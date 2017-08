Affranchie

Attention danger!post volontairement cynique irrévérencieux et corosif. Finie l’autocensure.

Je vous propose un very best of de toutes les remarques agaçantes que l’on peut entendre lorsque l’on a choisi le voyage pour mode de vie. Il ne suffit pas d’être marginal pour susciter la curiosité. Il suffit parfois de vivre à peine différemment! Je pense à peine caricaturer certaines situations.

1. Medaille d’or toutes catégories confondues à celle ci : mais où trouves tu tout cet argent?

Je me le demande moi même. Tout simplement en piochant dans les économies faites de sacrifices. C’est un gros fantasme. Le voyageur est fortuné, il cache des lingots d’or dans son BACKPACK.

En réalité vous ne possédez pas le smartphone dernier cri car vous savez que pour le même prix vous aurez un vol aller retour Paris -Lima.

Malgré explications, justifications pour démontrer qu’il est possible de voyager même si l’on ne…