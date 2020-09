le 11 septembre et la mort du rêve américain

Parfois, les comédiens peuvent rire simplement en disant la vérité. George Carlin était doué pour ça. L’une de ses citations les plus célèbres est: « C’est pourquoi ils l’appellent le rêve américain, car il faut être endormi pour le croire. »

Sigmund Freud a analysé les rêves comme des fantasmes de réalisation de souhaits. Dans ce genre de rêve, le rêveur tente de satisfaire un désir frustré dans la vie éveillée. Le rêve américain était un peu comme ça. Nous avions un continent immense, relativement vide et doté de ressources abondantes. Et nous avions une nouvelle philosophie politique, le progressisme libéral laïc-matérialiste, la base de notre république démocratique. Cette philosophie soutenait que tout continuerait de s’améliorer: si nous travaillions dur, nous réussirions et deviendrions riches, et alors nos enfants deviendraient encore plus riches et les leurs encore plus riches. En attendant, nous continuerions à peaufiner notre système politique et nos mœurs sociales afin que la «poursuite du bonheur» individuelle – qui est ce que la Déclaration d’indépendance considère comme le but ultime de la vie – connaisse toujours plus de succès.

Ce fantasme de réalisation de souhaits n’était évidemment pas vrai. Bien qu’il y ait certainement eu des progrès matériels progressifs – le niveau de vie aux États-Unis a continué de s’améliorer au moins dans les années 1960 – cela n’a pas rendu les gens sensiblement plus heureux. Ils ne vivaient pas non plus dans une véritable démocratie libérale. C’était juste un habillage couvrant la réalité politique, l’oligarchie.

Puis dans les années 1960, la décennie au cours de laquelle l’homme ordinaire en Amérique a atteint ce qui aurait dû être son plus haut niveau de sécurité et de prospérité, les choses ont commencé à se désagréger. Une nouvelle épée de Damoclès, la terreur nucléaire, a projeté son ombre sur la terre et tué toutes les philosophies de l’optimisme. L’invention de la pilule contraceptive, associée à une attaque de propagande de la Fondation Rockefeller et d’autres forces oligarchiques, a normalisé le sexe «récréatif» et injecté un poison à action lente dans la famille traditionnelle. Dans le même temps, le père national symbolique figure-président-a été rituellement assassiné le 22 Novembre 1963 par des éléments de l’État de sécurité nationale en collaboration avec Israël et ses actifs du crime organisé. La plupart des Américains ont senti leur sommeil confortable vaguement perturbé par la diffusion en direct du gangster Jack Rubenstein, dont le patron était Mickey Cohen , le principal collecteur de fonds d’Israël , assassinant l’assassin solitaire présumé de JFK, Lee Harvey Oswald, au milieu d’une foule de policiers.

Après les années 1960, la famille traditionnelle subit des assauts de plus en plus furieux. Le «patriarcat» – c’est-à-dire les familles avec des pères – a été attaqué par les propagandistes de la Fondation Rockefeller, les médias dominés par les sionistes et les universitaires marxistes culturels. Alors que le pourcentage d’enfants américains nés hors mariage et / ou élevés dans des foyers monoparentaux ou brisés est passé d’une petite minorité à une grande majorité, les oligarques se sont emparés de plus en plus de la richesse nationale, entraînant une stagnation du niveau de vie des gens ordinaires. La pauvreté, les foyers brisés, la dépendance à l’aide sociale, la criminalité, la toxicomanie, le suicide, les maladies vénériennes et d’autres indicateurs sociaux négatifs ont considérablement augmenté. Simultanément, les oligarques ont injecté de l’argent de la fondation dans la politique identitaire afin de distraire la gauche des problèmes économiques.

Le 11 septembre 2001, le décor était depuis longtemps planté. La république américaine avait été abolie, remplacée par une oligarchie secrète, avec la fondation de la soi-disant Réserve fédérale en 1913. Cette oligarchie était sortie de l’ombre le 22 novembre 1963. Elle avait alors commencé à détruire la famille traditionnelle et à se creuser. la classe moyenne.

Le 11 septembre 2001 a représenté le coup de grâce, le coup de grâce, pour la république démocratique américaine et le rêve américain. Ils ont fait sauter le World Trade Center à la télévision en direct. Même si la grande majorité des journalistes ont correctement rapporté ce qu’ils ont vu de leurs propres yeux – les bâtiments avaient été détruits par des explosions – les oligarques ont terrorisé les médias pour qu’ils changent l’histoire et racontent au monde que les bâtiments s’étaient effondrés d’une manière ou d’une autre à cause d’incendies mineurs dans les bureaux. alimenté par une quantité négligeable de kérosène (carburéacteur).

Encore plus que les images en direct de Jack Rubenstein assassinant Lee Harvey Oswald, les images en direct de la démolition explosive du World Trade Center, suivie d’un raz-de-marée de mensonges officiels ridicules, ont imposé de force un état de dissonance cognitive extrême au peuple américain. Depuis, ils vivent dans l’ombre d’un mur de peur. La vérité est de l’autre côté du mur, mais ils ont peur de regarder. Une nouvelle ère de domination par la peur, plutôt que par l’espoir, a prévalu. Le coup d’État contre le coronavirus fabriqué en laboratoire , qui a transféré des milliards de dollars de gens ordinaires à des milliardaires , est tout simplement le dernier assaut oligarchique conçu pour terroriser les Américains et les soumettre.

Le rêve américain a commencé à mourir il y a longtemps. Il a succombé à une série d’assauts de l’oligarchie la plus vicieuse de toute l’histoire de l’humanité. Le 11 septembre n’était que le coup de grâce.

Les Américains se réveilleront-ils un jour de leur rêve toujours plus cauchemardesque? Vont-ils identifier et renverser les oligarques qui les ont dépossédés? Allahu ‘alim . (Dieu seul le sait.)

EN COMPLÉMENTAIRE

New York, en pleine crise, marque l’anniversaire des attentats du 11 septembre 2001

Criminalité en hausse, appartements et magasins vacants, sans-abris omniprésents : New York commémore vendredi l’anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 empêtrée dans une crise profonde, enjeu de bataille politique à l’approche de la présidentielle américaine.

Malgré la pandémie, la première métropole américaine tiendra sa cérémonie annuelle en mémoire des près de 3000 personnes mortes dans les attentats les plus meurtriers de l’histoire, ponctuée de minutes de silence aux heures où les avions détournés par les djihadistes ont percuté les tours du World Trade Center.

Au lieu de prendre la parole à tour de rôle, les familles des victimes ont enregistré leurs interventions. Mais elles pourront se retrouver, avec masques et distanciation physique, au Mémorial du site de « Ground Zero », dont le musée rouvrira pour la première fois depuis mars.

Dix-neuf ans après, le 11-Septembre reste synonyme d’héroïsme des New-Yorkais. Les dirigeants new-yorkais répètent que c’est grâce à leur « résilience » que la ville a, depuis un mois, ramené sous les 1 % le taux de contamination d’un virus qui a tué plus de 23 000 New-Yorkais.

Mais tous soulignent aussi, comme le gouverneur Andrew Cuomo mardi, que cette résilience est désormais mise à rude épreuve par les « effets secondaires », économiques et sociaux, de la pandémie.

Bureaux vides jusqu’en 2021 ?

Gale Brewer, présidente du district de Manhattan, reconnaît que cette île symbole de l’effervescence new-yorkaise est aujourd’hui plombée par des problèmes multiformes.

Certains découlent directement du coronavirus : la quasi-totalité des banques, assurances et autres entreprises de « cols blancs », passées au télétravail en mars, l’ont maintenu, vidant les quartiers d’affaires et condamnant des milliers de petits restaurants qui nourrissaient leurs employés le midi.

Même si Manhattan lui manque, Boris Tulchinskiy, ingénieur en logiciel de 26 ans, prévoit ainsi, comme beaucoup de ses collègues, de « continuer à travailler de chez lui », dans le New Jersey voisin, jusqu’en juillet 2021.

Si les plus de 60 millions de touristes qui visitaient New York annuellement ont disparu, les New-Yorkais ont aussi fui par milliers : 35 000 personnes au moins ont quitté Manhattan, au vu des demandes de vote par correspondance enregistrées pour la présidentielle, selon Gale Brewer.

Beaucoup de commerces ont fermé : entre 2017 et 2020, le nombre de commerces vacants a presque doublé (+78 %), selon Mme Brewer.

Quant aux personnes sans abris, leur visibilité a augmenté avec la fermeture de nombreux centres d’hébergement et le transfert de quelque 13 000 d’entre elles dans des hôtels vides de Manhattan, dit-elle.

La hausse des meurtres et fusillades (respectivement +47 % et +166 % en août comparé à août 2019) est un des signes frappants de cette crise new-yorkaise.

Si on est loin de la criminalité endémique qu’avait connue New York dans les années 1970-80, la ville, qui se targuait d’être l’une des plus sûres au monde, est désormais revenue au niveau de criminalité de 2012, selon le New York Times.

Trump veut « tuer New York »

« Je ne peux pas vous dire combien d’appels je reçois de New-Yorkais (…) littéralement inquiets de la dégradation de la ville », résumait mardi M. Cuomo.

Tous les dirigeants new-yorkais se disent cependant convaincus que la ville remontera la pente, mais dans combien de temps ?

Si la ville montre des signes de reprise – avec notamment la réouverture des musées débutée fin août et, fin septembre, des salles de restaurants – cela pourrait prendre trois ans, estime Mme Brewer, rapportant l’avis de promoteurs immobiliers.

En attendant, à moins de deux mois de la présidentielle, cette crise est devenue un sujet de conflit avec le gouvernement Trump.

Le président républicain répète que la hausse de la criminalité dans le bastion démocrate qu’est sa ville natale est la conséquence de l’incompétence et du laxisme de ses élus. Mardi encore, il accusait le maire et le gouverneur de New York de « détruire » la ville.

Les responsables new-yorkais dénoncent eux le refus de l’ex-magnat de l’immobilier et des républicains d’octroyer des milliards de dollars à New York – comme à d’autres villes démocrates-pour combler leurs immenses pertes de recettes fiscales.

« Trump essaie de tuer New York, c’est personnel, c’est psychologique », affirmait mardi M. Cuomo.

la vérité du 11 septembre dans une distorsion temporelle (fausse vérité?)

Lénine a observé: «La meilleure façon de contrôler l’opposition est de la diriger». Richard Gage, le fondateur d’Architects and Engineers for 9/11 Truth, a été présenté sur C-SPAN le 1er août 2014. Il n’a pas été en mesure d’expliquer qui était responsable et pourquoi, et sa réponse à la façon dont cela avait été fait était déjà connue. désespérément inadéquat. C’est peut-être pour cela qu’il a été choisi pour comparaître.]

«Le 11 septembre a été conçu comme une opération psychologique élaborée pour insuffler la peur au peuple américain afin de le manipuler pour qu’il soutienne l’agenda politique de l’administration Bush / Cheney» – Jim Fetzer

Tous ceux qui sont attachés à la vérité sur le 11 septembre devraient souhaiter une plus grande couverture de C-SPAN. Peut-être que la plus grande couverture pour atteindre le public dans le passé était aussi de C-SPAN, quand il a couvert la table ronde de l’American Scholars Conference, Los Angeles , 24-25 juin 2006. Mais celui-ci pourrait être une exception.

Nous avons ensuite entendu parler de la nano-thermite par Steve Jones, coprésident de Scholars for 9/11 Truth . Et nous l’avons entendu à nouveau du fondateur de A & E911. Mais une division majeure est apparue entre ceux qui prétendent que la nano-thermite peut avoir détruit les bâtiments et ceux qui soutiennent que ce n’est même pas théoriquement possible. De récentes décharges d’informations confirment l’utilisation d’armes nucléaires et expliquent ces petites sphères de fer comme conséquence de l’utilisation d’armes nucléaires de haute technologie spéciales (à enveloppe de fer) .

Alors qu’en est-il de Richard Gage et A & E911 qu’ils continuent de promouvoir une théorie que T. Mark Hightower et moi avons prouvée indéfendable dans trois articles publiés le 1er mai 2011, le 17 juillet 2011 et le 27 août 2011? Pourquoi Gage a-t-il gaspillé cette précieuse opportunité de faire progresser la vérité sur le 11 septembre sur C-SPAN en approuvant une théorie prouvée fausse?

Les «trois grandes questions»

Non seulement cela, mais il y a trois grandes questions dans l’esprit du public à propos du 11 septembre, qui sont les suivantes:

a) que s’est-il passé le 11 septembre?

(b) comment cela a-t-il été fait?

c) qui était responsable et pourquoi?

Nous connaissons l’avant et l’après du World Trade Center par rapport au 11 septembre, donc la réponse à (a) est triviale. Mais Richard Gage n’avait pas de réponse à (c), même si on lui a posé la question à plusieurs reprises, et sa réponse à (b) était fausse et trompeuse. Est-ce le mieux que Richard Gage et A & E911 peuvent faire? C’était embarrassant de se voir poser la question trop évidente et de ne pas pouvoir y répondre. [ Note : rétrospectivement, cela a peut-être été le point et pourquoi il a été présenté sur C-SPAN plutôt que, par exemple, le fondateur de Scholars for 9/11 Truth .]

A & E911 n’est pas le seul à tenter de placer le comment devant le qui et le pourquoi , là où Judy Wood et ses partisans DEW adoptent la même position. Mais le public américain a une patience limitée avec ceux qui ne peuvent pas apporter de réponses à des questions aussi évidentes, surtout plus d’une décennie après l’événement. Et c’est pourquoi «l’Opération Terreur» , la reconstruction par Art Olivier des événements du 11 septembre, est un instrument plus puissant pour ouvrir l’esprit à ce qui a pu arriver que l’appel à un mécanisme causal obscur – surtout lorsqu’il est mal conçu.

Les trois questions ont des réponses justifiables, mais Richard Gage ne les a pas fournies. C’était bien pire que cela, parce que l’hôte s’était préparé à vaincre tout appel qu’il ferait à «thermite», utilisant le NIST comme son autorité et posant ainsi la question, en assumant la position du NIST qui est la position en doute:

La plupart des Américains sont trop crédules pour se rendre compte que cela cite la source même que Gage conteste. Mais ça aurait pu être pire. Il aurait pu souligner que Neils Harrit, un partisan de l’hypothèse de la nano-thermite, a estimé qu’il aurait fallu «des centaines de tonnes» pour faire le travail (où Harrit a également proposé le calcul plus précis de 29 000 tonnes métriques à 143000 tonnes métriques pour chaque tour ) ou que le laboratoire Christopher Bollyn a cité Los Alamos comme sa source de «nano-thermite explosive» a déclaré à Gordon Duff «qu’ils ne pouvaient rien produire de moins de 10 microns et qu’il ne pouvait pas faire un trou dans un morceau de papier » .

Pourquoi la nano-thermite ne peut pas la couper

Si cela avait été un épisode de «The Twilight Zone» , cela aurait peut-être plus de sens où la vérité sur le 11 septembre est prise dans une distorsion temporelle. Richard Gage doit savoir maintenant que la nano-thermite ne peut pas être à la hauteur de ses capacités telles que avancées par Steven Jones, Kevin Ryan et d’autres, qui se considèrent comme les gardiens et les seuls vrais praticiens de la méthode scientifique dans la recherche sur le 11 septembre. La nano-thermite (ou même la «thermite», qui est le terme Gage utilisé) n’a que 1/13 de la force explosive du TNT et, quelle que soit sa contribution à l’effondrement du bâtiment 7, ne peut pas avoir été responsable de l’explosion. les tours jumelles.

Comme l’ observe Denis Spitzer et al., «Nano-matériaux énergétiques: opportunités pour des performances améliorées», Journal of Physics and Chemistry of Solids (2010) , compte tenu du rôle crucial de l’expansion rapide des gaz pour effectuer des travaux par explosifs, déclare, «Nano-thermites générateurs de gaz: les thermites sont des matériaux énergétiques, qui ne libèrent pas d’espèces gazeuses lorsqu’elles se décomposent. Cependant, les explosifs peuvent être mélangés à des thermites pour leur conférer des propriétés de dynamitage », ce qui implique que, à moins d’être complétés par des explosifs, les nano-thermites ne sont pas explosifs. Alors Mark et moi avons peut-être été trop généreux.

Après avoir publié trois articles expliquant que la nano-thermite ne pouvait pas l’avoir fait et pour informer d’éminents chercheurs de cette découverte, Mark a écrit à Steven Jones, Richard Gage et d’autres. Dwain Deets, l’ancien chef de l’ingénierie de recherche et directeur des projets aéronautiques au NASA Dryden Flight Research Center, a écrit à Mark et lui a dit qu’il avait écouté notre interview sur «The Real Deal» et a déclaré: «Excellent entretien. Un pas vers la suppression des allégations qui dépassent les preuves. »

Dwain a également envoyé un diagramme illustrant certaines vitesses de détonation ainsi que les vitesses sonores (vitesse du son) dans divers matériaux. Ainsi, pour qu’un explosif puissant fragmente de manière significative un matériau, sa vitesse de détonation doit être égale ou supérieure à la vitesse du son dans ce matériau. Cette loi exige une vitesse de détonation d’au moins 3 200 m / s pour fragmenter le béton et de 6 100 m / s pour fragmenter l’acier, ce qui est bien au-delà de la vitesse de détonation la plus élevée enregistrée de 895 m / s pour la nano-thermite.

«Preuve explosive»

Ce n’est pas une surprise lorsque Richard Gage a recommandé «Explosive Evidence», le documentaire A & E911 sur ce qui est arrivé au World Trade Center, en particulier au WTC-7. Depuis sa publication le 12 septembre 2012, alors que Mark et moi avons publié nos études en mai-août 2011, A & E911 ont dû savoir que la théorie qu’ils présentaient s’était déjà révélée indéfendable pour des raisons scientifiques. Alors que les partisans de la nano-thermite prétendent être «scientifiques», ils violent les canons de la science en ne révisant pas leurs points de vue lorsque de nouvelles preuves ou de nouvelles hypothèses deviennent disponibles.

En effet, lors de la Midwest 9/11 Truth Conference, qui s’est tenue à Urbana, IL, le 22 septembre 2013, nous avons présenté «Explosive Evidence» comme la première heure de la conférence , où j’ai avancé une critique de ses limites et de ses lacunes pendant la deuxième heure comme suit et a expliqué pourquoi les preuves actuellement disponibles étayent désormais la conclusion selon laquelle les tours jumelles ont été retirées à l’aide d’un agencement sophistiqué de micro ou mini armes nucléaires, qui semblent avoir été attachées aux colonnes centrales de chacune:

En effet, de nombreuses justifications avaient déjà été présentées lors des audiences de Vancouver, qui s’y sont déroulées du 15 au 17 juin 2012, y compris plusieurs présentations en faveur de l’utilisation des armes nucléaires le 11 septembre, la plus importante étant celle de Jeff Prager (où Don Fox présenté en son nom). Jeff a expliqué qu’en 2002, il avait entrepris de prouver que, le 11 septembre, 19 musulmans avaient détourné quatre avions et nous avaient attaqués. Mais en 2005, il a réalisé que c’était faux, a vendu son entreprise, a quitté les États-Unis et a commencé à enquêter sur le 11 septembre à plein temps. (Voir son 9/11 America Nuked .)

Comment ça a été fait

Dans « Preuve de fission ternaire à New York le 11 septembre » il observe (1) que les échantillons de poussière sont la meilleure preuve de ce qui s’est passé le 11 septembre; (2) que les échantillons de l’USGS prélevés sur une douzaine d’endroits montrent comment divers éléments interagissent prouvent que des réactions de fission ont eu lieu; (3) que le myélome multiple dans la population générale à un taux de 3 à 9 incidents pour 100 000 personnes, mais le taux était de 18 pour 100 000 chez les premiers répondants; (4) que d’autres cancers relativement inhabituels sont apparus parmi les répondeurs, notamment le lymphome non hodgkinien, la leucémie, la thyroïde, le pancréas, le cerveau, la prostate, l’œsophage et les cancers du sang et du plasma; et (5) qu’en mars 2011, pas moins de 1 003 premiers intervenants sont décédés de divers cancers. Les éléments trouvés dans les échantillons de poussière de l’USGS fournissent un éventail assez étonnant de preuves de la présence d’armes nucléaires:

Baryum et strontium : Aucun de ces éléments ne devrait jamais apparaître dans les débris de construction en ces quantités . Les niveaux ne tombent jamais en dessous de 400 ppm pour le baryum et ils ne descendent jamais en dessous de 700 ppm pour le strontium et atteignent plus de 3000 ppm pour les deux échantillons de poussière prélevés dans les rues Broadway et John.

Thorium et Uranium : Ces éléments n’existent que sous forme radioactive. Le thorium est un élément radioactif formé à partir de l’uranium par désintégration. C’est très rare et ne devrait jamais être présent dans les gravats de construction. Donc, une fois de plus, nous avons des preuves vérifiables qu’un événement de fission nucléaire s’est produit.

Lithium: Avec la présence de lithium, nous avons des preuves convaincantes que cette voie de fission de l’uranium vers le thorium et l’hélium, avec la désintégration ultérieure de l’hélium en lithium, a eu lieu.

Lanthane: Le lanthane est le prochain élément de la voie de désintégration de l’élément baryum.

Yttrium : Le prochain élément de désintégration après le strontium, ce qui confirme davantage la présence de baryum.

Chrome : La présence de chrome est une autre signature «révélatrice» d’une détonation nucléaire.

Tritium : Un élément très rare et ne devrait pas être trouvé à des concentrations 55 fois normales au sous-sol du WTC-6 pas moins de 11 jours après le 11 septembre, ce qui est un autre signe «révélateur» des armes nucléaires.

De nouvelles recherches sur l’utilisation des armes nucléaires ont fourni une confirmation supplémentaire, y compris des études de Don Fox, Dr Ed Ward et Jeff Prager, montrent que ces éléments se produisent dans des modèles de corrélation qui rendent l’hypothèse pratiquement indéniable (pas que Steve Jones, Kevin Ryan et Richard Gage, entre autres, ne continuera pas à le nier), où Gordon Duff a récemment publié que le nombre réel de New-Yorkais qui ont contracté ces cancers inhabituels liés au 9/11 est maintenant passé à plus de 70 000 .

Et ce n’est pas un problème nouveau. Dans son analyse des «Avantages et inconvénients des audiences de Toronto» , par exemple, publiée le 20 septembre 2011, Joshua Blakeney a observé que le juge Richard Lee était préoccupé par les appels de Kevin Ryan à la nano-thermite et a demandé si elle avait déjà été utilisée. pour démolir un bâtiment. S’il y a même eu «un moment embarrassant» dans l’histoire du mouvement de la vérité sur le 11 septembre, cela doit être celui-ci. Alors pourquoi Richard Gage a-t-il répété l’erreur sur C-SPAN? N’était-ce pas une fois assez mauvais?

Il est ironique que la théorie de la nano-thermite, basée sur des échantillons de poussière, ait été remplacée par de nouvelles recherches basées sur des échantillons de poussière plus complets, mais cela est caractéristique de la recherche scientifique: la découverte de nouvelles données ou de nouvelles alternatives peut conduire à le rejet d’hypothèses précédemment acceptées, à l’acceptation d’hypothèses précédemment rejetées et à en laisser les autres en suspens, ce qui est caractéristique non seulement de la science en particulier mais de la rationalité de la croyance en général.

Qu’en est-il des avions / pas d’avions?

Si l’impossibilité de la nano-thermite ayant détruit les tours jumelles pousse Richard Gage, Steve Jones et Neils Harritt vers le haut du mur, les questions qui se sont posées à propos des lieux de l’accident du 11 septembre et les preuves suggèrent que les quatre d’entre eux ont été fabriqués ou falsifiés ( quoique de différentes manières). C’était donc profondément troublant quand Richard Gage a laissé entendre que les accidents d’avion du 11 septembre étaient réels, ce qui contredit les preuves disponibles.

Mais nous avons la preuve documentaire que les vols 11 (tour nord) et 77 (Pentagone) n’étaient même pas programmés ce jour-là, où les registres d’enregistrement de la FAA montrent que les avions utilisés pour les vols 93 (Shanksville) et 175 (tour sud) n’ont pas été sortis de service («radié») jusqu’au 28 septembre 2005.

Alors, comment des avions qui n’étaient même pas dans les airs se sont-ils écrasés le 11 septembre? et comment des avions qui se sont écrasés le 11 septembre ont-ils pu encore voler quatre ans plus tard?

Pour de nombreux étudiants du 11 septembre, leur cerveau s’est coupé à l’idée même, même si Pilots for 9/11 Truth ont établi que le vol 93 était dans les airs ce jour-là, mais qu’il était au-dessus de Champaign-Urbana, IL, après cela. se serait écrasé à Shanksville ; et que le vol 175 était également dans les airs ce jour-là, mais qu’il était au-dessus de Harrisburg et de Pittsburgh, en Pennsylvanie, longtemps après qu’il avait prétendument heurté la tour sud . Cela signifie que les vidéos que nous avons vues des avions frappant les tours nord et sud impliquaient une forme de falsification, comme je l’ai expliqué à plusieurs reprises.

Cela ne veut pas dire que de vrais avions de toute nature – tels que des drones ou des avions militaires spéciaux – ont été utilisés à cette fin, car leur entrée n’a entraîné aucune perte de vitesse en violation de la troisième loi de Newton.

Et, comme Jack White, un étudiant légendaire de JFK, qui a tourné son attention sur le 11 septembre, l’a découvert, le composant du moteur trouvé à Church & Murray était sous un échafaudage en acier, assis sur un trottoir relativement intact, et n’était pas du bon proviennent d’un Boeing 767. Il a également trouvé des images de FOX NEWS d’hommes en gilets du FBI déchargeant quelque chose de lourd d’une camionnette blanche, ce qui aurait été une nouvelle sensationnelle si Richard Gage avait fait des observations de ce type sur C-SPAN:

Qu’aucun avion ne s’est écrasé à Shanksville devrait être évident pour quiconque a vu à quoi ressemble un véritable accident d’avion, comme la chute du «Malaysian 17» en Ukraine.

Bien que ce cas soit fascinant en soi, la preuve que nous avons été induits en erreur à propos du Pentagone va de la violation des lois de l’aérodynamique et de la physique entraînée par la trajectoire de vol officielle à la considération plus évidente que l’avion montré dans l’unique image que le Pentagone prétend montrer que «l’avion», comparé à l’image d’un Boeing 757 (correctement dimensionné pour comparaison), était beaucoup trop petit pour avoir été un Boeing 757:

Les problèmes concernant les avions seraient extrêmement intéressants pour le public que de parler d’éclats rouges et gris trouvés dans la poussière, surtout quand – même s’il s’agissait de nano-thermite de bonne foi – ne peut pas expliquer comment les tours jumelles ont été détruites. Qu’aucun des avions du 11 septembre ne se soit réellement écrasé et qu’aucun des passagers à bord ne soit mort est une question entièrement différente, car cela prouve que toute la «guerre contre le terrorisme» était une fabrication.

Trop de membres du mouvement semblent oublier qu’une demi-douzaine ou plus des «pirates de l’air suicidaires» sont revenus vivants et bien portants le lendemain. Gage n’a non seulement fait aucun des points évidents soulevés ici, mais a laissé entendre que l’avion du 11 septembre était réel. Dans les deux cas, des questions sont soulevées quant à sa compétence ou à son intégrité.

Qui était responsable et pourquoi?

Plus troublant que son incapacité à discuter des avions qui ne se sont pas écrasés – et à laisser entendre qu’ils étaient réels – était son incapacité totale à répondre à des questions simples et directes sur qui et pourquoi. Le 11 septembre date de l’effondrement de l’Union soviétique en 1990-91, qui a laissé le complexe militaro-industriel sans boogie man pour pacifier le public américain en ce qui concerne le «dividende de la paix» qu’il ne verrait jamais et une nouvelle menace à maintenir les milliards des contribuables entrent dans leurs coffres. Cela impliquait une collusion entre la CIA, les néo-conservateurs du ministère de la Défense et le Mossad, où Israël sortirait du 11 septembre comme «le grand gagnant».

Lors des audiences de Vancouver, Susan Lindauer a révélé des informations privilégiées selon lesquelles le 11 septembre était un «travail interne». Elle a servi de liaison entre la CIA et Saddam Hussein, qui était si désireux d’éviter la guerre avec les États-Unis qu’il a proposé d’acheter 1 000 000 de voitures par an pendant les dix prochaines années. Si cela ne suffisait pas, dit-il, faites-en les vingt prochains! Imaginez où en seraient les États-Unis sur le plan économique si nous avions seulement repris sa proposition? Au lieu de cela, quand Susan a appris des plans pour attaquer l’Irak, elle a protesté vigoureusement auprès du président Bush. Pour avoir franchi cette étape, pour avoir exprimé ses inquiétudes face à l’injustice de tout cela, elle a été harcelée, intimidée, emprisonnée et torturée.

Le 11 septembre a été conçu comme une opération psychologique élaborée pour inculquer la peur au peuple américain afin de le manipuler pour qu’il soutienne l’agenda politique de l’administration Bush / Cheney, qui comprenait l’invasion de plusieurs nations du Moyen-Orient pour provoquer la création d’un nouveau siècle de domination américaine sur le monde pour les 100 prochaines années.

Les preuves étayent la conclusion que le 11 septembre était un «événement de sécurité nationale» qui a été autorisé aux plus hauts niveaux du gouvernement américain – la CIA, la NSA, le Pentagone et la Maison Blanche.

Cela a facilité un renversement de la politique étrangère des États-Unis et des contraintes extraordinaires sur la Constitution des États-Unis, qui ont considérablement accru la centralisation du pouvoir politique au sein de l’exécutif et dominant les pouvoirs législatif et judiciaire du gouvernement.

La création du Département de la sécurité intérieure a été particulièrement inquiétante, où le DHS a maintenant réquisitionné plus de 2 milliards de cartouches de munitions à pointe creuse de calibre .40, ce qui n’est même pas autorisé dans la conduite de la guerre en vertu des Conventions de Genève. Combiné avec plus de 300 camps de la FEMA à travers le pays, chaque Américain devrait s’alarmer des parallèles avec la montée du Troisième Reich en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale.

En tant qu’ancien officier du Corps des Marines, je suis extrêmement inquiet de l’avenir de mon pays, qui est passé de la nation la plus admirée et la plus respectée au monde – avec notre «vaillant allié» au Moyen-Orient, Israël – à être les plus méprisés et vilipendés. D’ici 2014, Richard Gage aurait dû connaître ces choses, ce qui rend son silence à leur sujet d’autant plus révélateur.