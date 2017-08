Blogzine bio & écolo

La mémoire chez les animaux : le chien se souvient



Des membres du groupe de recherche en éthologie comparée MTA-ELTE (Budapest) se sont penchés sur la mémoire du chien. Cette étude nous montre que certains de nos systèmes de mémorisation ne sont pas tellement éloignés de ceux de notre meilleur ami.



Photo : Pexels via Pixabay (licence CC0)

La technique du « Do as I do »

Le chien, notre compagnon depuis si longtemps, a appris à nous connaître. Il comprend les expressions de notre visage, aime nous faire plaisir et rester le plus longtemps possible en notre compagnie.

Étudier les capacités de sa mémoire paraissait assez difficile et les chercheurs ont dû faire appel à une méthode, appelée le «Do as I do »(fais ce que je fais).

Durant les séances d’éducation, le chien regarde son maître exécuter une action et doit la reproduire à son tour, après avoir entendu…