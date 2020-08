La mauvaise relation générale de VT avec la présidence Trump a augmenté d’un cran. Le rapport auquel Trump fait référence est passé, non inaperçu, mais plutôt totalement censuré dans la presse occidentale, comme tant d’autres choses jusqu’à ce que VT recherche les faits et les publie.

Maintenant, pour la deuxième fois, Trump a fait des démentis tristes et stupides, celui-ci rempli d’hyperboles et de comportements grandioses, typiques d’un sociopathe du spectre.

12 mars 2020: En octobre 2019, les États-Unis ont amené 172 (vraiment 369) athlètes militaires à Wuhan pour les Jeux militaires mondiaux. Bien qu’ils aient la plus grande armée du monde, décuplée, les États-Unis sont arrivés au 35e rang derrière des pays comme l’Iran, la Finlande et la Slovénie. Aucune vidéo ou photo n’existe de l’équipe américaine, aucun record n’a été conservé, une équipe énorme mais une performance pitoyable pour la meilleure armée du monde.

L’équipe américaine a si mal fait qu’elle a été qualifiée de «soldats de la sauce soja» par les Chinois. En fait, beaucoup n’ont jamais participé à aucun événement et sont restés près du marché de gros de Huanan Seafood, où la maladie serait apparue quelques jours seulement après que les États-Unis aient quitté la région.

L’équipe américaine est rentrée chez elle le 28 octobre 2019 et dans les 2 semaines, les premiers cas de contact humain de COVID 19 ont été vus à Wuhan. Les Chinois n’ont pas pu trouver le «patient zéro» et pensent qu’il était membre de l’équipe américaine.

Ils ont également des sources qui disent que les États-Unis avaient déformé la grippe qui, selon Trump, en a tué des milliers, la grippe transportée en Chine par l’équipe américaine, la grippe qui était vraiment COVID 19, une maladie développée dans une installation militaire de guerre biologique dans l’État de Washington, maintenant «ground zero» aux États-Unis pour COVID 19.

L’affirmation chinoise, quelque chose de censuré aux États-Unis, selon laquelle l’attitude inattentive et les résultats disproportionnellement inférieurs à la moyenne des athlètes américains dans le jeu indiquent qu’ils auraient pu être à d’autres fins et qu’ils pourraient en fait être des agents de la guerre biologique, et que leur lieu de résidence pendant leur séjour à Wuhan, il était également proche du marché de gros de fruits de mer de Huanan , où le premier groupe de cas connu s’est produit. [28] [29]

RT / Moscou: L’armée américaine aurait peut-être amené la nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19) à Wuhan en Chine, la ville où le virus a été détecté pour la première fois dans le pays, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian.

«Quand le patient zéro a-t-il commencé aux États-Unis? Combien de personnes sont infectées? Quels sont les noms des hôpitaux? C’est peut-être l’armée américaine qui a amené l’épidémie à Wuhan. Soyez transparent! Rendez vos données publiques! Les États-Unis nous doivent une explication! » Zhao a tweeté.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lijian Zhao, a demandé aux autorités américaines de révéler ce qu’elles cachaient à propos des origines de Covid-19, allant jusqu’à suggérer que le coronavirus pourrait avoir été amené en Chine par l’armée américaine.

Soulignant une vidéo du directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, admettant apparemment que les États-Unis avaient plusieurs décès dus à Covid-19 avant de pouvoir le tester, Zhao a appelé le chien de garde américain à se montrer clair dans un tweet. posté jeudi.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

«C’est peut-être l’armée américaine qui a amené l’épidémie à Wuhan», a suggéré Zhao, appelant le CDC – et les États-Unis en général – à «être transparents» et à partager ce qu’ils savent sur le lieu et le moment où «Patient Zéro» a été diagnostiqué pour la première fois.

Août 2019: les laboratoires de lutte contre les risques biologiques de l’armée américaine sont fermés pour échec des contrôles de sécurité. Le laboratoire se trouve dans l’État de Washington, où l’incidence de COVID-19 est la plus élevée. Oct 2019: Jeux mondiaux militaires à Wuhan. Déc 2019: Premier cas de COVID-19 à Wuhan. https://t.co/VPfdutbSoj – Twain (@twainus) 12 mars 2020

Dans la vidéo, Redfield a reconnu que certains cas de coronavirus avaient été classés à tort comme grippe car les médecins n’avaient pas de test précis pour la nouvelle épidémie à l’époque. Il n’a pas précisé quand ces cas mal diagnostiqués sont apparus pour la première fois – disant seulement que «certains cas ont été diagnostiqués de cette façon».

CDC director openly admitting that some #covid deaths have been misdiagnosed as influenza in the US. The question is when are those deaths. This supports the claims made by Japanese scientists that the virus originated from the US but was covered up.#COVID19 #Corona pic.twitter.com/AwdXAKz6Ao — 太郎(Taro) (@taro_taylor) March 12, 2020

En l’absence de détails sur les patients ou de chronologie des décès, les spéculations ont tournoyé. La «théorie» de Zhao s’est en particulier concentrée sur la délégation militaire qui s’est rendue à Wuhan en octobre pour les Jeux mondiaux militaires, des semaines avant que la ville ne confirme l’épidémie en décembre. La délégation faisait partie du groupe de 300 athlètes américains participant à l’événement multisports organisé tous les quatre ans.

The #Bahrain Interior Minister accused Iran of spreading #COVID19 & biological warfare. I respond to him that the #USA with its 5th fleet governing Bahrain is the main factor behind #BiologicalWarfare and even initial hiding #CoronavirusOutbreak in America. pic.twitter.com/f7TqbqFoOA — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) March 12, 2020

Zhao n’est pas la seule personnalité politique de haut niveau à exprimer ses soupçons sur le calendrier des Jeux et l’introduction du coronavirus à Wuhan. L’ancien Premier ministre malaisien Matthias Chang a proposé des spéculations similaires en janvier, se concentrant sur l’événement comme point de départ de ce qu’il considérait comme une guerre biologique menée par les États-Unis contre la Chine.

Two things are true at the same time: Beijing deserves blame and censure for botching its handling of the coronavirus, which now endangers American lives. AND blaming or discriminating against Chinese people for the spread of the coronavirus is unethical, bad strategy, and nasty. — Isaac Stone Fish (@isaacstonefish) February 26, 2020

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que ce qui est maintenant la pandémie de Covid-19 a été signalée pour la première fois comme une épidémie de coronavirus à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. La recherche de l’origine de la maladie mortelle est en cours, avec des versions contradictoires blâmant le Le marché alimentaire de Wuhan et les chauves-souris – un mets local – y sont notamment vendus, tandis que d’autres pensent que les humains pourraient avoir contracté le virus des pangolins, un mammifère écailleux en voie de disparition.

Des théories moins orthodoxes suggèrent une intention malveillante, le chef de l’élite des gardiens de la révolution iraniens affirmant de manière sensationnelle la semaine dernière que Covid-19 pourrait être «le produit d’une attaque biologique par l’Amérique qui s’est d’abord propagée en Chine, puis en Iran et dans le reste du monde. . »

Jusqu’à présent, le problème avec toutes ces théories, blâmant à la fois les animaux et les humains, est qu’aucune preuve causale directe n’a été établie, alors que l’identité du «patient zéro» de la Chine reste également floue. Et ce n’est pas seulement la Chine: dans l’État de Washington – qui a apparemment identifié et isolé avec succès son premier voyageur infecté, avec des dizaines de contacts identifiés et surveillés – le virus a quand même commencé à se propager. Même Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, a déclaré à un moment donné que lui et sa femme étaient peut-être le « patient zéro » des États-Unis après avoir développé une mauvaise toux à leur retour de Chine. Cependant, il est apparu depuis que le diagnostic de sa femme était «une infection des sinus» .

Pourquoi la peste à Wuhan dépend-elle de l’APL?

2020-01-30 17:01:10 Source: café de l’école Auteur: pêcher dans les profondeurs

Vus: 37708 Commentaires: 24 (voir) Du 18 au 27 octobre 2019, les Jeux militaires mondiaux se sont déroulés à Wuhan et les États-Unis ont envoyé 369 soldats à la sauce soja pour y participer. Pourquoi est-ce des soldats de sauce soja? Parce que dans le match de 10 jours, la performance des soldats américains de la sauce soja était si décevante que même Bahreïn a été inutilement déçu, la médaille d’or manquait même et le score global a été laissé loin derrière par la Corée du Nord, qui a autrefois donné au Mexique un chance. L’envie de contre-attaquer la zone continentale des États-Unis. Cependant, les mauvaises performances du jeu n’ont pas affecté l’humeur des soldats de la sauce soja jouant à Wuhan. Ils ont fait équipe par groupes de deux et ont joué dans les rues de Wuhan, laissant de nombreux accidents romantiques. Il faut préciser que l’emplacement de la maison d’hôtes américaine des Jeux militaires n’est pas loin de South China Seafood City. À la fin des jeux militaires, au moment même où les gens se demandaient, comment ces gangsters qui n’attendaient pas pour se muscler le visage pourraient-ils soudainement se faire exploser? La nourriture des soldats américains a-t-elle seulement été prise? Ou ont-ils oublié de le manger pendant le match? Des snickers? * Pays hôte ( Chine ) Rang Nation Or argent Bronze Total 1 Chine (CHN) * 133 64 42 239 2 Russie (RUS) 51 53 57 161 3 Brésil (BRA) 21 31 36 88 4 France (FRA) 13 20 24 57 5 Pologne (POL) 11 15 34 60 6 Allemagne (GER) dix 15 20 45 7 Corée du Nord (PRK) 9 8 15 32 8 Bahreïn (BHR) 9 1 7 17 9 Ouzbékistan (UZB) 8 7 5 20 dix Ukraine (UKR) 5 13 15 33 11 Italie (ITA) 4 12 12 28 12 Kazakhstan (KAZ) 4 3 5 12 13 Biélorussie (BLR) 4 2 8 14 14 Iran (IRI) 4 2 5 11 15 Suisse (SUI) 4 1 8 13 16 Corée du Sud (KOR) 3 dix 11 24 17 Norvège (NOR) 2 4 2 8 Slovénie (SLO) 2 4 2 8 19 Égypte (EGY) 2 2 5 9 20 Kenya (KEN) 2 1 2 5 Maroc (MAR) 2 1 2 5 22 Turquie (TUR) 2 0 3 5 23 Roumanie (ROU) 1 4 3 8 24 Mongolie (MGL) 1 3 5 9 25 Hongrie (HUN) 1 3 1 5 26 République tchèque (CZE) 1 2 5 8 27 Inde (IND) 1 1 2 4 28 Belgique (BEL) 1 1 1 3 29 Lettonie (LAT) 1 1 0 2 30 Lituanie (LTU) 1 0 1 2 31 Bulgarie (BUL) 1 0 0 1 Namibie (NAM) 1 0 0 1 Tunisie (TUN) 1 0 0 1 34 Finlande (FIN) 0 4 2 6 35 États-Unis (USA) 0 3 5 8 36 Autriche (AUT) 0 3 1 4 37 Algérie (ALG) 0 2 5 7 38 Azerbaïdjan (AZE) 0 2 4 6 39 République dominicaine (DOM) 0 2 3 5 40 Slovaquie (SVK) 0 2 1 3 41 Qatar (QAT) 0 2 0 2 42 Thaïlande (THA) 0 1 5 6 43 Canada (CAN) 0 1 2 3 Sri Lanka (SRI) 0 1 2 3 Suède (SWE) 0 1 2 3 46 Oman (OMA) 0 1 1 2 Syrie (SYR) 0 1 1 2 Vietnam (VIE) 0 1 1 2 49 Danemark (DEN) 0 1 0 1 Equateur (ECU) 0 1 0 1 Estonie (EST) 0 1 0 1 Arabie saoudite (KSA) 0 1 0 1 Tanzanie (TAN) 0 1 0 1 54 Serbie (SRB) 0 0 3 3 55 Venezuela (VEN) 0 0 2 2 56 Albanie (ALB) 0 0 1 1 Arménie (ARM) 0 0 1 1 Barbade (BAR) 0 0 1 1 Grèce (GRE) 0 0 1 1 Indonésie (INA) 0 0 1 1 Irlande (IRL) 0 0 1 1 Koweït (KUW) 0 0 1 1 Luxembourg (LUX) 0 0 1 1 Pakistan (PAK) 0 0 1 1 Rwanda (RWA) 0 0 1 1 Espagne (ESP) 0 0 1 1 Totaux (66 nations) 316 316 389 1021 Source: [33] Remarque: les épreuves de para-athlétisme, de para tir à l’arc, de gymnastique, de tennis et de 3 épreuves de triathlon senior ne sont pas comptées dans le tableau des médailles.

Sources:Veterans Today