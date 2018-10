Les histoires étranges de quatre sirènes anglaises connues

Pendant des milliers d’années, des histoires de bidonvilles d’êtres mi-humains, mi-marins, appelés sirènes, selkies et nageurs ont dérivé sur le rivage avec des marins battus. Ils associent les mythologies de l’Europe du Nord, du Proche-Orient, de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique. Célèbre, Christophe Colomb a affirmé en avoir repéré un lors de son exploration des Caraïbes. Depuis lors, les contes de sirènes sont devenus des sujets populaires de l’art et de la littérature, comme dans le célèbre conte de fées de Hans Christian Andersen « La Petite Sirène » (1836). Ils ont ensuite été représentés dans des opéras, des peintures, des films, des livres et des bandes dessinées.

Les premiers contes de sirène

Les premiers récits de sirènes ont émergé dans l’ancienne Assyrie, dans laquelle la déesse honteuse Arargatis s’est transformée en une sirène pour avoir tué son amoureux humain par accident. L’équivalent masculin de la sirène était l’homme de main et les deux sexes avaient l’habitude de tomber amoureux des humains – des relations qui se terminaient généralement en larmes.

De nombreuses caractéristiques émotionnelles et psychologiques des premières sirènes ont été projetées dans les Sirènes de la mythologie grecque , mais ces créatures magiques océaniques ont également été associées à de puissants événements naturels tels que tempêtes, inondations, naufrages et noyades en mer.

Contes de sirène anglaise connus moins connus d’Exeter et d’Exmouth

Alors que les îles du Shetland et des Orcades, situées dans le nord de l’écosse, pouvaient être qualifiées de centres du folklore européen des sirènes, un événement étrange se produisit dans les eaux du sud de l’Angleterre, près d’Exeter. Il hanterait huit pêcheurs toute leur vie.

Le jeudi 10 novembre 1737, dans un lieu de pêche appelé Topsham Bar, un groupe de huit pêcheurs a été chaluté toute la matinée. Quand ils ont traîné leurs filets à bord, ils ont été «surpris de découvrir une créature de forme humaine, ayant deux jambes». Les huit témoins ont été interrogés indépendamment et ils ont tous déclaré que la créature avait «sauté du filet et s’était enfuie». et bien que cela semble assez difficile à croire en soi, les pêcheurs ont ajouté qu’une fois qu’ils avaient retrouvé «l’être mystérieux», ils l’avaient trouvé mourant et «gémissant comme un humain». Un des pêcheurs a déclaré à la police: «Ses pieds étaient palmés comme un canard, avec des yeux, un nez et une bouche qui ressemblent à ceux d’un homme. « Il ajouta qu’il avait une » queue de saumon ressemblant à quatre pieds de haut « .

Cette créature ne correspondait pas aux descriptions classiques ou archétypales de sirènes , dans lesquelles les créatures étaient généralement des êtres humains qui portaient des peaux de phoque, ce qui les transformait en créatures mi-humaines mi-marines. Cet «incident à Exeter» était curieusement différent et la description de la créature a été corroborée par les huit pêcheurs; «Deux jambes placées sous la taille avec des notes d’animaux», comme des sangles et des écailles autour du bas des jambes.

Puis, en 1812 après JC, à Exmouth près d’Exeter, un pêcheur appelé M. Toupin et son équipage ont affirmé «avoir entendu de la musique qui semblait provenir d’une créature ressemblant à l’homme, avec une queue de poisson». Alignez avec les contes classiques de sirène, qui sont appelés «sirènes» après leur chant légendaire aux pêcheurs, les attirant souvent vers leurs tombes aqueuses.

Selon le récit de M. Toupin, ils étaient «attirés par un bruit singulier, impossible à décrire complètement, mais comparables à une mélodie sauvage et tintante de clavecin». M. Toupin a décrit la créature comme ayant; «Deux bras auxquels elle avait eu recours pour une grande agilité, qui se terminait par quatre doigts palmés sur chaque main.» Il détailla ses caractéristiques comme suit: Haut et arrière de la tête. ”En longueur, selon Toupin,“ il était environ cinq pieds et demi, et il semblait être gambader de façon amusante près du navire avant, après trois plongées rapides, il a rapidement nagé et a été perdu pour tenter d’attirer la bête plus près de leur bateau de pêche, ils ont jeté «du poisson en ébullition dans l’eau».

Seulement 11 ans plus tard, en 1823, toujours à Exeter, une série d’observations de sirènes ont été rapportées dans l’Ex River, y compris des témoins qui ont déclaré avoir vu une créature qui, comme le rapport de 1737, avait «deux jambes placées sous la taille» avec « Caractéristiques animales ». Un autre reportage a décrit une créature qui « ressemblait à un saumon » et qu’il « a couru des spectateurs perplexes jusqu’à ce qu’il soit assommé et tué », selon un article paru dans le Devon Times .

Les histoires obsédantes du bassin de la sirène et du bassin de la mère noire

À l’extrémité nord de l’Angleterre, dans le Peak District, nous trouvons deux légendes de la sirène. Le premier occuperait le bassin de la sirène , situé juste en dessous de Kinder Scout dans les High Peaks. Ce lac salé est une particularité, étant situé si loin dans les terres. Cette propriété environnementale naturelle explique probablement pourquoi elle a été associée à une sirène généralement liée à l’océan.

Le bassin de la sirène était associé à des pouvoirs de guérison pour «ceux qui ont le courage de s’y baigner», et si on le faisait à Pâques à minuit, il était dit à la sirène «d’apparaître offrant la vie éternelle», si elle vous regardait tendrement. Sinon, vous descendiez dans les profondeurs pour ne plus jamais être revus.

Le deuxième récit de sirène aurait lieu à Black Mere Pool (étang Blakemere, étang Mermaid), à la pointe sud-ouest du district de Staffordshire Peak; un petit lac naturel presque circulaire d’environ 50 mètres de diamètre, situé à six milles au nord-ouest de Leek. Selon une légende, la sirène serait venue ici «il y a des centaines d’années, d’un marin de la ville voisine de Thorncliff».

Dans cette interprétation d’une histoire d’amour grecque classique entre une nymphe et un marin, après la mort du marin, la sirène s’est fâchée. Mais comme elle ne pouvait pas retourner en mer, elle hantait le lac, cherchant à se venger de la mort de son amant. Cette légende aurait pu être inspirée par un événement réel de la vie en 1679, quand un colporteur fut jeté dans la piscine par un tueur en série local.

Tentant de séparer les faits de la fiction, un certain Philip Davis de Stoke-on-Trent, membre du comité de la branche nord du Staffordshire du British Sub-Aqua Club, décora en 2013 un costume de grenouille et décida que ce lac pas réellement sans fond, et « à son point le plus profond de la piscine est pas plus de sept pieds et il a un fond boueux. »

Une autre histoire de sirène plus sombre entourant ce lac raconte l’histoire d’un homme de la région, Joshua Linnet, qui a été rejeté par une belle jeune femme. Incapable de gérer sa douleur, il a accusé la femme d’être une sorcière. Il a réussi à convaincre la population locale de la noyer à Black Mere Pond et comme elle se noyait, la jeune femme a maudit Joshua.

Trois jours plus tard, son corps a été retrouvé flottant dans la piscine avec «son visage couvert de marques de griffes», qui aurait été causé par la «sirène démon». Cet esprit malfaisant croit encore hanter encore aujourd’hui le Black Mere Pool. En essayant de rationaliser avec cela, il se pourrait que la pauvre femme soit une « simple servante » – plutôt qu’une sirène.

Publicités