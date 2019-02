Le silence obstiné du pape sur la persécution des chrétiens

Malheureusement, la position du pape François sur l’islam semble provenir d’un monde fantastique.

« L’islam authentique et la lecture correcte du Coran s’opposent à toutes les formes de violence », a affirmé le pape, mais de manière peu précise. C’est comme si tous les efforts du pape visaient à exonérer l’islam de ses responsabilités. Il semble l’avoir fait encore plus que les musulmans pratiquants – tels que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, l’auteur et médecin américain M. Zuhdi Jasser, l’ancien ministre koweïtien de l’Information, Sami Abdullatif Al-Nesf, et l’écrivaine franco-algérienne Razika Adnani. Le philosophe tunisien basé à Paris Youssef Seddik, le journaliste jordanien Yosef Alawnah et l’écrivain marocain Rachid Aylal, parmi beaucoup d’autres, l’ont déjà fait.

« Le pape François ne pouvait en aucun cas ignorer les lourds problèmes posés par l’expansion … au cœur même du domaine chrétien … Notons-le à nouveau … la dernière religion arrivée en Europe présente un obstacle intrinsèque à s’intégrer dans le cadre européen fondamentalement judéo-chrétien … « – Boualem Sansal, auteur algérien, dans son best-seller » 2084. «

Le pape François fait maintenant face au risque potentiel d’un monde chrétien englouti physiquement par le croissant musulman – comme le montre le logo du Vatican choisi pour le prochain voyage du pape au Maroc. Il est temps que l’apaisement soit remplacé.



La persécution des chrétiens est maintenant une crise internationale.

Malheureusement, la position du pape François sur l’islam semble provenir d’un monde fantastique.

4.305 chrétiens ont été tués simplement en raison de leur foi chrétienne en 2018. C’est le chiffre dramatique contenu dans la nouvelle « Liste de surveillance pour le monde 2019 » qui vient d’être compilée par l’organisation non gouvernementale Open Doors . Il révèle qu’en 2018, il y avait 1 000 victimes chrétiennes de plus – 25% de plus – que l’année précédente, alors qu’elles étaient 3 066 .

De nos jours, 245 millions de chrétiens dans le monde sont apparemment persécutés simplement pour leur foi. En novembre dernier, l’organisation Aide à l’Église en détresse a publié son «Rapport sur la liberté religieuse» pour 2018 et est parvenue à la même conclusion: 300 millions de chrétiens ont été victimes de violence. Le christianisme, malgré une vive concurrence, a été qualifié de » religion la plus persécutée au monde « .

En mars 2019, le pape François se rendra au Maroc, un pays également inscrit sur la liste de surveillance des portes ouvertes. Malheureusement, la position du pape François sur l’islam semble provenir d’un monde fantastique. La persécution des chrétiens est maintenant une crise internationale. Considérez ce qui est arrivé aux chrétiens dans le monde musulman au cours des deux derniers mois seulement. Un policier a été tué alors qu’il tentait de désamorcer une bombe devant une église copte en Égypte. Avant cela, sept chrétiens avaient été assassinés par des extrémistes religieux lors d’un pèlerinage. Ensuite, une fosse commune a été découverte en Libye. Elle contient les restes de 34 chrétiens éthiopiens tués par des djihadistes affiliés à l’État islamique. Le régime iranien, dans de nouvelles répressions sévères,arrêté plus de 109 chrétiens. La pakistanaise Christian Asia Bibi, trois mois après son exonération pour « blasphème » et sa libération du couloir de la mort, vit toujours en » prisonnier « : ses anciens voisins veulent toujours lamettre à mort. À Mossoul, qui était le centre irakien des chrétiens, il y avait un » Noël sans chrétiens « , et en Irak en général, 80% des chrétiens ont disparu .

Le cardinal Louis Raphael Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens et chef de l’Église catholique chaldéenne, a récemment fourni des chiffres sur la persécution des chrétiens en Irak: « 61 églises ont été bombardées, 1 224 chrétiens ont été tués, 23 000 maisons et biens immobiliers du Les chrétiens ont été saisis « . Le patriarche a rappelé au monde la politique de l’État islamique qui donnait « trois options aux chrétiens »: la conversion à l’islam, le paiement d’un impôt spécial ou l’abandon immédiat et forcé de leurs terres. « Sinon, ils auraient été tués. » De cette façon, 120 000 chrétiens ont été expulsés.

« Le silence obstiné des dirigeants européens sur la question des religions, et plus particulièrement de l’islam, étonne et déçoit », écrivait récemment le romancier algérien Boualem Sansal .

« Leur attitude est simplement irresponsable, suicidaire et même criminelle … dans le contexte actuel marqué par [une] expansion vertigineuse … C’est comme vivre au pied d’un volcan en colère et ne pas comprendre qu’il se prépare à faire irruption ».

Sansal, menacé de mort par les islamistes en France, comme en Algérie, a écrit » 2084 « , un best-seller. Il y écrit que la position du pape François sur le monde musulman est semblable à celle des dirigeants occidentaux:

« Le pape François ne pouvait en aucun cas ignorer les lourds problèmes posés par l’expansion de l’islam radical dans le monde et au cœur même du domaine chrétien … Notons-le encore … la dernière religion arrivée en Europe , a un obstacle intrinsèque à l’intégration dans le cadre fondamentalement judéo-chrétien de l’Europe, même si ce référent s’est érodé au cours des siècles passés « .

Le pape François a réussi à expliquer que « l’idée de conquête » fait partie intégrante de l’islam en tant que religion, mais a rapidement ajouté qu’on pouvait interpréter le christianisme de la même manière. « L’islam authentique et la lecture correcte du Coran s’opposent à toutes les formes de violence », a affirmé le pape , mais de manière peu précise. Il n’a pas non plus fait remarquer avec exactitude que « l’Islam est une religion de paix compatible avec le respect des droits de l’homme et la coexistence pacifique ». C’est comme si tous les efforts du pape visaient à exonérer l’islam de ses responsabilités. Il semble l’avoir fait encore plus que les musulmans pratiquants – tels que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi , auteur américain et médecin.M. Zuhdi Jasser , ancien ministre koweïtien de l’Information, Sami Abdullatif Al-Nesf, l’auteur franco-algérien Razika Adnani, le philosophe tunisien basé à Paris, Youssef Seddik, le journaliste jordanien Yosef Alawnah et l’auteur marocain Rachid Aylal, le font .

La persécution dramatique des chrétiens dans le monde islamique met en lumière un paradoxe occidental: « Depuis leur victoire à la Seconde Guerre mondiale, les Occidentaux ont apporté de grands avantages à toute l’humanité », a écrit Renaud Girard dans Le Figaro .

« Scientifiquement, ils ont partagé leurs grandes inventions, telles que la pénicilline ou Internet. Les droits de l’homme et la démocratie sont loin d’être appliqués partout dans le monde, mais ils sont la seule référence pour la gouvernance qui existe au niveau international. Il est indéniable que sous l’impulsion Depuis deux générations, de nombreux succès politiques, techniques, sanitaires et sociaux ont été remportés par les Occidentaux, mais il existe un domaine dans lequel la planète a indéniablement régressé depuis 1945 et où la responsabilité occidentale est évidente: la liberté de conscience et de religion … En s’abstenant de défendre les chrétiens d’Orient, l’Occident a commis une double erreur stratégique: il a donné un signe de faiblesse en abandonnant ses amis idéologiques; il a renoncé à son credo « .

« Aux yeux des gouvernements occidentaux et des médias », a noté un autre rapportsur la persécution des chrétiens rédigé par Aid to the Church in Need . « La liberté de religion est en train de glisser en bas du classement des priorités des droits de l’homme, étant éclipsée par des questions de genre, de sexualité et de race ».

« Le politiquement correct ne veut rien savoir de la persécution et de la répression actuelles du christianisme et il est donc ignoré de manière presque sinistre », a récemment déclaré Mgr Manfred Scheuer, évêque de Linz, en Haute-Autriche .

L’État Islamique a massacré ainsi des milliers de chrétiens dans le nord de l’Irak et à l’est de la Syrie.

Cette éclipse est encore plus dramatique, sachant que tout le monde sait que le christianisme risque de « disparaître » au Moyen-Orient, a déclaré l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby:

« Des centaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leur domicile. Beaucoup ont été tuées, asservies et persécutées ou converties de force. Même ceux qui restent se posent la question: » Pourquoi rester? » La population chrétienne d’Irak, par exemple, représente moins de la moitié de ce qu’elle était en 2003. Leurs églises, leurs maisons et leurs commerces ont été endommagés ou détruits, et la population chrétienne syrienne a diminué de moitié depuis 2010. En conséquence, elles (ces églises) étaient les fondements de l’Église universelle face à la menace d’extinction imminente « .

Église St-Jacques d’Abbeville détruite pour bâtir une mosquée.

L’Occident a trahi ses amis chrétiens à l’Est (comme ici et ici ). L’Occident pourrait se demander: que font le Vatican et le pape pour lutter contre cette nouvelle persécution religieuse?

La critique est déjà venue du monde catholique. « Alors qu’il s’inquiète peu de la vague de fermetures d’églises, Francis ne semble pas trop inquiet de l’islamisation de l’Europe », a écrit le chroniqueur catholique américain William Kilpatrick.

« En effet, comme en témoigne son encouragement à la migration de masse, il ne semble pas avoir d’objection à l’islamisation. Soit il croit vraiment au mensonge faux selon lequel l’islam est une religion de paix, soit il croit que la stratégie de prophétie auto-réalisatrice créera un islam plus modéré, François semble être en paix avec le fait que l’islam se propage rapidement, qu’il ait été mal informé sur l’islam ou qu’il ait adopté une stratégie de désinformation, il prend un énorme pari, pas seulement avec sa propre vie. , mais avec la vie de millions de personnes « .

Il y a maintenant des zones entières en Syrie débarrassées de leurs chrétiens historiques. Le pape François a récemment reçu une lettre d’un prêtre franciscain en Syrie, le père Hanna Jallouf, patriarche de Knayeh, un village proche d’Idlib, le fief des rebelles islamistes anti-Assad. « Les chrétiens de ce pays sont comme des agneaux parmi les loups », écrit Jallouf .

« Les fondamentalistes ont dévasté nos cimetières, ils nous ont empêché de célébrer des liturgies en dehors de l’église, en nous dépouillant des signes extérieurs de notre foi: croix, cloches, statues ainsi que nos habitudes religieuses. »

Si le pape ne veut plus recevoir de telles lettres, il devra faire preuve de courage et s’attaquer à l’une des persécutions les plus urgentes de notre temps.

Le pape Benoît XVI, dans son discours à Ratisbonne , a déclaré ce qu’aucun non-pape n’avait osé dire auparavant: il existe un lien spécifique entre la violence et l’islam. Pour illustrer son cas, Benoît XVI a cité un dialogue du XIVe siècle entre un empereur chrétien byzantin, Manuel II Paleologus, et un érudit persan, sur le concept de violence en Islam: trouver des choses… .comme son commandement de répandre par l’épée la foi qu’il prêchait « , a dit l’empereur , a déclaré Benoît XVI à son interlocuteur musulman.

Un autre pape, Jean-Paul II, a également exprimé ses préoccupations. Lors d’une réunion en 1992, Mgr Mauro Longhi, qui, alors qu’il était encore étudiant, accompagnait souvent le pape décédé lors de ses randonnées pédestres, a déclaré que Jean-Paul II avait parlé d’une « invasion islamiste » de l’Europe.

« Le pape m’a dit: ‘Dis ceci à ceux que tu rencontreras dans l’Église du troisième millénaire. Je vois l’Église affligée d’une blessure mortelle. Plus profonde, plus douloureuse que celles de ce millénaire’, faisant référence au communisme et au nazisme. totalitarisme. « Cela s’appelle l’islamisme. Ils envahiront l’Europe. J’ai vu les hordes venir d’ouest en est », puis me racontaient chaque pays un par un: du Maroc à la Libye en passant par l’Egypte, et ainsi de suite Est. « Le Saint-Père a ajouté: » Ils envahiront l’Europe, l’Europe sera comme un sous-sol, d’anciennes reliques, des ombres, des toiles d’araignées. Les souvenirs de famille. Vous, l’Église du troisième millénaire, devez contenir l’invasion. sois suffisant, mais avec ta foi, vis avec intégrité. «

La vision de Jean-Paul II ressemble à une continuation de la campagne historique de l’Islam sur les terres chrétiennes: « En 637, l’armée islamique s’empara de Jérusalem, deux fois sainte, puis le cœur de tout le Moyen-Orient, centre historique du christianisme », écrit le romancier algérien Boualem. Sansal. Il a ensuite décrit « la progression irrésistible de l’islam vers l’Occident: l’Afrique du Nord judéo-chrétienne qui a immédiatement converti; l’Espagne catholique, annexée au début du VIIIe siècle, Byzance, qu’ils ont pris en 1453; ] à Vienne, qu’ils ont assiégé en 1529 … « .

Le pape François fait maintenant face au risque potentiel d’un monde chrétien englouti physiquement par le croissant musulman – comme le montre le logo du Vatican choisi pour le prochain voyage du pape au Maroc. Il est temps que l’apaisement soit remplacé.

Il nous faut d’autres Don Gabriele Amorth pour éloigner les démons de l’Islam.