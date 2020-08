Mardi,4 aout 2020, 18h07, Beyrouth, Liban :une explosion titanesque secoue tout l’est de la Méditerranée

Depuis mardi,4 août 2020, à 18h07,de nombreuses théories se sont emparées du web.Plusieurs bloggers de longue date y allant de leurs commentaires et de leurs théories parfois vraiment difficiles à croire.

Voici donc,une recherche personnelle que je vous livre afin de cerner la vérité.

TOUT D’ABORD : LES VIDÉOS

PUIS ENSUITE VIENNENT LES THÉORIES

LA THÉORIE DE L’ATTAQUE TERRORISTE D’ISRAEL

Immédiatement après l’explosion,le président américain,Donald Trump et le gouvernement libanais ont réagit ainsi:

Israël frappe Beyrouth avec un missile nucléaire, Trump et le gouvernement libanais confirment.

Mardi 18h07, Beyrouth, Liban. Après une première explosion dans le port de la ville, une longue colonne de fumée obscurcit le ciel de la capitale libanaise. Dans les tours alentour, sur mer, dans les rues de la ville, les objectifs des caméras de téléphone se braquent vers le lieu de la déflagration. À cet instant précis, une seconde explosion fait trembler la ville entière et est ressentie à plus de 200 km à la ronde. Une flamme immense, puis un souffle de gaz et un champignon de fumée se forme instantanément, avant qu’une épaisse fumée rouge et un nuage de poussière recouvrent les quartiers du centre de la cité portuaire millénaire. Les vidéos de cette tragédie font rapidement le tour de la planète. En moins de temps qu’il faut pour le dire, on cherche un responsable sur les réseaux sociaux. Dès les premiers instants, le « champignon de fumée » qui est apparue sur les écrans du monde entier, permet à certains d’accréditer la thèse d’une bombe nucléaire lancée sur Beyrouth par des drones israéliens.

On dénombre plus d’une centaine de morts (143 aujourd’hui et plus de 70 disparus), 4000 blessés. La plupart des hôpitaux et des hôtels sont hors service.

Israël frappe Beyrouth avec un missile nucléaire, Trump et le gouvernement libanais confirment (mise à jour en continu)

Trump confirme qu’il s’agissait d’un attentat à la bombe, pas d’un accident et qu’il est immédiatement flagellé par la presse pro-israélienne … à commencer par le Daily BeastPar Gordon Duff, rédacteur en chef – 5 août 2020

#Breaking #Syrie Le président Assad ordonne que toutes les frontières et tous les ports du pays soient ouverts au #Liban, ordonne à des caravanes d’ambulances de se rendre à #Beirut et à un ferry blessé vers les hôpitaux de #Damas, et lance un pont aérien de fournitures médicales et alimentaires entre les deux villes

« La première explosion a été causée par le missile anti-navire Gabriel d’Israël. La deuxième explosion a été causée par le missile israélien Delilah du F16. Notre pays est complètement menacé par ce régime paresseux et corrompu. »



Il s’agit de la signature de rayonnement de l’explosion reçue d’une source en Italie, soumise à VT par l’Agence internationale de l’énergie atomique (ONU)

VT : Un général de l’armée libanaise rapporte qu’Israël a largué une arme nucléaire tactique sur le port de Beyrouth aujourd’hui. Il rapporte que cela a été fait pour faire tomber le régime politique actuel et se révolter contre le Hezbollah.

Leur déni, presque identique à celui d’Israël, conforte cette hypothèse.

Alors que les mensonges commencent, rien dans cette explosion, le nuage de champignons ou la force de l’explosion n’est un feu d’artifice, qui était le premier mensonge, puis un engrais au nitrate d’ammonium, disent-ils sous 3k tonnes, qui a été stocké pendant des années pour être utilisé sur les terrains de golf du Liban. , quand ils décident de les construire. Non, rien d’aujourd’hui n’est drôle.

Nous ajoutons également que plus tôt dans la journée, la déclaration de Netanyahu qui, selon nous, est qu’Israël s’attribue le mérite de l’attaque. Beyrouth est toujours une bombe endommagée par Israël à partir de 2006. Comment vous prenez les déclarations de Netanyahu telles que décrites dans le Times of Israel aujourd’hui, est une question de foi, de confiance ou de conjecture.

L’arme faisait 6 kilotonnes. Le rapport maintenant:

«En obtenant des rapports de Beyrouth, une bombe nucléaire tactique miniature a été utilisée pour attaquer le port, des experts nucléaires et des chercheurs ont signalé au hasard les particules ayant réagi dans la boule de feu.

Les terroristes impliqués dans la guerre urbaine au Moyen-Orient n’ont pas accès à ces armes tactiques très avancées. S’ils l’ont maintenant, alors quelqu’un les équipe pour des gains politiques. Attendons les déclarations officielles du Liban. J’espère que nos amis de Beyrouth sont en sécurité.

Selon ma dernière source d’informations de Beyrouth. Il va y avoir une dissimulation du gouvernement. L’histoire du «Nitrate dans les conteneurs» va être déclarée comme la cause initiale de la deuxième explosion massive qui a causé les dégâts majeurs. Cela deviendra le récit officiel des Grands Médias Menteurs.

ISRAËL A-T-IL FAIT CELA?

Une énorme catastrophe, une enquête en cours, à première vue, a été causée par la négligence totale, la corruption et l’incompétence de l’État libanais, mais je fais partie de ceux qui ont souligné que les ennemis auraient pu exploiter cette négligence et cette corruption de l’État pour déclencher cette catastrophe par le sabotage. Quelques raisons simples à cela, notamment: a) cette catastrophe sert complètement les efforts actuels américano-israéliens pour faire pression sur le Liban pour qu’il se plie à leurs demandes b) le site de l’explosion, le port de Beyrouth, était le transit par lequel 50 à 80% des besoins en matières premières et en commerce du Liban ont été satisfaits c) les explosions ont également frappé les réserves de blé stockées là-bas, aggravant encore la situation économique désastreuse et l’inflation d) Il y a quelques jours, des responsables israéliens ont averti la Résistance que s’ils frappaient des cibles de l’armée israélienne (une réponse aux récents crimes israéliens par la Résistance était imminente), l’infrastructure du Liban serait ciblée e) il y a un an exactement l’ambassadeur d’Israël à l’ONU a déclaré au Conseil de sécurité que le port de Beyrouth était devenu le «port du Hezbollah». L’ambassadeur libanais a déclaré qu’il s’agissait d’une menace directe pour les civils et la sécurité du Liban f) last but not least, les 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium (qui ont explosé) y auraient été stockées il y a 6 ans, et elles ont été décrites comme une bombe à retardement compte tenu de la manière irresponsable dont elles ont été stockées. Est-ce vraiment une coïncidence que cette bombe à retardement se déclenche aujourd’hui, au pire moment possible pour le Liban (le pays tombe à tous les niveaux, coronavirus, siège américain à son apogée, etc.)? Ainsi, alors que les premiers rapports ont déclaré que cette catastrophe avait été causée par la négligence totale, la corruption et le manque de responsabilité des institutions de l’État libanais, une enquête officielle est actuellement en cours et la Résistance mènera certainement sa propre enquête, car il n’y avait pas de pire possible. il est temps que ce désastre se produise au Liban qu’aujourd’hui. Le sabotage par l’ennemi doit rester une possibilité forte, même s’il s’avère en fait difficile.

Qui sont les amis du Liban ? La Syrie et l’Iran ont immédiatement promis une aide au Liban. Un hôpital d’urgence iranien est actuellement en route pour Beyrouth et devrait ouvrir plus tard dans la journée. La Syrie a dépêché des équipes médicales et reçoit des patients des hôpitaux débordés de Beyrouth. L’explosion a frappé Beyrouth à un moment où le pays est sous sanctions américaines et alors que sa monnaie s’effondre avec une inflation atteignant 90% par mois après l’explosion de la bulle d’un schéma de Ponzi [cavalerie financière] géré par sa banque centrale. Les personnes qui ne possèdent pas de devises étrangères ne pourront pas remplacer leurs fenêtres brisées. Le pays tout entier se désintègre. Nous espérons que l’aide étrangère des États arabes et d’autres États parviendra à présent et contribuera à atténuer les souffrances de nos amis libanais.

LA THÉORIE DES MATIÈRES DANGEREUSES ENTREPOSÉES DEPUIS TROP LONGTEMPS

Explosions à Beyrouth : un responsable des douanes aurait signalé le danger

La possible négligence des responsables de l’entreposage de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium dans le port de Beyrouth est au cœur de l’enquête sur l’explosion meurtrière qui a ravagé une partie de la ville mardi.

Selon les premières informations disponibles, cette grande quantité de matière hautement explosive était entreposée dans le port depuis qu’elle avait été confisquée en 2014.

Une source officielle informée des premiers résultats de l’enquête sur les causes de la catastrophe a déclaré que l’explosion était le résultat de négligences, et que ce point avait été examiné à plusieurs reprises par différentes commissions et par la justice sans que «rien ne soit fait» pour ordonner l’évacuation de ces matières extrêmement dangereuses.

Le procureur général Ghassan Oueidat a ordonné aux services de sécurité de collecter tous les documents pertinents, notamment les listes des personnes chargées de l’entretien, de l’entreposage et de la protection du hangar, de même que les communications qu’elles ont échangées.

Un chef des douanes avait apparemment adressé des avertissements à un juge en 2017, dans une lettre qui circule en ligne, mais dont l’authenticité n’a pas été confirmée.

Il y expliquait qu’il avait signalé à plusieurs reprises, au fil des ans, que l’énorme stock de nitrate d’ammonium entreposé dans le port représentait un danger. Le chef des douanes y allait d’une mise en garde en garde au sujet des «dangers» qui menaçaient «la sécurité des employés» du port si les matériaux restaient là où ils étaient.

L’auteur précisait que cinq lettres similaires avaient été envoyées au cours des trois années précédentes.

Il proposait que le matériel soit exporté ou vendu à une société libanaise spécialisée dans les explosifs, et indiquait espérer obtenir des instructions des autorités judiciaires.

On ignore si l’auteur de la lettre a reçu une réponse.

Des responsables assignés à résidence

Pour sa part, le gouvernement a annoncé que plusieurs responsables du port ont été assignés à résidence.

La ministre des Déplacés, Ghada Chreim Ata, a précisé que tous les responsables de l’entreposage et de la sécurité au port depuis 2014 ont été assignés à résidence.

Dans la foulée, le ministre de l’Intérieur libanais a indiqué que «le Liban n’avait pas besoin d’une enquête internationale» sur cette explosion.

Une position que réfute Amnistie internationale, en faveur d’une enquête indépendante et internationale. Par voie de communiqué, mercredi, l’organisation pour la défense des droits de la personne dit considérer «qu’une enquête internationale, exempte de toute interférence politique nationale potentielle, est nécessaire pour garantir vérité, justice et réparations aux victimes».

«Peu importe ce qui peut avoir provoqué cette explosion, notamment la possibilité qu’il s’agisse d’une grande quantité de nitrate d’ammonium stockée de manière dangereuse, Amnistie internationale appelle à l’instauration rapide d’un mécanisme international afin d’enquêter sur ce qu’il s’est passé», a déclaré Julie Verhaar, secrétaire générale par intérim d’Amnistie internationale.

Le président libanais, Michel Aoun, a indiqué que les autorités étaient déterminées à trouver les causes de cette tragédie le plus rapidement possible et à en juger les responsables.

Parallèlement à l’enquête judiciaire, le gouvernement a mis en place une commission d’enquête administrative de cinq membres, présidée par le premier ministre Hassan Diab, qui aura pour mandat d’expliquer les circonstances qui ont conduit à l’explosion.

Un rapport sera remis dans les cinq jours aux autorités compétentes pour qu’elles décident des sanctions à imposer.

Selon le ministère de la Santé, l’explosion survenue au port de Beyrouth mardi a tué 135 personnes et en a blessé environ 5000 autres.

Pour sa part, le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud, a déclaré à Al HadathTV que les pertes financières liées aux dégâts pourraient atteindre de 10 à 15 milliards de dollars américains.

…ET J’AI RETRACÉ LE FAMEUX CAPITAINE À L’ORIGINE DU DRAME

Les premières images émergent d’un capitaine Russe dont la cargaison de nitrate d’ammonium a explosé dans le port de Beyrouth

La cargaison de 2750 tonnes de l’homme d’affaires né à Khabarovsk Igor Grechushkin a été arrêtée au Liban en 2013.

Le père russe de l’un d’eux, qui vivrait actuellement à Limassol, à Chypre, a été accusé par l’équipage de son navire d’avoir abandonné à la fois les personnes et la cargaison.

Le navire appelé Rhosus allait sous pavillon de la Moldavie de Batoumi en Géorgie jusqu’au Mozambique. Il a été arrêté en octobre 2013 par les autorités libanaises après s’être arrêté à Beyrouth en raison d’un dysfonctionnement à bord.

La cargaison a été vérifiée et retenue après que les autorités portuaires ont déclaré qu’elle « manquait des documents et des conditions nécessaires au transport ».

L’équipage – huit hommes ukrainiens et deux hommes russes – a été contraint de rester à bord du navire tandis que le propriétaire Grechushkin s’est déclaré en faillite et a «abandonné le navire».

Les autorités libanaises ont accepté de laisser six marins sur dix quitter le pays, d’autres sont restés bloqués sur le navire pendant près d’un an.

Le propriétaire du navire Igor Grechushkin a effectivement abandonné le navire et l’équipage restant.

«Il ne nous fournit pas d’argent, il nous a complètement privés de tout moyen de communication.

« Il nous a dit qu’il avait fait faillite et bien que je ne le crois pas, le plus important est qu’il a renoncé à la fois aux personnes et à la cargaison », a écrit le capitaine Boris Prokoshev en juin 2014 dans un appel désespéré aux organisations internationales. , diplomates, autorités ukrainiennes et autorités du port de Beyrouth pour les libérer.

Igor Grechushkin résiderait toujours à Chypre avec sa femme.

Leur fils Artyom de 20 ans étudie l’informatique en Ecosse, c’est entendu.

Il n’y a eu jusqu’à présent aucun commentaire de la part d’Igor Grechushkin ou des membres de sa famille.

MISE À JOUR DU 9 AOUT 2020

CONFIRMATION. C’est Israël qui a bombardé Beyrouth

J’ai longuement attendu avant de terminer cet article,car mon réseau fonctionne bien et on vient de m’envoyer les liens çi-dessous:

Le premier Premier ministre israélien a ordonné la destruction d’un entrepôt d’armes du Hezbollah à Beyrouth au moyen d’une arme nouvelle. Celle-ci étant mal connue a provoqué des dégâts considérables dans la ville tuant plus de 100 personnes, en blessant 5 000 et détruisant de nombreux immeubles. Cette fois, il sera difficile à Benjamin Netanyahu de nier.

Nous espérons que les liens pertinents concernant cette atrocité seront fournis par nos nombreux lecteurs du monde entier. Placez-les simplement dans la section Commentaires avec vos propres réflexions. Des commentaires négatifs, niant l’implication israélienne, seront également publiés s’ils sont poliment exprimés et fournissent des informations utiles.

Cela nous rappelle les Israéliens dansants devant le WTC en flammes après l’attaque israélienne du 11/9 avec une arme similaire (nuke), et la joie d’officiels israéliens et de religieux juifs après l’incendie de Notre Dame. [2]

