Inside Job ou Mossad Job ?

Le rôle d’Israël dans les événements du 11 Septembre 2001 – qui déterminent le 21ème siècle – fait l’objet d’âpres controverses, ou plutôt d’un véritable tabou.

La plupart des associations militantes, mobilisées derrière le slogan « 9/11 was an Inside Job » (Le 11-Septembre était une opération intérieure), restent discrètes sur les pièces à conviction mettant en cause les services secrets de l’État hébreux.

Mais en étudiant les archives et les documents officiels afin de clarifier avec rigueur cette question controversée, il fut recoupé des informations et découvert de nouveaux éléments troublants.

Le recueil de ces faits passés constitue le fruit de nombreuses enquêtes étayées et corroborées par des indices matériels, d’une participation israélienne dans la genèse, l’exécution et le camouflage de l’opération terroriste imputée à Al-Qaïda ; mais totalement étouffées, ignorées ou ridiculisées.

La connexion israélienne est le grand tabou, politique et médiatique, du…