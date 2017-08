Aphadolie

Dans nos sociétés, 80% des gens normaux sont des malades mentaux !

Dans un article publié en dernière page du journal Le Monde du 30 mai 2010, l’écrivaine canadienne Nancy Huston rappelle que des scientifiques français ont renouvelé la célèbre expérience de Stanley Milgram de 1960, consistant à inciter des gens normaux, avec la caution d’une autorité scientifique, « à infliger à un inconnu des décharges électriques de plus en plus élevées ». Les résultats ne sont guère encourageants, puisque « Le pourcentage d’obéissants augmente encore : sont prêts à torturer à mort un innocent, non plus les deux tiers, mais les quatre cinquièmes de nos semblables ».

On peut envisager cette expérience comme un test, destiné à mesurer l’intensité de cettedéficience mentale notoire qu’on appelle « obéissance ». Car c’est bien de cela qu’il s’agit. L’être humain est humain dans la…