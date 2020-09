La Grande Conspiration du Silence:Les vies chrétiennes noires n’ont apparemment pas d’importance

«Arrêtez les massacres», «Assez c’est assez», «Nos vies comptent», ont déclaré des chrétiens nigérians et des chefs d’églises réunis à Londres le 20 août pour manifester contre le massacre des chrétiens dans leur pays. Ils ont envoyé au Premier ministre britannique Boris Johnson une lettre accusant les médias internationaux de « conspiration du silence ».

Dans le même temps, un rapport de trois organisations – l’Organisation internationale pour la consolidation de la paix et la justice sociale, le Comité international sur le Nigéria et le Groupe parlementaire multipartite pour la liberté internationale de religion ou de conviction – a révélé qu’au Nigéria, ces 20 dernières années, 100 000 chrétiens ont été tués. Boko Haram, Al-Qaïda, les bergers peuls et d’autres groupes islamistes sont responsables de la mort de plus de 96 000 chrétiens lors de 21 000 attaques distinctes. Selon le rapport, 43 242 chrétiens ont été tués par Boko Haram, l’État islamique et Al-Qaïda; 18 834 sont morts dans les attaques peuls et 34 233 d’autres groupes armés. Le Nigéria est en train de devenir le «plus grand terrain de meurtre de chrétiens au monde».

«Cette chose est systématique», a déclaré l’archevêque anglican Benjamin Argak Kwashi de Jos; « c’est prévu; c’est calculé … leur intention est d’islamiser le Nigéria ».

Les enjeux sont stratégiques et immenses. Le Nigéria, déjà le pays africain le plus peuplé, pourrait avoir une population d’environ 800 millions d’habitants en 2100, selon une étude de The Lancet , et pourrait devenir la neuvième économie du monde. « Si l’Islam envahit le Nigéria, le reste de l’Afrique pourrait facilement en devenir la proie », a déclaré Mgr Hyacinth Egbebo .

Pour lire les reportages sur les massacres de chrétiens nigérians, la scène est toujours la même: un village avec quelques maisons pauvres entourées de champs ouverts. Les djihadistes apparaissent au milieu de la nuit et attaquent maison après maison. Ils enfoncent les portes, crient « Allahu akbar », assassinent les personnes âgées, violent et mutilent les femmes et les enfants, et les kidnappent contre rançon en tant qu ‘ » affaires « . Ils brûlent des maisons, des écoles et des églises. «C’est comme si la vie des chrétiens n’avait plus d’importance», a déclaré le pasteur Stephen Baba Panya, président de l’Église évangélique Winning All.

«Dans les États du nord et du centre du Nigéria, des milliers de civils ont été tués dans des attaques menées par Boko Haram, des bergers islamistes peuls et d’autres milices extrémistes», a écrit la baronne Caroline Cox. « Des centaines d’églises ont été réduites en décombres. Des communautés entières ont été forcées d’abandonner leurs maisons et leurs terres agricoles ». La Société internationale pour les libertés civiles et l’état de droit a mis en garde contre le risque d’un » génocide à la rwandaise « .

Les organisations qui suivent la persécution des chrétiens dénoncent depuis longtemps ce qui se passe. En 2012, Portes ouvertes États – Unis était déjà en soulignant le risque de génocide au Nigeria. Huit ans après cela, combien de vies chrétiennes ont été perdues? Combien pourraient être sauvés si les médias, les chancelleries et les organisations internationales avaient fait pression sur les dirigeants nigérians pour qu’ils protègent leurs chrétiens? Pourquoi l’Occident n’a-t-il jamais lié les échanges commerciaux, diplomatiques, militaires et politiques avec le Nigéria à la protection de ses chrétiens?

Le président américain Ronald Reagan a lié les discussions avec l’Union soviétique à une campagne visant à laisser les Juifs de Russie quitter le pays. Mais même les juifs de l’Union soviétique ne subissaient pas les atrocités que les chrétiens du Nigéria subissent chaque jour.

Le président américain Donald Trump, en 2018, a soulevé la question avec le président nigérian Muhammadu Buhari. « Nous avons eu de très graves problèmes avec les chrétiens qui sont assassinés au Nigeria », lui a dit Trump . Le président Trump, cependant, est presque le seul parmi les dirigeants occidentaux à soulever la question. Lorsque son prédécesseur, le président Barack Obama, a rencontré Buhari, il n’a jamais parlé des meurtres de chrétiens.

Le président Trump devrait « nommer un envoyé spécial pour le Nigéria et la région du lac Tchad pour » se concentrer comme un rayon laser « sur les attaques de Boko Haram et d’autres militants islamiques … pour mettre fin au génocide des chrétiens dans la région », a exhorté l’ ancien membre du Congrès. Frank Wolf.

Il y a six ans, l’enlèvement de 276 étudiantes, pour la plupart chrétiennes, par le groupe islamiste Boko Haram à Chibok, au Nigéria, a conduit à une condamnation internationale. #BringBackOurGirls a tendance sur Twitter – sans surprise, sans effet sur Buhari. La campagne hashtag a été brève.

Une seule de ces adolescentes nigérianes kidnappées, Leah Sharibu , n’a pas réussi à retrouver sa liberté et a donc passé deux ans en captivité à Boko Haram. Pourquoi? Parce qu’elle avait refusé de renoncer au christianisme et de se convertir à l’islam. Sa mère s’est jointe à une manifestation à Londres, mais aucun grand journal européen n’a eu le temps pour elle. « Par fatigue ou honte de soi, ou les deux, nous fermons les yeux », a déclaré le journaliste Franz-Olivier Giesbert.

« La vie des chrétiens en Orient, en Afrique ou en Asie compte-t-elle? C’est une question que nous sommes en droit de nous poser quand nous voyons la place que nos chers médias accordent aux meurtres et aux discriminations dont les catholiques ou les protestants font l’objet sur la planète: rien ou presque rien, quelques heureuses exceptions (…) C’est notre tartuferie (hypocrisie) qui nourrit le choc des civilisations ».

Une autre exception était l’auteur français Bernard-Henri Lévy . Dans un long article, Lévy a décrit sa visite dans les églises et les villages nigérians incendiés et détruits par les fondamentalistes islamiques, tandis que les prêtres et les évêques locaux lui ont montré les photos de femmes chrétiennes mutilées après avoir refusé de se convertir à l’islam. Puis un Peul lui dit :

« C’est notre terre, il y a trop de chrétiens ici, les chrétiens sont des chiens et des enfants de putes. Ce sont des traîtres parce qu’ils se sont convertis à la religion blanche. Quand ils partiront tous, le Nigéria sera enfin libre ».

La journaliste américaine Kirsten Powers a écrit :

<< Les chrétiens du Moyen-Orient et d’Afrique sont massacrés, torturés, violés, kidnappés, décapités et forcés de fuir le berceau du christianisme. On pourrait penser que cette horreur pourrait dévorer les chaires et les bancs des églises américaines. Pas si. Le silence a été presque assourdissant. «

Les principales églises américaines ont adopté le «signalement de la vertu» sur le racisme après la mort de George Floyd, mais aucun dirigeant chrétien n’a dit «Black Christian Lives Matter» pour sensibiliser le public au massacre des chrétiens. Comme l’a dit un évêque, le silence occidental sur la persécution des chrétiens a été » sinistre « .

Le « génocide culturel » des Ouïghours par le régime chinois a été dénoncé et est carrément sur le radar de nos médias, et le « génocide des Rohingyas » au Myanmar a abouti à la Cour internationale de justice de La Haye; Les députés allemands et européens l’ ont condamné. Cependant, sur le génocide de 100 000 chrétiens dans le plus grand pays d’Afrique, l’Occident a simplement haussé les épaules.