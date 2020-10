Nouvel Ordre Mondial Sataniste:Donald Trump a nommé la reine d’un culte pédophile satanique à la Cour suprême

C’est très simple de recruter des initiés à un culte sexuel diabolique qui promet une vie éternelle de boucherie et de débauche.

Tout ce qu’il faut, c’est une simple démonstration de puissance surnaturelle. Malachi Martin l’explique très bien.

Amy Coney Barrett a «commis» Antonio Scalia, le juge de la Cour suprême assassiné par un réseau de pédophiles dans leur immense complexe situé dans le désert aride au nord de la frontière mexicaine.

Elle est également la reine d’une secte, nominalement catholique de nom, qui suit les pratiques occultes et est à la base de la série télévisée «The Handmaiden’s Tale» [1].

L’esclavage des femmes en fait partie, mais les sacrements sanglants et son histoire liée à un culte sataniste au sein du catholicisme qui a conduit à des décennies de maltraitance d’enfants par des prêtres est la véritable histoire. [2]

En partenariat avec l’Opus Dei, l’équipe fanatique du Vatican qui protège les prêtres pédophiles en utilisant des membres comme le procureur général William Barr et:

«À titre d’exemple de personnel militaire affilié à l’Opus Dei , le journaliste d’investigation chevronné Seymour Hersh « a affirmé que le général Stanley McChrystal, le vice-amiral William McRaven et d’autres membres du JSOC (Joint Special Operations Command ) étaient membres des Chevaliers de Malte et de l’Opus Dei. » Le JSOC est «la force d’élite des opérations spéciales» qui a tué Oussama ben Laden. « Nous allons changer les mosquées en cathédrales … Ce n’est pas une attitude atypique chez certains militaires – c’est une croisade, littéralement« , a rapporté Hersh. «Il a ajouté que les membres de ces sociétés ont développé un ensemble secret d’insignes qui représentent « toute la notion qu’il s’agit d’une guerre culturelle » entre les religions».

En 2005, le JSOC a quitté le Pentagone et est devenu privé sous le commandement du vice-président Dick Cheney. Depuis lors, il a donné naissance à Daech et a dirigé les fausses «révolutions de couleur» à travers le monde, mettant ses membres au pouvoir nation après nation, au service de Moloch.

Nous commençons:

La Barrett a menti sur son questionnaire (un crime) lorsqu’elle a été nommée par Trump en tant que juge. Elle n’avait aucune expérience judiciaire, si ce n’est en tant que membre d’une secte satanique / pédophile. Du Daily Mail:

Les juges fédéraux potentiels doivent remplir un long questionnaire pour les sénateurs qui envisagent leur nomination.

L’une des questions les appelle à énumérer «toutes les organisations professionnelles, commerciales, fraternelles, savantes, civiques, caritatives ou autres» auxquelles ils/elles appartiennent depuis le lycée.

La Barrett a énuméré divers comités auxquels elle avait participé à Notre-Dame ainsi que la conservatrice Société Fédéraliste, le Morris Park Country Club à South Bend et elle a déclaré qu’elle avait siégé au conseil d’administration de la Trinity School. Elle n’a pas dit que Trinity était dirigée par People of Praise.

People of Praise est dirigé par un groupe de prêtres voyous de Notre-Dame décrits par Malachie Martin comme des satanistes.

Barrett appartient à un culte rituel qui prétend être «catholique» mais qui parle aux «anciens dieux», tels que Moloch et autres, en parlant en langues et à travers des rituels secrets. Moloch , Baal et leurs amis aiment les éloges et se cachent derrière les cultes catholiques depuis de nombreuses années. Du UK Daily Mail (aile droite / MSM)

Amy Coney Barrett et son mari Jesse sont membres de People of Praise, un petit groupe qui enseigne que les femmes doivent obéir à leur mari en tout

Barrett, 48 ans, a dissimulé son appartenance à ce qui a été décrit comme un culte sectaire » Big Brother » par les sénateurs lorsqu’elle était devant le Comité de la justice en 2017

Barrett est la favorite de Donald Trump pour occuper le siège laissé vacant à la Cour suprême par le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg

Trump l’avait précédemment nommée à la Cour d’appel du septième circuit

Le culte People of Praise a inspiré l’émission télévisée à succès The Handmaid’s Tale, qui dépeint un monde dystopique où les femmes sont réduites en esclavage [1]

Tous les membres masculins et féminins célibataires de People of Praise se voient attribuer un conseiller personnel de même sexe. Ces conseillers sont appelés à l’origine » têtes » pour les hommes et » servantes » pour les femmes

Le titre de » servante » a été abandonné après le succès fulgurant de la série Hulu et remplacé par » femme leader »

Malachi Martin, cofondateur de Veterans Today, ancien prêtre et exorciste, décrit comment les cultes catholiques se sont tournés vers l’adoration de Satan il y a des années.

L’histoire de Martin est décrite dans ce documentaire Netflix, Hostage to the Devil, de 2016:

Pour Netflix, ce film d’horreur rentable décrit une réalité pour le peuple américain, et COVID 19 fait vraiment partie du sacrement rituel d’une secte qui contrôle la vie politique des États-Unis sous Donald Trump.

L’histoire d’aujourd’hui porte sur une nomination à la Cour suprême, car la Cour est visée comme un outil nécessaire pour protéger les pouvoirs qui se nourrissent sur le dos du peuple des États-Unis. Extrait d’un article pour VT par le rédacteur assassiné Thomas Mattingly:

«C’est ce que Bibi Netanyahu a dit alors qu’il était assis à la tête de cette table privée du Fink’s Bar (transcrit à partir de l’audio secrètement enregistrée de Netanyahu lors de cette réunion – des mots que peu d’Américains, d’Israéliens ou d’autres ont vus ou entendus jusqu’à aujourd’hui):

« Si nous nous faisons prendre, ils nous remplaceront simplement par des personnes du même tissu. Donc, peu importe ce que vous faites. L’Amérique est un veau d’or; et nous allons l’aspirer, le couper en morceaux et le vendre morceau par morceau jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le plus grand État providence du monde que nous créerons et contrôlons. Pourquoi? Parce que c’est la volonté de Dieu, et que l’Amérique est assez grande pour supporter le coup; ainsi, nous pouvons le faire encore et encore et encore. C’est ce que nous faisons aux pays que nous détestons. Nous les détruisons très lentement et les faisons souffrir pour avoir refusé d’être nos esclaves. [Confirmé par un «participant» lors d’un débriefing.] »

Le véritable centre du culte est l’Europe et ce depuis des siècles. La règle de contrôle de la «noblesse noire» est, à ce qu’ils disent, «la «lignée du Christ et de la Madeleine», qui s’est répandue à travers la dynastie des Habsbourg et a été souillée par la maltraitance rituelle des enfants.

Cette histoire est décrite ci-dessous, une histoire brisée par VT et Mehran T. Keshe .

Le réseau pédophile contre lequel Keshe est entré en guerre en Belgique il y a tant d’années en est maintenant à son deuxième, peut-être troisième ou quatrième occupant dans le bureau ovale. Le jury est sur Nixon et Reagan qui ont utilisé Roy Cohn comme conseiller.

Cohn est peut-être la clé de tout.

De plus en plus, il est devenu évident que la relation de Trump avec Qanon est liée à son partenariat de longue date avec d’abord Roy Cohn, puis Jeffrey Epstein . Avec ces deux disparus, Trump doit être une personne très solitaire.

La maison d’Epstein à New York a été l’épicentre des opérations pendant des années, mais des « sacrements » ont été accomplis dans des sexe-clubs, à Las Vegas, à Miami, en utilisant des enfants victimes de la traite amenés par le nouveau noyau de membres, appelé le « syndicat de la police » , recruté par des agents politiques parmi les shérifs.

Les «shérifs» sont désormais la clé du fonctionnement du culte. Ce sont de minuscules rois dans chaque comté, ils possèdent les prisons, ils ont les armes, le pouvoir et ont une longue tradition de corruption.

Chaque année, une organisation de «chefs de police» organise des conférences au cours desquelles de nouveaux membres sont recrutés dans le monde entier et des initiations ont lieu, souvent à la Nouvelle-Orléans ou à Las Vegas.

Les enfants d’immigrants en cage sont un sacrement, non seulement par Trump, mais par le GOP et la Cour suprême, représentant le culte des «anciens dieux».

Le film «Eyes Wide Shut» parlait de cette organisation sans nom qui vit à travers des groupes de réflexion, People of Praise, Opus Dei, St. Hubertus, Bilderberg, The Family (Prayer Breakfast) sous une règle plus large de la franc-maçonnerie.

En Israël, ce sont les Likoudistes, ils gouvernent les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite, ce sont les Frères musulmans, c’est Al-Qaïda et l’EI et ils prennent désormais le contrôle des Kurdes également.

En Albanie, anciennement en Irak et en Iran, c’est le culte du sexe MEK .

Le Shah en était membre de même que Saddam Hussein.

La plus forte croissance concerne les services de police, d’abord en Europe et maintenant aux États-Unis. C’est le véritable «syndicat de la police». Une certaine «association internationale» est un bras puissant de cette «religion».

Leurs conférences annuelles incluent une galerie de voyous bouchers du monde entier.

Trump n’est pas leur premier président. George W. Bush l’était. Bush (43 ans) et Trump ont tous deux été recrutés à 20 ans, amenés à New York pour être initiés par Roy Cohn.

Tout ce qu’il a, c’est William Barr, membre d’un culte extrémiste catholique, pour le défendre et protéger leur œuvre sacrée, pour défendre une foi vieille de milliers d’années, une foi qui adore Baal et Baphomet, déformée sous le christianisme traditionnel comme » Satan » et à faire donc à travers des rituels religieux qui nécessitent l’utilisation de petits enfants.

Ce culte, qui a semé son chemin à travers le christianisme évangélique dans les années 70 et 80, qui a trouvé son chemin dans l’armée à travers les pentecôtistes dans le Chaplain’s Corps (dont le siège est à Fort Hood où des meurtres rituels se produisent), s’est maintenant propagé à travers le GOP (Parti Républicain) au congrès.

Actuellement, 3 membres de la Cour suprême y appartiennent, anciennement 4 jusqu’à la mort d’Antonio Scalia (lire ci-dessous).

Les croyances fondamentales sont que les «anciens dieux», représentés par Baal, Baphomet, Ashtoreth et Moloch, représentent les véritables fondateurs de l’humanité. L’adoration de ces dieux, bien que des rituels qui incluent le viol d’enfants et les douches dorées, garantit une vraie vie éternelle grâce à la capacité de » négocier » une vie après la mort, comme on le voit dans les films Matrix.

Les actions sur terre n’ont pas de conséquences morales car ce «plan» n’est que l’un des nombreux créés par les dieux pour «tester leurs initiés».

Jusqu’où remonter en arrière? Nixon? Probablement. Certainement les frères Dulles, peut-être plus de membres de la famille Bush. S’agit-il des véritables «Sages de Sion» dont il est question dans les protocoles? [11]. Oui, nous le croyons fermement, et que l’utilisation des protocoles est une tromperie car l’adhésion n’a rien à voir avec le fait d’être juif.

En fait, les protocoles se lisent exactement comme le plan de jeu qui a été mis en œuvre à l’origine de deux guerres mondiales au siècle dernier et suivi d’une lettre de Bush et Trump au cours de ce millénaire. Peut-être que l’ADL nous remettra une sorte de récompense pour avoir laissé cela sortir. =

Du gardien:

«Le choix attendu de Trump est un membre d’une ‘communauté d’alliance’ qui fait face à des revendications d’une structure ‘hautement autoritaire’

La nomination attendue par Donald Trump d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême, pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, attire l’attention sur une «communauté d’alliance» catholique secrète appelée People of Praise qui compte Barrett comme membre et qui fait face à des allégations d’adhésion à une «communauté d’alliance» secrète.

Dans le même temps, la native de Louisiane et diplômée en droit de Notre-Dame, une favorite parmi la base chrétienne évangélique de Trump, a déclaré que les carrières juridiques ne devraient pas être considérées comme un moyen de gagner de la satisfaction, du prestige ou de l’argent, mais plutôt « comme un moyen d’atteindre la fin. de servir Dieu ».

Des entretiens avec des experts qui ont étudié des groupes chrétiens charismatiques tels que People of Praise, et avec d’anciens membres du groupe, ainsi qu’un examen de la propre littérature du groupe, révèlent une organisation qui semble dominer la vie quotidienne de certains membres, dans laquelle les soi-disant «têtes/chefs» – ou conseillers spirituels – prennent de grandes décisions dans la vie et dans lesquelles les membres doivent se soutenir financièrement les uns les autres.

Les femmes mariées – comme la Barrett – considèrent leurs maris comme leurs «têtes/chefs» et tous les membres devraient donner 5% de leurs revenus à l’organisation. «

———————————-

… Par Gordon Duff, rédacteur en chef et Ian Greenhalgh

[ Note de la rédaction : Lesrévélations sur l’affaire Allan, qui ont conduit à Scalia, mènent désormais à l’ensemble du réseau Koch, y compris la Federalist Society, qui opérerait non seulement dans les écoles de droit, mais également dans les lycées américains, et dans la Heritage Foundation.

Nous ne savons pas quand cela a commencé, peut-être au Presidio sous Michael Aquino et au Temple de Set ou avant. Nous savons qu’il a victimisé des milliers d’enfants dans le monde, non seulement en Amérique, mais les a conduits à travers la Belgique et les Pays-Bas dans l’esclavage sexuel et la mort.

Qu’est-ce qui fait du puissant désir ce qui est si blessant et obscène? Quand nous avons ignoré le Franklin Coverup, nous nous sommes ouverts à cela… Gordon Duff]

___________

Scalia – Que s’est-il vraiment passé?

Le juge Antonin Scalia a été surpris lorsqu’il a été envoyé à la Maison Blanche. Ce n’était pas un homme à qui vous avez donné des ordres, surtout pas le président Obama. C’est le juge Antonin Scalia qui a abandonné la longue immunité sacro-sainte contre les poursuites civiles, ouvrant la porte à une présidence affaiblie.

Des sources affirment que Scalia était le seul acteur derrière la destitution de Bill Clinton. Le président Obama en était conscient et avait ordonné au FBI de tendre des pièges pour Scalia. Nous allons maintenant décrire la chute d’Antonin Scalia. Oui, c’est une histoire de sociétés secrètes, opérant dans le monde entier et d’abus rituels d’enfants sataniques qui imprègnent Washington.

Lorsque Scalia a quitté la Maison Blanche après une réunion avec le président juste avant de s’envoler pour le Texas, l’enveloppe en papier kraft qu’il portait contenait des impressions d’un ordinateur saisi par l’agent spécial du FBI Jeff Ross du bureau de terrain de Salt Lake City, dans l’Utah, ou selon des informateurs. nous.

Scalia a quitté la Maison Blanche avec une «preuve de slam dunk» qui conduirait à l’arrestation, à la condamnation et, bien sûr, à la destitution d’un juge de la Cour suprême assis, des fichiers contenant les noms des victimes et des détails sur les actes sexuels, les «types» préférés ainsi que dates et lieux. Tout cela était sur l’ordinateur saisi et ces fichiers sont allés «en haut» du FBI au ministère de la Justice et directement à la Maison Blanche.

Là, les conseillers politiques ont sauté sur eux, voyant une chance de tirer parti d’une justice et, dans ce cas, et c’est très important, de faire tomber Scalia de telle manière que les conservateurs seraient obligés d’accepter pratiquement n’importe quelle nomination d’Obama.

Lorsque Scalia est arrivé à Houston et a affrété un avion après avoir abandonné son service de protection US Marshall, Scalia et son compagnon, C. Allen Foster. Foster dirige l’Ordre d’Hubertus et est copropriétaire avec John Poindexter du Cibolo Creek Ranch, plus de 25 000 acres gratuits pour quiconque, selon John Poindexter, «gratuitement», tant qu’ils sont un juge de la Cour suprême, Une célébrité de «liste» comme Mick Jagger ou des milliardaires, d’autres n’ont pas besoin de postuler.

Le nœud de l’histoire est de savoir comment ils ont obtenu Scalia. Selon des sources, Scalia avait assuré la protection d’un réseau international de pédophiles et a été assassiné par des «amis» qu’il avait informés de la nature de sa visite avec Obama et de la condamnation que cela signifiait pour ceux autour de Scalia, les poursuites, la ruine et Citizens United inversé .

Le mécanisme utilisé par Scalia pour fournir cette protection était la Federalist Society qui choisit les juges dans tout le système judiciaire américain, de sorte que si un pédophile malheureux se trouvait devant le tribunal, le juge était sous le contrôle de Scalia, ce qui rendait difficile la réussite des poursuites.

La Federalist Society prépare et recrute des candidats pour devenir juges à un jeune âge – enfants d’âge universitaire; ils recherchent spécifiquement des candidats appropriés qui ont certaines ambiguïtés morales qui peuvent être exploitées.

Ainsi une mainmise est placée sur le système judiciaire des États-Unis par un groupe qui sert les intérêts des grandes entreprises – les sociétés corrompues, les grandes sociétés pharmaceutiques, les barons du pétrole et du charbon; c’est ainsi que leurs intérêts sont, maintes et maintes fois, placés avant ceux de nous, les gens avec pour résultat que notre environnement et nos corps sont pollués par les produits de ces entreprises, qu’il s’agisse de poisons comme l’aspartame et les cultures OGM dans notre alimentation, les toxines dans nos eaux souterraines (voir Flint, MI) ou tout simplement la vieille exploitation des pauvres comme les mineurs de charbon de la Virginie occidentale et du Kentucky.

Scalia a rencontré l’Ordre de Saint-Hubert, le saint patron de la chasse au ranch à un million de dollars. Pour l’instant, personne n’a identifié qui était là, il semble que les juges de la Cour suprême se retrouvent tout le temps avec des oreillers sur le visage et que personne ne demande rien, mais c’était au Texas et ils établissent leurs propres règles là-bas.

Nous nous souvenons de l’ancien directeur et fondateur du FBI, J Edgar Hoover, l’homme qui a dit que la maltraitance rituelle des enfants était une théorie du complot. C’est aussi l’homme qui a dit que la mafia n’existait pas.

On a dit que la conférence de Scalia au Texas s’est déroulée comme suit: «Ils nous ont, nous descendons tous à moins que nous ne puissions leur donner ce qu’ils veulent et ils détiennent toutes les cartes, ils ont tout.» Il n’y a pas eu de négociation avec la Maison Blanche, au lieu de cela, Scalia a obtenu, nous dit-on et plusieurs sources le confirment, un oreiller sur le visage et des funérailles héroïques, auxquelles le président Obama a refusé d’assister. Maintenant, nous savons pourquoi.

Pour un président assis, ne pas assister aux funérailles d’un pédophile est impensable.

__________

L’ordinateur lui-même appartenait à un Stirling David Allen, arrêté et accusé de viol d’enfant et de sodomie par le FBI après une enquête qui a commencé par une réunion à Rome, en Italie. Le FBI connaissait Allen depuis un certain temps, voulait l’arrêter depuis 2014 mais avait été bloqué, ils ne savaient tout simplement pas pourquoi ni qui était derrière, pas avant la mort du juge Scalia. En 9 jours, Allen a été emprisonné et les preuves qu’il détenait ont commencé à produire de l’or.

Allen est détenu pour ces accusations avec une caution fixée à 250 000 $.

On nous a montré un e-mail d’Allen où il raconte sa réunion du 15 janvier 2016 avec l’agent Ross, moment auquel ses ordinateurs ont été saisis par le FBI. Ce qu’on nous dit était sur l’ordinateur d’Allen et ce que Allen a dit aux agents est stupéfiant. Allen a avoué, nous dit-on, non seulement ses propres crimes sexuels, mais aussi avoir été recruté par une puissante organisation internationale qui lui offrait une large protection contre les poursuites.

De Ian Greenhalgh:

C’est très malade, mais si vous voulez vraiment regarder et entendre les divagations d’un homme fou, regardez simplement cette vidéo où Sterling D. Allan dit qu’il est DIEU dans la chair, admet être un pédophile, admet qu’il a commis des abus sexuels avec un enfant mineur, et dit qu’il attend d’être arrêté. M. Allan affirme qu’il a choisi cette vie avant de venir sur Terre pour être un «bouc émissaire», ce qui est bien sûr prédit dans son «alphabet» insensé.

https://youtu.be/WxIT8-gahYc (Cette vidéo vient juste d »être supprimée par YouTube)

On nous dit qu’Allen est devenu de plus en plus instable car ses propres sentiments de culpabilité et ses propres aveux publics de crimes sexuels sur des enfants étaient insuffisants pour provoquer sa propre arrestation, une arrestation qu’il a ouvertement demandée maintes et maintes fois.

Allen, qui, grâce à ses compétences informatiques, a aidé ses collègues pédophiles à parcourir Internet à la recherche d’enfants vulnérables.

Des sources de haut niveau confirment que le juge de la Cour suprême Antonin Scalia a été assassiné, ce qui en soi n’est ni une réclamation originale ni au-delà du domaine de la probabilité fondée sur des circonstances prétendument liées à sa mort. Par cela, nous parlons de «l’oreiller sur la tête» et des allégations d’une «autopsie de camouflage», bien en dehors des exigences légales pour quelqu’un de la position de Scalia.

Des sources à la Maison Blanche confirment que juste avant son vol vers le Texas, apparemment pour un voyage de chasse avec 35 «amis proches», dont beaucoup sont membres de l’Ordre très secret de Saint Hubertus. Comme cela est rapporté, initialement dans le Washington Post avec des allégations plus larges faites sur le site Web d’InfoWars, liant l’Ordre Hubertus aux singeries de Bohemian Grove, longtemps sujettes à des spéculations dans les médias alternatifs.

Nous avons pris connaissance du cas en août 2015 lorsque l’on nous a montré une correspondance entre Allen et des représentants de la Fondation Keshe. Allen dirigeait plusieurs sites Web populaires sur les énergies alternatives et était un orateur populaire, apparaissant souvent à l’émission de radio Coast to Coast avec George Noory, natif de Detroit.

De plus en plus, il devenait évident qu’Allen utilisait ces lieux pour le trafic sexuel d’enfants. Ce n’était pas difficile à comprendre, il le faisait ouvertement en parlait constamment (comme on le voit sur YouTube ci-dessus) et vivait comme s’il était au-dessus des lois. Au cours des quelques mois suivants, en particulier face au physicien d’origine iranienne MT Keshe, qui a ordonné à Allen et à son entourage d’être bannis de tous les forums de Keshe, Allen a ouvertement affiché ses activités criminelles.

Ce qui rendait cela particulièrement insidieux, c’est qu’il était évident non seulement qu’Allen n’agissait pas seul, mais qu’il bénéficiait d’un large soutien non seulement dans son État d’origine, l’Utah, où il a pu éviter des poursuites, mais également en Belgique. Là, Allen et ses associés Hans Bracquene, Dirk Laureyssens et Ad Van den Elshout se sont opposés au groupe Keshe, sécurisant contre les souhaits de Keshe les technologies avec des applications liées à la défense et les transmettant au MI 5 en Grande-Bretagne.

Lorsque Keshe s’est opposé à ce groupe et a tenté d’obtenir ses brevets, il s’est retrouvé pourchassé sur l’autoroute, des coups de feu ont été tirés, sa voiture a quitté la route. La police a arrêté et a rapidement «égaré» les coupables, et peu de temps après, des représentants de la «royauté» belge ont dit à Keshe de quitter la Belgique ou d’y être enterré.

Du côté européen de l’enquête du FBI, la piste, qui est facilement suivie par les «miettes de pain» que Stirling David Allen a laissées, mène à la plus haute et la plus puissante des communautés scientifiques où chantage, enlèvement et torture, menaces contre les familles et en particulier, les menaces contre les enfants, ont placé des membres de sociétés secrètes à des postes de pouvoir dans des universités, des groupes de réflexion, des agences de police et de lutte contre le terrorisme et même à l’Agence spatiale européenne .

Suite à venir…

NOTES

1-The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate (wikipédia)

Dans un avenir proche, la combinaison de pollutions environnementales et de maladies sexuellement transmissibles a entraîné une baisse dramatique de la fécondité qui a pour conséquence un taux de natalité extrêmement bas. Les « Fils de Jacob », une secte politico-religieuse protestante de type restaurationniste et aux accents fondamentalistes, en a profité pour prendre le pouvoir, détruisant la Maison-Blanche, la Cour suprême et le Congrès lors d’un coup d’État. Une partie des citoyens américains survivants et ayant échappé à l’emprisonnement généralisé se sont réfugiés au Canada et un gouvernement d’exil a été constitué et siège à Anchorage.

2-Trois prêtres du Vatican ont publiquement dénoncé le pape François comme un faux prophète. Ils ont déclaré des cardinaux pédophiles adorant Satan pratiquent l’abus rituel sur des enfants dès l’âge d’un mois, à l’intérieur des hauts murs du Vatican.

Au cours des dernières années, des représentants du Vatican ont été accusés et ont été surpris en train d’agresser des enfants, tout en ayant des liens avec de grands réseaux de pédophilie. Le Vatican a dû dépenser des milliards de dollars pour régler et étouffer des cas de pédophilie, qui ne sont plus un secret.

Malheureusement, ce que beaucoup ignorent encore, c’est que beaucoup de ces enfants sont utilisés dans des « rituels de type satanique ». Le Vatican prétend suivre la parole de Dieu, mais de nombreux initiés sont récemment sortis pour dénoncer le pape François comme un faux prophète et parlant de la pratique répandue de la magie noire et du satanisme à l’intérieur du Vatican.

Selon le public, le Vatican et ses nombreux représentants dans le monde entier représentent une force d’amour et de paix. Mais selon un prêtre catholique irlandais, Malachie Martin, qui était professeur de paléographie à l’Institut biblique pontifical du Vatican jusqu’à récemment, cette vision d’amour et de paix est en contradiction avec ce qui se passe réellement dans les coulisses du Vatican.

Selon Malachie Martin, en 1963, une «cérémonie d’intronisation» a été tenue, au Vatican, par des cardinaux pédophiles adorateurs de Satan, et , depuis lors, la «fumée de Satan» a été «inamovible» au Vatican.

« Le plus effrayant pour le [Pape] Jean-Paul [II], est qu’il s’était heurté à la présence inamovible d’une force maligne dans son propre Vatican et dans certaines chancelleries d’évêques. C’était ce que les hommes d’Église savants appelaient le ‘super force’, dont l’installation serait associée, selon certaines rumeurs, au début du règne du pape Paul VI en 1963. Paul avait en effet fait allusion à «la fumée de Satan qui est entrée dans le sanctuaire». . . une référence oblique à une cérémonie d’intronisation par des satanistes au Vatican. En outre, l’incidence de la pédophilie satanique – rites et pratiques – était déjà documentée chez certains évêques et prêtres aussi dispersés que Turin, en Italie, et la Caroline du Sud, aux États-Unis. Les actes cultuels de la pédophilie satanique sont considérés par les professionnels comme le point culminant des rites de l’archange déchu. »(Écrit dans son livre sur la géopolitique et le Vatican, Les clefs de ce sang, page 632)

À plusieurs occasions, il a parlé du satanisme comme étant la religion prédominante pratiquée à l’intérieur des hauts murs du Vatican. Mais Malachi Martin n’est pas le seul initié du Vatican à parler de la pédophilie satanique au Vatican.

La liste est longue.

Le révérend Gabriele Amorth, prêtre catholique italien et exorciste du diocèse de Rome, en est un autre exemple.

Le révérend Amorth a exécuté des dizaines de milliers d’exorcismes pour l’Église au cours de sa demi-douzaine de décennies en tant que prêtre catholique, et a mentionné à plusieurs reprises comment le satanisme est pratiqué au sein du Vatican. Il a également décrit comment de très jeunes filles sont kidnappées par une bande de policiers du Vatican et des diplomates étrangers, expliquant que ces filles sont recrutées pour des fêtes du Vatican, en présence de cardinaux et de prêtres.

Amorth a affirmé qu’Emanuela Orlandi, une écolière du Vatican qui a disparu à Rome en 1983, a été kidnappée par un gang de la police du Vatican et des diplomates étrangers pour des rencontres sexuelles. Il a dit que la fille a été plus tard assassinée et son corps éliminé.

« Le diable réside au Vatican et vous pouvez en voir les conséquences« , a déclaré le Révérend Amorth. L’influence perverse de Satan était évidente dans les plus hauts rangs de la hiérarchie catholique, avec « des cardinaux qui ne croient pas en Jésus et des évêques qui sont liés au démon« .

Malachie Martin et le révérend Amorth devraient être félicités pour leur bravoure en tirant la sonnette d’alarme sur la pédophilie satanique au Vatican, parce que les prêtres qui disent la vérité au sujet de leurs collègues corrompus ne vivent pas toujours assez longtemps pour en parler.

Dénonciateur assassiné

Ainsi, le père Alfred Joseph Kunz était un prêtre catholique qui a été retrouvé la gorge tranchée dans son église catholique romaine à Dane ( Wisconsin) après avoir lancé une enquête sur la pédophilie satanique et la maltraitance des enfants au sein du clergé. C’était un ami proche de Malachi Martin. Le père Kunz a senti que sa vie était en danger dans les semaines précédant son assassinat, et il avait raison.