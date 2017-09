Groupe de Recherche Ufologique du Québec

Des événements stupéfiants ébranleront bientôt le monde entier ! Le livre de l’Apocalypse renferme de grandes PROPHÉTIES, qui révèlent comment et quand ces événements catastrophiques auront lieu. Cet ouvrage contient des connaissances essentielles qui changeront à jamais votre perception de l’AVENIR. Mais, vous devez avoir les CLEFS qui les dévoilent ! Et vous devez examiner chacune des Écritures qui y sont citées, ainsi que tout le livre de l’Apocalypse. Ce fascinant livre des prophéties est enfin percé, révélé et… expliqué !

Chaque jour on voit naître une recrudescence d’agitations autour du monde. Le terrorisme s’intensifie. Les mauvaises nouvelles augmentent, alors que les bonnes nouvelles, elles, se font de plus en plus rares. Chaque jour les conditions empirent.

L’homme a exploité la puissance de l’atome. La science et la technologie semblent déchaînées, suscitant de nouvelles découvertes toujours plus horrifiantes. Aujourd’hui, de plus en plus de pays possèdent des armes de destructions massives…