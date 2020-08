Mise à jour: Nouvel Ordre Mondial sioniste :Israël frappe Beyrouth avec un missile nucléaire, Trump et le gouvernement libanais ont confirmé

Trump confirme qu’il s’agissait d’un bombardement, pas d’un accident et est immédiatement flagellé par la presse pro-israélienne …et ce n’est pas par hasard que Joe Biden a choisi Kamala Harris ,une juive,comme colistière.

Autre vidéo d’origine libanaise:

https://www.telewebion.com/episode/2339550

Voici ce que nous savons depuis:

Des preuves accablantes que les F 16 israéliens venaient de terminer une attaque contre l’entrepôt 12 lorsque la grande explosion s’est produite. Nous avons des dizaines de témoins oculaires fiables et de nombreuses vidéos, du son et même des avions qui sortent d’une plongée, pas des oiseaux, ils ne volent pas à 350 nœuds, pas normalement. (Beaucoup d’oiseaux s’envolaient, ils ressemblent exactement à des oiseaux)

Le gouvernement libanais et le Hezbollah acceptent maintenant que le nitrate d’ammonium n’était en aucun cas impliqué. Le Liban est construit sur la roche et tout doit être détruit. Les Libanais connaissent les explosifs, savent comment utiliser l’AN et tout le monde au Liban sait que c’est un canular. AN n’est pas explosif, il brûle même dans une suspension explosive (ANFO) à moins que de très grandes charges de TNT ne soient utilisées pour l’initier.

Tous impliqués dans l’histoire de l’AN, le conte du navire russe ou prétendant qu’il a explosé sont maintenant des suspects de terrorisme, bien que la plupart soient simplement des idiots d’Internet. AN est démystifié.

Cette vidéo a la vraie déclaration de Trump, il est à 100% derrière VT (embarrassant)

Les enquêteurs examinent maintenant une attaque israélienne complexe et à deux volets utilisant un probable missile Rampage à pointe nucléaire (nouvelle conception) tout en se couvrant d’une attaque F 16 et d’un éventuel explosif conventionnel. À ce stade, c’est très probablement comme le voient les enquêteurs.

Et maintenant, à l’histoire originale qui a été piratée, comptée à rebours par Google et bien plus encore. Nous adorons ça… VT avait raison une fois de plus alors que les médias mondiaux viennent de publier du slop bon marché. Cela ne se serait jamais produit avant que la démence précoce de Reagan ne prenne le train de la «libre entreprise» pour consolider les médias indépendants locaux et régionaux merveilleusement diversifiés de l’Amérique.

#Breaking #Syrie Le président Assad ordonne que toutes les frontières et tous les ports du pays soient ouverts au #Liban, ordonne à des caravanes d’ambulances de se rendre à #Beirut et à un ferry transporter les blessés vers les hôpitaux de #Damas, et lance un pont aérien de fournitures médicales et alimentaires entre les deux villes

L’absurdité au carré: les «Fact Checkers» de YouTube et Facebook, employés par les personnes qui, selon VT, ont mis en scène l’attaque, effacent les preuves d’Internet… qui l’aurait deviné.

Voici l’image vidéo originale, jamais publiée nulle part, qui prouve que tout ce qui a été retiré sur Facebook et YouTube est réel.

Voici des Images infrarouges du missile lui-même avant l’impact:

Set II Caméra différente, angle différent

Il s’agit d’une vidéo infrarouge qui montre, à 6 secondes, le missile entrant et frappant…

Cette vidéo infrarouge a beaucoup plus de sens que le nitrate d’ammonium en soi. Oui NH4NO3 est un agent oxydant et explosif dans les bonnes conditions, il est également très stable. Jugez par vous-même. Vidéo médicalisée? Emplacement différent? Ou #Beirut attaqué? pic.twitter.com/T0LnUqDvoy – Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) 6 août 2020

Il s’agit de la vidéo qui a été supprimée de YouTube pour « violation de contenu ».

«La première explosion a été causée par le missile anti-navire Gabriel d’Israël. La deuxième explosion a été causée par le missile israélien Delilah du F16. Notre pays est complètement menacé par ce régime paresseux et corrompu.

Il s’agit de la signature de rayonnement de l’explosion reçue d’une source en Italie, soumise à VT par l’Agence internationale de l’énergie atomique (ONU)

Un général de l’armée libanaise rapporte qu’Israël a largué une arme nucléaire tactique sur le port de Beyrouth aujourd’hui. Il rapporte que cela a été fait pour faire tomber le régime politique actuel et se révolter contre le Hezbollah.

Leur déni, presque identique à celui d’Israël, soutient cette hypothèse.

Alors que les mensonges commencent, rien dans cette explosion, le nuage de champignon ou la force de l’explosion n’est un feu d’artifice, qui était le premier mensonge, puis un engrais au nitrate d’ammonium, disent-ils sous 3k tonnes, qui a été stocké pendant des années pour être utilisé sur les terrains de golf du Liban. , quand ils décident de les construire. Non, rien d’aujourd’hui n’est drôle.

Nous ajoutons également que plus tôt dans la journée, la déclaration de Netanyahu qui, selon nous, est qu’Israël s’attribue le mérite de l’attaque. Beyrouth est toujours une bombe endommagée par Israël à partir de 2006. Comment vous prenez les déclarations de Netanyahu telles que décrites dans le Times of Israel aujourd’hui, est une question de foi, de confiance ou de conjecture.

The media in the west claiming that this massive nuclear like explosion is from "fireworks" NO THE HELL IT WAS NOT! My heart is so heavy 💔😔😭 Prayers for Beirut, Lebanon 🇱🇧pic.twitter.com/yAom0z9ZgG — StanceGrounded (@_SJPeace_) August 4, 2020

Cependant, ce que me disent des sources influentes et crédibles de Beyrouth, c’est ceci:

«L’explosion de Beyrouth représente environ 100 fois plus d’énergie que l’explosion de Tianjin en 2015, soit 5,4 kilotonnes d’équivalent TNT (en utilisant une extrapolation linéaire de Tianjin, qui impliquait 800 tonnes d’ammonium nitrate). Les armes nucléaires conventionnelles contre le Japon avaient 15 à 21 kilotonnes. Mais cette explosion est différente, c’est à cause de l’arme nucléaire tactique moderne qui contient jusqu’à 10 kilotonnes de matière hybride, y compris de l’uranium. C’est pour cette raison que nous avons encore de l’acide et des radiations dans l’air. Les installations de stockage à proximité du silo à grains ne sont PAS marquées pour le stockage des matières dangereuses, mais sont plutôt marquées pour les marchandises générales. Par conséquent, vous pouvez le deviner, de quoi nous serons nourris dans les heures à venir. – Ghayet Ali «La première explosion a été causée par le missile anti-navire Gabriel d’Israël. La deuxième explosion a été causée par le missile israélien Delilah du F16. Notre pays est complètement menacé par ce régime paresseux et corrompu.

نتنياهو قال اليوم بأن اسرائيل ستفعل”ما هو ضروري"لحماية نفسها،تهديد لحزب الله- ما يفسر التفجيرات في #بيروت

Netanyahu said “will do what is necessary in order to defend ourselves”. An obvious warning to Hezbollah, and this explains the explosions in #Beiruthttps://t.co/8ZVLNBA31A — Reem Al-Harmi ريم الحرمي chez moi 🏠 (@Reem_AlHarmi) August 4, 2020

The destruction in Beirut is far larger than you can ever imagine. The city seems like it has been hit by a small scale nuclear weapon. #beirutexplosion #lebanonpic.twitter.com/JrHv92RKCI — Selami Haktan (Eng) (@slmhktn_eng) August 4, 2020

L’arme faisait 6 kilotonnes. Ce rapport maintenant:

«En obtenant des rapports de Beyrouth, une bombe nucléaire tactique miniature a été utilisée pour attaquer le port, des experts nucléaires et des chercheurs ont signalé au hasard les particules ayant réagi dans la boule de feu.

#Beirut blast horror: Mystery explosion 'like a nuclear bomb' tears through city with boom heard as far away as Cyprus https://t.co/ZmSO9Dnj4Y pic.twitter.com/s1xGcoLp76 — Daily Mail Online (@MailOnline) August 4, 2020

I Was Bloodied and Dazed. Beirut Strangers Treated Me Like a Friend. https://t.co/gGlZAtlDeb — Barbara Davis (@Natusb2) August 5, 2020

On s’attend à ce que le Hezbollah, nous dit-on, riposte contre Israël et ils disent qu’il n’y a aucun moyen pour que la Syrie ne soit pas introduite.

Jeff Smith de l’AIEA confirme qu’il s’agit d’une explosion nucléaire. Les mensonges sur les feux d’artifice dans les navires et les engrais sont ce que nous obtenons toujours. Vous ne stockez en aucun cas un centre-ville dans une grande ville comme Beyrouth. Pas beaucoup d’agriculture à Beyrouth et on n’y fête pas le 4 juillet.

La fumée pourrait bien être du carburant pour missiles, ce qui pourrait signifier qu’une installation de stockage de missiles a été touchée par Israël. Nous avons la confirmation d’Israël qu’ils prévoyaient d’attaquer Beyrouth il y a 5 jours en représailles aux attaques militaires du Hezbollah sur le Golan, qui n’ont été signalées nulle part.

On nous dit que le Liban a demandé des enquêteurs nucléaires de la Russie, mais il n’y a aucune tentative de protéger le site qui, même s’il s’agissait d’une arme propre moderne, est encore radioactif.

<blockquote class= »twitter-tweet »><p lang= »en » dir= »ltr »>So proud of this shop!<br>Jersey Journal takes home 11 statewide press association awards <a href= »https://t.co/QMuludKjgh »>https://t.co/QMuludKjgh</a></p>— Barbara Davis (@Natusb2) <a href= »https://twitter.com/Natusb2/status/1294118091958505473?ref_src=twsrc%5Etfw »>August 14, 2020</a></blockquote> <script async src= »https://platform.twitter.com/widgets.js » charset= »utf-8″></script>

Le gouverneur de Beyrouth qualifie l’explosion de « catastrophe nationale proche d’Hiroshima »

«Une brigade de pompiers de 10 personnes est arrivée sur les lieux. Ce qui s’est passé est très similaire à ce qui s’est passé dans les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Ils se sont rendus sur les lieux et ont disparu. C’est une catastrophe nationale pour le Liban. Nous ne savons pas comment nous allons gérer cela », a déclaré le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud. (Spoutnik / Moscou)

Please remember #Beirut, Lebanon in your prayers and thoughts. Many are dead and lots are injured 😔 pic.twitter.com/oD2UnQPLdF — Noni Brown (@chinonsoenemuo4) August 4, 2020

«Israël n’a rien à voir avec l’explosion massive qui a secoué Beyrouth le 4 août, a annoncé la chaîne de télévision parlementaire du pays. Une déclaration similaire a été faite par un responsable israélien anonyme dans une interview à Reuters, tandis que le ministre des Affaires étrangères du pays, Gabi Ashkenazi, a affirmé que l’explosion était probablement un accident causé par un incendie. (Spoutnik / Moscou)

Auparavant / VT : Deux explosions à Beyrouth, une bombe guidée conventionnelle suivie d’une petite arme nucléaire. Il est maintenant confirmé que la cible est une installation de stockage de missiles du Hezbollah.

One hospital in Beirut has said it is treating more than 500 injures and is unable to receive any more patients. Tens of the people injured will need surgery and the hospital is appealing for blood donations. Follow the latest here: https://t.co/R2Lh904JkC pic.twitter.com/xn85sUgs7q — SkyNews (@SkyNews) August 4, 2020

On s’attend à ce que le Hezbollah, nous dit-on, riposte contre Israël et ils disent qu’il n’y a aucun moyen pour que la Syrie ne soit pas introduite.

Jeff Smith de l’AIEA confirme qu’il s’agit d’une explosion nucléaire. Les mensonges sur les feux d’artifice dans les navires et les engrais sont ce que nous obtenons toujours. Vous ne stockez en aucun cas un centre-ville dans une grande ville comme Beyrouth. Pas beaucoup d’agriculture à Beyrouth et on n’y fête pas le 4 juillet.

La fumée pourrait bien être du carburant pour missiles, ce qui pourrait signifier qu’une installation de stockage de missiles a été touchée par Israël. Nous avons la confirmation d’Israël qu’ils prévoyaient d’attaquer Beyrouth il y a 5 jours en représailles aux attaques militaires du Hezbollah sur le Golan, qui n’ont été signalées nulle part.

On nous dit que le Liban a demandé des enquêteurs nucléaires de la Russie, mais il n’y a aucune tentative de protéger le site qui, même s’il s’agissait d’une arme propre moderne, est encore radioactif.

Le gouverneur de Beyrouth qualifie l’explosion de « catastrophe nationale proche d’Hiroshima »

«Une brigade de pompiers de 10 personnes est arrivée sur les lieux. Ce qui s’est passé est très similaire à ce qui s’est passé dans les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Ils se sont rendus sur les lieux et ont disparu. C’est une catastrophe nationale pour le Liban. Nous ne savons pas comment nous allons gérer cela », a déclaré le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud. (Spoutnik / Moscou)

Please remember #Beirut, Lebanon in your prayers and thoughts. Many are dead and lots are injured 😔 pic.twitter.com/oD2UnQPLdF — Noni Brown (@chinonsoenemuo4) August 4, 2020

«Israël n’a rien à voir avec l’explosion massive qui a secoué Beyrouth le 4 août, a annoncé la chaîne de télévision parlementaire du pays. Une déclaration similaire a été faite par un responsable israélien anonyme dans une interview à Reuters, tandis que le ministre des Affaires étrangères du pays, Gabi Ashkenazi, a affirmé que l’explosion était probablement un accident causé par un incendie. (Spoutnik / Moscou)

Auparavant / VT : Deux explosions à Beyrouth, une bombe guidée conventionnelle suivie d’une petite arme nucléaire. Il est maintenant confirmé que la cible est une installation de stockage de missiles du Hezbollah.

C’est la deuxième explosion, qui ressemble à la boule de plasma d’une explosion nucléaire pour moi, notez la couleur blanche indiquant des températures extrêmement élevées – aucune explosion conventionnelle ne brûle si chaud. Notez également la grande hauteur de la boule de plasma – elle est plus haute que le silo à grains. Je me souviens très fortement du bombardement de Tianjin il y a quelques années. L’entrepôt à l’est dont il parle est le bâtiment noir montré dans les images vidéo ci-dessus.

A large explosion has been heard in the Lebanese capital Beirut. Security sources said a number of people were injured during the widespread destruction across the city, with residents reporting windows being blown out and ceilings collapsing Read more: https://t.co/27zh8LaW5n pic.twitter.com/SZ82gxAA7Z — SkyNews (@SkyNews) August 4, 2020

Cela sent comme un article de couverture, je doute fort qu’il y ait eu des feux d’artifice, les petites explosions vues dans les vidéos étaient plus susceptibles d’avoir été des munitions cuisant à cause des incendies déclenchés par la première explosion.

RT vient de couvrir les explosions et cite un gouvernement libanais. ministre:

https://www.rt.com/news/497080-beirut-explosion-lebanon-videos /

Le ministre de la Santé Hamad Hassan a déclaré aux médias locaux qu’un navire transportant des feux d’artifice avait explosé dans le port. La séquence vidéo donne du poids à son explication, car elle montre une petite explosion suivie du crépitement de feux d’artifice, avant une seconde explosion massivement destructrice.

Les résidents locaux ont partagé des images montrant d’importants dommages matériels. Le bureau du journal Daily Star a été détruit par l’explosion, avec des fenêtres soufflées et des meubles jetés au sol. La correspondante de France24, Leila Molana-Allen, a déclaré que son appartement avait été «détruit par l’explosion», ajoutant qu’elle pensait que l’explosion avait été causée par un «missile à réaction».

On dirait que les Libanais ont inventé le navire rempli d’histoire de feux d’artifice pour couvrir la vérité. Molana-Allen a presque certainement raison – qu’il s’agissait d’une sorte de missile ou de bombe guidée larguée par un chasseur-bombardier à réaction.

Ou vont-ils avec celui que nous avons entendu tant de fois auparavant lorsque des armes nucléaires tactiques ont été utilisées – que c’était un stock d’explosifs qui a augmenté: bien sûr, ils nieraient qu’il s’agissait d’une attaque, personne n’admet jamais qu’une arme nucléaire est partie off, c’est terriblement mauvais pour l’opinion publique.

Le nitrate de sodium, essentiellement une grosse bombe d’engrais, non, ne pas acheter ça du tout, c’est l’histoire de couverture avec laquelle ils semblent aller.

Please pray for #Beirut , Lebanon.

Reports are that it felt like a nuclear explosion. pic.twitter.com/4xRoEpQNdj — SECRETARY♠️ACE™ (@SecretaryAce) August 4, 2020

Cette dame locale décrit une sensation de fusion, qui ressemble à un rayonnement qui la frappe – être frappée par un rayonnement ressemble à de la chaleur, cela vous brûle.

Awareness People in Beirut,Lebanon needs to stay indoors due to the recent Firewooks/nuclear explosion that happened in Beirut. The smoke is filled with nitric acid (Red/pink/purple smoke) which is toxic and can form an acidic rain.#BeirutBlast #Beirut pic.twitter.com/eyKYSiVJZ0 — Women_Advocate🧕🧕🧕 (@hauwa_farouk) August 4, 2020

Je ne suis pas d’accord avec l’évaluation selon laquelle il s’agissait d’une explosion de particules fines, cela n’expliquerait pas la boule de plasma chauffée à blanc, seule une arme nucléaire peut l’expliquer.

The media in the west claiming that this massive nuclear like explosion is from "fireworks" NO THE HELL IT WAS NOT! My heart is so heavy 💔😔😭 Prayers for Beirut, Lebanon 🇱🇧pic.twitter.com/yAom0z9ZgG — StanceGrounded (@_SJPeace_) August 4, 2020

Des fenêtres soufflé à 7 km indique une énorme explosion, encore une fois, suggérant qu’il s’agissait bien d’une bombe atomique.

La panne des téléphones est probablement due à l’impulsion électromagnétique produite par les armes nucléaires.

Another view of the Beirut explosion from (another) boat. pic.twitter.com/xHvDZxExfP — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

Dramatic images coming from Beirut. My thoughts are with everyone affected x https://t.co/BG7lU0Gt73 — Joshua Smith (@SmithJournalist) August 4, 2020

Close to ground zero in this video of the explosion in Beirut. pic.twitter.com/cjgZQ4NBG7 — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

Il y a beaucoup de victimes, probablement principalement dues aux éclats de verre et aux débris.

مشاهد لبعض جرحى التفجير في مرفأ #بيروت pic.twitter.com/8hGJTufIyF — حسين مرتضى (@HoseinMortada) August 4, 2020

Donc,peu importe les morts et les milliards de perdus,Joe Biden,le pédophile opportumiste va serrer les mains sionistes juives de l’AIPAC pour tout tenter afin de battre Donald Trump!Ces milliardaires de politiciens US sont totalement pourris!