Réécrire l’histoire du grand mystère des pyramides d’Égypte

Les pyramides de Gizeh sont sans aucun doute l’un des sites les plus énigmatiques de la planète. Pendant si longtemps, de grandes questions ont entouré la dernière merveille du monde. Comment sont-ils arrivés là? Et qui les a créés? Eh bien maintenant, certains chercheurs pensent avoir trouvé des réponses sérieuses…

Secrets du sphinx

Bien que les preuves suggèrent que les Égyptiens ont construit les pyramides, certains signes laissent penser qu’ils auraient pu être construits bien avant l’époque des Pharaons. Gerry Cannon et Malcolm Hutton estiment que le Sphinx doit avoir été taillé dans la roche naturelle. « Vous ne pouvez pas sculpter un rocher quand il est sous le sable », a déclaré Cannon. Il n’y avait pas de sable «il y a environ 12 000 ans et les Égyptiens n’étaient pas là». Mais y avait-il plus de preuves pour étayer leur croyance?

Meilleur des meilleurs

Pendant longtemps, de nombreux égyptologues et historiens se sont accordés sur certains détails concernant le contexte historique entourant la construction. Le consensus général est que ce sont les pharaons qui ont ordonné la construction des structures et qu’ils ont engagé les architectes et les ingénieurs les plus respectés de leur temps pour superviser les préparatifs. Cependant, ce sont les esclaves qui ont reçu l’ordre de faire le travail pénible. Une autre croyance populaire tourne autour de certaines des techniques de construction qui ont été mises en œuvre…

Les théoriciens ont des idées contradictoires sur les circonstances dans lesquelles les pyramides ont été construites. Mais beaucoup partagent des détails similaires, en particulier certaines des techniques qui auraient été utilisées par les constructeurs. La principale similitude est l’idée que les ouvriers ont minutieusement sculpté des rochers au ciseau de cuivre. Ensuite, le produit final a été traîné et soulevé à la convenance du surveillant. Cependant, y a-t-il une possibilité que ce ne soit pas réellement les Egyptiens? Serait-ce quelqu’un d’autre qui les a construits?

Qui les a construites?

Les premiers théoriciens grecs pensaient que les Égyptiens utilisaient des esclaves pour construire les pyramides. C’était une théorie à laquelle beaucoup s’assignaient depuis des années. Des historiens tels que Hérodote et Diodorus Siculus ont écrit des récits détaillés sur la création des pyramides. Le livre révolutionnaire du Ve siècle avant JC illustre à quel point il était en avance sur son temps…

L’information la plus fiable?

Les récits d’Hérodote sur la construction des pyramides sont toujours considérés comme les documents les plus fiables sur le sujet à ce jour. Cependant, au fil du temps, les archéologues sont devenus de plus en plus sceptiques quant à son travail, estimant que cela ne donne qu’un côté à une histoire aux multiples facettes…

Les extraterrestres ont construit les pyramides?

Bien que ce soit hors des sentiers battus, de nombreux chercheurs croient réellement qu’il est possible que les extraterrestres aient joué un rôle dans la construction des pyramides de Gizeh. Certaines des raisons derrière cela incluent l’alignement étrangement précis des structures avec la Ceinture d’Orion. De plus, les pyramides sont en bien meilleur état que nombre de celles construites des centaines d’années plus tard. Cependant, qui peut dire qu’un autre groupe d’humains n’était pas responsable de leur construction?

Esclaves Hébreux?

Les premiers signes de ceux qui ont pu construire les pyramides remontent aux temps bibliques. Dans le livre de l’Exode, les Israélites ont été réduits en esclavage en Égypte. Bien que cela suggère que les Hébreux ont peut-être reçu l’ordre de construire les pyramides pour les Egyptiens, les historiens s’empresseront de répondre à cette idée fausse. Selon la plupart des recherches archéologiques, les pyramides de Gizeh ont été construites vers 2580 av. Les Israélites, cependant, n’étaient pas esclaves jusqu’au 13ème siècle avant notre ère. Les chiffres ne sont tout simplement pas alignés…

Était-ce vraiment les Egyptiens?

Cela pourrait impliquer que les anciennes structures sont beaucoup plus anciennes que les archéologues l’avaient prévu à l’origine et qu’une civilisation antérieure aurait pu construire les pyramides. «Personne ne sait qui était là il y a 12 000 ans», a déclaré Cannon. « Cela a dû être fait par une civilisation plus avancée que n’importe lequel d’entre nous. » Naturellement, les autorités égyptiennes ont été rapides pour abattre la théorie sauvage du couple. Cependant, cela ne signifie pas qu’il y a des théories plus logiques en circulation…

Pyramide de pouvoir

L’un des égyptologues les plus respectés de sa génération, Miroslav Verner, a émis l’hypothèse qu’une hiérarchie aurait dû être mise en place pour créer les pyramides. Il a estimé qu’il fallait probablement plus de 100 000 hommes, divisés en diverses équipes ayant des objectifs différents, puis davantage de divisions liées aux compétences individuelles. La théorie impliquait que, d’une certaine manière, ceux qui ont construit les pyramides avaient des rôles organisés à la manière d’une pyramide. Mais il y avait plus dans les subtilités de l’opération égyptienne…

Trouver la vérité

Les légendes de l’Égypte ancienne ont captivé l’imagination de millions de personnes au fil des ans, de nombreuses personnes consacrant leur vie à la recherche de la vérité sur ces mystérieuses pyramides. Nombreux sont ceux qui ont théorisé l’origine de ces magnifiques structures, les trois principaux arguments étant de savoir si les blocs utilisés pour les construire ont été levés, roulés ou traînés jusqu’à leur emplacement prévu. Cependant, il y avait un groupe spécifique de personnes qui avaient les théories les plus convaincantes de tous…

Plan directeur

Un autre égyptologue du nom de John Romer pense que la construction des pyramides a été planifiée méticuleusement, au point que les constructeurs ont probablement établi un plan à l’échelle réelle. « Un tel schéma de travail permettrait également de générer l’architecture de la pyramide avec une précision inégalée par tout autre moyen », a-t-il déclaré. Romer a également estimé qu’il leur avait probablement fallu 14 ans du début à la fin. Cependant, il y a un autre homme qui a poussé l’enquête au niveau supérieur…

Changeur de jeu

À l’ère moderne, l’un des personnages les plus importants dans la recherche de la vérité derrière les pyramides est un homme modeste du nom de Mark Lehner. Avec son équipe, l’égyptologue chevronné a réalisé l’une des études les plus détaillées jamais réalisées, avec de nouvelles théories fascinantes. Lehner estime que le nombre de personnes impliquées dans la construction se situait entre 14 500 et 40 000. Mais Lehner n’a pas compris à quel point son rôle dans la recherche allait devenir important…

Vaisseau de khufu

Le catalyseur qui a déclenché cette foule de preuves est revenu en 1954, lorsque l’archéologue Kamal el-Mallakh a dirigé une équipe et découvert un bateau qui, selon eux, aurait été laissé au Pharaon Khufu. Les restes du bateau, y compris les planches de bois, ont été restaurés et scannés afin de déterminer leurs origines. Les résultats ont montré qu’ils avaient été cousus ensemble. Mais quel était exactement le but de ce navire? Était-ce simplement pour descendre le Nil? Ou était-ce pour quelque chose de plus?

Naviguer au paradis?

Les serviteurs ont scellé le navire en 2500 avant JC dans une fosse du complexe de la Grande Pyramide. C’était pour que le pharaon Khufu puisse y avoir accès après la mort et utiliser les outils et les objets funéraires nécessaires. Bien que cela ne soit pas confirmé, le navire est qualifié de «barge solaire», un navire conçu pour emmener le roi ressuscité dans son voyage éternel avec Ra, le dieu soleil. Cependant, la plupart des théoriciens considèrent que ce qui suit est la raison…

Terre à terre

Voyant que les panneaux indiquent que le navire avait déjà été submergé dans l’eau, les théoriciens estiment qu’il était déjà utilisé pour escorter le corps momifié du roi jusqu’à son lieu de repos. Ou encore, Khufu a utilisé le navire alors qu’il était encore en vie comme moyen de transport vers les lieux saints. Quelle que soit la raison, le navire Khufu est considéré comme l’une des découvertes les plus importantes de l’histoire de l’égyptologie. Mais les récents développements ont tout changé…

Pourquoi les pyramides ont-elles été construites?

Pourquoi la Grande Pyramide, cette merveille d’ingénierie étonnante a-t-elle été construite? Quel but pourrait-il éventuellement remplir? Selon les égyptologues, les constructeurs ont passé jusqu’à deux décennies à construire la structure en tant que tombeau, spécialement pour Pharaoh Khufu. Quant aux trois petites pyramides devant, elles sont supposées avoir été construites pour les trois femmes de Khufu. Cependant, des découvertes récentes ont fourni plus d’explications sur ce que pouvait être le but de la pyramide…

Pyramide de Pandore

Une vérité fascinante qui a récemment été révélée à propos de la grande pyramide est en réalité à l’intérieur de la structure menaçante. Après des séances de balayage intensives, les scientifiques ont récemment découvert un vide mystérieux au fond de la pyramide. Au-dessus de la chambre de la reine se trouve un gouffre de 30 mètres qui ressemble à une sorte de système de transport – un couloir, si vous voulez. Bien qu’il soit encore difficile de savoir quel était exactement le but du vide, il existe certaines théories sur les raisons pour lesquelles le vide pourrait avoir été conçu…

Structure complexe

La Grande Pyramide a en fait un intérieur très sophistiqué. À ce jour, il y aurait trois chambres reconnues. Le plus bas construit dans son soubassement. Ensuite, vous avez les chambres de la reine et du roi, qui ont été construites plus haut. Ensuite, vous avez le complexe extérieur qui parle pour lui-même. Giza comprend deux temples mortuaires destinés à honorer Khufu. Il existe également une pyramide «satellite», ainsi qu’un ensemble de tombes l’entourant.

Puissance du nil

Vous pensez peut-être que la raison principale pour laquelle les pyramides de Gizeh ont été construites si près du Nil est qu’il est logique que toute civilisation se trouve à proximité d’une source d’eau. Cependant, on pense qu’il y avait un raisonnement beaucoup plus spirituel derrière son emplacement. Les pyramides de Gizeh sont situées sur la rive ouest du Nil, car c’est exactement là que le soleil se couche. Cela était censé symboliser le royaume des morts.

Glacière à l’intérieur

Il est indéniable à quel point les Égyptiens étaient en avance sur leur temps. Ceci peut être vu dans deux aspects de la construction. Premièrement, il a été découvert que les structures étaient construites avec un mécanisme à rotule afin d’éviter les dommages causés par les tremblements de terre. Deuxièmement, les pyramides ont été construites avec une telle netteté que même si la dure chaleur aride battait sur les structures égyptiennes, l’intérieur des pyramides avait une température qui restait froide à 20 degrés Celsius.

Qu’est-ce qui est arrivé en premier?

Tout comme la pyramide des Nombres ,à Palenque au Mexique,voici ce que nous retrouvons en Egypte:

Il y a un coffre en granit à l’intérieur de la chambre principale de la grande pyramide. Ce qui semble au premier abord être une caractéristique tout à fait normale de ce type de structure devient extraordinaire. La réalité est que le coffre est un morceau de granit finement sculpté. Les Égyptiens n’avaient aucun moyen de faire passer le gros morceau par le passage. Cela suggère que la Grande Pyramide était potentiellement construite autour du coffre plutôt que l’inverse.

Mortier mystérieux

L’un des plus grands mystères entourant la Grande Pyramide est le mortier utilisé pour «coller» les blocs ensemble. La vérité est qu’à ce jour, aucun archéologue n’a été en mesure de retracer les origines de ce mortier ou du matériau utilisé pour le fabriquer. La seule chose que les chercheurs connaissent à ce sujet est sa composition chimique. Cependant, ils ont été incapables de reproduire la composition. Cependant, on pense qu’il est plus difficile que la pierre réelle.

Chambres royales

Deux des théories les plus courantes entourant ce vide particulier se situent à des extrémités complètement opposées du spectre. La première théorie est de nature banale, suggérant que le vide a agi comme un «trou de construction», servant de plate-forme permettant aux constructeurs de procéder pour passer d’une partie de la construction à une autre. Cependant, une autre théorie suggère qu’il s’agissait du chemin de partitionnement entre la chambre du roi et la chambre de la reine. Et cela pourrait suggérer autre chose…

Symbole de pouvoir

Il est clair que la Grande Pyramide était une expression flagrante du pouvoir. La base de 13 acres de large et ses 479 pieds de hauteur, ainsi que ses 2,3 millions de blocs de calcaire, constituent l’un des plus somptueux spectacles de richesse de toute l’histoire de l’humanité. « Ces sortes de pyramides sont le produit principal, pour ainsi dire, des rois qui les ont construites », a déclaré l’archéologue Kate Spence. Et ce ne sont pas seulement les peuples de l’Egypte ancienne qui admiraient ces magnifiques structures…

Attirer des millions

D’une manière ou d’une autre, il semble que presque personne ne puisse résister à l’attrait des pyramides de Gizeh. La plupart des gens appartiennent à l’une des deux catégories suivantes: soit vous êtes un égyptologue qualifié, déterminé à dévoiler les vérités de ces structures mystérieuses, soit vous avez l’Egypte sur votre liste, principalement pour visiter Gizeh. Sans aucun doute, la Grande Pyramide de Gizeh est la principale raison pour laquelle l’Égypte parvient à attirer plus de 5 millions de visiteurs par an.

La dernière merveille? Si la Grande Pyramide de Gizeh est le dernier membre survivant des Sept Merveilles du Monde, quels étaient les autres? Et qu’est-ce qui leur est arrivé? Selon de nombreux historiens, les six autres merveilles comprennent les jardins suspendus de Babylone, le temple d’Artémis, la statue olympique de Zeus, le mausolée d’Halicarnasse, le colosse de Rhodes et le phare d’Alexandrie. Mais les archéologues ont-ils finalement révélé les secrets de la dernière merveille du monde?

Trône de l’espace? Un professeur de l’Ecole polytechnique de Milan pense qu’un trône sculpté dans une météorite est stocké au fond d’une chambre secrète de la Grande Pyramide. Depuis que le poignard du roi Tut a été découvert en 1922, il est bien établi que les anciens Egyptiens utilisaient du fer météorique. « Dans ces textes, il est dit que le pharaon, avant d’atteindre les étoiles du nord, devra passer les » portes du ciel « et s’asseoir sur son » trône de fer « », a déclaré Giulio Magli.

Pyramides Populaires

Les pyramides ont capturé l’imagination de millions de personnes et ont inspiré de nombreux artistes à les utiliser dans leur travail sur diverses plates-formes. De nombreux films ont utilisé les pyramides comme toile de fond pour certaines des scènes les plus emblématiques du cinéma. Celles-ci incluent des films tels que La Momie , Les Aventuriers de l’arche perdue et Stargate , pour n’en nommer que quelques-uns. Ensuite, il y a eu la comédie musicale animée Le Prince d’Égypte , qui a beaucoup tourné autour de l’époque de l’Égypte ancienne du point de vue de la Bible.

Sois notre invité L’un des développements les plus récents a jeté un nouvel éclairage sur la culture globale de l’Égypte ancienne. Des chercheurs de l’Université de Londres ont des preuves suggérant que les Égyptiens n’entreraient dans les pyramides que s’ils avaient des invités. «Des rouleaux de papyrus récemment découverts datant de 2400 av. J.-C. confirment que la plupart des Égyptiens de l’époque se sont rendus aux pyramides de Guizeh lorsqu’ils étaient enfants et les ont trouvés plutôt cool. là-bas avant « , a déclaré le professeur Sidney Colliver.

Grand Pharaon

L’un des malheurs qui a empêché les égyptologues de se faire une idée complète de ce que c’était de vivre à l’époque des pyramides était l’activité illégale historique qui les entourait. Selon des auteurs tels que Briar et Hobbs, «toutes les pyramides ont été volées» par le Nouvel Empire. On pense également que la pierre qui servait de pente aux fondations de la grande pyramide a été prise à un moment donné. Vers la fin de l’Ancien Empire, de nombreux voleurs ont fait irruption.

Homme avec un plan Mark Lehner a fait de nombreuses découvertes liées aux pyramides. Son équipe a découvert une ville ouvrière connue de la communauté archéologique sous le nom de «La ville perdue». Il a également découvert ce qui semble avoir été à l’origine un port à proximité. Cela met en lumière la possibilité que la région soit beaucoup plus intégrée aux masses que prévu. Lehner estime également que les travailleurs de la pyramide ont peut-être vécu sur des rampes qu’ils utilisaient pour la construction, qu’ils gareraient à proximité du site.

Découverte du siècle En 2013, une découverte tout à fait remarquable a été faite lorsqu’un papyrus ancien a été découvert dans une grotte à Wadi al-Jarf. Ils sont officiellement les plus anciens de ce genre, remontant à un peu plus de 4 500 ans. Le texte truffé de hiéroglyphes a révélé des détails sur la construction des pyramides que les archéologues et les historiens ont simplement spéculés auparavant. Maintenant, ils avaient des preuves substantielles qui confirmaient un mystère séculaire. Alors, qui a mis au jour cet artefact révolutionnaire?

L’Histoire changée La personne qui a fait la découverte étonnante était Pierre Tallet. Après avoir retrouvé l’ancien papyrus, il a passé près d’une demi-décennie à déchiffrer les hiéroglyphes et à élaborer ce qui était écrit dessus. «Depuis le jour même de la découverte, il était évident que nous possédons le plus vieux papyrus jamais découvert au monde», a-t-il déclaré. Tallet savait qu’il avait changé le visage de l’égyptologie avec sa découverte étonnante. Quelle était donc la vérité derrière cet artefact incroyable?

Le journal de Merer

Un ancien égyptien du nom de Merer a écrit un texte complexe expliquant en quoi la main-d’œuvre égyptienne à l’origine de la Grande Pyramide était composée d’un nombre impressionnant d’ingénieurs qualifiés. Ces travailleurs ont utilisé des bateaux pour transporter plus de 170 000 tonnes de calcaire sur le Nil, de Tura à Giza. Pour la première fois de l’histoire, les égyptologues avaient enfin un récit de première main. Mais il y a encore un détail stupéfiant qui rend cette merveille d’ingénierie encore plus impressionnante qu’elle ne l’était déjà…

Canaux artificiels Une autre chose étonnante sur laquelle Merer a écrit est un système de canaux complexe. Les ingénieurs des pyramides ont construit la série de canaux afin de rendre le transport des matériaux aussi rapide et efficace que possible. Ces canaux directement connectés du Nil à la zone sur laquelle les pyramides ont été construites. Mais d’où viennent exactement les matériaux? Merer n’a pas seulement brossé un tableau clair des techniques de construction, il a également révélé les personnages importants du projet…

Le pharaon et le vizir L’un des aspects les plus fascinants du journal de Merer est qu’il a révélé de nombreuses informations importantes sur le règne du roi (2600 av. J.-C.), le pharaon Khufu. Son demi-frère, « le noble Ankh-haf » était également son vizir et il a été confirmé qu’il avait supervisé la construction de la Grande Pyramide. Le texte suggère que c’est Khufu lui-même qui a chargé les ingénieurs de décorer la pyramide, de calcaire de Tura. Mais c’est quelqu’un d’autre qui a aidé à réaliser le rêve de Tallet…

Développement le plus récent C’est Mark Lehner qui a mis la touche finale à cet effort de collaboration indirecte. Lehner et son équipe ont découvert la voie navigable perdue à Gizeh, ce qui ne fait qu’ajouter de la crédibilité aux détails du journal de Merer. «Nous avons décrit le bassin central du canal qui, selon nous, était la principale zone de livraison au pied du plateau de Gizeh», a-t-il déclaré. Maintenant, avec le journal de Merer, le navire Khufu et maintenant la voie navigable perdue, les chercheurs disposent de trois sources de preuves clés pour prouver les origines des pyramides.

La vérité incontestée Par conséquent, Tallet, Lehner et les autres ont pu vérifier une liste de faits importants qui n’étaient qu’un ouï-dire pendant des centaines d’années. Le fait le plus important est que le journal de Merer confirme que les bateaux et les canaux ont joué un rôle essentiel dans la construction des pyramides de Gizeh. En outre, les deux matériaux les plus importants de la structure, le granit et le calcaire, ont été importés d’Assouan et de Tura, respectivement. Que signifient ces détails pour l’avenir de l’égyptologie?

L’avenir de l’égyptologie Les trois découvertes distinctes sont fortement liées et semblent avoir ajouté une nouvelle couche de sens aux théories que des égyptologues comme Herodotus, Gerry Cannon et Miroslav Verner ont élaborées au fil des ans. Malgré ces découvertes révolutionnaires, la recherche des vérités cachées sur l’Égypte ancienne se poursuivra. Cependant, il semble que certains des secrets les plus profonds sur les grandes pyramides aient finalement été débloqués, ce qui incite les archéologues à redoubler d’efforts pour découvrir la prochaine grande avancée de l’égyptologie.

Des preuves révolutionnaires

Les pyramides de Gizeh ne sont rien de moins qu’un phénomène architectural et ont laissé les historiens perplexes pendant des milliers d’années. Cependant, un groupe d’archéologues a trouvé de nouvelles preuves qui aident à résoudre le mystère…

EN CONCLUSION

Les scientifiques que nous vous présentons dans cet article sont le reflet de la science officielle actuelle!Ils ne peuvent expliquer l’alignement « parfait » des pyramides de Gizeh sur les étoiles de la constellation d’Orion!Ils ne peuvent expliquer l’origine de la technologie qui a permis de tailler les gros blocs de pierre à angle droit,ni même comment on a creuser à angle droit et disposer les sarcophage en granit …afin de construire la pyramide autour dudit sarcophage!

Cette technologie vient d’une autre civilisation extraterrestre tout comme les modèles d’avions en bois trouvés dans un tombeau!

La quête du savoir continue!

L’humanité n’aura pas le temps de comprendre ou d’apprendre ne serait-ce que 1 % de tout ce qu’il y a à savoir dans l’Univers connu!