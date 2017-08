Michel Duchaine Les dossiers de Michel Duchaine Alan Turing, Défenseurs de la Terre, enigma, informatique, Michel Duchaine, science, vie

Après avoir vu la lumière du jour pendant au moins 30 ans, une collection unique de lettres du célèbre mathématicien Alan Turing a été trouvée dans un espace de stockage de son ancienne université.

Emballés dans un dossier en papier ordinaire et cachés à l’arrière d’un ancien classeur, les 148 documents jamais vus précédemment incluent une lettre des services de renseignement du Royaume-Uni et une autre lettre dans laquelle Turing remarque « Je déteste l’Amérique ».

Alan Turing a été l’un des pionniers de l’informatique moderne, et une machine qu’il a construite pendant la Seconde Guerre mondiale a permis le décryptage du code Enigma de l’Allemagne, en finançant la guerre.

En 1949, il est devenu directeur adjoint du laboratoire informatique de l’Université de Manchester, et plus tôt cette année, le personnel de l’université s’est formé accidentellement sur un tas de correspondance de Turing tout en nettoyant une salle de stockage.

« Lorsque je l’ai trouvé, j’ai d’abord pensé que » cela ne peut pas être ce que je pense « , mais une inspection rapide a montré qu’il était », explique l’ingénieur en informatique Jim Miles de l’École d’informatique de l’université.

«J’étais étonné de constater que quelque chose était resté caché depuis longtemps. Personne qui travaille maintenant à l’école ou à l’université savait qu’ils n’existaient même pas.

Les archivistes de l’université se sont mis à travailler pour trier ces documents, les cataloguer et les stocker pour la postérité, et ont maintenant publié toute l’archive en ligne pour les lecteurs.

Le dossier contenait à la fois la correspondance et d’autres matériaux datant du début de 1949 jusqu’à la mort prématurée de Turing en juin 1954. Il s’agissait principalement de «trucs de travail» que l’on s’attendrait à ce que les universités occupées s’accumulent sur son bureau.

Malheureusement, nous ne pouvons pas nous en apprendre beaucoup sur son travail de guerre sur la machine à code, puisque les efforts d’Enigma étaient encore secrets à l’époque, bien qu’il y ait une lettre du directeur de l’organisation GCHQ du Royaume-Uni .

Ce n’est pas non plus le genre de lettres que vous pouvez espérer révéler sur la vie privée de Turing, y compris la conviction d’indécence largement médiatisée de 1952 en raison de sa relation avec un autre homme.

« Il y a très peu de correspondance personnelle, et pas de lettres des membres de la famille Turing », explique l’archiviste James Peters qui a trié les documents.

« Mais cela nous donne toujours un compte extrêmement intéressant et un aperçu de ses pratiques de travail et de sa vie académique alors qu’il était à l’Université de Manchester ».

Il y a des lettres de collègues et d’étudiants, en commentant le travail de Turing, en discutant des problèmes de calcul et de mathématiques, et même en demandant des conseils. Il y a aussi de nombreuses invitations à donner des conférences d’invités et à assister à des conférences.

À une telle invitation du physicien Donald Mackay du King’s College de Londres, qui a demandé si Turing irait à une conférence de cybernétique de 1953 aux États-Unis, Turing a simplement répondu que la réunion avait un appel, mais il ne voulait pas y voyager.

« Je n’aimerais pas le voyage, et je déteste l’Amérique », a-t- il écrit .

Dans l’ensemble, les historiens sont ravis d’avoir creusé cette collection unique, entièrement par hasard. Malgré sa contribution massive aux domaines des mathématiques et des calculs, il existe des matériaux d’archives extrêmement rares sur la vie de Turing, en particulier les dernières années.

« Comme il y a si peu d’archives réelles sur cette période de sa vie, c’est une découverte très importante dans ce contexte », explique Peters .

« Il n’y a rien d’autre comme ça ».

Vous pouvez parcourir ce trésor d’archives en visitant les archives de l’université ici .

