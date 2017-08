Michel Duchaine Technologie plus avancée que la nôtre archéologie impossible, Ère Nouvelle, civilisation disparue, Défenseurs de la Terre, Insolite, Michel Duchaine, Réalisme fantastique, technologie avancée, technologie extraterrestre

La question de savoir si nous avons ou non reçu des visiteurs de l’espace ne peut être répondu avec certitude que si et quand nous trouvons des preuves incontestables d’une telle visite ici sur Terre. Une telle preuve pourrait consister en la découverte d’artefacts dont l’âge exact peut être déterminé et dont la structure externe et interne peut être considérée comme «anormale dans le temps». Au cours des dernières années, de nombreux micro-objets ont été trouvés dans les Oural, qui semblent répondre à ces exigences. Il s’agit du premier rapport publié de la découverte.

Depuis de nombreuses années, les chercheurs de notre domaine ont suggéré que les

artefacts laissés par les visiteurs extraterrestres pourraient être trouvés dans les

dépôts géologiques . Beaucoup de preuves ont été trouvées, principalement par le Dr Johannes Fiebag (figure 1 et 2), à partir d’événements apparemment paradoxaux dans l’histoire de la Terre, que des expériences de manipulation génétique ont été menées sur des centaines de millions d’années par des extraterrestres, ce qui a abouti à la création de Nous les humains.

Malheureusement pour nous, toute découverte d’artefacts éventuellement venant des techniques de

l’Antiquité semble être très peu probable. Car les événements géologiques datant

seulement du dernier million d’années sont documentés aujourd’hui dans seulement quelques centimètres de strates sédimentaires. Même en ce qui concerne les événements très récents – je pense à la fin de la Seconde Guerre mondiale – nous savons à quelle vitesse les objets techniques peuvent disparaître. Les armes, les munitions et même les grandes découvertes sont déjà presque complètement rouillées et se sont désintégrées.

Compte tenu de cela, les découvertes faites récemment en Russie sont d’autant plus

étonnantes. Au cours des années 1991-1993, des prospecteurs d’or sur la petite rivière

Narada, sur le versant oriental des monts des Oural, ont trouvé des

objets inhabituels, principalement en forme de spirale. La taille de ces choses varie d’un

maximum de 3 cm (1,2 po) à un incroyable 0,003 mm, environ 1/10 000e de pouce! À ce jour, ces artefacts inexplicables ont été trouvés par milliers dans différents sites près des rivières Narada, Kozhim et Balbanyu, et aussi par deux courants plus petits nommés Vtvisty et Lapkhevozh, principalement à des profondeurs comprises entre 3 et 12 mètres (10 et 40 pieds). )

Les objets en forme de spirale sont composés de divers métaux: les plus grands sont en cuivre, tandis que les petits et les très petits sont des métaux rares, le

tungstène et le molybdène. Le tungstène a un poids atomique élevé et est également

très dense, avec un point de fusion de 3410 degrés. C (6100 degrés F). Il est utilisé

principalement pour le durcissement des aciers spéciaux, et en forme non alliée pour

les filaments des ampoules électriques. Le molybdène a également une densité élevée et un

point de fusion respectable de 2650 degrés. C (4740 degrés F). Ce métal est également

utilisé pour durcir les aciers et leur conférer des propriétés résistantes à la corrosion,

principalement pour les pièces d’arme fortement accentuées et l’

armure du véhicule .

À l’heure actuelle, ces objets plus mystérieux sont

étudiés par l’Académie des sciences russes de Syktyvka (capitale de l’ancienne République soviétique de Komi), Moscou, Saint-Pétersbourg, et un institut scientifique à Helsinki (Finlande) . Les mesures exactes de ces objets souvent microscopiquement petits ont montré que les dimensions des spirales sont dans le rapport dite Golden Mean. Depuis l’époque classique antique, cette fraction a été la «règle du fer» dans l’architecture et la géométrie. Son utilité est dans le fait que si une certaine longueur est divisée en deux en utilisant ce rapport, le rapport de la longueur d’origine à la pièce plus grande est

identique à celui de la pièce plus grande à la plus petite pièce.

Indépendamment de ces subtilités, ces objets sont évidemment le produit

d’une technologie inexplicable et hautement avancée; Ils ont des

ressemblances remarquables pour contrôler les éléments utilisés dans les appareils micro-miniatures dans notre

toute dernière technologie, appelée nanomachines. Cette technologie en est encore à

ses balbutiants, mais déjà les ingénieurs pensent aux applications

pure science-fiction. Entre autres choses, ils envisagent de

construire des micro-sondes pour une utilisation en médecine qui peut être implantée, comme pour effectuer des opérations à l’intérieur des vaisseaux sanguins qui ne sont pas possibles avec les techniques chirurgicales présentes.

Quel était le but de cet objet, illustré ici en 100x et encore en

augmentation de 500x? (Fig. 2, 3). La figure 1 montre un autre objet dans sa

totalité sur une barre d’échelle de 200 microns de largeur (8 / 1000ths inch)! Tous les tests

effectués à ce jour donnent un âge pour les objets compris entre 20 000 et

318 000 ans, en fonction de la profondeur et de la situation du site. (3, 4)

Mais même si ce n’était que de 2 000 ou 20 000 ans, nous sommes confrontés à la question inévitable: qui, de toutes les personnes du monde, était à ce moment-là capable de créer de tels objets microfinigènes, Quelque chose que notre propre technologie commence tout juste à réaliser?

*Traduction de la langue russe.

