

Le stress des examens.. Nous y avons tous, plus ou moins, été confrontés et lorsque l’on est jeune il est difficile de passer au dessus et de prendre conscience que ce n’est « qu »un » examen.

C’est l’une des formes d’angoisses et de peur la plus présente chez les jeunes notamment au niveaux des études du fait du système de notation mis en place par les écoles et l’éducation nationale.

Comment vaincre le stress : Les remèdes ?

Il existe de nombreuses façons de réduire le stress, voir même de le vaincre. Parmi toutes les méthodes, nous pouvons les distinguer en deux parties distinctes : Les remèdes naturels et les remèdes médicamenteux.

Pour vous aider à combattre ce stress et à le réduire à son maximum, nous allons vous présenter ci-dessous l’ensemble des remèdes qui existent et comment ils peuvent vous être bénéfique lors de vos pics de stress quotidien.

Les remèdes naturels

Comment vaincre le stress naturellement ?

La rationnalisation

Pour conclure sur les différentes situations qui génère du stress, la clé pour s’en sortir et être moins impacté reste et restera toujours la RATIONALISATION !!

Comparez toujours l’épreuve que vous allez affronter à une échelle de la douleur, pour vous faire comprendre à quel point c’est ridicule et à quel point même un échec ne réduira pas votre vie à néant.

Exemple :

Prenez une échelle de 1 à 10 ;

Imaginez que l’on vous coupe tous les membres et disons que cette douleur est classifiée à 9 sur cette échelle !

De la même façon, donnez maintenant une note aux sentiments de stress et à la douleur de louper votre examen, d’aller faire sa rentrée ou d’affronter vos collègues en fonction de la note donnée précédemment.

Cet exercice vous permet de vous rendre compte à quel point la vie est douloureuse si nous la voyons douloureuse et il y a de fortes chance que ce petit exercice de rationalisation vous permette de vous épanouir et vous fasse grandement réalisé que ce que vous allez affronter est loin d’être grave et/ou insurmontable.

Huiles essentielles

Les huiles essentielles sont des anti-stress par nature, qu’elles soient à respirer, ou à mettre sur soi! Elles peuvent devenir votre plus fidèle alliée contre le stress et l’anxiété au quotidien.

Pour aller plus loin, je vous donne les deux types d’huiles essentielles les plus efficace, selon moi, pour vaincre le stress :

L’Huile essentielle d’orange & L’Huile essentielle de lavande.

Massage / Reflexologie

La réflexologie, ici le massage des mains, permet de calmer le stress de façon radicale, je vous ai sélectionné une vidéo simple et explicative pour soulager votre stress par le biais de cette technique de massage.

A vous de jouer ! 🙂