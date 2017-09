IRMA: L’île de Saint-Martin détruite à 95%. 8 morts (provisoire) Publié par wikistrike.com sur 7 Septembre 2017, 06:25am Catégories : #Terre et climat Aucune nouvelle des habitants ni des secours Dernier bilan: 8 morts, 21 blessés (provisoire) Au moins « six morts », « 95% de l’île de Saint-Martin détruite » : le passage de l’ouragan Irma sur les îles françaises de Saint-Barthélemy et Saint-Martin mercredi 6 […]