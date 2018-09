La grande fosse de la mort d’Ur: Sacrifice humain de masse dans l’ancienne Mésopotamie

Au cours des fouilles de Sir Charles Leonard Woolley à Ur de 1922 à 1934, toute sépulture sans chambre de sépulture s’appelait «chambre de la mort» (connue également sous le nom de «fosses funéraires»). Sans doute la fosse la plus impressionnante mise au jour par Woolley et son équipe était le PG 1237, que Woolley a surnommé «The Great Death Pit», en raison du nombre de corps qui y ont été trouvés. Ces corps étaient soigneusement rangés et richement habillés. Il est communément admis que ces individus étaient des victimes sacrificielles qui accompagnaient leur maître / maîtresse dans l’au-delà. Il est toutefois difficile de savoir s’ils l’ont fait volontairement.

PG 1237 – La fosse la plus célèbre de la mort à Ur

Au cours des fouilles archéologiques de Woolley à Ur, six sépultures au total ont été désignées comme «fosses mortelles». D’une manière générale, il s’agissait de tombes et de cours creuses reliées à la surface par un puits. On pensait que ces «fosses de la mort» avaient été construites autour ou à côté de la tombe d’un individu principal. Cette hypothèse a toutefois été contestée ces derniers temps. En tout état de cause, les «fosses de la mort» découvertes par Woolley et son équipe ont été remplies de restes appartenant à un individu important.

Le plus impressionnant des «fosses de la mort» de Woolley est le PG 1237, que Woolley a nommé le «Great Death Pit». Dans cette «fosse de la mort», Woolley et son équipe ont identifié un total de 74 personnes, dont six hommes et une femme. Les corps des six hommes ont été retrouvés près de l’entrée de la «fosse de la mort» et étaient équipés d’un casque et d’armes.

On pense que ces hommes ont joué le rôle de gardes et ont été chargés de protéger la tombe des pilleurs de tombes potentiels. Quant aux femmes, la plupart d’entre elles étaient disposées en quatre rangées dans le coin nord-ouest de la tombe, tandis que six autres se trouvaient sous un auvent dans le coin sud et six autres près de trois lyres près du mur sud-est de la tombe.

Woolley était d’avis que tous les individus du «Great Death Pit» étaient les serviteurs d’un personnage important dont la chambre funéraire avait été détruite par le passé. Ce point de vue a toutefois été remis en question plus récemment. Dans sa thèse de doctorat de 2008 sur la mode en Mésopotamie dynastique précoce, Aubrey Baadsgaard a suggéré que la personne pour qui le «Great Death Pit» avait été construit était enterrée dans cette tombe, et que Woolley lui manquait peut-être.

Corps 61

Baadsgaard a souligné qu’un individu, surnommé Body 61(Corps 61), était plus richement orné que le reste des assistantes. Contrairement aux autres femmes, qui portaient des coiffes simples en or, en argent et en lapis-lazuli, la coiffe portée par Body 61 était beaucoup plus élaborée. La seule autre femme connue à posséder une coiffure similaire est Puabi, qui est généralement considérée comme une reine. L’ensemble de bijoux de Body 61 aurait également ressemblé à celui de Puabi et de la femme royale inconnue du PG 1054, ce qui a conduit à la conclusion que Body 61 est le propriétaire du «Great Death Pit».

D’autres questions concernant le «Great Death Pit» demeurent cependant. La plus intrigante est peut-être celle de la façon dont les préposés sont morts. Sur la base de l’organisation des corps, Woolley a proposé que ces personnes aient volontairement accompagné leur maîtresse dans l’au-delà. Woolley a également suggéré qu’ils avaient pris une sorte de poison qui les a tués ou les a rendus inconscients.

Questions restantes

Une étude menée par le musée d’archéologie et d’anthropologie de l’université de Pennsylvanie sur les crânes d’une femme et d’un soldat a toutefois révélé des signes de fractures pré-mortem causées par un instrument contondant. L’une des théories qui se dégage de cette constatation est que le dosage de poison consommé par certains des préposés n’était pas suffisant pour les tuer et qu’ils ont donc été frappés sur leur tête pour les empêcher d’être enterrés vivants.

Alternativement, il a été suggéré que les victimes ont d’abord reçu un sédatif et ont ensuite été massacrées à mort lorsqu’elles étaient inconscientes. Cela semble peu probable, cependant, car cela aurait été plus compliqué que nécessaire et, si cela était vrai, tous les crânes auraient montré des signes de fracture pré-mortem, comme dans les deux crânes étudiés. En bref, cette question est encore ouverte et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour le résoudre.

