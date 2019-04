Prophétie des papes: arrivons-nous à la fin des jours?

Pendant des milliers d’années, les peuples du monde antique ont prétendu avoir le pouvoir de la prévoyance. En 1143, la prophétie des papes a été créée – énumérant les attributs futurs des 112 pontifes succédant à saint Pierre. Cette prophétie vieille de 900 ans avait prédit que Benoît XVI serait le 111e pape. Par conséquent, s’il est exact, le conclave papal actuel entraînera la fin du monde.

En 1595, un moine bénédictin nommé Arnold de Wyon publia Lignum Vitae , dans lequel il déclara avoir «découvert la prophétie des papes», écrits à l’origine par l’archevêque de Saint-Malachie, Armagh, en 1143. En 1871, l’abbé Cucherat , dans son livre Les prophéties sur la succession des papes , nous raconte qu’en 1139, Malachy fut «convoqué à Rome par le pape Innocent II pour recevoir deux pallium de laine destinés aux sièges métropolitains d’Armagh et de Cashel».

À Rome, Malachy aurait eu une «vision des futurs papes», qu’il a enregistrée sous la forme d’une séquence de phrases énigmatiques décrivant leurs traits de personnalité. Saint Malachie aurait donné son manuscrit à Innocent II. Ce document est resté inconnu des archives romaines jusqu’à sa découverte en 1590.

Examiner la prophétie papale

Le premier pape mentionné après Saint-Pierre était l’Ex cañtro Tiberis, qui aurait vécu dans un «château sur le Tibre». En ce qui concerne le pape final, de Wyon a affirmé que Malachy avait écrit une déclaration apocalyptique qui se traduisait par le latin:

«Dans l’extrême persécution de la Sainte Église romaine, il va s’asseoir. [sic] Pierre le Romain, qui nourrira le mouton dans de nombreuses tribulations; Quand ils auront fini, la ville des sept collines sera détruite et le terrible juge jugera son peuple. La fin. »

Lorsque le texte fut découvert en 1595, il suscita une grande intrigue et donna un air de légitimité, car de nombreuses descriptions de Malachy correspondaient à celles des papes précédents. Pour beaucoup, la démission de Benoît XVI en 2013 a indiqué le début de la fin des jours – également comme prophétisé.

Cependant, il n’existe aucune preuve tangible permettant d’associer Malachie à la prophétie, et le «document original» que de Wyon prétendait «avoir trouvé» dans les Archives secrètes du Vatican n’a jamais été vu par qui que ce soit. Peu de temps après sa découverte, de nombreux érudits catholiques l’ont considéré comme un faux contemporain, mais beaucoup d’autres ont continué à croire en l’authenticité du document.

Les sceptiques affirment qu’historiquement, lorsque les gens avaient des visions prophétiques, ils en parlaient beaucoup, mais Malachy n’avait apparemment pas mentionné sa vision à une âme, pas plus que son biographe, Saint-Bernard de Clairvaux; qui a documenté plusieurs des autres miracles présumés de Malachy. Et, selon votre interprétation de la prophétie, Benoît XVI n’est pas le 111ème pape! Dix antipapes sont répertoriés parmi les «112 papes» – il est donc avancé que Benoît XVI était le 101ème pape.

Prouver la prophétie comme une falsification

Parmi les historiens qui ont affirmé que les prophéties étaient un faux de la fin du XVIe siècle, le moine et érudit espagnol Benito Jerónimo Feijóo et Montenegro a écrit le Teatro Crítico Universal entre 1724 et 1739. Dans une entrée intitulée «Les prophéties présumées», il a observé «un niveau élevé de précision dans les descriptions des papes jusqu’à la date de publication»… puis un «niveau élevé d’inexactitude après la date de publication». Friar Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro était un moine et un érudit espagnol qui a dirigé le siècle des Lumières en Espagne et a démystifié les mythes et les superstitions. Cette observation l’a convaincu que la prophétie avait été «créée juste avant sa publication».

Après avoir établi que la prophétie était très probablement un canular, pourquoi les prophéties ont-elles été créées? Dans son encyclopédie Le Grand Dictionnaire historique, un prêtre français du XVIIe siècle, Louis Moréri, avance que «des partisans du cardinal Girolamo Simoncelli les ont créés pour tenter de soutenir sa candidature pour devenir pape dans les années 1590». les prophéties prédisaient que le pape qui suivrait Urbain VII était « Ex antiquitate Urbis » (« de la vieille ville »), et Simoncelli venait d’Orvieto, qui en latin est Urbevetanum « vieille ville » (Miller, 1981).

Que dit la prophétie d’aujourd’hui et de demain?

Si la liste de descriptions est directement associée à une liste de papes historiques depuis sa publication, Benoît XVI (2005-13) correspond au dernier dernier pape noté, décrit comme «Gloria olivae» (la gloire de l’olive). Et la dernière prophétie prédit l’Apocalypse: «Lors de la persécution finale de la Sainte Église romaine, Pierre le Romain [en tant qu’évêque] siégera, qui fera paître ses brebis dans de nombreuses tribulations, et lorsque ces choses seront achevées, la ville des sept les collines [c.-à-d. Rome] seront détruites et le terrible juge jugera son peuple. La fin. »

Le pape François n’est pas né Pierre – son nom était Jorge Mario Bergoglio – et il ne montre aucun signe de préparation pour la fin du monde. Eh bien, j’espère qu’il ne l’est pas!