Passagers en avion. L’horrible Vérité :



» Nous sommes formés pour dire aux gens de baisser la tête en tenant leur cou pendant un accident. Au cours d’une procédure d’assurance, mon supérieur m’a avoué l’horrible et sinistre vérité sur la raison pour laquelle on nous enseigne cette procédure ! Placer la tête vers le bas et les mains sur la tête va percuter leurs têtes dans le dos du siège de devant… briser les cous des passagers en les tuant instantanément ! De cette façon, les assurances ne seront pas aussi élevées en raison de ceux qui sont paralysés ou blessés de façon permanente et la compagnie aérienne peut payer une liquidation rapide de la mort. »

Tu l’as bien entendu !! La compagnie préfère que tu meurs pendant un crash que de vivre pour raconter l’histoire et collecter $$$ pour toujours !! Combien c’est triste quand les bénéfices sont plus importants que sauver des vies !!!?? la façon correcte d’éviter la mort Pendant un accident, préparez-vous à vous asseoir à la verticale ! J’ai dû partager ça parce que ça peut sauver ta vie ou quelqu’un que tu aimes !

ATTENTION PLANE TRAVELERS! Very disturbing information has come to my attention from an ex flight attendant!!! Below is word for word what the flight attendant told me!

« We are trained to tell people to put their heads down while holding their neck during a crash. During an insurance settlement hearing my supervisor admitted to me off record the horrible and sinister truth about why we are taught… Afficher la suite

Attention les voyageurs d’avion ! Des informations très inquiétantes m’ont été données par un ex-employé de vol !!! Ci-dessous, c’est mot pour mot ce que m’a dit l’agent de bord !

» Nous sommes formés pour dire aux gens de baisser la tête en tenant leur cou pendant un accident. Au cours d’une procédure d’assurance, mon supérieur m’a avoué l’horrible et sinistre vérité sur la raison pour laquelle on nous enseigne cette procédure ! Placer la tête vers le bas et les mains sur la tête va leurs têtes dans le dos du siège devant… briser les cous des passagers en les tuant instantanément ! De cette façon, les assurances ne seront pas aussi élevées en raison de ceux qui sont paralysés ou blessés de façon permanente et la compagnie aérienne peut payer une liquidation rapide de la mort. »

Tu l’as bien entendu !! La compagnie préfère que tu meurs pendant un crash que de vivre pour raconter l’histoire et collecter $$$ pour toujours !! Combien c’est triste quand les bénéfices sont plus importants que sauver des vies !!!?? la façon correcte d’éviter la mort Pendant un accident, préparez-vous à vous asseoir à la verticale ! J’ai dû partager ça parce que ça peut sauver ta vie ou quelqu’un que tu aimes !

Publicités